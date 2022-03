–

De parte de La Tarcoteca Contrainfo March 12, 2022

Traducción tarcoteca – Who Wants War with Russia? – Global ResearchGlobal Research – Centre for Research on Globalization 8.3.2022 por Phillip Giraldi

Bueno, el genio está fuera de la botella de verdad y no hay una manera fácil de animarlo a que regrese. Gracias a un flujo incasable propaganda, el público estadounidense se ha ido convenciendo cada vez más de que Estados Unidos “parece débil” y debe enfrentarse a Vladimir Putin. Así están las cámaras de Representante de EEUU Richard Haass, del Consejo de Relaciones Exteriores, pide ahora un “cambio de régimen” en Rusia, mientras que el senador Robert Wicker y el congresista Adam Kinzinger, así como varios ex generales del Estado Mayor Conjunto, exigen que Estados Unidos establezca una “ zona de exclusión aérea” sobre Rusia. Ucrania; que requeriría la destrucción por parte de Estados Unidos de las capacidades de defensa aérea de Rusia y el derribo de aviones rusos, entre otras medidas. Si eso ocurriera, la guerra podría convertirse rápidamente en nuclear. Otros “expertos” de los medios y del gobierno especulan con que el presidente ruso, Vladimir Putin, está loco con gran parte de la desinformación proveniente de los que odian a Rusia, como Bill Browder y el ex embajador Michael McFaul. Pero el comentarista de noticias de FOX, Sean Hannity, posiblemente gane en la escalada de odio, pidiendo el asesinato de Putin porque “ha perdido su derecho a vivir”, una opinión que también comparte el senador Lindsey Graham. El exvicepresidente del Partido Republicano, Mike Pence, ha pedido que se expulse del partido a cualquiera que apoye a Rusia, lo que sin duda producirá una purga de miembros que se muestran reacios a ir a la guerra en nombre de un país extranjero y no aliado, Ucrania. Mientras tanto, un senador completamente trastornado, Mitt Romney , ha descrito a cualquiera que hable por Rusia como “casi traidor”, sugiriendo que Romney se beneficiaría de buscar la definición de “traición” en la Constitución de los Estados Unidos. Y el completamente chiflado televangelista Pat Robertson advierte que Rusia atacó a Ucrania, pero el objetivo real es Israel, lo que resultará en una gran guerra y el Armagedón que conducirá al “Fin de los Tiempos” cuando el mundo terminará y todos los verdaderos creyentes serán alzados a los cielos. Dos argumentos básicos para justificar las intervención de USA Pero otras personas más estables presentan dos argumentos básicos para justificar la creciente participación de Washington en la lucha. La primera es la vaga afirmación de que de lo que se trata este Ucrania versus Rusia es del mantenimiento de la “libertad y la democracia” en Europa. Así es generalmente como lo describen el presidente Joe Biden y otros políticos, ya que no requiere más explicación o discusión. El otro argumento es más bien una elaboración de ese, afirmando que hubo algún tipo de consenso post Segunda Guerra Mundial de que todas las naciones deberían condenar la guerra agresiva para adquirir la tierra de otra persona y que se deberían tomar medidas para contener y reprimir tal actividad. Esto llevó a la creación de las Naciones Unidas. El problema es que ninguna de las justificaciones esgrimidas para involucrar a los EEUU en un conflicto directo en el que no está realmente amenazado requiere algo más sustancial dado el peligro de una escalada de la lucha hasta el punto en que las dos principales potencias nucleares del mundo se encontrarían cara a cara. Y hay que tener en cuenta el pequeño asunto de la historia, que nos dice que no todo lo que sucede puede ser reducido a términos tan simplistas como para justificar la adopción de medidas. El statu quo en Europa del Este es consecuencia de la disolución de la Unión Soviética en 1991-1992 y, más allá, de la configuración del Imperio Ruso de los Zares que precedió al comunismo. La propia Ucrania ha tenido sus fronteras redefinidas en numerosas ocasiones.

