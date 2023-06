Quienes contaminan, matan

El periodista espa帽ol Pascual Serrano retoma investigaciones y publica en Globalter reveladores datos sobre gravedad de crisis clim谩tica y el calentamiento global. Muchos somos responsables, pero no todos en forma proporcional.

Cuando s贸lo 100 empresas son responsables del 70 por ciento de las emisiones mundiales de CO2 y cuando el 1 por ciento de la poblaci贸n pudiente emite lo mismo que el 50 por ciento no pudiente, la narrativa de que todos somos responsables, directamente, se cae. Pero ah铆 no queda todo.

Las comparaciones y cruces empeoran el cuadro. Cuando hay responsables estrat茅gicos que nunca se citan, es m谩s, se esconden, el tema toma color de hormiga.

Estados Unidos mantiene el mayor ej茅rcito del mundo. Es uno de los pa铆ses m谩s contaminantes, y su sector de defensa es responsable del 80 por ciento de las emisiones de todo su gobierno.

La guerra contra el terrorismo, iniciada en 2001, hace m谩s de 20 a帽os, adem谩s de producir casi 4,5 millones de muertes, es responsable de una de las peores emisiones de CO2, pero poco se difunde.

S贸lo aparece el gui贸n de que hay muertes para salvar otras vidas, y el planeta se destruye para que sobrevivamos en un mundo basado en reglas escritas por el secretario de Estado Antony Blinken, para defender la democracia y los valores de Occidente.

Defensa y guerra, vaya que poluyen

Desde 2001, dice Serrano, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha consumido de forma continuada casi el 80 por ciento de todo el consumo de energ铆a del gobierno.

鈥淪umando las emisiones de CO2 de las actividades del Defensa (59 millones de toneladas de CO2e) m谩s las asociadas a la producci贸n de armamento (153 millones de toneladas de CO2e) obtenemos que la actividad militar de Estados Unidos fue la responsable de la emisi贸n de 212 millones de toneladas de CO2e durante el a帽o 2017, seg煤n ha investigado el Centro Del脿s de Estudios por la Paz鈥.

Otros estudios 鈥揳grega鈥 muestran que desde 2001 las fuerzas armadas han producido m谩s de 1.200 millones de toneladas m茅tricas de gases de efecto invernadero.

Criptomonedas y videos

鈥淯n estudio publicado en la revista Scientific Reports mostraba que la miner铆a de criptomonedas tiene un impacto ambiental comparable con algunas de las actividades m谩s contaminantes del planeta. Seg煤n apunta, la miner铆a de bitcoin tiene una huella ecol贸gica similar o incluso superior con la extracci贸n鈥.

Si buscamos en Google las palabras Netflix y medioambiente aparecer谩n varias propuestas de documentales medioambientales, pero no encontraremos la informaci贸n de que las descargas de v铆deos en 2018 generaron m谩s de 300 millones de toneladas de CO, lo que equivale al total de emisiones de Espa帽a, se帽ala Serrano citando un informe de la organizaci贸n francesa The Shift Project.

鈥淟a cuesti贸n es que tenemos unos ricos reconociendo el problema clim谩tico pero viviendo a todo tren, unos ricos present谩ndose c贸mo los h茅roes de la salvaci贸n del planeta y unos ricos haciendo negocio con la transici贸n ecol贸gica. 驴Y qu茅 pasa entonces con la gente sencilla y humilde?鈥, se pregunta el periodista espa帽ol.

鈥淎 esos se les ha convencido de que con su ritmo de vida son los responsables de la destrucci贸n del planeta y de que deben de asumir ahora los sacrificios.

De ah铆 que tenemos a la gente de los pa铆ses empobrecidos, que malamente puede conseguir tres comidas al d铆a, habl谩ndoles de decrecimiento. Y a las clases populares de nuestros pa铆ses ricos, que deben pagar m谩s impuestos por el di茅sel para que los ricos reciban subvenciones para pasarse al coche el茅ctrico.

Todo por el bien del planeta鈥.