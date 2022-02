–

En di谩logo con El Grito del Sur, el m茅dico sanitarista Jorge Rachid cont贸 c贸mo fue rescatado de la monta帽a en la que permaneci贸 incomunicado junto a otros militantes de organizaciones pol铆ticas y sociales que integraban la Sexta Marcha de Expedici贸n por la Soberan铆a y cuyo paso fue impedido por una patota que responde al empresario brit谩nico Joe Lewis. 芦Lewis no es Lewis, es la extranjerizaci贸n, la colonizaci贸n de la tierra y la separaci贸n de la Argentina de la Patagonia austral禄, afirm贸. Por Ludmila Ferrer (El Grito del Sur).

驴Hab铆an vivido situaciones similares en las marchas anteriores?

Nos pas贸 en la cuarta marcha y en esta vuelve a pasar con m谩s intensidad. Esa vez, la agresi贸n y la muestra de armas fue igual, pero hab铆amos saltado la tranquera en un camino provincial, por eso ahora algunos quer铆amos bajar (de los kayaks) para ver qu茅 pasaba. De todas formas tomamos la decisi贸n en conjunto de no bajar. Los obst谩culos de este camino que tomamos son impresionantes, solamente los baquianos, deportistas o quienes hicieron andinismo pueden transitarlo. El 95 por ciento de la poblaci贸n argentina no est谩 en condiciones para hacerlo. Adem谩s, vimos turistas que quisieron pasar por el camino y no los dejaron.

驴El rescate en helic贸ptero fue gestionado por los compa帽eros o el Estado provincial intervino a pesar de la decisi贸n de la Justicia de rechazar los dos habeas corpus?

Fue todo gestionado por compa帽eros por v铆a telef贸nica y de una forma ins贸lita, donde mi compa帽era, Gabriela Due帽as, hizo de eje de todo el operativo.

驴Se comunicaron con usted desde el gobierno de Arabela Carreras? 驴No hay alguna intervenci贸n si Lewis tiene una polic铆a privada?

Ojal谩 tuviese solo la polic铆a privada. Lewis tiene la polic铆a, la Justicia y el Gobierno. Seg煤n me contaron compa帽eros periodistas que est谩n en la gira presidencial, entiendo que (Carreras) tuvo un altercado fuerte con Axel (Kicillof) cuando 茅l se enter贸 de lo que estaba pasando, puesto que yo soy asesor ad honorem del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si Carreras o alguien intent贸 llamarme no lo s茅, estuve incomunicado y reci茅n pude cargar mi tel茅fono cuando baj茅. Mi mochila y mis cosas quedaron all谩 y las traen los compa帽eros porque no entraban en el helic贸ptero.

Durante la marcha fundaron el campamento Dignidad. 驴Cu谩les son los pasos a seguir?

Necesitamos pol铆ticas que vamos a desplegar en los pr贸ximos d铆as de acuerdo a la FIPCA (Fundaci贸n Interactiva para Promover la Cultura del Agua) y con el compa帽ero Julio C茅sar Urien a la cabeza. Vamos a visibilizar el tema durante todo el a帽o, vamos a programar la s茅ptima marcha y la construcci贸n permanente del campamento Dignidad en el lago Soberan铆a.

Usted hizo hincapi茅 en la importancia de la soberan铆a, de recuperar el lago Escondido para la Patria.

En esto existe un dispositivo estrat茅gico del imperio anglosaj贸n. No hay que olvidarse de que Lewis tiene una propiedad similar del lado del Atl谩ntico con una pista de aterrizaje m谩s grande que la de Aeroparque y eso es una alternativa para toda la guarnici贸n inglesa de Malvinas. Y en las Islas hay m谩s personas en la base militar que civiles. Toda esta proyecci贸n sobre el Atl谩ntico tiene que ver con la necesidad de mantener abiertos los pasos bioce谩nicos y quedarse con la Ant谩rtida. Este es un discurso que no es nuevo, viene del siglo XIX e Inglaterra lo lleva adelante con la colaboraci贸n de Estados Unidos. Lewis no es Lewis, es la extranjerizaci贸n, la colonizaci贸n de la tierra y la separaci贸n de la Argentina de la Patagonia austral.

