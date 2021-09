–

De parte de ANRed September 8, 2021 32 puntos de vista

La Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda recorri贸 el domingo 29 de agosto el humedal y los corredores biol贸gicos que se desarrollan en los m谩rgenes de arroyos, arroyos y R铆o de la Plata, en el marco de la conmemoraci贸n del D铆a del 脕rbol. All铆 vieron 芦como en el humedal lindero a la planta potabilizadora de AySA desmontaron toda la vegetaci贸n existente y lo est谩n llenado con tierra禄. Ese 芦lugar es parada de un sin n煤mero de aves (garzas, gaviotas, esp谩tulas rosadas y otras que se las pueden observar en este refugio que est谩 desapareciendo)禄, alertan. En ese marco, reclaman el fin de la tala de bosque nativo en el Canal Monteagudo de Quilmes, que no se contin煤e con la obra, la recomposici贸n y restauraci贸n del da帽o generado, sanciones para quienes hayan aprobado y llevado adelante esta obra, que se pare el relleno del humedal para construir viviendas en una zona que es Reserva Natural, y un plan de viviendas para los y las vecinas en terrenos que no sean parte de cuencas de arroyos o valle de inundaci贸n del R铆o de la Plata. Por ANRed.

As铆 lo denunci贸 la Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda en un comunicado: 芦El domingo 29 de agosto, recorrimos el humedal y corredores biol贸gicos que se desarrollan en los m谩rgenes de arroyos, canales y R铆o de la Plata, conmemoramos el d铆a del 谩rbol. En la recorrida vimos c贸mo en el humedal lindero a la planta potabilizadora de AySA desmontaron toda la vegetaci贸n existente y lo est谩n llenado con tierra. Este lugar es parada de un sin n煤mero de aves (garzas, gaviotas, esp谩tulas rosadas y otras que se las pueden observar en este refugio que est谩 desapareciendo)禄.

芦Al costado del alambrado de AySA, hacia el r铆o, donde est谩 el albard贸n costero, el bosque nativo ribere帽o incorporado al ordenamiento territorial de Bosques Nativos realizado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) en zona de Reserva Natural, presenciamos como impunemente se帽ores con motosierra en mano talaban un sauce de m谩s de 60 a帽os芦, denunci贸 la asamblea, a la vez que agreg贸 que 芦se le inform贸 que ese lugar est谩 protegido por la ley Nacional y Ordenanza Municipales que declaran al lugar como Reserva Natural禄.

Asimismo, remarcan que no es la primera vez que sucede esto: 芦en varias oportunidades vecinos realizaron denuncias al Municipio, informando que est谩n avanzando con rellenos y tala del bosque nativo ribere帽o y dicen que cuando van, no ven d贸nde est谩 talando, rellenando y construyendo禄.

芦Seguimos hasta el canal Monteagudo y vimos gran cantidad de garzas brujas que custodiaban el lugar donde nidifican 鈥 contin煤a el comunicado de la asamblea ambientalista 鈥 Para conmemorar el d铆a del 脕rbol e ir por la positiva, plantamos un ejemplar nativo en el inicio del desmonte de un kil贸metro禄.

En la misma l铆nea, explicaron: 芦esta tala indiscriminada se llev贸 adelante como 鈥榦bra de saneamiento del canal Monteagudo鈥, obra realizada por una empresa autorizada por el Municipio de Quilmes e hidr谩ulica de la Provincia de Buenos Aires, en un 谩rea de protecci贸n de cuenca, protegida por Ley Nacional, presupuestos m铆nimos para la protecci贸n de de Bosques Nativos. Rellenos, desmontes, supuestas 鈥榦bras de saneamiento鈥 en el humedal y bosque nativo. Todos se confabulan, se ponen de acuerdo para ganar dinero, hacer negociados, para destruir lo que nos brindan funciones ambientales de manera gratuita禄, destacan, y agregan que 芦estos ecosistemas est谩n generando ox铆geno, filtrando las aguas, reteniendo las crecientes del R铆o de La Plata, absorbiendo el CO2, evitando el cambio clim谩tico para el calentamiento global. Los funcionarios que deben velar y proteger el ambiente para resguardar la salud de los vecinos, hacen todo lo contrario y son los que se encargan de destruirlo, por acci贸n, con obras de saneamiento u omitiendo que est谩n rellenando y construyendo viviendas sobre el humedal禄.

Por todo lo denunciado remarcan que no aceptan 芦una gesti贸n ambiental gatopardista y mentirosa禄, por lo que reclaman el fin de la tala de bosque nativo en el Canal Monteagudo de Quilmes, que no se contin煤e con la obra, la recomposici贸n y restauraci贸n del da帽o generado, sanciones para quienes hayan aprobado y llevado adelante esta obra, que se pare el relleno del humedal para construir viviendas en una zona que es Reserva Natural, y un plan de viviendas para los y las vecinas en terrenos que no sean parte de cuencas de arroyos o valle de inundaci贸n del R铆o de la Plata.

M谩s informaci贸n sobre la Asamblea No a la Entrega de la Costa de Quilmes y Avellaneda: