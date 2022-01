–

January 19, 2022

Compartimos aqu铆 carta de un compa que se encuentra en segundo grado en la prisi贸n de Brians II. Expresa su rabia ante el engranaje penitenciario y la pasividad general que se apodera de lxs presxs. Y tambi茅n nos hace un interesante repaso de distintos sucesos ocurridos en dicha c谩rcel y que, en su mayor铆a, no traspasan fuera de los muros. Invita a lxs compa帽erxs de otras prisiones a trasladar fuera de los centros de exterminio lo que all铆 dentro ocurre. Como 茅l dice 芦queremos saber el n煤mero de nuestros ca铆dos禄.

Diciembre 2021.

Hola kompis. Espero que todo bien a todxs.

He de decir que estoy hasta el co帽o de hacer recursos para que ejecuten las sentencias de expulsi贸n a aquellxs kompas que la pactaron as铆 en juicio y tras cumplir la parte de la pena pactada. Y luego los estamentos judiciales y sobretodo, penitenciarios, se hacen los locos para expulsarlos. Claaaaro! Es que para que el CIRE lxs explote en sus talleres clandestinos son legales, pero cuando para obtener beneficios penitenciarios motivan riesgo de fuga o falta de documento legal y entonces鈥 la condena a pulso!

Tambi茅n estoy hasta las pelotas de hacer escritos de permisos denegados por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Denegar, denegar, denegar! S铆, me gusta hacer escritos, luchar. Y digo yo鈥 驴Quiere el pescador que no hayan peces en el mar? 驴A caso quiere la cabra que no brote hierba verde en la tierra? Pues como cojones va a querer el sistema jur铆dico que la gente deje de delinquir! Presxs! Somos el aceite que engrasa su cruel maquinaria, basada en la pol铆tica del miedo, y que crea tantos y tantos puestos de trabajo, que puede afirmarse que la delincuencia es uno de los pilares b谩sicos de esta sociedad.

Nosotrxs somos la eskoria, y eskoria os vamos a dar. Movamos ficha en nuestra partida de ajedrez tan desequilibrada y no olvidemos lo que ante todo 鈥渟omos鈥. Seres humanos. Maldita sea la estirpe del carcelero que tortura, maltrata y desprecia al preso. Rompamos los motores. 驴C贸mo? Con nuestras dulces y viperinas palabras. Despertemos! Hablemos! Act煤a! O eres un perro colaborador? Habla! O tu lengua solo la utilizas para chivarte y sucumbir al S铆ndrome de Estocolmo? Lucha! Siembra el kaos!

Sucesos. Ahora que hace poco ha acabado el a帽o. Que sep谩is que鈥

14.11.2021. Un preso del modulo 3 de Brians II, tras varios d铆as de aislamiento en celda por COVID acaba peg谩ndole fuego al chavolo. En este caso sali贸 ileso.

15.11.2021. C贸digo 1. M贸dulo 3. Celda 29. Brians II. Un positivo de COVIS aislado en celda se corta las venas a cosa de las 10 de la ma帽ana.

15.11.2021. Un preso de nacionalidad india se pone en huelga de hambre reivindicando que se ejecute la expulsi贸n a su pa铆s ya que ha sobrepasado el tiempo pactado. El kompa se queja que para trabajar es legal, pero para obtener permisos no.

2021. Un preso asesina a otro en Brians II d谩ndole varias pu帽aladas con un cuchillo de la calle. En TV3 reconocen el hecho, tildan de pederasta al muerto para de alg煤n modo acallar la alarma social. Y en el siguiente TV3 sale lo guay que es para una chica del m贸dulo de mujeres poder realizar videollamadas con china. Es algo habitual que tras cada noticia negativa de prisi贸n salgan luego dos que muestran 鈥渓o bien que nos tratan鈥.

2021. Un preso en espera de ejecuci贸n de su expulsi贸n a Chile acaba cosi茅ndose la boca y, por ende, poni茅ndose en huelga de hambre. Su expulsi贸n no tard贸 en ejecutarse.

Esto no es mas que una 铆nfima parte de lo ocurrido en prisiones en 2021. Animo a la gente a colaborar en esta secci贸n de sucesos. Queremos transparencia (no un reality). Pero queremos el numero de nuestros ca铆dos igual que anualmente se cuentan los muertos por COVID, accidentes de tr谩fico o violencia de g茅nero.

Contra la opacidad del sistema penitenciario, nosotrxs podemos tratar de sacar a la luz la verdad mediante la palabra.