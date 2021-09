En esta nota pretendemos exponer quienes son los incels y de qu茅 se compone su discurso ideol贸gico que ha calado en tantos sectores de la llamada alt right. Un discurso que funciona como cabeza de playa para la extensi贸n de la influencia de la derecha en los j贸venes y que muchas veces no se aborda de forma concreta.

A pesar de la transversalidad de dicho fen贸meno entre las filas de la derecha, normalmente tan solo se discute en el plano medi谩tico cuando sus activistas m谩s extremistas cometen actos de terrorismo como fue el caso de Jake Davison en Reino Unido este verano. El joven de 22 a帽os asesin贸 a 5 personas en una matanza inducida por un odio mis贸gino y una necesidad de venganza como respuesta a la adopci贸n de un discurso reaccionario. Pero no solo se trata de terroristas, sino de comunidades enteras, normalmente dentro del mundo digital, donde sectores de j贸venes y no tan j贸venes discuten una visi贸n del mundo en la que el machismo, la xenofobia, el clasismo y una nostalgia reaccionaria se combinan para sembrar las bases del discurso de la alt right.

Proponemos a continuaci贸n una introducci贸n a este universo ideol贸gico cuya importancia no reside tanto en su fuerza organizada sino en su capacidad de permear los discursos de diferentes actores pol铆ticos que habr铆an estado ganando espacio desde 2016 si atendemos a los an谩lisis de Angela Nagle en Muerte a los normies.

驴De qui茅n hablamos cuando utilizamos el t茅rmino incel?

Incel son las siglas en ingl茅s de c茅libe involuntario, es decir, de una persona que no logra mantener relaciones sexuales, lo que atribuye a una incapacidad para agradar a las personas (en especial a las mujeres) con las que quiere ligar. Esto los llevar铆a a desarrollar un fuerte resentimiento y una perspectiva del mundo en la que ellos (hombres) se presentan como sujetos oprimidos por su g茅nero por unas mujeres que les negar铆an lo que consideran un derecho natural del hombre.

Los incels utilizan el t茅rmino 鈥渞ed pill鈥, p铆ldora roja, en referencia a la pel铆cula de Matrix, para referirse a la revelaci贸n que experimentan al darse cuenta de la supuesta opresi贸n que padecen, algo que se considera insuperable. Es decir, el incel como sujeto pol铆tico se considera a s铆 mismo in煤til para poder autoliberarse, independientemente de haber roto con la supuesta falsa conciencia identificada con el feminismo, que estar铆a ocult谩ndoles los motivos reales de su infelicidad. Con m茅todos de teor铆a de la conspiraci贸n, estos grupos neomasculinistas fabrican un mundo en el que el hombre heterosexual est谩 oprimido y es incapaz de superar esta situaci贸n mientras la mujer siga existiendo y siga teniendo lo que definen como una posici贸n de poder.

Los motivos de por qu茅 consideran que no pueden salir de esa situaci贸n y deben recurrir a la violencia como venganza residen en su visi贸n de la sociedad. Para estos grupos, la poblaci贸n estar铆a dividida seg煤n criterios biologicistas y esencialistas, en los que distintas categor铆as de hombres y mujeres ocupan una pir谩mide. Como muchas corrientes de la alt right, su pensamiento sigue un darwinismo social, en el que el individuo merece ser un perdedor. Aunque las categor铆as van variando a lo largo del tiempo, se puede resumir en que existen tres posiciones b谩sicas y una cuarta que fue a帽adida recientemente.

En la cima de la pir谩mide estar铆an lo que llamar铆amos machos alfa, conocidos como 鈥淐hads鈥, individuos que identifican como hombres atl茅ticos tan atractivos que las mujeres se sentir铆an atra铆das hacia ellos por instinto. Se trata de los triunfadores en este modelo de sociedad y supone en realidad una actualizaci贸n de la vieja idea del 鈥渃hico malo/deportista鈥 que se queda con la chica mientras que el chico bueno (nice guy) identificado ahora con el incel se queda sin ligar en la friendzone (鈥渟贸lo como amigos鈥).

En esta imagen se puede ver un ejemplo de la pir谩mide a la que aluden los incels. Aunque en realidad siempre est谩n discutiendo nuevas categor铆as.

Por debajo estar铆an los betas, hombres menos atractivos para los estereotipos sociales que deben quedarse con 鈥渓as sobras鈥 de los Chads y que aceptan que las mujeres estar谩n con ellos m谩s por su dinero que por otra cosa. Este grupo es atacado por los incels acus谩ndoles de cornudos (cucks) ya que estar铆an asumiendo que las mujeres se casar铆an con ellos por su dinero mientras les ponen los cuernos con los Chads, los 煤nicos que les atraen sexualmente.

