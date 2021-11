–

De parte de Terraindomite November 26, 2021 47 puntos de vista

Incluso un examen superficial realizado sorprendentemente por Tim Gielen y que expone a los dos mayores accionistas actuales: Vanguard y BlackRock- muestra que es este mismo pequeño grupo de monopolistas, sucintamente señalado por el Dr. Zelenko, posee esencialmente y controla el mundo entero. Su poder absoluto sobre la humanidad les ha permitido hasta ahora salirse con la suya mientras destruyen nuestro planeta con productos químicos tóxicos. Por ejemplo, si tomamos los principales fabricantes de alimentos del mundo, como las marcas más populares: Coca Cola, PepsiCo, Unilever, Nestlé y Mondelez International, encontramos que todos estos gigantescos fabricantes de nuestros alimentos procesados químicamente están controlados por los mismos dos inversores accionistas monopolistas, Vanguard y BlackRock. La tercera y cuarta empresas de inversión del mundo son Berkshire Hathaway, de Warren Buffet, y State Street Corporation.

Las mayores empresas de la industria tecnológica son otro ejemplo de este juego de monopoly. Facebook es propietaria de WhatsApp e Instagram, mientras que Alphabet, como empresa matriz de todas las empresas de Google, posee YouTube, Gmail y el mayor patrocinador de Android -la mayor plataforma de aplicaciones móviles del mundo, el sistema operativo casi exclusivo de todos los smartphones-, así como de Apple IOS, el otro gran sistema operativo. Así, la empresa de Bill Gates, Microsoft Corporation, Facebook, Apple y Alphabet conforman las cuatro mayores empresas tecnológicas sobre las que funcionan prácticamente todos los ordenadores, teléfonos y smartphones del mundo. Estos mismos dos grandes inversores -Vanguard y BlackRock- también tienen participaciones mayoritarias en todas las empresas de BigTech. De hecho, todas las empresas que fabrican ordenadores, televisores, teléfonos inteligentes y electrodomésticos – IBM, Hewlett Packard, Intel, Sony y Dell, incluyendo los mayores mercados en línea Amazon y eBay – las mayores cadenas de grandes almacenes y tiendas de comestibles, todos los medios de pago son propiedad de las mismas firmas de inversión gigantes Vanguard y BlackRock.

Cada industria de la tierra es propiedad y está controlada por estos mismos dos grandes inversores. Todos los productos agrícolas, las semillas propiedad de Monsanto, el tabaco, el alcohol y las empresas de BigPharma -que nos están matando ahora mismo con armas biológicas genocidas disfrazadas de pseudovacunas- son propiedad de los mismos linajes. El juego económico está totalmente trucado: empezando por los mejores sitios webs de viajes en Internet, pasando por las mejores compañías aéreas; los principales fabricantes de aviones; las mejores cadenas de hoteles y restaurantes; las mejores refinerías de petróleo que abastecen de combustible a todos los aviones, trenes, barcos, camiones y coches; las empresas siderúrgicas y mineras que suministran todas las materias primas utilizadas en todos los medios de transporte; la construcción; la fabricación textil y la confección de prendas de vestir: todas están controladas por los mismos propietarios, incluida la llamada industria verde que fabrica paneles solares y turbinas eólicas En 2028, los activos de Bloomberg que poseen estos dos propietarios globales-Vanguard y BlackRock- alcanzarán los 20 billones de dólares. BlackRock está considerado como el cuarto brazo del gobierno dados sus íntimos vínculos con los bancos centrales de Rothschild. Incluso el mayor accionista de BlackRock es Vanguard y viceversa, aunque Vanguard garantiza el completo anonimato de sus propietarios individuales. Pero recientemente han surgido pruebas condenatorias de que es este mismo pequeño grupo de familias de la nobleza negra que el buen Dr. Zelenko denunció.

