Hace unos d铆as se cometi贸 una nueva masacre de personas kurdas en pleno Par铆s. Como hace exactamente diez a帽os, cuando tres kurdas fueron asesinados por un individuo armado, incluida una responsable del movimiento de mujeres kurdas. Sabemos que el individuo en cuesti贸n ya hab铆a atacado un campo de exiliados, pero por el momento no sabemos mucho sobre las condiciones en las que lleg贸 a tomar por objetivo al Consejo Democr谩tico Kurdo de Francia, precisamente en el momento en que deb铆a celebrarse una importante reuni贸n del movimiento de mujeres kurdas.

Este nuevo ataque terrorista contra la minor铆a kurda debe llevarnos a redoblar nuestra solidaridad con su lucha, pero tambi茅n a examinar el proyecto pol铆tico que llevan a cabo las organizaciones kurdas que son constantemente puestos en el punto de mira del r茅gimen de Erdo臒an, la extrema derecha turca y las corrientes fundamentalistas armadas presentes en particular en Siria, as铆 como el intento de implementar este proyecto en Rojava.

El asesino racista que mat贸 a tres personas kurdas en Par铆s el 23 de diciembre de 2022 dijo que los odiaba por haber 鈥渉echo prisioneros en su lucha contra Daesh en lugar de matarlos鈥. Unas semanas antes, el 13 de noviembre, un atentado en Estambul hab铆a dejado 6 muertos y 81 heridos. El presidente turco Recep Tayyip Erdo臒an acus贸 inmediatamente al Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n (PKK) y a las Unidades de Defensa del Pueblo (YPG) de ordenar el atentado 鈥渄esde Kobane鈥. Un pretexto ideal para lanzar una nueva operaci贸n militar en el norte de Siria. La secuela es conocida: bombardeos intensivos sobre Rojava y la amenaza de una operaci贸n terrestre. Erdo臒an est谩 dispuesto a hacer cualquier cosa para ser reelegido la pr贸xima primavera.

El PKK, las YPG y las Fuerzas Democr谩ticas Sirias (FDS) niegan cualquier implicaci贸n en este atentado y revelan que la persona detenida es una siria 谩rabe casada tres veces con miembros de Daesh y cuyo hermano es comandante del Ej茅rcito Sirio Libre (ESL), que opera en Afrin, de la mano con el ej茅rcito turco. Adem谩s, su tel茅fono m贸vil inclu铆a el n煤mero de tel茅fono del l铆der fascista del Partido de Acci贸n Nacionalista (MHP) de Sirnak en Turqu铆a. Todo esto parece una puesta en escena. Como durante el asesinato de nuestros tres camaradas kurdos, en pleno Par铆s en enero de 2013, atribuido 鈥渁 una disidencia del PKK鈥. 驴V铆ctimas los kurdos? Ciertamente. 驴Pero no es porque proponen un proyecto pol铆tico muy innovador la raz贸n por la que son atacados por nacionalistas turcos, 谩rabes y otros?

El 9 de diciembre de 2022, en Orient XXI, Jean Michel Morel precis贸: 鈥淪i quiere ser reelegido a la magistratura suprema, Erdo臒an debe convencer m谩s all谩 de su campo y asegurarse m谩s que los votos de sus partidarios del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), as铆 como las de su aliado, el Partido de Acci贸n Nacionalista (MHP) y los delegados de su rama paramilitar, los Lobos Grises fascistas. Para ello, se ha vuelto a activar la palanca del nacionalismo y el racismo antikurdo. En este contexto, la bomba de la calle Istiklal en Estambul (si no fue puesta por el Servicio Secreto Turco) fue una feliz sorpresa (鈥) Ahora, para el presidente, la prioridad es reagrupar 鈥榚n torno a la bandera鈥 a quienes recuerdan con miedo la proliferaci贸n de atentados ocurridos entre 2015 y 2017. Tambi茅n se trata de se帽alar para la venganza popular a los enemigos que le resisten: el PKK en las monta帽as Qandil en el norte de Irak, y el PYD (Partido de la Uni贸n Democr谩tica) en el Rojava sirio. Enemigos contra los que ha multiplicado las operaciones militares, utilizando los drones Bayraktar TB2 para cometer asesinatos dirigidos a funcionarios del PKK y del PYD e invadiendo tres veces el norte de Siria鈥.

