De parte de Indymedia Argentina January 25, 2022 101 puntos de vista

El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad de la Provincia de Santa Fe (SIPRUS – Fesprosa) emitió un duro comunicado denunciando la grave situación que atraviesa el sector. “En medio de la tercera ola, el aumento vertiginoso en las consultas encuentra a cientos de profesionales enfermxs o aisladxs, con la sobrecarga de trabajo para el resto del equipo de salud. Encima en distintos hospitales presionan para que los trabajadores vayan a trabajar a pesar de tener síntomas de Covid”, denuncian desde el gremio.

El Presidente de SIPRUS, Diego Ainsuaín, consideró “inadmisible que se exponga a la población de esta manera y más que se pretenda que un trabajador de la salud que tiene síntomas tenga que ir a cumplir funciones porque la ministra no pone los recursos económicos para contratar más personal”.

También denunció que no se cubren las licencias por vacaciones lo que, sumado a los contagios, provoca que servicios críticos no puedan garantizar las atenciones necesarias. Algo que se vio esta semana en diversos nosocomios de la ciudad. “Es perverso que suspendan la atención de otras patologías que hace dos años vienen postergadas, o que nos obliguen a tener que definir quién se atiende o quién no. Tienen la solución en sus manos: incorporar más personal con condiciones dignas, ofrecer ampliar de manera permanente las cargas horarias, y aumentar de manera extraordinaria el pago de los reemplazos eventuales”, aseguró.

Para finalizar recalcó que “tanto la ministra como el gobernador saben que de esta manera se resolvería el problema pero prefieren seguir guardando los recursos, dejar sin la atención a la ciudadanía y pretenden que nos enfrentemos los trabajadores y trabajadoras de la salud con los pacientes”.

Fuente: https://www.ctarosario.org.ar/?p=6333