Recapitulación: todo en la tierra es prácticamente propiedad y está controlado por estas mismas empresas de inversión de primer nivel, así como los mayores bancos, fondos de inversión, compañías de seguros e incluso las naciones políticas, propiedades controladas por la corrupción y el chantaje; todos los cuales están completamente dominados por los mismos linajes de control – las dinastías de los Rothschild, Rockefeller, Du Pont, Carnegie, Orsini, Bush y Windsor, así como algunos de los clanes menos conocidos pero igualmente poderosos cubiertos en Bloodlines of Illuminati de Fritz Springmeier. Para asegurar su dominio sobre la humanidad, incluso las pequeñas empresas de inversión de la lista Fortune 500 son propiedad de las mismas grandes y conocidas corporaciones en una estructura de poder piramidal con una jerarquía vertical. Como el fallecido gran comediante George Carlin observó astutamente hace más de una docena de años: todo es un gran “club [de psicópatas] del que no formamos parte” que controla prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas y todos los negocios del planeta, tanto legales como ilegales, sin excepción.

Están surgiendo más identidades de criminales del Covid. Aparte del Dr. Mengele del genocidio de coronavirus, hemos dicho que el Dr. Anthony Fauci, responsable de las subvenciones de la investigación viral de los NIH, y tres cómplices principales: el Dr. Ralph Baric de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, encargado de ejecutar la orden de Fauci de realizar un estudio para un arma biológica letal de ganancia de función de coronavirus hasta que fue prohibido en los Estados Unidos, y después enviando 7,4 millones de dólares del dinero de los contribuyentes estadounidenses al mayor enemigo de los Estados Unidos, China comunista, y a la mujer murciélago del Instituto de Virología de Wuhan, la Dra. Shi Zhengli, que advirtió que otros virus serían lanzados, y el jefe del chantaje de comercialización de armas biológicas de Fauci y compañero terrorista nacional, el ex veterinario de la OMS, el Dr. Peter Daszak, hay muchos otros culpables señalados detrás del actual ataque con armas biológicas a la humanidad.

Según el exponente de la verdad sobre las armas biológicas Covid, el Dr. David Martin, profesor, autor, inventor, investigador y experto en patentes, acaba de hacer pública una lista de tres docenas de nombres de otros autores identificados de la agenda de despoblación de la élite. En orden alfabético de nombre, son:

1. Al Gore, Vice-President of the United States (1993-2001), Chairman and Co-Founder, Generation Investment Management LLP

2. Andre Hoffmann, Vice- Chairman, Roche

3. Angel Gurria, QECD

4. Bill Gates, Bill & Melinda Gates Foundation

5. Christine Lagarde, President European Central Bank

6. Chrystia Freeland, Deputy Prime Minister & Minister of Finance, Office of the Deputy Prime minister of Canada

7. David M. Rubenstein, Co-Founder and Co-Executive Chairman, Carlyle Group

8. Dustin Moskovitz, Open Philanthropy, Facebook co-founder

9. Fabiola Gianotti, Director-General, European Organization for Nuclear Research (CERN)

10. Feike Sybesma, Chairman of the Supervisory Board, Royal Philips

11. H.M. Queen Rania Al Abdullah of the Hashemite Kingdom of Jordan, Queen of the Hashemite Kingdom of Jordan, Office of H.M Queen Rania Al Abdullah

12. Heizo Takenaka, Professor Emeritus, Keio University

13. Herman Gref, Chief Executive Officer and Chairman of the Board, Sberbank

14. Jim Hagemann Snabe, Chairman Siemens

15. Julie Sweet, Chief Executive Officer, Accenture

16. Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman, World Economic Forum

17. Kristalina Georgeva, Managing Director, International Monetary Fund (IMF)

18. L. Rafael Reif, President, Massachusetts Institute of Technology

19. Larry Page, Google

20. Laurence D Fink, Chair and Chief Executive Officer, Black Rock

21. Luis Alberto Moreno, Member of the Board of Trustees World Economic Forum

22. Marc Benioff, Chair and Chief Executive Officer, Salesforce

23. Mark Carney, United Nations Special Envoy for Climate Action and Finance, United Nations

24. Mark Schneider, Chief Executive Officer, Nestle

25. Mark Zuckerberg, Facebook

26. Mukesh D Ambani, Chairman and Managing Director of Reliance Industries

27. Orit Gadiesh, Chairman, Bain & Company

28. Patrice Motsepe, Founder and Executive Chairman, African Rainbow Minerals

29. Paula Ingabire, Minister of Information Technology and Innovation, Ministry of Information Communication Technology and Innovation of Rwanda

