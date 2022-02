La OTAN en constante expansi贸n; el Imperio de las Bases siempre multiplicado: todos los lineamientos impuestos de gratis por m谩s de 75 a帽os est谩n colapsando

Emmanuel Macron no es Talleyrand. Autopromocionado como “jupiteriano”, quiz谩 finalmente haya pisado tierra para tener una correcta perspectiva de realpolitik mientras uno de los de exministros franceses de Relaciones Exteriores rumiaba una ocurrencia clave: “Un diplom谩tico que dice ‘s铆’ quiere decir ‘tal vez’, un diplom谩tico que dice ‘tal vez’ quiere decir ‘no’, y un diplom谩tico que dice ‘no’, no es un diplom谩tico”.

El se帽or Macron fue a Mosc煤 para entenderse con el se帽or Putin con un plan de cuatro fases en mente. 1. Cerrar un trato de largo alcance con Putin sobre Ucrania, para de este modo detener la “agresi贸n rusa”. 2. Disfrutar del brillo como el Pacificador de Occidente. 3. Levantar el alica铆do perfil de la Uni贸n Europea (UE), ahora que es el actual presidente del Consejo de la UE. 4. Recoger todo el bot铆n y luego embolsarse las elecciones presidenciales de abril en Francia.

Tomando en cuenta que rog贸 por una audiencia en un aluvi贸n de llamadas telef贸nicas al Kremlin, Macron fue recibido por Putin sin honores especiales. Una c贸mica descarga fue provista por los hist茅ricos de los medios dominantes franceses, incluidos los “estrategas militares”, evocando el sketch del “castillo franc茅s” en El Santo Grial de Monty Python mientras reafirmaban todo estereotipo disponible sobre las “ranas cobardes”. Sus “an谩lisis”: Putin est谩 “aislado” y quiere la “opci贸n militar”. Su principal fuente de informaci贸n: The Washington Post, el periodicucho de la CIA propiedad de Bezos [el de Amazon].

Aun as铆, fue fascinante de ver, sobre todo con esa laaaaaaaaarga mesa en el Kremlin: el 煤nico l铆der de la UE que se tom贸 la molestia de realmente escuchar a Putin fue el que, meses atr谩s, defini贸 a la OTAN de “muerte cerebral”. As铆 que los fantasmas de Charles de Gaulle y Talleyrand s铆 parecen haberse involucrado en una v铆vida charla, enmarcada por la econom铆a cruda, finalmente grab谩ndose en el “jupiteriano” que la obsesi贸n imperial de prevenir por todos los medios que Europa se beneficie de un amplio comercio con Eurasia es una causa perdida.

Tras seis extenuantes horas de discusiones, Putin, predeciblemente, monopoliz贸 el departamento de frases a citar, empezando con una que resonar谩 a lo largo del Sur Global por mucho tiempo: “Los ciudadanos de Iraq, Libia, Afganist谩n y Yugoslavia han visto cu谩n pac铆fica es la OTAN”.

Hay m谩s. El ya ic贸nico “驴Quieres la guerra entre Rusia y la OTAN?”, seguido del ominoso “No habr谩 ganadores”. O este otro, sobre Maid谩n: “Desde febrero de 2014, Rusia ha considerado que un golpe de Estado es la fuente de energ铆a en Ucrania. Esta es una mala caja de arena, no nos gusta este tipo de juego”.

Sobre los acuerdos de Minsk, el mensaje fue contundente: “El presidente de Ucrania ha dicho que no le gusta ninguna cl谩usula de los acuerdos de Minsk. Le guste o no, sea paciente, mi viejo. Deben cumplirse”.

El “verdadero asunto detr谩s de la presente crisis”

Macron por su parte destac贸 que “los nuevos mecanismos se necesitan para asegurar la estabilidad en Europa, pero no reviviendo los acuerdos existentes, quiz谩s ser铆a innovador intentar nuevas soluciones de seguridad”. Nada que Mosc煤 no haya enfatizado antes. Adhiri贸: “Francia y Rusia han acordado trabajar juntos en garant铆as securitarias”. El nombre operativo es “Francia”. No el gobierno de EEUU, que no est谩 de acuerdo.

