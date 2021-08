No era solo arrogancia la caracter铆stica del nuevo imperio sino tambi茅n un profundo fanatismo racial y religioso

Hazlehurst, Mississippi. 11 de setiembre de 1858 鈥 El senador y exgobernador de Mississippi, Albert Gallatin Brown, en un aplaudido discurso proclama: 鈥Quiero poner un pie en Am茅rica Central, por las razones ya repetidas varias veces. Quiero Cuba, y todos saben que, antes o despu茅s, ser谩 nuestra. Si la comegusanos de Espa帽a la cede por un precio razonable, mejor. Si no, igual la tomaremos. Quiero Tamaulipas, Potos铆, y uno o dos estados m谩s de M茅xico鈥 Y los quiero por la misma raz贸n: para que la esclavitud se expanda por todo el continente鈥 S铆, quiero todos esos pa铆ses para que podamos expandir la esclavitud. Quiero expandir la bendici贸n de la esclavitud a todos los rincones del mundo, como expandimos la religi贸n del Se帽or鈥 No quisiera imponerles nada, sino convencerlos, como convencemos a los dem谩s de las bendiciones de los Evangelios. Claro que s茅 que es una tierra de rebeldes y que no van a aceptar ni a recibir nuestra bendici贸n tan f谩cilmente鈥鈥

Mientras los estados del Sur contin煤an expandiendo el sistema eslavista, en mayo la revista United States Democratic Review de Nueva York, en su art铆culo 鈥淓l destino de M茅xico鈥, asegura que: 鈥Muchos pa铆ses nos acusan de insistir demasiado sobre eso del Destino manifiesto. En esto tienen raz贸n. Nosotros sentimos la mano de Dios sobre nosotros鈥 M茅xico comenz贸 su historia con todo a su favor, excepto una: su gente no era blanca, no eran cauc谩sicos鈥 Ten铆an una mala mezcla de sangre espa帽ola, ind铆gena y negra. Gente de este tipo no sabe c贸mo ser libre y nunca lo sabr谩 hasta que sea educada por la Democracia americana, por la cual el amo gobernar谩 sobre ellos hasta que un d铆a ellos aprendan c贸mo gobernarse solos鈥 M茅xico no se puede gobernar a s铆 mismo. Pero ha llegado el tiempo por el cual la Providencia nos obliga a tomar posesi贸n de ese pa铆s鈥 No vamos a tomar M茅xico por nuestro propio inter茅s, lo cual ser铆a una broma imposible de creer. No, vamos a tomar M茅xico por su propio beneficio, para ayudar a los ocho millones de pobres mexicanos que sufren por el despotismo, la anarqu铆a y la barbarie鈥.

El presidente, los senadores y los empresarios saben que EEUU necesita acortar los seis meses de transito que necesita un barco para ir de la costa este a la costa oeste por el estrecho de Magallanes. Por Nicaragua o por Panam谩 podr铆an hacerlo en menos de un mes. Pero Inglaterra tiene necesidades similares y amenaza con establecerse en Am茅rica Central. El senador Albert Brown de Mississippi considera esta presencia inaceptable: 鈥Si queremos Am茅rica Central, la forma m谩s barata y r谩pida es ir y tomarla, y si Francia o Inglaterra interfieren, le leeremos la doctrina Monroe y punto鈥.

No s贸lo la necesidad de ser ofendidos para luego reclamar un castigo por las ofensas recibidas ha sido un arma psicol贸gica, pol铆tica y preb茅lica del nuevo pa铆s, del nuevo imperio anglosaj贸n, sino tambi茅n de Gran Breta帽a. Ante la arrogancia de EEUU sobre su derecho a decidir el destino de las Am茅ricas, su ministro de Relaciones Exteriores, Lord Clarendon, cuatro a帽os atr谩s hab铆a dicho que los estadounidenses eran 鈥una naci贸n de piratas鈥. La historia ser铆a divertida si no fuese tr谩gica. El primer ministro Palmerston, hab铆a estado de acuerdo y se hab铆a burlado con acento de ingl茅s americano de la pretensi贸n de ser 鈥la naci贸n m谩s grande del mundo鈥. En un memor谩ndum del 10 de setiembre de 1854, Lord Clarendon hab铆a observado que 鈥no habr谩 ni un solo pa铆s que alg煤n d铆a no sea expuesto a la arrogancia de EEUU鈥 y un d铆a volver谩 a todas las naciones del mundo contra ellos鈥.

Ilustraci贸n del libro ‘The Negro in American History’, publicado en 1914, escrito por John W. Cromwell, que describe la brutalidad del tr谩fico de esclavos.

Pero no era solo arrogancia lo que hab铆a definido al nuevo imperio sino un profundo fanatismo racial y religioso que lo llevar谩, como a cualquier pueblo fan谩tico, a lograr grandes cosas mientras, por ser el ganador, ser谩 representado por propios y ajenos no como resultado del fanatismo sino del sentido com煤n y pragm谩tico de una raza, primero, y de una cultura superior, despu茅s.

El representante de Missouri, Thomas L. Anderson, en 1859 se hab铆a sumado al debate expansionista sobre el Caribe y Am茅rica Central. Como la mayor铆a, no quer铆a ni imaginar la posibilidad de mezclar la superior raza anglosajona con la de idiotas negros y mestizos del sur, pero aun as铆 persist铆a la necesidad de controlar el 谩rea por razones geopol铆ticas y de tr谩nsito comercial entre el Atl谩ntico y el Pacifico. Aunque m谩s improbable que en el caso de los territorios arrancados a M茅xico, todav铆a quedaba la posibilidad de que 鈥ola tras ola de inmigrantes鈥 mejoren Am茅rica Central hasta que 鈥sus supersticiones, su ignorancia y su anarqu铆a sea reemplazada por la paz, el conocimiento, el cristianismo y por nuestras instituciones nacidas en el Cielo鈥.