Un proyecto pol铆tico que molesta

Desde hace 10 a帽os, la poblaci贸n kurda siria, con sus socios 谩rabes, siriacos y otros pueblos que viven en Siria, han estado tratando de establecer un sistema pol铆tico multicomunitario y multiconfesional. No es f谩cil en un mundo plagado de un preocupante aumento de nacionalismos de extrema derecha. Optar por una Siria federal, descentralizada, con una amplia autonom铆a en lugar de un peque帽o Kurdist谩n sirio independiente (Rojava tiene la superficie de B茅lgica) no era f谩cil.

En 2011, al comienzo de la revoluci贸n siria, las y los kurdos sirios, que en su mayor铆a apoyaban la pol铆tica del clan conservador del PDK de Barzani en Irak, fueron presionados para unirse a la oposici贸n siria con sede en Estambul y reunida en el Consejo Nacional Sirio. Pero antes de comprometerse, quer铆an obtener garant铆as: si ganaban contra el r茅gimen sirio, 驴tendr铆an derecho a la autonom铆a, al respeto de su identidad? Bassam Ishak, cristiano sir铆aco, ex director de una organizaci贸n de derechos humanos en Hesek锚, se uni贸 en primer lugar al Consejo Nacional Sirio (CNS) antes de sumarse a las fuerzas pol铆ticas en Rojava: 鈥淐uando la revoluci贸n pas贸 de manifestaciones pac铆ficas a una insurrecci贸n armada, el CNS cambi贸 su objetivo. La oposici贸n siria que el CNS dice representar quiere expulsar a Bashar al-Assad sin atribuir ninguna forma de autonom铆a o reconocimiento al pueblo kurdo en Siria. Por lo tanto, ten铆a que elegir entre el proyecto de estado religioso del Consejo Nacional sirio, el de una Siria 谩rabe nacionalista como era antes y el de un estado pluralista. La mejor manera de evitar que volvi茅ramos a tener un dictador en Damasco era repartir el poder entre las regiones. As铆 que me un铆 a la opci贸n de una soluci贸n federal y democr谩tica propuesta por los kurdos鈥 (1).

La derrota del Ej茅rcito Sirio Libre

En la misma onda est谩 Hikmet Habib, 谩rabe de Qamishlo y copresidente del Consejo Democr谩tico Sirio, la rama pol铆tica de las Fuerzas Democr谩ticas Sirias, una alianza kurdo-arabe-siriaca que gestiona el norte y el este de Siria. Hikmet Habib perdi贸 a varios miembros de su familia en la lucha contra Daesh. Se uni贸 al Ej茅rcito Sirio Libre al comienzo de la revoluci贸n siria: 鈥淔ormaba parte del ESL, pero lo dej茅 cuando me di cuenta de que se comportaban muy mal con la poblaci贸n civil. Secuestro, extorsi贸n, robo y violaci贸n. Me un铆 a las Fuerzas Democr谩ticas Sirias y su Consejo Democr谩tico Sirio, ya que quiero luchar por una Siria descentralizada鈥 (2).

Lo que ocurre en la provincia de Afrin tras su invasi贸n por Turqu铆a, simboliza el proyecto pol铆tico que Erdo臒an pretende aplicar en todo Rojava. En el cant贸n de Afrin se est谩n produciendo cambios demogr谩ficos. La ciudad era en un 95% una ciudad poblada por personas kurdas; ahora son solo el 15%. Este es el resultado de la limpieza 茅tnica a la que se han entregado las autoridades turcas y sus mercenarios sirios. La poblaci贸n kurda fue reemplazada por sirios de Idlib o Guta, a menudo familias de yihadistas que lucharon con el Estado Isl谩mico o con Al Nusra. Saqueos, robos, violaciones, secuestros para pedir rescate, esto es lo que espera todo el norte de Siria si Erdo臒an instala una 鈥渂anda de seguridad鈥 de 30 kil贸metros a lo largo de la frontera turco-siria.