Los medios anglo-norteamericanos insistieron en que Putin acord贸 en no lanzar nuevas “iniciativas militares”, pero se mantuvieron mudos sobre lo que Macron hab铆a prometido a cambio. El portavoz del Kremlin Dmitry Peskov no confirm贸 ning煤n acuerdo. Solo dijo que el Kremlin se comprometer谩 con las propuestas de di谩logo de Macron, “siempre que EEUU tambi茅n est茅 de acuerdo con ellas”. Y para eso, como todo el mundo sabe, no hay garant铆as.

El Kremlin ha venido declarando durante meses que Rusia no tiene ning煤n tipo de inter茅s en invadir de facto el agujero negro de Ucrania. Y las tropas rusas retornar谩n a sus bases luego de que terminen los ejercicios. Nada de esto tiene que ver con “concesiones” por parte de Putin.

Y luego vino la bomba explosiva: el ministro de Econom铆a franc茅s Bruno Le Maire -la inspiraci贸n para uno de los personajes principales del nuevo libro de Michel Houellebecq, An茅antir- dijo que el lanzamiento del Nord Stream 2 “es uno de los principales componentes para desescalar las tensiones en la frontera ruso-ucraniana”. El estilo galo formul贸 en voz alta lo que ning煤n alem谩n tuvo los huevos de decir.

En Kiev, luego de su paso por Mosc煤, parece que Macron le dijo a Zelensky hacia d贸nde tiran los vientos. Zelensky precipitadamente confirm贸 que Ucrania est谩 lista para implementar los acuerdos de Minsk; nunca lo estuvo, durante siete largos a帽os. Tambi茅n dijo que espera tener una cumbre bajo el formato de Normand铆a -Kiev, las rep煤blicas secesionistas de Donetsk y Lugansk, Alemania y Francia- “en el futuro cercano”. El jueves 10 de febrero se celebr贸 en Berl铆n una reuni贸n s贸lo de asesores pol铆ticos bajo el formato de Normand铆a.

All谩 por agosto de 2020, ya apuntaba hacia d贸nde nos dirig铆amos en el gran tablero de ajedrez (https://lahaine.org/dH1O). Unas cuantas mentes agudas en Beltway, enviando correos electr贸nicos a sus redes, se dieron cuenta en mi columna c贸mo “el objetivo de la pol铆tica rusa y china es reclutar a Alemania en una triple alianza que una la masa terrestre de Eurasia a la Mackinder en la mayor alianza geopol铆tica de la historia, cambiando el poder global a favor de estas tres grandes potencias contra el poder mar铆timo anglosaj贸n”.

Ahora, una fuente de inteligencia de alto nivel del Estado Profundo, jubilada, va al grano se帽alando c贸mo “las negociaciones secretas entre Rusia y EEUU se centran en los misiles que van a Europa del Este, ya que EEUU trabaja fren茅ticamente para completar su desarrollo de misiles hipers贸nicos”.

La cuesti贸n principal es que si EEUU coloca dichos misiles hipers贸nicos en Ruman铆a y Polonia, como est谩 planificado, el tiempo que tomar铆an en llegar a Mosc煤 ser铆a una d茅cima parte del tiempo de un Tomahawk. Es a煤n peor para Rusia si se colocan en el B谩ltico. La fuente se帽ala que “el plan de EEUU es neutralizar los sistemas de misiles mucho m谩s avanzados que sellan el espacio a茅reo de Rusia. Esta es la raz贸n por la que EEUU ha ofrecido permitir a Rusia inspeccionar estos emplazamientos de misiles en el futuro, para probar que all铆 no hay misiles hipers贸nicos nucleares. Pero esa no es la soluci贸n, ya que los lanzadores de misiles de Raytheon pueden controlar los misiles de ataque y los defensivos, por lo que es posible colar los misiles de ataque por la noche. As铆 que todo requiere observaci贸n continua”.