Finalmente, se encontrar铆an los susodichos c茅libes involuntarios, hombres que debido a sus caracter铆sticas f铆sicas innatas les ser铆a imposible ligar independientemente de lo que hagan. En un ejercicio de frenolog铆a, aquella pseudociencia de la 茅poca colonial con la que el imperialismo europeo trataba de justificar su dominaci贸n sobre otros pueblos, el incel se autoanaliza y determina que el tama帽o de su cr谩neo o su forma le impide agradar a las mujeres. Otros motivos pueden ser la altura del individuo o el tama帽o de sus mu帽ecas, y dependiendo de que post de 4chan o 8chan [1] leas se puede extender la cantidad de motivos. Lo que tienen en com煤n es que se trata de una supuesta 鈥渕ala suerte鈥 gen茅tica, lo que les colocar铆a como sujetos oprimidos de la sociedad. Por supuesto, dentro de esta neofrenolog铆a, los incels blancos, aunque perdedores, valen m谩s que los afroamericanos o asi谩ticos que est谩n por debajo y los Chads afroamericanos, apodados Tyrones, son visualizados como corruptores de las mujeres del pa铆s. Porque como toda corriente de la alt right, no se renuncia ni al clasismo ni al racismo ni a una mezcla de estos con el machismo.

El proceso por el que el individuo se da cuenta de que pertenece a esta categor铆a y que por tanto debe perder 鈥渓a esperanza鈥 de perder la virginidad, se denomina 鈥渂lack pill鈥, tomar la p铆ldora negra, y es el momento en que el incel debe aceptar que nunca ser谩 feliz y que no podr谩 escapar a la dominaci贸n femenina. Esta realizaci贸n de la 鈥渙presi贸n鈥 es lo que los llevar谩 a la b煤squeda de la violencia hacia las mujeres, como un acto de venganza hacia la sociedad.

Oprimidos porque, aunque en la pir谩mide incel, es el macho alfa la verdadera casta dominante, en la ideolog铆a neomasculinista la mujer ocupa de forma extra帽a a la vez la posici贸n de sujeto dominante y de objeto de consumo, dependiendo de en qu茅 lugar de la sociedad se encuentre la persona.

Las mujeres tambi茅n son divididas en categor铆as seg煤n su atractivo sexual, siendo la m谩s importante las llamadas 鈥淪taceys鈥 (imag铆nense el estereotipo de animadora de instituto estadounidense), ellas ser铆an las mujeres atractivas que tienen sexo con m煤ltiples hombres (normalmente Chads) y a las que se caracteriza como poco inteligentes, pero poderosas en tanto que saben usar el deseo sexual de los hombres en su propio beneficio. Esto se relaciona con que los incels consideran que el ser humano se mueve por una regla de 80:20. El 20% de los hombres (los chads y quiz谩s alg煤n beta) compiten por el 80% de las mujeres y el 80 % de hombres compite por el 20% de mujeres. Es decir, ellas al mismo tiempo deben competir entre s铆 para quedarse con los Chads y la minor铆a de ellas siempre tendr谩 a la mayor铆a de los hombres para elegir y manipular desde la perspectiva neomasculinista.

Insistimos en que se trata de una ideolog铆a ultra reaccionaria que divide a la sociedad en grupos por criterios biologicistas, por lo que pertenecer a cualquiera de estas categor铆as se tratar铆a de algo objetivo, no se puede escapar a ello. De hecho, los incels tienen un t茅rmino 鈥渧olcel鈥, c茅libe voluntario, para describir a individuos que creen pertenecer a esta comunidad a pesar de que sus miembros les rechazan porque no cumplen con las caracter铆sticas innatas que colocan al individuo en la categor铆a perdedora.

A partir de este punto, es de donde parti贸 Davison, como otros tantos j贸venes radicalizados de extrema derecha, para asumir que con 22 a帽os ser铆a virgen de por vida y que el 煤nico camino que le queda es ejercer la violencia contra el resto de la poblaci贸n, como un 煤ltimo acto de venganza ante la 鈥渙presi贸n鈥 antes de suicidarse.

Esta acci贸n lejos de ser aislada seg煤n muchos medios de comunicaci贸n, en realidad responde al modus-operandi de estos grupos que desde distintos foros masivos como 8chan o determinados lugares de Reddit han impulsado esta serie de ataques y cuyo razonamiento puede entenderse a partir de s铆mbolos del propio movimiento como es Elliot Rodger.