El Ej茅rcito Sirio Libre, o lo que queda de 茅l hoy, perdi贸 definitivamente toda credibilidad cuando sus milicianos acompa帽aron a los tanques turcos que vinieron a masacrar la poblaci贸n kurda en Afrin en 2018 o en Tal Abyad y Ser锚kaniy锚 en octubre de 2019. Hoy, ayudantes del ej茅rcito turco, son estos mismos milicianos los que controlan la provincia de Afrin y la zona entre Tal Abyad y Ser锚kaniy锚. Ilham Ahmed, copresidenta del Consejo Democr谩tico Sirio, tambi茅n justifica la imposibilidad de que los kurdos sirios se unan a la oposici贸n siria establecida en Estambul: 鈥淟a mayor铆a de los grupos armados sobre el terreno son extremistas y tienen el apoyo de Turqu铆a. Tratar de llegar a un acuerdo con estos grupos radicales y yihadistas ser铆a para nosotros un suicidio鈥 (3).

Kobane: el punto de inflexi贸n

Al comienzo de la guerra en Siria, el r茅gimen de Assad retir贸 gran parte de sus tropas de las regiones kurdas para utilizarlas en otros lugares. El Partido de la Uni贸n Democr谩tica, convertido en el partido m谩s importante de las regiones kurdas de Siria, aprovech贸 el vac铆o institucional para establecer su modelo de sociedad en Rojava, optando por la estrategia de la tercera v铆a. El PYD, a la vez que se opon铆a al r茅gimen de Assad, que hab铆a estado oprimiendo a los kurdos durante d茅cadas, no estaba a favor de un levantamiento armado. Y mucho menos cuando la direcci贸n pol铆tico-militar de esta oposici贸n armada estaba en manos de grupos yihadistas.

Despu茅s de la reconquista de Kobane, en 2015, por las YPG y las YPJ, ayudadas por el PKK, las fuerzas kurdas continuaron su avance. La poblaci贸n kurda en Siria no tard贸 en apoyar a las YPG y unirse al proyecto del PYD. Ambos aseguraban la seguridad y comenzaron a establecer estructuras democr谩ticas, inspiradas en el comunalismo de Murray Bookchin y Abdullah 脰calan (4). El dirigente kurdo iraqu铆 Barzani, por otro lado, durante mucho tiempo mimado por Estados Unidos e Israel y, por lo tanto, tambi茅n por Bernard-Henri Levy y gente como Caroline Fourest, mantiene buenas relaciones con Turqu铆a y aboga por un peque帽o Kurdist谩n independiente en Siria.

驴Vivir juntos o nacionalismo retr贸grado?

Adoptado en 2014, el texto fundamental, el Contrato Social de la Federaci贸n Democr谩tica del Norte y del Este de Siria, rechaza el nacionalismo y aboga por una sociedad igualitaria, paritaria, respetuosa con los derechos de las minor铆as. El gobierno aut贸nomo ha establecido un nuevo sistema educativo. Una de sus prioridades fue el establecimiento de un programa escolar en tres idiomas, 谩rabe, kurdo y sir铆aco, con nuevos contenidos educativos para materias no cient铆ficas.

El establecimiento de un sistema federal descentralizado va en contra de los nacionalismos 谩rabe, turco, iran铆 e incluso kurdo. Las comunidades no kurdas en Siria no iban a comprometerse con la poblaci贸n kurda siria por un Kurdist谩n independiente en el que a su vez ser铆an una minor铆a dependiente de la buena voluntad de los nuevos due帽os. Donde las FDS y el Consejo Democr谩tico Sirio (CDS) tienen el poder, establecieron municipios, consejos municipales, regionales y provinciales en los que la poblaci贸n siria, armenia, turcomana, kurda y 谩rabe goza de una representaci贸n proporcional y del respeto de todos sus derechos. Esta es la raz贸n por la que Raqqa pudo ser liberada por fuerzas compuestas principalmente por 谩rabes. Y tambi茅n por eso la invasi贸n de Turqu铆a en Tal Abyad y Ser锚kaniy锚 no condujo a un levantamiento de las tribus 谩rabes contra la poblaci贸n kurda.

Mazloum Abdi, comandante en jefe de las FDS, conoci贸 las c谩rceles del r茅gimen de al-Assad y su cabeza est谩 puesta a precio por Erdo臒an. Seg煤n 茅l, 鈥渦na de las metas del ataque militar turco en octubre de 2019 fue romper la unidad existente de los habitantes de la regi贸n entre kurdos, 谩rabes y siriacos cristianos. Pero sucedi贸 lo contrario. Mucha gente esperaba que nuestro trabajo, que se lleva a cabo aqu铆 desde hace ocho a帽os, fuera aniquilado y que las FDS desaparecieran, pero los v铆nculos entre las comunidades son m谩s fuertes que nunca. Las poblaciones no quieren ni Turqu铆a, ni un regreso del r茅gimen鈥 (5).

