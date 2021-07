–

De parte de Ateneo Libertario Carabanchel Latina July 5, 2021

Puede que los reversos de nuestra 茅poca necesiten m谩s que nunca el retumbar del eco de la voz de ese intelectual iconoclasta que es Noam Chomsky (Filadelfia, 1928). El fil贸sofo y activista que durante el siglo XX revolucion贸 con sus teor铆as la ling眉铆stica moderna recibe a Ethic en su oficina del Instituto de Tecnolog铆a de Massachussets (MIT). Una suntuosa monta帽a de papeles sepulta su mesa mientras su discurso se proyecta, implacable, sobre los errores de un sistema anquilosado en la antesala del cambio.

En la oficina de Chomsky en el em 鈥揳i 鈥 ti, como en Estados Unidos se conoce al prestigioso Instituto de Tecnolog铆a de Massachusetts, en la localidad de Cambridge, trabajan dos personas, Beverly y Anthony. Tambi茅n hay un perro. 驴Ser谩 de Chomsky? Al fondo, est谩 su despacho. Una luz ba帽a una planta que alguien cuida con esmero. El legendario profesor convive con una suntuosa monta帽a de papeles que sepultan la mesa. No parecen papeles olvidados: da la impresi贸n de que trabaja en todos esos documentos al mismo tiempo. Nos sentamos en una mesa redonda, al lado de su escritorio. Parece ser la de las visitas. 脡sta est谩 pr谩cticamente desnuda, nada tiene nada encima, a excepci贸n de un par de vasos de agua. Chomsky sonr铆e con una amabilidad inmensa. Nos deja claro que no tiene ninguna prisa.

Hablamos sobre los mercados y la crisis que ha convulsionado el mundo. Ya se han escrito miles de libros y un n煤mero incontable de art铆culos period铆sticos sobre el tema, se han realizado decenas de documentales y unas cuantas buenas pel铆culas, incluso se ha llevado a escena alguna obra de teatro. Pero el debate contin煤a y queremos saber cu谩l es la visi贸n del m谩s c茅lebre y cr铆tico pensador de Estados Unidos.

芦Me asombr贸 que los economistas no pudieran verlo. Hab铆a una gran burbuja inmobiliaria. Quiz谩 exist铆an mil billones de d贸lares de dinero completamente falso. No hab铆a base. Los precios de las casas sub铆an m谩s all谩 de cualquier regla b谩sica. Pero los economistas estaban tan cautivados con las hip贸tesis del mercado eficiente que no pudieron ver lo que se avecinaba. En las transcripciones de la Reserva Federal de 2007, se puede leer que los economistas dijeron que si hab铆a un problema con las viviendas, el mercado se encargar铆a de ello. Pero no lo hizo. Y en pa铆ses como Espa帽a fue mucho peor que aqu铆. En 2007 a Espa帽a le iba muy bien. Ten铆a un presupuesto equilibrado. No hab铆a un gran d茅ficit. Pero los bancos espa帽oles se volvieron locos, aunque eso pasaba en todo el mundo por entonces. No s贸lo han sido los bancos espa帽oles, tambi茅n los alemanes y los prestamistas, que comparten esa responsabilidad禄.

Y d贸nde queda entonces la responsabilidad del ciudadano: 驴no viv铆amos los espa帽oles, como tantas veces se ha dicho, por encima de nuestras posibilidades? Chomsky levanta un poco la barbilla y desaprueba la afirmaci贸n que subyace en la pregunta. 芦No. La gente vive con lo que tiene. Si usted tiene una casa y el precio se pone por las nubes, usted va a pensar que es pudiente. A menos que investigue m谩s all谩 de lo que pueden investigar los economistas o la Reserva Federal. Pero no se puede esperar eso de una persona que est谩 trabajando ocho horas al d铆a禄, argumenta.

