La migraci贸n enfocada desde la supremac铆a blanca, con fuertes componentes de racismo y xenofobia; tildada de 鈥渃arga鈥 por las elites de los pa铆ses receptores, de invasi贸n y delito que amenaza la seguridad nacional y hasta regional, sirve al resurgimiento en grande del fascismo a nivel planetario.

La verdad es que ning煤n ser humano es superior por el color de su piel. Que migrar no equivale a invadir y no puede ser considerado delito. Que ning煤n ser humano es ilegal porque las penurias los obliguen a salir de su pa铆s hacia otro.

Que es atroz equiparar la migraci贸n econ贸mica, s煤per explotada en los pa铆ses receptores, como una amenaza a la seguridad del m谩s fuerte.

Que en todos o en casi todos los casos los/as emigrantes generan mucho m谩s riquezas al pa铆s receptor (generalmente con mayor desarrollo de sus fuerzas productivas y de su ingreso nacional), que lo que ellos reciben en salarios, ingresos diversos y servicios p煤blicos.

M谩s a煤n, dentro de la perversa din谩mica capitalista de producir riquezas empobreciendo, los/as migrantes se ubican entre las personas m谩s empobrecidas, residentes en las a茅reas m谩s vulnerables del pa铆s receptor; aunque le pueda ir algo mejor en el 鈥渆xterior鈥 que en su empobrecido pa铆s de origen.

En verdad el producto del trabajo colectivo de esa fuerza laboral 鈥渆xtranjera鈥, la riqueza que genera, es cuantiosa, porque la mayor铆a de sus componentes -y sobre todo los/as indocumentados/as- son sometidos/as a condiciones de sobre-explotaci贸n (trabajos duros y agobiantes, empleos informales, jornadas largas, baj铆simo salarios, negaci贸n de derechos laborales, cero prestaciones, violaci贸n de las normas de cesant铆as y pensiones, inseguridad social y p茅simas condiciones de vida).

En muchos casos la discriminaci贸n racial y la condici贸n de 鈥渆xtranjeros/as鈥, despreciados/as por la cultura dominante, agravan los malos tratos y engordan los bolsillos de las elites capitalistas y de los jefes de la partidocracia.

Esto es as铆 porque las riquezas que producen no va a parar ni a sus bolsillos ni a los de el pueblo trabajador del pa铆s receptor, sino fundamentalmente a los sectores poderosos y medios que los sobre-explotan y hasta semi-esclavizan.

Incluso el tr谩fico de migrantes se convierte en un gran negocio de militares, pol铆ticos y empresarios diversos

LA AMALGAMA DE TR脕FICO HUMANO, RACISMO Y XENOFOBIA ENGENDRA OPRESI脫N y DESPRECIO AL CUBO, ALL脕 EN EL NORTE Y AQU脥 EN EL CARIBE

Esa construcci贸n socio-cultural es a todas luces planetaria y se expresa de manera dram谩tica en las relaciones dominico-haitiana donde la custodia y administraci贸n de la frontera terrestre se ha convertido en un negociazo con variadas facetas, y donde el racismo y la xenofobia refuerzan la opresi贸n de una poblaci贸n migrante negra y extremadamente empobrecida.

Los nacionales de Hait铆 cruzan la frontera agobiados por el empobrecimiento a consecuencia del coloniaje de las potencias imperialistas y de la explotaci贸n de despiadada clase dominante-gobernante de ese pa铆s vecino, son a su vez v铆ctimas de autoridades y empresarios corruptos beneficiarias del tr谩fico en ambos pa铆ses, separados por una porosa frontera terrestre.

Los opresores dominicanos de los migrantes haitianos/as son a su vez protegidos por los mismos que orquestan por abajo las campa帽as de odio que responsabiliza de muchos de nuestros males (en el campo de la salud, la educaci贸n, la alimentaci贸n y los temas ambientales), y los sindica como seres inferiores y desechables. Los discriminan y los presentan como invasores indeseables.