Zelenskyy está tratando de ampliar el conflicto con Rusia

Actualmente, el gobierno ucraniano del presidente Volodymyr Zelenskyy está tratando de ampliar el conflicto con Rusia_ 1- al intentar unirse a la Unión Europea y 2- al mismo tiempo pedir armas y una intervención militar directa de la OTAN. 3- Ha pedido voluntarios para unirse a la lucha como una “legión extranjera” y llamamiento menos conciliador a los judíos del mundo para que se unan al ataque dirigido contra la economía de Moscú. En un 5- También ha habido unpara que se unan al ataque dirigido contra la economía de Moscú. En un vídeo AQUÍ que circuló entre las organizaciones internacionales judías, Zelenskyy dijo: “¿No veis lo que está pasando? Por eso es muy importante que millones de judíos de todo el mundo no se queden callados en este momento. El nazismo nace en el silencio”. Doble Rasero También hay más que hipocresía en el hecho de que la Administración Biden tome la iniciativa en el castigo a Rusia por la agresión. Estados Unidos ha ido a la guerra con un Vietnam, que no amenazaba, y ha destruido gobiernos y se ha involucrado en las ocupaciones militares completamente ilegales de Afganistán, Irak, Somalia, Libia y Siria. Ha asesinado a altos funcionarios de Irán. No ha sido sancionado por ninguna de esas acciones. Su aliado Israel bombardea Siria casi a diario, comete asesinatos, mata a niños palestinos y se anexiona tierras árabes que ha obtenido por la fuerza en los Altos del Golán y Cisjordania, despojando a los habitantes originales. Cuando eso sucede, el Congreso de los Estados Unidos y la Casa Blanca miran para otro lado. Todos los crímenes de guerra israelíes, así como los que están cometiendo los saudíes contra los hutíes de Yemen, han sido respaldados por las sucesivas administraciones de Bush, Obama, Trump y ahora Biden. Ucrania no es una democracia El gobierno actual de la nación llegó al poder después del golpe de estado de 2014 diseñado por el Departamento de Estado del presidente Barack Obama a un costo estimado de $ 5 mil millones. El cambio de régimen fue impulsado por la rusófoba Victoria Nuland del Departamento de Estado con un poco de ayuda del globalista internacional George Soros. Destituyó al presidente democráticamente elegido, Viktor Yanukovych, quien desafortunadamente para él era amigo de Rusia. Más allá de eso, Ucrania no es una democracia.diseñado por el Departamento de Estado del presidente Barack Obama a un costo estimado de. El cambio de régimen fue impulsado por la rusófoba Victoria Nuland del Departamento de Estado con un poco de ayuda del globalista internacional George Soros. Destituyó al presidente democráticamente elegido, Viktor Yanukovych, quien desafortunadamente para él era amigo de Rusia. Se dice que Ucrania es el país más pobre y más corrupto de Europa, como evidencia la presencia de Hunter Biden. Zelenskyy, que es judío y afirma tener víctimas del holocausto en su árbol genealógico, es un ex comediante que ganó las elecciones en 2019. Reemplazó a otro presidente judío, Petro Poroshenko, después de haber sido fuertemente financiado y promovido por otro compañero judío y el oligarca más rico de Ucrania, Ihor Kolomoyskyi; que también es ciudadano israelí y vive en Israel. Como artista, uno de los actos musicales de Zelenskyy consistió en tocar el piano con su pene , lo que sugiere que el humor ucraniano tiene algunas características únicas. Después de la elección del nuevo gobierno ucraniano posterior al golpe de estado de 2014, los partidos de oposición fueron declarados ilegales y algunos líderes fueron encarcelado por “traición a la patria”, los medios fueron censurados y el parlamento prohibió el ruso, el idioma de un tercio de la población, como un idioma oficial. Luego, el gobierno declaró la guerra a las provincias orientales predominantemente rusas y, durante los últimos ocho años, ha matado a 14.000 personas. Sigo preguntándome, ¿por qué a los políticos de Washington y a los medios de comunicación, que deberían saber más, les importa tanto Ucrania? No tiene ningún valor estratégico para los Estados Unidos y las demandas rusas eran tanto razonables como negociables. Entonces, las afirmaciones de que la defensa de Ucrania tiene como objetivo mantener a Europa democrática y libre es solo un escaparate para justificar librar una guerra económica contra Rusia. En cualquier caso, la hipocresía estadounidense es claramente visible con respecto a la posible intención del Kremlin de anexar un par de regiones ucranianas fuertemente rusas. No es peor que lo que Israel ha estado haciendo en Jerusalén, en Cisjordania y en los Altos del Golán, todo respaldado por las sucesivas administraciones estadounidenses. Entonces, ¿de qué se trata realmente?