Elliot Rodger: 鈥渕谩rtir鈥 del movimiento y s铆mbolo de su pensamiento

Elliot Rodger, apodado por estos grupos como 鈥渆l supremo caballero鈥 o el 鈥渟anto Rodger鈥 fue uno de los primeros terroristas incel y en 2014 protagoniz贸 una matanza en California. Su importancia radica en que fue uno de los primeros en publicar un manifiesto online, disponible a煤n en Google, donde explicaba los motivos que llevaban a su atentado y a que hab铆a planificado su suicidio despu茅s.

El texto de Rodger es una autobiograf铆a donde el autor defiende los motivos que 茅l opina que le llevaron al odio y la violencia hacia las mujeres y donde se expresa una serie de ideas reaccionarias, no s贸lo en cuesti贸n de g茅nero sino en general. El joven describe su vida como un proceso en paralelo entre que su familia pierde rango social (sus ancestros eran arist贸cratas ingleses, pero 茅l vive como peque帽o burgu茅s al final de su vida) al mismo tiempo que 茅l se ve cada vez m谩s apartado del mundo debido a su imposibilidad para interactuar con mujeres. Evolucionando como 茅l mismo afirma a posiciones fascistas, el autor comienza en un cierto punto de su biograf铆a a obsesionarse con la necesidad de perder la virginidad antes de avanzar en la veintena de edad. Rodger describe m煤ltiples cambios de centros de estudio y vivienda en la b煤squeda de una experiencia universitaria que le permita obtener su objetivo, aunque en todo momento fracasa. Seg煤n su propio relato, Rodger odiaba a las mujeres por no querer nada con 茅l y odiaba a otros hombres por tener relaciones amorosas con ellas, odiaba a la sociedad porque bajo su juicio no deber铆a permitir la solter铆a de un hombre como Rodger, descendiente de nobles ingleses y burgu茅s estadounidense.

El manifiesto termina con dos puntos importantes a la hora de entender la ideolog铆a incel. Por un lado, Rodger, como el resto de sus compa帽eros neomasculinistas en general, culpar谩 a las mujeres de la futura violencia que piensa ejercer sobre ellas. Por otro lado, renuncia como imposible a cualquier tipo de 鈥渦top铆a incel鈥, ya que estos grupos a diferencia de otras corrientes reaccionarias no tienen ninguna visi贸n de futuro y tan solo se expresan de forma negativa a nivel pol铆tico. Es decir, negando la sociedad que odian, sin demandas propositivas en s铆. Rodger como har谩n en general m煤ltiples corrientes de lo que ahora se conoce como alt right trata de reivindicar un modelo de familia patriarcal tradicional y una vuelta a un dominio del hombre en la casa a trav茅s de su poder econ贸mico. Una vuelta a lo que se percibe como un orden perdido con el surgimiento y desarrollo del neoliberalismo.

Rodger es uno de los primeros ejemplos virales en Internet de un incel que tom贸 la p铆ldora negra y decidi贸 atacar a las chicas universitarias californianas como una manera de expresar su odio hacia las que consideraba sus opresoras.

El no futuro de la perspectiva incel

El manifiesto de Rodger coloc贸 el tono que han seguido otros que se identifican con esta ideolog铆a en sus manifiestos y objetivos proclamados. Lejos de una versi贸n que siga la definici贸n acad茅mica de terrorismo, donde los individuos en mayor o menor grado de organizaci贸n y cohesi贸n pol铆tica presentan una serie de demandas al Estado o buscan imponer una alternativa al monopolio de la fuerza por parte de la organizaci贸n estatal, el activismo incel no realiza nada de eso. Se trata de una pura violencia espontanea ligada a la perspectiva de que no existe un cambio posible a sus condiciones de vida y a que no hay tiempo para cambiar el inevitable resultado 鈥搇o que, en casos extremos, termina justificando actos de terrorismo individual como el que mencionamos鈥.

De esta forma, rara vez estos colectivos han realizado pol铆tica de forma positiva, sino que tan solo la ejercen mediante actos violentos de negaci贸n de una sociedad a la que odian por impedirles validar su masculinidad y a la que achacan las incertidumbres del capitalismo actual. Quiz谩s el apoyo a candidatos como Donald Trump en 2016 y 2020 pueden interpretarse como los 煤nicos momentos en los que el movimiento incel, volcado dentro de la coalici贸n inestable de la alt right siguiendo el an谩lisis de Pablo Stefanoni en 驴La rebeld铆a se volvi贸 de derecha?, ha participado en la esfera p煤blica con propuestas concretas personalizadas en un candidato que respond铆a a sus deseos. En dicha coalici贸n comparten un an谩lisis del neoliberalismo, en especial su vertiente progre como el principal enemigo de su causa. Un oponente perfecto desde el punto de vista de su 鈥済uerra cultural鈥 en tanto que les permite colocar cualquier opci贸n de izquierdas incluyendo las corrientes que buscan superar el capitalismo, como 茅lites multiculturales que les han robado sus derechos (privilegios de clase, raza o g茅nero) y del que comparten el an谩lisis hecho por los principales grupos de la alt right. Fuera de eso y a diferencia de otros compa帽eros de viaje descritos en la citada obra, parece que los incels no han sabido elaborar un programa pol铆tico concreto.

