Autor: Ramzy Baroud

Las escenas de miles de afganos inundando el aeropuerto internacional de Kabul para huir del pa铆s mientras los combatientes talibanes consolidaban r谩pidamente su control sobre la capital, suscitaron muchas preguntas.

La principal: 驴qui茅nes son estas personas y por qu茅 huyen?

En los medios de comunicaci贸n estadounidenses y otros occidentales, las respuestas eran f谩ciles de encontrar: eran en su mayor铆a “traductores” afganos que “colaboraban” con Estados Unidos y otros pa铆ses de la OTAN; “activistas” que escapaban de la brutalidad que les esperaba una vez que los estadounidenses y sus aliados abandonaran el pa铆s, etc.

En realidad, la respuesta es mucho m谩s compleja que la ofrecida por los



funcionarios y los medios de comunicaci贸n occidentales, que en 煤ltima instancia -aunque de forma inexacta- transmitieron la impresi贸n de que los ej茅rcitos de la OTAN estaban en Afganist谩n para salvaguardar los derechos humanos, educar a las mujeres y llevar la civilizaci贸n a una cultura aparentemente b谩rbara.

Aunque la disidencia pol铆tica es un derecho humano b谩sico, existe una l铆nea clara y definitiva entre el derecho leg铆timo a desafiar al propio gobierno/r茅gimen y colaborar voluntariamente con otro, especialmente cuando esa colaboraci贸n puede tener consecuencias nefastas para el propio pueblo.

En Estados Unidos y Europa hay miles de disidentes pol铆ticos de muchas partes del mundo -de Am茅rica del Sur, Oriente Medio, Asia Oriental y otros- que, lamentablemente, son utilizados como animadores de intervenciones pol铆ticas y militares, ya sea directamente por determinados gobiernos, o indirectamente, a trav茅s de grupos de presi贸n y lobbies, c铆rculos acad茅micos y medios de comunicaci贸n dominantes.

Estos individuos, a menudo promocionados como “expertos”, aparecen y desaparecen cuando son 煤tiles y cuando su utilidad caduca. Algunos pueden incluso ser sinceros y bienintencionados cuando denuncian, por ejemplo, las violaciones de los derechos humanos cometidas por determinados reg铆menes en sus propios pa铆ses de origen, pero el resultado de sus testimonios se traduce casi siempre en pol铆ticas interesadas.

Miles de afganos -disidentes pol铆ticos, colaboradores de la OTAN, estudiantes, deportistas y trabajadores en busca de oportunidades- han llegado ya a varias capitales occidentales. Como era de esperar, muchos est谩n siendo utilizados por los medios de comunicaci贸n y diversos grupos de presi贸n para justificar retrospectivamente la guerra contra Afganist谩n, como si fuera una guerra moral.

Desesperados por estar a la altura de las expectativas, los “activistas” afganos ya est谩n apareciendo en las plataformas pol铆ticas occidentales, hablando del p茅simo historial de los talibanes en materia de derechos humanos y, especialmente, de derechos de las mujeres.

Pero 驴qu茅 sentido tiene apelar a la conciencia moral occidental despu茅s de 20 a帽os de una invasi贸n mort铆fera dirigida por la OTAN que ha costado a Afganist谩n cientos de miles de inocentes?

En Afganist谩n se est谩 desarrollando una narrativa alternativa.

El 11 de septiembre cientos de mujeres afganas protestaron en la Universidad de Kabul, no contra los talibanes, sino contra otras mujeres afganas que pretenden hablar desde las capitales occidentales sobre todas las mujeres afganas.

“Estamos en contra de esas mujeres que protestan en las calles, diciendo que son representantes de las mujeres”, dijo una de las oradoras, inform贸 la Agencia France Press. (AFP)

Aunque AFP se empe帽贸 en repetir que las manifestantes hab铆an “prometido” su compromiso con “todas las pol铆ticas de l铆nea dura de los talibanes en materia de segregaci贸n de g茅nero”, haciendo hincapi茅 en que todas estaban cubiertas “de pies a cabeza”, el acto fue significativo. Entre otras muchas cuestiones, plantea la pregunta: 驴qui茅n representa a las mujeres afganas, las que se fueron o las que se quedaron?

Una gran pancarta sostenida por las manifestantes en Kabul dec铆a: “Las mujeres que se fueron de Afganist谩n no pueden representarnos”.

La verdad es que nadie representa a las mujeres afganas, excepto aquellos que son elegidos democr谩ticamente por la sociedad afgana para representar a todos los sectores de esa sociedad, incluidas las mujeres. Hasta que no se practique la democracia real en Afganist谩n, la lucha continuar谩 por la libertad real, los derechos humanos, la igualdad y, obviamente, la representaci贸n.

Esta lucha s贸lo puede tener lugar en un contexto afgano org谩nico y de base -ya sea en Afganist谩n o fuera del pa铆s-, pero desde luego no a trav茅s de Fox News, la BBC o las audiencias del Senado estadounidense.

El profesor Edward Said, ya fallecido, advirti贸 en repetidas ocasiones de la pseudo realidad pintada por los “informantes nativos”, supuestos disidentes pol铆ticos reclutados por los gobiernos occidentales para ofrecer una descripci贸n conveniente de la realidad en Oriente Medio y en otros lugares, como justificaci贸n moral para la guerra. Las consecuencias, como demostraron la guerra y la invasi贸n de Irak en 2003, pueden ser terribles.