30. Peter Brabeck-Latmathe, Vice Chairman of the Board of Trustees, World Economic Forum

31. Peter Maurer, President, International Committee of the Red Cross (ICRC)

32. Robert Mercer, Renaissance Fund

33. Tharman Shanmugaratnam, Senior Minister, Government of Singapore

34. Thomas Buberi, Chief Executive Officer, AXA

35. Yo-Yo Ma, Cellist

36. Zhu Min, Chairman, China’s National Institute of Financial Research

Un punto clave muy importante que hay que comprender es que los mismos malhechores que están detrás del genocidio por inyección letal son los mismos controladores planetarios que, una y otra vez, han violado, robado y saqueado la tierra durante muchos siglos: estos mismos linajes (…) inician y terminan todas las guerras, depresiones económicas, desastres no naturales, hambrunas, asesinatos y terrorismo como el 11-S y la actual guerra de despoblación covid-19 contra la especie humana, así como la plaga de la pedofilia como el crimen organizado de más rápido crecimiento en el mundo -el tráfico sexual de personas y niños.

Un ejemplo de los criminales VIP que están siendo procesados es el sonado caso de Ghislaine Maxwell, la ex novia británica de Jeffrey Epstein y presunta compañera de tráfico sexual de niños, cuyo juicio comenzará a finales de este mes. El último titular en este interminable escándalo del Estado Profundo acaba de derribar al jefe del Banco Barclays. Desde 2019, el director general de Barclays, Jes Staley, está siendo investigado por una correspondencia de 1.200 correos electrónicos entre 2008 y 2012 con el pedófilo internacional dedicado al tráfico sexual de niños Jeffrey Epstein.

Los dos hombres se conocieron en el año 2000, cuando Staley dirigía el banco privado de JP Morgan que servía sólo a la clientela más rica, como Jeffrey Epstein, quien a su vez estaba financiado por el Mega Grupo Sionista y el fundador de L Brands, Les Wexner. El actual banco JP Morgan Chase tiene una larga historia que se remonta a 1835 como el sustituto de los Rothschild que opera en Estados Unidos. Con el informe de investigación final a punto de ser publicado sobre los turbios asuntos de Staley con el pedófilo más infame de Estados Unidos, llevada a cabo en los últimos dos años por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido y el Bank of England’s Prudential Regulation Authority (PRA), un abogado de Staley ha negado categoricamenete la criminalidad de su cliente y ya está en proceso de impugnar legalmente el informe preliminar de las autoridades.

Lo que está claro es que Jes Staley mantuvo una estrecha amistad con Epstein durante al menos una década y media, antes, durante y después de la condena por delito grave de Epstein en 2009.

Barclays tomó oficialmente el relevo como sucesor de los Rothschild en la fijación del precio del oro en 2004, seguido dos años más tarde por la designación de uno de los suyos, Marcus Agius casado con una Rothschild, instalado como nuevo presidente de Barclays, sólo para ser expuesto una media docena de años más tarde por el escándalo de fijación de las tasas de interés de Barclay en 2012. Y ahora, menos de una década después, Barclays se presenta ante otro escándalo salaz. La dinastía sionista de los bancos centrales Rothschild parece estar cortando su última fruta podrida, la más baja, “la más podrida”, para distanciarse débilmente de su proverbial pantano infestado de pedófilos. Por mucho que los Rothschild lo intenten, sus huellas dactilares muy visibles, sórdidas y titiriteras están indelebles en todo el comercio internacional de tráfico sexual de niños y nunca podrán ser borradas.

Martin