Errores del sistema

Chomsky pone el foco en el sistema financiero internacional.芦Los bancos espa帽oles, los alemanes, los ingleses, todos participaron. Se volvieron locos. Era un disparate. Con los pr茅stamos, las inversiones. Hubo todo tipo de euforias ante la magnificencia de los mercados. Y por supuesto lleg贸 un momento en el que todo se estrell贸. Cuando ocurre esto, lo que pasa es que se rescata a quienes lo han provocado. Se salva a los bancos y el pueblo paga cuando no es responsable. Como ya he dicho, no son s贸lo los bancos espa帽oles. Estuve en Irlanda hace un par de a帽os, y ten铆an un gran entusiasmo por convertirse en el pa铆s m谩s rico del mundo. Cuando fui a Islandia pasaba lo mismo: tambi茅n quer铆an ser el lugar m谩s rico del mundo. En Islandia, que es casi el 煤nico sitio donde no se rescat贸 a los bancos, obligaron a los acreedores a pagar. A los bancos no les gust贸, de hecho intentaron sacar a Islandia del sistema internacional. Pero, en Espa帽a o en Irlanda, los autores de la crisis han sido rescatados. Aqu铆 tambi茅n. Y ahora los que han creado esta crisis son m谩s ricos y m谩s poderosos que nunca. El Gobierno anunci贸, a trav茅s del Departamento de Justicia, que no van a juzgar a uno de los mayores bancos en el mundo, HSBC, del que se ha descubierto que estaba lavando dinero procedente de drogas y terrorismo. Usted y yo estar铆amos en la c谩rcel para siempre. Pero, con ellos, han dicho que eso de est谩 bien, hab茅is ganado, sois demasiado grande para ser juzgados. Y la gente es la que paga禄.

Austeridad total

Chomsky se suma a esa corriente de pensamiento que cree que la medicina de la austeridad acabar谩 por minar la salud del paciente. 芦La troika cumple una funci贸n ante la presi贸n del Bundesbank [banco federal alem谩n] de imponer pol铆ticas que son totalmente destructivas. Estas pol铆ticas de austeridad en la 茅poca de la recesi贸n no tienen sentido ni para la econom铆a ni para la sociedad. Va a evitar el tipo de crecimiento que podr铆a sacarnos progresivamente de la crisis. El caso m谩s dram谩tico es Grecia, un pa铆s que pr谩cticamente se est谩 destruyendo禄.

Chomsky reflexiona tambi茅n sobre la situaci贸n que atraviesan los pa铆ses del Sur de Europa y se aleja de quienes defienden una salida de la eurozona dado que, en su opini贸n, 芦tendr铆a un gran coste禄 para todos. 芦Una opci贸n menos extrema ser铆a que los pa铆ses de la periferia, los que m谩s est谩n sufriendo realmente -Grecia, Espa帽a, Irlanda, Portugal, quiz谩 Italia- se consolidasen de alguna manera. Que se conviertan en un grupo de presi贸n para cambiar las pol铆ticas y conseguir m谩s est铆mulo. En 1953 la Rep煤blica Federal Alemana se encontraba en un caos total, se estaba derrumbando. Hab铆a deuda, no hab铆a producci贸n. Y recurrieron a Europa para que les rescatase. Europa lo hizo. Se convirtieron en un pa铆s rico. Ocurri贸, de nuevo, algo parecido durante la unificaci贸n禄.

El diagn贸stico est谩 claro: el sistema ha sufrido los excesos de la banca. Y la medicina 鈥搒eg煤n Chomsky- no puede ser la austeridad total.驴Hacia d贸nde deben dirigen entonces las democracias liberales? 驴Cu谩l es el modelo que debemos construir? 芦La primera pregunta que debemos hacernos es si realmente vivimos en un sistema capitalista. Existe una mezcla de sistema de mercado e intervenci贸n del estado. A veces, esta intervenci贸n es masiva. Algunas de las intervenciones son tan obvias que no se nos pueden escapar, como es el caso del rescate a los bancos. Si miramos los a帽os 50 y los 60, durante el gran per铆odo de crecimiento, no hab铆a crisis financiera. Por un motivo: las regulaciones del New Deal ten铆an otra misi贸n social, es decir, los bancos eran bancos, lugares donde se pon铆a el dinero y se lo prestaban a terceros. Funcionaba. Pero no hab铆a bancos internacionales. Cambi贸 mucho en los a帽os 70. Entonces, los bancos se convirtieron en su mayor铆a en lugares como Goldman Sachs o JP Morgan. Es decir, ten铆an 鈥搚 tienen- dep贸sitos pero la mayor parte de su actividad consiste en jugar con el dinero. Adem谩s, saben que son demasiado grandes para caer. Lo saben. Eso incentiva el riesgo. Se multiplican transacciones arriesgadas para tener muchas ganancias. Y cuando se derrumban, arrastran todo el sistema con ellos. Y al final el contribuyente viene y te rescata. Eso es un seguro de accidentes. No s贸lo significa que pueden hacer lo que quieran, sino que consiguen mejores calificaciones de cr茅dito porque las agencias saben que se les van a rescatar. As铆, pueden conseguir pr茅stamos m谩s baratos y ganar mucho dinero con ello. Un estudio del FMI demuestra que los beneficios de los grandes bancos est谩n conectados con las pol铆ticas publicas que protegen a esas entidades que son demasiado grandes para caer. Esto, finalmente, significa que los contribuyentes han pagado a estas instituciones para ayudar a destruir la econom铆a. Y esto no es la ley de la naturaleza禄.