Gobernantes y magnates, intelectuales y comunicadores a su servicio, pol铆ticos ladrones y jefes militares inescrupulosos 鈥搈uchos de ellos esgrimiendo una xenofobia y un racismo medular de corte nazi-fascista- presentan al pa铆s vecino y a su pueblo merecedor de respeto como un 鈥済ran peligro鈥 para nuestra Naci贸n y como factor determinante de m煤ltiples penurias derivadas del lumpen capitalismo imperante.

Presentan as铆 a quienes desde Hait铆 emigran por razones de sobrevivencia -obviando su similitud con el flujo migratorio de nuestro pueblo hacia 鈥渓os pa铆ses desarrollados鈥- como una 鈥渃arga鈥 indeseable y como despreciables 鈥渋nvasores ilegales鈥; a pesar que no son carga, no son invasores y no son ilegales.

EL CALIFICATIVO DE 鈥淚LEGALES鈥 ES UN INSTRUMENTO CRIMINALIZADOR.

La ilegalidad es un delito y los delitos se reprimen y castigan, pero resulta que emigrar a otro pa铆s por razones de sobrevivencia jam谩s puede ser considerado como un delito.

Es realmente un drama social motivado por la negaci贸n del derecho a la vida y a la dignidad humana. Es un fen贸meno con car谩cter de tragedia.

Porque no es verdad que grandes contingentes humanos abandonan su patria, su familia, su entorno鈥or maldad. Lo hacen para sobrevivir, auto-protegerse y tratar de superar una vida de calamidades.

Calificarlos de 鈥渋legales鈥 conduce a criminalizar la migraci贸n, a hacerle la guerra, a militarizar el problema, a considerarlo asunto de seguridad nacional, asignado a las Fuerzas Armadas.

Eso es lo que est谩 pasando, potenciado ahora por el caos creado en Hait铆 por las potencias que integran el Imperialismo Occidental.

Calificarlo de 鈥渋legales鈥 para perseguirlos conduce necesariamente a criminalizar un tema que requiere ser tratado de otra manera, respetando siempre la dignidad humana y los derechos esenciales de ambos pueblos. La miseria no se combate ni apreci谩ndose ni mat谩ndola, sino erradicando sus causas.

Esa modalidad represiva e inhumana de abordar los flujos migratorios es propia de Estados y poderes opresores, y en la actualidad mundial el imperialismo estadounidense la est谩 llevando a niveles paranoicos y aberrantes; consider谩ndola 鈥渄elito mayor鈥 junto al terrorismo y al tr谩fico de armas, drogas y bandas gansteriles, e incluy茅ndola en la agenda de sus nefastos programas de 鈥渟eguridad nacional y regional鈥 y de 鈥渃ombate a la delincuencia o al crimen organizado鈥 a escala internacional.

En este tema EEUU trata a nuestra Rep煤blica Dominicana con una cierta singularidad que tiende a confundir: frente al problema migratorio en nuestra isla, sus autoridades pol铆ticas y militares hip贸critamente se presentan como defensores de los derechos de la migraci贸n haitiana y de los dominico-haitianos/as, por tratarse de un fen贸meno fuera de su territorio que le permite simular sin pagar costo y ganando 鈥減restigio鈥.

Pero sus voceros no dicen eso ni act煤an similarmente respecto a la migraci贸n haitiana, dominicana, colombiana mexicana, salvadore帽a, 谩rabe-islamita鈥 que intenta entrar o est谩 establecida en el territorio de esa s煤per-potencia.

Porque la verdad es que en el pasado y en la actualidad ese poder imperial genera las causas de los grandes flujos migratorios, incluido el empobreciendo de estos y otros pa铆ses; al tiempo que discrimina a los/as emigrantes de los pa铆ses dependientes, los sobre-explota, acosa, persigue y reprime en su territorio y en la ruta hacia 茅l; llegando al extremo de considerar esas migraciones como blanco de ataque de una guerra global supuestamente destinada a preservar su seguridad.

Esa manera de ver las migraciones al rev茅s, a tales extremos, solo puede generar y reproducir neofascismo al vapor.

11-11-21, Santo Domingo, RD.