Polat Can, comandante de las YPG, fue responsable de las operaciones que llevaron a la liberaci贸n de Deir Ezzor. En 2020, testific贸 esta evoluci贸n de las relaciones entre las poblaciones kurdas y 谩rabes: 鈥淐uando era responsable de la liberaci贸n de la regi贸n de Deir Ezzor, ten铆a 13.000 soldados bajo mis 贸rdenes. S贸lo 100 de ellos eran kurdos. Los dem谩s eran 谩rabes. La gran mayor铆a de los 1000 m谩rtires son 谩rabes. Vivimos juntos, trabajamos juntos, nos vemos obligados a respetarnos mutuamente. Es dif铆cil, pero estamos cambiando las mentalidades. En el norte y el este de Siria, 谩rabes y kurdos viven actualmente juntos, y esto va cada vez mejor. Hay que saber que la mayor铆a de las y los 谩rabes no quieren un regreso del r茅gimen aqu铆鈥 (6).

El proyecto pol铆tico de una federaci贸n democr谩tica interpela al r茅gimen de Damasco. Para que sea viable, tarde o temprano, al-Assad y/o sus protectores rusos o iran铆es tendr谩n que otorgarle una forma de autonom铆a. Hoy en d铆a, no hay ninguna declaraci贸n, ning煤n paso concreto ni de Damasco, ni de Mosc煤 y mucho menos de Teher谩n hacia un reconocimiento de la autonom铆a kurda dentro de una Siria descentralizada. La negativa de Damasco a encontrar un compromiso sobre la cuesti贸n de la autonom铆a o la descentralizaci贸n impide cualquier acuerdo pol铆tico con el pueblo kurdo. Sin el apoyo de Ir谩n y Rusia, el r茅gimen es incapaz de mantenerse. Los pocos soldados desplegados en el noreste son una fuerza demasiado d茅bil en comparaci贸n con las FDS y de ninguna manera significan un 鈥渞etorno del r茅gimen鈥 al norte y el este de Siria.

No hay acuerdo con Damasco

鈥淟a desconfianza dentro de las comunidades 谩rabes, turcomanas y otras hacia los kurdos era grande. Tem铆an que quienes derrotaron a la Organizaci贸n del Estado Isl谩mico (ISIS) se vengaran de los malos tratos de las autoridades sirias hacia los kurdos. Los kurdos han sufrido mucho por la pol铆tica de asimilaci贸n del r茅gimen baasista鈥, recuerda Hikmet Habib. 鈥淭an pronto como las FDS liberaron 谩reas mantenidas por ISIS, hicimos grandes esfuerzos para restablecer la confianza creando comit茅s de reconciliaci贸n y consejos que representaban a todo el mundo. Hoy en d铆a, podemos decir que el 60% de los miembros de las FDS provienen de tribus 谩rabes鈥.

La poblaci贸n kurda de Siria se abstiene de cualquier colaboraci贸n con el r茅gimen. M谩s bien hablan de una cohabitaci贸n. Antes de 2010, Damasco designaba a los gobernadores en las provincias que a su vez designaban a sus subordinados. Desde que existe la Federaci贸n, la administraci贸n en el norte y el este de Siria est谩 descentralizada con representantes de todas las comunidades y ya no hay religi贸n estatal. Ilham Ahmed, copresidenta del Consejo Democr谩tico Sirio, que en julio de 2018 dirigi贸 una delegaci贸n del CDS a Damasco para las primeras conversaciones con el r茅gimen de Bashar al-Assad: 鈥淓xigimos que la Siria del ma帽ana incluya zonas aut贸nomas. Queremos una nueva Constituci贸n en la que est茅 inscrita la descentralizaci贸n鈥, nos explica la que, en julio de 2018, dirigi贸 una delegaci贸n del CDS a Damasco para las primeras conversaciones con el r茅gimen de Bashar al-Assad.