Una llamada a la acci贸n

Durante la conversaci贸n el fil贸sofo m谩s prestigioso de Estados Unidos retrata las virtudes que, a su juicio, han tenido los movimientos ciudadanos que han surgido por todo el mundo: desde la versi贸n espa帽ola y sus pioneros Indignados hasta la plataforma Occupy Wall Street en Estados Unidos. Todos estos movimientos se ha convertido en un gran agente de presi贸n que demanda m谩s transparencia.

芦Antes de Occupy Wall Street la desigualdad no era un asunto en la agenda nacional禄

芦No creo que sea preciso decir que no funcionan. Creo que han provocado un efecto. Incluso las dictaduras -y no estamos hablando de dictaduras- tienen que prestar atenci贸n al 谩nimo popular. Ha habido una reacci贸n. Como en Espa帽a y en Europa. Y as铆 el Banco Central Europeo se ha movido hacia pol铆ticas m谩s constructivas. Es verdad que no son suficientes, pero ha habido algunas y creo que son, en buena parte, el efecto de movimientos como los Indignados. No se puede eliminar el contrato social en Europa si hay suficiente presi贸n. Y en Estados Unidos el movimiento Occupy tuvo un efecto significante: cambi贸 el discurso nacional de forma radical. Antes de eso la gente sab铆a que hab铆a desigualdad, por supuesto, pero no era un asunto en la agenda nacional. Ahora todo el mundo tiene que hablar de ello. Afecta a las pol铆ticas. Y, por supuesto, estos movimientos est谩n haciendo cosas de forma espec铆fica, como ayudar a la gente con los embargos禄.

Chomsky el iconoclasta

El lugar donde se celebra la entrevista, el Instituto de Tecnolog铆a de Massachussets (MIT), es una instituci贸n que rezuma prestigio y por cuyo claustro han pasado nada m谩s y nada menos que 79 premios Nobel. En este contexto, quiz谩 el discurso iconoclasta que -junto a sus exitosas teor铆as semi贸ticas- convirtieron Chomsky en una celebridad, s贸lo pueda entenderse como un intento de transformar el sistema desde dentro. Pocos altavoces en el mundo acad茅mico internacional son tan poderosos como el MIT y ni que decir tiene que el profesor es perfectamente consciente de ello.芦Hay mucha iron铆a en c贸mo funciona todo esto. Recuerdo que durante los 80 se podr铆a decir que Estados Unidos estaba en guerra con Nicaragua. Y yo ten铆a una hija all铆, y era muy dif铆cil ponerse en contacto con ella. Entonces estaba el precursor de Internet, llamado Arpanet, que era una red del Ej茅rcito. Alguien lo ten铆a en el MIT. Y as铆 mi hija y yo nos pudimos comunicar gracias al Pent谩gono mientras Estados Unidos atacaba Nicaragua禄, se帽ala Chomsky, cuyos alegatos antibelicistas 鈥揹esde Vietnam hasta Irak- siempre prendieron como la p贸lvora entre la opini贸n p煤blica y cuya primera misi贸n dentro del MIT fue expandir un laboratorio de resistencia -芦no de protesta, sino de resistencia禄, enfatiza- durante los a帽os en los que precisamente el Pent谩gono era el principal financiador de esta Universidad.

Ethic