Esto no quiere decir que no hagan pol铆tica ni que no extiendan una serie de mensajes reaccionarios y machistas por redes sociales, por ejemplo, o que en su d铆a a d铆a estos individuos no participen en acciones de corte fascistizante o fascista. Sino que muchas veces el 茅xito de este discurso radica m谩s en su lenta instalaci贸n en el imaginario de comunidades de j贸venes (en especial comunidades online como 4chan, 8chan, Reddit, redes sociales鈥) como una respuesta al clima de incertidumbre generado por la crisis del neoliberalismo.

El incel se encuentra atrapado entre una nostalgia reaccionaria por la imagen falsa de un pasado, la de un modelo de familia tradicional encajado en las l贸gicas del fordismo, en algunos casos llamando a un etnoestado blanco en Norteam茅rica, y que es b谩sicamente un pastiche de sitcom de los a帽os 50 en Estados Unidos; y por otro lado la certeza de que dicho momento no va a volver a tiempo ni existe una salida a la crisis actual, por lo que se ve ligado a ejercer una violencia sin mayor fundamento hacia lo que consideran sus oponentes pol铆ticos.

Una violencia que legitimaban como respuesta a su idea de que el feminismo junto a otros movimientos sociales como el antirracismo les han quitado el privilegio (para ellos el derecho) de vivir un orden social en concreto, que si bien, siquiera era realmente como imaginan en algunas de sus publicaciones, se repite en sus discursos como una imagen que asumen verdadera.

S铆ntomas de una 茅poca

La apelaci贸n a esta simulaci贸n de un pasado que nunca fue, m谩s all谩 de lo que narra la ficci贸n, o que como m铆nimo est谩 cargado de toda una serie de contradicciones y desigualdades sociales, de clase y g茅nero, que el discurso de la derecha trata de invisibilizar, es un rasgo que estos grupos comparten con otros fen贸menos pol铆ticos de la actualidad. Esta reconstrucci贸n de un pasado romantizado que se asume de forma acr铆tica sin tener en cuenta que tiene m谩s de ficci贸n que de veracidad, tiene mucho que ver con las diferentes formas en las que los grupos pol铆ticos confrontan con la 茅poca actual. Frente a una totalidad capitalista que ha generado el clima de inseguridad, incertidumbre e incluso incapacidad de pensar el futuro, la vuelta nost谩lgica a una realidad que nunca fue (como quienes reivindican el Estado del Bienestar en lugares donde nunca se dio) o que directamente se idealiza formas de opresi贸n concreta (el r茅gimen fordista, la familia patriarcal tradicional鈥) supone un mecanismo pol铆tico para canalizar de forma conservadora todo el malestar que el capitalismo genera dentro de los l铆mites del sistema.

En el caso del movimiento incel, solo es un ejemplo m谩s de c贸mo sectores de la ultraderecha est谩n consiguiendo influenciar a una parte de la juventud para renovar sus filas con un discurso cargado de machismo, clasismo y xenofobia. Con formas y l贸gicas nacidas en comunidades online, se trata de un discurso centrado en la 鈥済uerra cultural鈥 promovida por la alt right y que supone preparar el terreno para justificar pol铆ticas reaccionarias en cuestiones econ贸micas y de libertades pol铆ticas. La existencia de estos grupos responde tambi茅n a la aparici贸n de fen贸menos de extrema derecha de que se ha dado tras la crisis capitalista del 2008 y tras el fracaso de distintos proyectos 鈥減rogresistas鈥 o neoreformistas que lejos de solucionar los problemas acuciantes de la mayor铆a de la poblaci贸n y de la clase obrera, est谩n teniendo como legado el surgimiento de por doquier de distintas formas de reacci贸n.

Por tanto, frente a la irrupci贸n de estos movimiento y corrientes reaccionarias, no se trata de sumarse como apoyo a una opci贸n de neoliberalismo progresista, con la esperanza de por esa v铆a poner freno a estos fen贸menos reaccionarios; sino precisamente de construir un proyecto alternativo, antipatriarcal y tambi茅n anticapitalista y revolucionario, que se帽ale la posibilidad de una posici贸n independiente de las l贸gicas del sistema.