La conclusi贸n es dura: “Este es el verdadero asunto detr谩s de la presente crisis. La 煤nica soluci贸n es que no se permitan emplazamientos de misiles en Europa del Este”. Eso parece que es la parte esencial de las demandas de Rusia como garant铆as de seguridad.

Navegando hacia Bizancio

Alastair Crooke ha demostrado c贸mo “Occidente lentamente est谩 descubriendo que no hay punto posible de presi贸n contra Rusia (siendo su econom铆a relativamente a prueba de sanciones), y que su ej茅rcito no es rival para Rusia”.

En paralelo, Michael Hudson ha demostrado de forma concluyente c贸mo “la amenaza al dominio estadounidense es que China, Rusia y el coraz贸n de la isla mundial euroasi谩tica de Mackinder est谩n ofreciendo mejores oportunidades de comercio e inversi贸n que las que ofrece EEUU con su demanda cada vez m谩s desesperada de sacrificios por parte de su OTAN y de otros aliados”.

Bastantes de nosotros, analistas independientes del Sur y el Norte Global, llevamos a帽os insistiendo sin cesar en que el estallido del ‘Gotterdammerung’ (en alem谩n, “el ocaso de los dioses”) en curso depende del fin del control geopol铆tico estadounidense sobre Eurasia. La Alemania ocupada y Jap贸n imponiendo la sumisi贸n estrat茅gica de Eurasia desde el oeste al este; la OTAN en constante expansi贸n; el Imperio de las Bases siempre multiplicado: todos los lineamientos impuestos de gratis por m谩s de 75 a帽os est谩n colapsando.

El nuevo ritmo est谩 marcado por las Nuevas Rutas de la Seda, o IFR (Iniciativa de la Franja y la Ruta); el poder hipers贸nico sin parang贸n de Rusia, y ahora las demandas no negociables como garant铆as securitarias; el advenimiento de la Asociaci贸n Econ贸mica Integral Regional, el m谩s grande tratado de libre comercio en el planeta que unifica Asia oriental; el Imperio expulsado de Asia Central luego de la humillaci贸n afgana; y m谩s temprano que tarde su expulsi贸n de la primera cadena de islas del Pac铆fico occidental, completada con un papel estelar para los misiles chinos “asesinos de portaaviones”, los DF-21D.

El MICIMATT (siglas en ingl茅s para el complejo industrial-militar-congresista-de inteligencia-medi谩tico-acad茅mico-think tank), acu帽ado por Ray McGovern, no fue capaz de reunir el coeficiente intelectual colectivo para siquiera comenzar a entender los t茅rminos de la declaraci贸n conjunta Rusia-China emitida en el ya hist贸rico 4 de febrero de 2022. Algunos en Europa s铆 lo hicieron, posiblemente en el Palacio del El铆seo.

Este esclarecedor desembalaje se enfoca en la interconexi贸n de algunas afirmaciones clave, como “las relaciones entre Rusia y China son superiores a las alianzas pol铆ticas y militares de la 茅poca de la Guerra Fr铆a” y “la amistad no tiene l铆mites”: la asociaci贸n estrat茅gica, con todos sus retos por delante, es mucho m谩s compleja que un mero “tratado” o “acuerdo”. Sin un conocimiento profundo de las civilizaciones china y rusa, y sus maneras de pensar, los occidentales simplemente no est谩n preparados para entenderlo.

Al final, si conseguimos escapar de tanta pesadumbre occidental, podr铆amos terminar navegando en una remezcla distorsionada de ‘Navegando hacia Bizancio’ de Yeats. Siempre podremos so帽ar con que los mejores y m谩s brillantes en Europa se alejen por fin del control f茅rreo del despreciable Excepcionalist谩n imperial.

Al Mayadeen / La Haine