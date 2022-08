–

De parte de ANRed August 30, 2022 234 puntos de vista

Una joven de la localidad de Pilar fue acompa帽ada por su madre enfermera a solicitar una interrupci贸n voluntaria del embarazo y sufri贸 m煤ltiples violencias. Tuvo que acudir a varias instituciones para acceder a la pr谩ctica que finalmente sucedi贸 en el Hospital Provincial General Manuel Belgrano en la localidad de San Mart铆n, d贸nde fue maltratada por el personal profesional que la atendi贸. 芦Quiero que 茅sto se visibilice para que no le pase a otra chica. Mi hija fue acompa帽ada, pero hay pibas que van solas. El hospital est谩 en una zona muy humilde, entonces pienso en esas pibas que van solas y las maltratan. 脡stos torturadores y torturadoras no pueden seguir impunes, hay que denunciarlos y hacer visible lo que han hecho. Los nombres de las m茅dicas nunca los supe porque nunca se identificaron y las enfermeras tampoco禄 explic贸 la madre de la joven quien adem谩s envi贸 una carta de denuncia al director del hospital Dr. Nicol谩s Rodriguez para denunciar lo ocurrido. Por ANRed

Una joven de la localidad de Pilar fue acompa帽ada por su madre a solicitar una interrupci贸n voluntaria del embarazo y sufri贸 m煤ltiples violencias. Desde ANRed, dialogamos con Nely, mam谩 de la joven y enfermera en ejercicio hace 34 a帽os, quien relat贸 lo sucedido.

芦Mi hija descubre que est谩 embarazada en plena ruptura con una pareja violenta. No quer铆a tener hijos, a煤n as铆 decide continuar para poder pensarlo. Yo la acompa帽茅 en todo. Comienza con p茅rdidas entonces acudimos a la Cl铆nica F谩tima en Pilar que trabaja con nuestra obra social IOMA. Ah铆 comenz贸 el maltrato porque el m茅dico que no ten铆a pacientes la hizo esperar una hora y media. Teniendo dolor y p茅rdidas se recost贸 en un banco y yo reiter茅 el llamado diciendo que mi hija se sent铆a mal. Baj贸 el m茅dico ofuscado y la trat贸 mal. Me dejaba afuera del consultorio. Le dije que no, que iba ingresar porque es legal que pueda presenciar la consulta. Observ茅 c贸mo le oprimi贸 el vientre hasta que la hizo gritar y quer铆a hacerle un tacto y mi hija no se lo permiti贸. Como no accedi贸 el m茅dico le dijo: 鈥bueno hacete una ecograf铆a y arreglate, porque seguro ni siquiera est谩s embarazada. Sali贸 llorando de la consulta禄 .

Contin煤a 芦con esa orden nos fuimos a otro consultorio de IOMA que se llama Lourdes, donde le hacen la ecograf铆a con un mal pron贸stico porque hab铆a un hematoma m谩s grande que el embri贸n que no permit铆a que se nutra y oxigene. Entonces era un embarazo de riesgo. Con ese diagn贸stico vamos a otro m茅dico que le indica tomar progesterona y hacer reposo absoluto. Ella le pregunt贸 qu茅 garant铆as ten铆a de poder continuar con el embarazo y el m茅dico le respondi贸 que: ninguna. Entonces ah铆 decide interrumpir la gestaci贸n. El m茅dico de apellido Guevara le contesta:鈥 驴lo encargaste? ahora seguis con la gestaci贸n芦.

As铆 comienza el relato de Nely contando el derrotero que tuvo que sufrir su hija para acceder a un aborto voluntario, pr谩ctica legal, segura y gratuita a partir de la sanci贸n de la Ley 27.610 en diciembre del 2020.

芦Llegamos a casa y por medio de un familiar me contactan con una obstetra que trabaja en el CAPS de San Andr茅s en la localidad de San Mart铆n. Nosotras vivimos en Pilar, nos queda en la loma del quinoto pero a煤n as铆 decidimos acudir el 1潞 de agosto. En ese momento ya entraba en la 9na semana de gestaci贸n. Nos atienden muy bien, con un afecto la han abrazado a mi hija, no lo voy a olvidar y estoy agradecida. Le brindaron la informaci贸n y la medicaci贸n.