En octubre de 2019, en la revista online Orient XXI, el periodista Fehim Tastekin explicaba: 鈥淟a posici贸n de Damasco hacia los kurdos se formul贸 de la siguiente manera: 鈥楧esh谩gase primero de las tropas norteamericanas y luego veremos鈥. Pero las y los kurdos no tienen ninguna garant铆a de que Damasco, Mosc煤 o Teher谩n les den la autonom铆a que reclaman, 驴c贸mo podr铆an haber pedido a Estados Unidos que se retirara? Adem谩s, las FDS exigen autonom铆a militar, algo que el ej茅rcito sirio oficial no est谩 dispuesto a concederles鈥.

En 2019, despu茅s de la en茅sima invasi贸n turca en el norte de Siria, y tras un acuerdo con Rusia, el ej茅rcito regular se despleg贸 en la frontera turca, instalando unos pocos puestos fronterizos. Es menos una presencia militar que una presencia pol铆tica simb贸lica para evitar que Turqu铆a vaya m谩s all谩 de la zona entre Tall Abyad y Ser锚kaniy锚. Pero a Damasco le gustar铆a aprovecharlo para recuperar el control de todo su territorio. Las FDS se niegan y establecen sus condiciones.

Para Polat Can, 鈥淩ojava no puede volver a la situaci贸n anterior a 2010. Esto nunca suceder谩. No dejaremos al pueblo kurdo privado de sus derechos y no destruiremos la relaci贸n entre kurdos, 谩rabes y cristianos. Aparte de eso, podemos negociar todo lo que quieran: el nombre de la regi贸n, la bandera, la frontera, todo. Hay un acuerdo militar con el r茅gimen sirio para asegurar la frontera, pero en otros lugares, son las FDS las que siguen controlando la regi贸n del norte y del este de Siria: Manbij, Kobane, Raqqa, Tabqa, Qamishlo, Hesek锚, Derik鈥 y es nuestra polic铆a, los Asayish, quien controla los check-points鈥.

Mazloum Abdi precisa: 鈥淧edimos dos cosas esenciales al r茅gimen sirio para obtener una soluci贸n a largo plazo en Siria. Uno: que la autonom铆a forme parte de la constituci贸n siria. Dos: que las FDS formen constitucionalmente parte de la defensa de toda Siria. Mientras no se realicen estas demandas, no habr谩 acuerdo porque son nuestras l铆neas rojas. Las y los combatientes de las FDS tendr谩n que hacer el servicio militar aqu铆, en esta regi贸n鈥.

Relaciones con Estados Unidos y Rusia

Seg煤n Polat Can, 鈥渆l hecho de que estas potencias no hayan instalado una zona de exclusi贸n a茅rea, una no-fly zone, nos ha hecho mucho da帽o. Puedo decirte: si ahora tuvi茅ramos una zona de exclusi贸n a茅rea, podr铆amos recuperar Tall Abyad y Ser锚kaniy锚 en una semana. Conocemos bien a todos esos mercenarios. Son ex-al Nusra, ex-combatientes del Estado Isl谩mico. Los hemos combatido y derrotado en el pasado. Turqu铆a, por lo tanto, la OTAN, los promueve y los ayuda. Rusia quiere recuperar el control de toda Siria, y est谩 realmente muy enfadada por la relaci贸n que nosotros, las FDS, mantenemos con la coalici贸n internacional liderada por Estados Unidos. Los rusos quieren trabajar con nosotros y encontrar una soluci贸n con Damasco, pero en vista de sus relaciones con Turqu铆a, no confiamos en ellos鈥.

En 2018 en Qandil, una cadena monta帽osa que alberga a las tropas del PKK, nos reunimos con Riza Altun, un alto responsable del PKK. Las circunstancias eran especiales: tuvimos que cambiar de coche varias veces y dejar nuestros tel茅fonos m贸viles muy atr谩s. En el aire, un dron turco volaba sobre nosotros. Riza Altun nos dijo entonces: 鈥淗oy en d铆a hay contradicciones en todas partes. Originalmente, los estadounidenses no ten铆an la intenci贸n estrat茅gica de apoyar a las FDS. Los kurdos saben muy bien que Estados Unidos es un Estado imperialista, pero nos vemos obligados a mantener esta relaci贸n parad贸jica, porque nuestra supervivencia est谩 en juego鈥.

