De parte de Todo Por Hacer July 25, 2022 231 puntos de vista

La madrugada del domingo 17 de julio fue asesinado un joven de 29 a帽os en la localidad de Peal de Becerro (Ja茅n). Los cuatro presuntos implicados, gitanos, fueron detenidos poco despu茅s y puestos a disposici贸n judicial.

Los vecinos de la localidad jiennense reaccionaron con ataques hacia las familias gitanas del pueblo (sin ninguna vinculaci贸n con los homicidas). Saqueos en casas, amenazas, coche volcados, masas enfurecidas e, incluso, incendios en algunas casas son algunos de los ataques que han tenido que sufrir por el hecho de pertenecer a la misma etnia que los supuestos asesinos. Unos ataques de racismo antigitano que recuerda demasiado a los pogromos de El Ejido de hace 20 a帽os, cuando se apale贸 a personas de origen magreb铆 y se intent贸 incendiar sus casas, tiendas y mezquitas.

Una vivienda ardiendo durante los ataques a gitanos de la noche del 18 de julio. Extra铆da de CTXT

Seg煤n relata Jos茅 Santos en CTXT, una manifestaci贸n compuesta por varios miles de personas 鈥揺n un pueblo de poco m谩s de 5.000 habitantes鈥, amenaz贸 a la comunidad gitana en sus propias casas y provoc贸 destrozos, mientras la polic铆a no intervino y los medios lo pintaron como una protesta pac铆fica. 鈥Cuando hablamos del Pueblo Gitano, se generaliza y se estigmatiza ante cualquier situaci贸n. Se estigmatiza hasta tal punto que, aun siendo v铆ctimas, se les tachan de verdugos. Es m谩s, la protecci贸n a los menores queda en un segundo plano y, por lo tanto, tambi茅n vulnerada, pues los propios hijos de estos afectados tienen que salir a mitad de la noche porque su casa est谩 en llamas. Mientras tanto, los hijos de las familias no gitanas aprenden la lecci贸n de 鈥渃贸mo se debe tratar a los gitanos y a las gitanas鈥 cuando 鈥渉acen algo mal鈥. Una clara deshumanizaci贸n鈥.

Mientras tanto, el alcalde de Peal de Becerro ha mandado unas palabras de agradecimiento a los vecinos del pueblo, y ante los medios de comunicaci贸n, por la maravillosa y 鈥渆jemplar鈥 concentraci贸n que est谩n llevando a cabo por la muerte del joven. 鈥Un ejemplo, s铆鈥, dice Jos茅 Santos. 鈥Un ejemplo de persecuci贸n, ataques y condenas a personas que tienen los mismos derechos en ese pueblo y que les est谩n siendo vulnerados en las propias puertas de su casa. Un ejemplo m谩s de antigitanismo鈥.

鈥Me ha costado encontrar esta noticia en las portadas de los principales medios鈥, explicaba el periodista Miquel Ramos en P煤blico. 鈥Es mucho m谩s f谩cil tropezarse con Victoria Federica en un peri贸dico que con las denuncias de las asociaciones gitanas sobre esta nueva cacer铆a racista. Nada nuevo. Los pogromos en nuestra historia reciente se suelen enmarcar en una suerte de 鈥榠ndignaci贸n vecinal鈥 que omiten el componente racista obvio de hacer pagar a toda una comunidad los pecados de un individuo. Y con el pueblo gitano, lamentablemente, este pa铆s tiene una larga experiencia. [鈥

Solo hay que echar un vistazo a las redes sociales estos d铆as y a los comentarios que hacen referencia al suceso, para comprobar c贸mo de fr谩gil es la supuesta coraza que nos protege del odio y del racismo, incluso la de aquellos que se consideran progresistas. C贸mo los viejos t贸picos y prejuicios reaparecen, incluso bajo el cl谩sico 鈥榶o no soy racista pero鈥鈥.

A continuaci贸n, Ramos repasa en su art铆culo m煤ltiples asesinatos racistas que se han vivido en este pa铆s, sin que hayan despertado la misma oleada de indignaci贸n, ni se haya 鈥渃ulpado a los blancos鈥 por ello. Hablamos de los casos como el de Ndombele Augusto Domingos o Lucrecia P茅rez, pero tambi茅n de la masacre cometida en nuestras fronteras, en Melilla, a comienzos del verano. Las vidas negras importan, dec铆amos una vez m谩s, cuando se consider贸 oficialmente que las decenas de personas asesinadas en la valla de Melilla eran consecuencia de una acci贸n 鈥榖ien resuelta鈥. Fue indignante para gran parte de la sociedad ver los cuerpos negros extendidos al sol, recibiendo golpes incluso los moribundos, mientras los mandatarios de ambos pa铆ses, de Espa帽a y Marruecos, se felicitaban por la acci贸n.

鈥Porque todos estos sucesos, desde los pogromos relatados, las muertes en las fronteras o los asesinatos racistas como el de Ndombele, tienen relaci贸n鈥, nos recuerda Ramos. 鈥Viendo los t贸picos que se repiten en redes estos d铆as, parece que hay que recordarlo hasta que vuelva a crecer la yerba, si esta llega a crecer alg煤n d铆a. Se llama racismo, y lamentablemente forma parte no solo de lo m谩s execrable de nuestra cultura, repleta de pogromos, odios y supremacismo, sino de la instituci贸n misma, del Estado, de sus leyes y de sus pr谩cticas cotidianas con una parte de nuestros vecinos y vecinas, condenadas hist贸rica y estructuralmente. [鈥

Y no miren solo a la extrema derecha, porque aqu铆, aunque tambi茅n est谩 y aprovecha las mareas para navegar, el racismo, como el machismo y otros males, no son solo patrimonio de los ultras. Su mejor logro ser谩 normalizar el racismo entre aquellos que no creen serlo, y que los problemas estructurales, aquellos que genera el propio sistema para mantener el orden, su orden, tambi茅n de clase, pasen a un segundo plano y consigan entretenernos se帽alando a nuestros vecinos鈥.