Volvimos a casa y alrededor de las 16hs comenz贸 a hacer el proceso de interrupci贸n. Toma la medicaci贸n y comienza a sentir que se le duerme la boca, m谩s de lo com煤n ya que es normal el adormecimiento porque la pastilla se disuelve en la boca. La miro y le veo la boca inflamada, le doy un vaso con agua y no pod铆a tragar. Noto que el color de sus labios cambia y me doy cuenta que estaba haciendo una reacci贸n. Llamamos a la profesional que nos atendi贸 por la ma帽ana y le relatamos lo acontecido. Nos recomienda que tome la otra dosis porque ya hab铆a iniciado el proceso y que acudamos al centro de salud, pero no al CAPS sino al hospital zonal General Manuel Belgrano. Nos hab铆an recomendado hablar con una profesional m茅dica en especial, pero en ese momento no estaba. Mi hija lleg贸 al hospital con mucho dolor pero sin p茅rdidas y con la segunda dosis de misoprostol. Nos hacen pasar por un pasillo largu铆simo y entramos en un consultorio de guardia de obstetricia y aparece una m茅dica que le dice:- a ver tesoro acostate, voy a tener que hacer un tacto para ver como esta el 煤tero. Misoprostol ya no pod茅s tomar el proceso tiene que terminar ac谩.

Le hace el tacto y le dice:- gordita aqu铆 tengo el embri贸n. Le pregunt贸 si lo quer铆a ver y mi hija le dijo que s铆. Se dirige am铆 y me dice: -me quedan algunas dudas, el 煤tero se est谩 cerrando y queda la placenta y los restos. Entonces yo me imagin茅 porque trabajo en salud hace 34 a帽os, que le pon铆an un goteo para conseguir la dilataci贸n y atr谩s de eso, legrado y quir贸fano. Obviamente no me agradaba la idea pero era necesario. Ah铆 me indica que salga del consultorio para que ingresen otros colegas para consultar c贸mo seguir. Sal铆 del consultorio y me qued茅 afuera. Ingresan unas tipas re violentas me hacen salir del pasillo de mala manera y me voy hasta el estacionamiento a buscar unos bolsos porque pens茅 que se iba a quedar internada. Al regresar escucho los gritos de mi hija. Eran gritos desgarradores, ruidos guturales extra帽os, me pregunto: 驴qu茅 est谩 pasando?. Escucho a la enfermera que le dice:鈥 no llames a tu mamita porque se mand贸 a mudar. La m茅dica le dice: 鈥驴ves? esto es por no cuidarte. Cuando 茅sto termine te voy a indicar los m茅todos anticonceptivos. Detr谩s escuchaba los gritos de mi hija. Empec茅 a querer empujar la puerta para entrar y no me dejaron. Por fin terminan y reci茅n ah铆 me dejan ingresar y me encuentro a la nena desnuda p谩lida como un papel llena de sangre, hasta la pared. Mi nena lloraba y temblaba, no me dejaban acercarme a ella. Y la m茅dica me dec铆a: -驴usted sabe lo que es un anticonceptivo? 驴entiende? . 脡sto le pas贸 por no cuidarse y podr铆a haber sido mucho peor禄.

Nely se quiebra en el relato y se angustia al repasar los hechos de violencia que les toc贸 vivir por querer acceder a un derecho. Retoma 芦les ped铆 que me dejen abrazarla y ped铆 un ap贸sito porque hasta en el pelito ten铆a sangre. Ve铆a las bandejas con las herramientas llenas de sangre. Trat茅 de consolarla y como pudo se par贸. Las profesionales dicen:- 隆que se pare, se vista y se vaya!. Ni una observaci贸n m茅dica, ni una indicaci贸n, ni siquiera le pusieron un acceso venoso por si hac铆a una hemorragia. 隆Nada!. No usaron ning煤n tipo de anest茅sico local. 隆Sin anestesia, lo que lo conviernte en una tortura!. Lo que le hicieron fue dilatar el 煤tero a mano, luego introdujeron esp茅culos y pinzas lo que le provoc贸 un dolor tremendo, que a煤n no entiendo como lo soport贸. Mi hija qued贸 muy mal emocionalmente. D铆as despu茅s continu贸 con p茅rdidas y por eso evaluaban la posibilidad de hacerle un nuevo legrado en otro nosocomio. Se hizo un an谩lisis de orina en el hospital donde trabajo y dio que ten铆a una infecci贸n. Realiz贸 una nueva ecograf铆a y vio que quedaron restos, co谩gulos y la ecografista le dijo: 鈥 隆esto es aberrante!禄.

La joven y su madre enviaron una carta al director del hospital Manuel Belgrano de San Mart铆n, Dr. Nicol谩s Rodriguez para denunciar lo ocurrido. A la fecha a煤n no recibieron respuestas. 芦Quiero que 茅sto se visibilice para que no le pase a otra chica. Mi hija fue acompa帽ada, pero hay pibas que van solas. El hospital esta en una zona muy humilde, entonces pienso en esas pibas que van solas y las maltratan. 脡stos torturadores no pueden seguir impunes, hay que denunciarlos y hacer visible lo que han hecho. Los nombres de las m茅dicas nunca los supe porque nunca se identificaron y las enfermeras tampoco禄 finaliz贸 Nely.