“Proteger” a los judíos

Los medios judíos también colman a Zelenskyy de elogios, refiriéndose a él como un auténtico “héroe judío”, un mártir moderno que resiste la opresión, un David contra Goliat . Se venden camisetas con su imagen que dicen “Resistiendo a los tiranos desde el faraón”, mientras que la comunidad judía en la ciudad de Nueva York está recaudando millones de dólares para la ayuda s Ucrania. La Jewish Telegraphic Agency 24.2.2022 informó que una “encuesta demográfica de 2020 estimó que, además de una población ‘núcleo’ de 43.000 judíos, hay alrededor de 200.000 ucranianos que son técnicamente candidatos a la ciudadanía israelí, lo que significa que tienen ascendencia judía identificable. El Congreso Judío Europeo dice que ese número podrían llegar a 400.000”. Si eso es cierto, es una de las comunidades judías más grandes del mundo e incluye al menos 8.000 israelíes , muchos de los cuales están tratando de regresar a Israel. Otros judíos ucranianos también están huyendo del país. Israel jugando a ambos bandos Israel , con estrechos vínculos con ambas naciones a través de la diáspora judía, ha estado intentando jugar en ambos lados, ofreciendo apoyo a Ucrania sin condenar a Rusia . Su primer ministro, Naftali Bennett, desempeña cada vez más el papel de mediador entre los dos adversarios, ya que se reunió con Putin y habló varias veces con Zelenskyy. Los judíos, algunos de los cuales tienen ciudadanía israelí, están, de hecho, desproporcionadamente representados entre los llamados oligarcas en ambos países, controlando sectores clave de las respectivas economías. Varios oligarcas judíos rusos ya han huido en sus superyates a puertos que no permiten la extradición en un intento por preservar sus activos de las sanciones estadounidenses y europeas dirigidas contra la economía de Moscú. Así que parece haber una historia judeo/israelí que es parte integrante de lo que está pasando en Ucrania. Muchos han reconocido, durante mucho tiempo, que una antipatía particular dirigida contra Rusia impregna la visión del mundo neocon. La mayoría de los neoconservadores son judíos y varios de ellos dirigen el Departamento de Estado y ocupan puestos de alto nivel en otras partes de la Administración Biden, así como en los grupos de expertos en política exterior, incluido Haass en el influyente Consejo de Relaciones Exteriores. Del mismo modo, los intensamente rusofóbicos sitios, redes sociales y los medios de comunicación estadounidenses y occidentales son desproporcionadamente judíos en su propiedad y personal. Dado que las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia que condujeron a la lucha actual fueron claramente diseñadas para fracasar por la Administración Biden, uno tiene que preguntarse si esta guerra es en gran parte producto de un odio etno-religioso de larga duración. Estoy especulando, por supuesto, pero incluso hay evidencias históricas que apoyan tal punto de vista en la invasión de Irak y la hostilidad hacia Irán, los cuales han sido y continúan siendo impulsados ​​​​por los intereses israelíes, no por los de los Estados Unidos. ¿Es Rusia el enemigo un artilugio similar? Tiene que ser considerado…

Philip M. Giraldi, Ph.D., es Director Ejecutivo del Consejo para el Interés Nacional