Said desafi贸 a un “informante nativo” en particular, el difunto Fouad Ajami, un acad茅mico liban茅s, cuyas ideas sobre el entusiasmo iraqu铆 por la guerra de Estados Unidos, aunque se demostr贸 que eran desastrosamente err贸neas, fueron utilizadas por George W. Bush y otros como prueba de que la guerra inminente estaba destinada a ser un “paseo”.

Las ideas de Ajami quedaron desacreditadas hace tiempo, pero siguen vigentes las maquinaciones pol铆ticas que siguen prefiriendo los “informantes nativos” a los aut茅nticos defensores de los derechos humanos y los buenos estudios. Seguro que muchos de los fugados afganos se colocan estrat茅gicamente a trav茅s de los mismos canales que siguen promoviendo las intervenciones y las sanciones como pol铆ticas acertadas.

La guerra en Afganist谩n ha terminado, esperemos que para siempre, pero el conflicto sobre qui茅n representa al pueblo de ese pa铆s desgarrado por la guerra sigue sin resolverse. Corresponde a los talibanes cumplir sus promesas sobre la igualdad de representaci贸n y la pluralidad pol铆tica, pues de lo contrario hay muchos otros en el extranjero que estar谩n dispuestos a reclamar el papel de la representaci贸n pol铆tica.

En Oriente Medio, en particular, ya hemos sido testigos de este fen贸meno de las representaciones democr谩ticas “leg铆timas” basadas en Occidente. En 煤ltima instancia, estos “gobiernos en el exilio” no han hecho m谩s que aumentar el enga帽o pol铆tico, la divisi贸n, la corrupci贸n y la guerra continua.

El Afganist谩n devastado por la guerra -exhausto, herido y necesitado de un respiro- se merece algo mejor.

Ap茅ndice para animadores de acoger a espabilados, por ejemplo pero no solamente el gobierno, aunque como el extra帽o caso del doctor Jekyll y el se帽or Hyde deje morir a solicitantes de asilo y protecci贸n africanos en el mar o les dispare balas de goma en aguas territoriales espa帽olas.

Acto I: El t铆pico y sufrido afgano musulm谩n implora de rodillas caridad al cat贸lico Rey.

“A pesar de que el miedo es generalizado en el pa铆s, no hay duda de qui茅nes son las m谩s vulnerables: mujeres y ni帽as. Este r茅gimen fundamentalista religioso se basa en la llamada ley 鈥橲haria鈥. Una ley que acabar谩 con todos sus derechos. Por ello, algunas de las mujeres m谩s influyentes del territorio, como Nilofar Bayat, baloncestista afgana, han pedido ayuda directamente a Espa帽a. “Espa帽a, necesitamos ayuda”, dijo la deportista en el programa de Onda Cero 鈥橢l Transistor鈥.”

www.ondacero.es/noticias/espana/lle…

Acto II: San Chez desciende del cielo para aparecerse a la doliente muchedumbre muy espa帽ola y mucho espa帽ol (por lo visto no hay sitio en pa铆ses fronterizos: Pakist谩n, Ir谩n, Uzbekist谩n, Tayikist谩n… en China tampoco caben) y anuncia que ah铆 est谩 Espa帽a para salvar a los afganos (siempre y cuando vengan recomendados por Estados Unidos).

“A los que vengan aqu铆 y a los que se han quedado all铆. A todos esos hombres y mujeres que est谩n otra vez encerrados en un muro de fanatismo. La sociedad afgana debe continuar, pese a los actuales obst谩culos, su camino hacia la democracia, y la comunidad internacional debe emplear todos los medios a su alcance para ayudar a que as铆 sea.

Espa帽a recibe a quienes dejan atr谩s la violencia. Los miles de mujeres y hombres que han llegado a Espa帽a y al resto de Europa desde Afganist谩n buscan un nuevo futuro. Debemos d谩rselo.”

www.lamoncloa.gob.es/presidente/int…

Acto III: El desenlace, un suceso hist贸rico inimaginable, inesperado, sorprendente y portentoso:

“2.181 personas que llegaron en 17 vuelos a Afganist谩n durante 9 d铆as.

El ministro ha explicado que 1.672 refugiados afganos ya se encuentran en centros de acogida de todas las comunidades aut贸nomas de Espa帽a, salvo Canarias, y ha indicado que las derivaciones se han hecho tras realizarse entrevistas a las familias evacuadas para ubicarlas en los recursos m谩s adecuados.”

www.antena3.com/noticias/espana/cua…: :text=El%20ministro%20ha%20explicado%20que,en%20los%20recursos%20m%C3%A1s%20adecuados%22.

“Curiosamente, el grupo m谩s numeroso de mujeres est谩 empadronado en Madrid, con un total de 61; seguido de Catalu帽a, con 49 y Comunidad Valenciana con 34.”

www.europapress.es/epsocial/migraci…

……………………

Ramzy Baroud es periodista y director de The Palestine Chronicle. Es autor de cinco libros. Su 煤ltimo es These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons (Clarity Press). Baroud es investigador senior no residente en el Centro para el Islam y Asuntos Globales de la Universidad Zaim de Estambul (IZU). Lea otros art铆culos de Ramzy, o visite el sitio web de Ramzy.

Fuente:

http://dissidentvoice.org/2021/09/w…

Traducci贸n realizada por Agust铆n Velloso mediante la versi贸n gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator





Cr茅dito de la fotograf铆a:



www.freejpg.com.ar/istocksim/525497…