Rojava bajo la amenaza de una nueva invasi贸n terrestre

Desde hace varios meses, Erdo臒an amenaza con una invasi贸n terrestre de Rojava y m谩s all谩 para completar su zona de seguridad desde Afrin hasta Qandil. Los rusos utilizaron estas amenazas para llevar a las FDS a ceder el norte y el este de Siria a Damasco. Las FDS se negaron. En cuanto a Rusia, sabe que est谩 jugando un juego arriesgado con Turqu铆a, que una vez que ha ocupado un territorio no se retira. El ejemplo del norte de Chipre est谩 ah铆 para demostrarlo.

Por su parte, Estados Unidos, aunque permiten a Ankara bombardear Rojava y utilizar drones asesinos, ha pedido expl铆citamente a Turqu铆a que no emprenda ninguna invasi贸n terrestre. Por dos razones: los territorios sirios ocupados por Turqu铆a son santuarios para toda la galaxia de yihadistas de Al Qaeda, ISIS, Hayat Tarhir al-Sham, el Ej茅rcito Nacional Sirio, formado por mercenarios sirios al servicio de Turqu铆a, los restos del ESL, etc. En este contexto, las FDS siguen siendo sus aliados m谩s eficaces. La lucha contra ISIS est谩 lejos de haber terminado. La organizaci贸n acaba de atacar la prisi贸n y el municipio de Raqqa. Las FDS est谩n amenazadas por todos lados.

En Siria, el proyecto democr谩tico de las Fuerzas Democr谩ticas Sirias amenaza al nacionalismo 谩rabe del r茅gimen de al-Assad. En Turqu铆a, este mismo proyecto democr谩tico podr铆a, en las elecciones del pr贸ximo a帽o, derrotar la pol铆tica de negaci贸n del pueblo kurdo de Erdo臒an que gobierna con los fascistas del MHP. En Irak, la coalici贸n kurda PDK-UPK (Partido Democr谩tico de Kurdist谩n 鈥 Uni贸n Patri贸tica de Kurdist谩n) es constantemente objeto de la ira del pueblo que acepta cada vez menos la corrupci贸n y la mala gesti贸n del pa铆s. Y en Ir谩n, el eslogan, Jin, Jiyan, Azadi (Mujer, Vida, Libertad) lanzado hace a帽os por la rama feminista del PKK se ha convertido en el principal eslogan que sacude al r茅gimen de los mul谩s.

La mayor amenaza para la aventura revolucionaria de Rojava es su aislamiento y desgaste. Ahora sabemos que el socialismo en un solo pa铆s no es viable. Los propios kurdos hacen todo lo posible para extender esta experiencia revolucionaria a otros pa铆ses. 驴No podr铆amos apoyarlos y ayudarlos a tener 茅xito? Su 茅xito ser谩 el nuestro. Su fracaso tambi茅n.

Notas:

(1) Ver: 鈥淯na utop铆a en el coraz贸n del caos sirio鈥, Le Monde diplomatique, septiembre de 2017, por Mireille Court y Chris Den Hond, https://mondiplo.com/una-utopia-en-el-corazon-del-caos-sirio. Y en video para OrientXXI: https://youtu.be/Js6PAWd202M.

(2) Ver: 鈥淩ojava: entre compromiso y utop铆a. Qu茅 autonom铆a para los kurdos en la Siria del ma帽ana鈥, Le Monde diplomatique, diciembre de 2018, por Mireille Court y Chris Den Hond. https://mondiplo.com/rojava-entre-compromiso-y-utopia Y en video para OrientXXI: https://youtu.be/AkdpNniwkjE.

(3) Ver: Stephen Bouquin, Mireille Court, Chris Den Hond (coord.), La Commune du Rojava, l鈥檃lternative kurde 脿 l鈥櫭塼at-nation, (La Comuna de Rojava, la alternativa kurda al Estado-naci贸n), Par铆s, Syllepse, 2017

(4) Entrevista con Mazloum Abdi y Polat Can por Mireille Court y Chris Den Hond, diciembre de 2019. https://www.revue-ballast.fr/rojava-les-populations-ne-veulent-pas-de-la-turquie-ni-dun-retour-du-regime-syrien/.

(5) Ver: 鈥淒amasco y Ankara se disputan el enclave sirio. El futuro postergado de Rojava鈥. Le Monde Diplomatique, febrero de 2020, por Mireille Court y Chris Den Hond https://mondiplo.com/el-futuro-postergado-de-rojava. Y en video para OrientXXI, https://youtu.be/a2p9tGMe7Mw

FUENTE: Chris Den Hond / Contretemps / Traducci贸n: Diego del Norte

