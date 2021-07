–

De parte de Indymedia Argentina July 29, 2021 101 puntos de vista

En estos 煤ltimos d铆as ha detonado una serie de acusaciones de racismo, discriminaci贸n y denostaci贸n hacia derechos y representantes de Pueblos Originarios, en particular del Pueblo Mapuche, levantado desde expresiones de la extrema derecha en el marco del proceso constituyente que se vive en Chile.

El Ciudadano

Parte de esta situaci贸n ha sido encarnada en las convencionales de Vamos Chile, Marcela Cubillos y Teresa Marinovic. La primera, se帽alando con respecto a esca帽os reservados y derechos ind铆genas que 鈥淣o hay ninguna raz贸n para que tengan ventajas o privilegios鈥; y, la segunda, se帽alando que las intervenciones en mapuzungun (idioma mapuche) de la Machi Francisca Linconao al interior de las sesiones de la Convenci贸n son un 鈥淪how鈥, indicando tambi茅n a medios que 鈥溌玁o me interesa saber de los pueblos ind铆genas禄 y catalogando la lengua Mapuche de 鈥渄ialecto鈥 y a su Pueblo como 鈥渆tnia鈥.

Marinovic luego de una intervenci贸n de la Machi Francisca Linconao en lengua materna (Mapuzungun) traducida por int茅rprete al interior de la sesi贸n de la Convenci贸n Constitucional que se desarrolla en la sede del ex Congreso Nacional, public贸 en Twitter el 20 de julio: 鈥淐onstituyente Linconao hablando en mapudungun鈥 sabe hablar en castellano pero no importa: no pierde la oportunidad de hacer show鈥.

Previamente la constituyente electa en cupo del Partido Republicano, hab铆a tildado de dictadora a la Machi Linconao, quien respondi贸 a trav茅s de un comunicado: 鈥淢e ha acusado de 鈥榙ictadora鈥, y hoy, dice que he montado 鈥榰n show鈥 porque me he expresado en mi lengua materna鈥, apunt贸. En esa l铆nea, dijo que sus declaraciones 鈥渉an generado incitaci贸n al odio racial y denigraci贸n a sectores considerados como vulnerables, tanto en Chile como a nivel internacional: afecta a mujeres, adultas mayores y pueblos ind铆genas鈥, argumentando que su derecho a expresarse as铆 se basa en la Ley Ind铆gena, el Convenio 169 de la OIT, la Ley contra la discriminaci贸n N掳 20.609, y la Declaraci贸n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Ind铆genas.

La periodista, comunicadora y educadora Mapuche, Eugenia Calqu铆n, indic贸 frente a estos sucesos: 鈥淓l 煤nico show al que hemos asistido los 煤ltimos 200 a帽os, son sus fantas铆as blancas de pa铆s monocultural, monoling眉e o sus colegios lindos donde la miss solo habla en ingl茅s o en otros franc茅s, italiano, alem谩n鈥 Mientras ac谩 los kuma de mi Pobla hacemos fila para aprovechar las 鈥渟ale鈥 de los 鈥渕all鈥 pidiendo su 鈥渄elivery鈥 para el 鈥渂reak鈥濃︹

Este 22 de julio en un enlace del programa matinal indic贸 que 芦No me interesa saber de los pueblos ind铆genas禄, y calific贸 como una 鈥渋mposici贸n鈥 y una 鈥減rovocaci贸n鈥 por parte de su par Linconao, emplear una lengua que no es conocida por otros convencionales, adem谩s de se帽alar esta lengua de los pueblos originarios como un 鈥渄ialecto鈥 y al Pueblo Mapuche como una 鈥渆tnia鈥.

La exministra de Educaci贸n y actual Constituyente, Marcela Cubillos, tampoco se ha quedado atr谩s en este escenario. Se帽al贸 en sesi贸n del 14 de julio: 鈥淨uiero poner de manifiesto mi oposici贸n a que se siga dividiendo la Convenci贸n en identidades, privilegiando unos por sobre otros. Lo digo especialmente por los representantes de Pueblos Originarios que llegaron en esca帽os reservados. No hay ninguna raz贸n para que tengan ventajas o privilegios en el uso de la palabra, integraci贸n de comisiones ni en la sala que se sientan鈥.

Agreg贸 Cubillos: 鈥淓l abuso de identidades socava la igualdad ante la ley, generando categor铆as de personas en que unas prefieren a otras. La democracia necesita igualdad, que la pol铆tica de identidad rompe. Ning煤n colectivo, como ocurre hoy con los Pueblos Originarios, puede erigirse como una contraparte en un 贸rgano de representaci贸n nacional鈥.

La reacci贸n de Cubillos fue en contra del planteamiento de esca帽os reservados de Pueblos Originarios para el cumplimiento de cuotas relacionadas con el derecho a la participaci贸n al interior de Comisiones de la Convenci贸n, para garantizar la participaci贸n efectiva sobre tem谩ticas que conciernen al conjunto de la sociedad y a su vez, establecer desde la Convenci贸n, mecanismos de consulta externa a los Pueblos Originarios, sobre tem谩ticas que directamente conciernen en derechos ind铆genas, lo que ha sido destacado por cuanto ser铆a la primera vez que un organismo de la Rep煤blica de Chile cumple de esta forma con esta obligaci贸n establecida en normas internacionales de derechosa ind铆genas.

Contexto ideol贸gico que busca sabotear

Frente a los hechos que han ocurrido en este 煤ltimo tiempo, la Constituyente Mapuche Natividad Llanquileo manifest贸 en t茅rminos generales en twitter este 22 de julio: 鈥淣o extra帽a pr谩cticas y actitudes de grupos obcecados dogm谩ticos, conservadores, reaccionarios, acostumbrados al abuso, con negacionismo y manipulaci贸n sobre DDHH y confabulaci贸n contra derechos de pueblos y Nacionalidades. Pero, Ya NO m谩s!!鈥.

En una publicaci贸n en Le Monde Diplomatique, la constituyente Mapuche Llanquileo se帽alaba en mayo de este a帽o: 鈥淣o est谩 dem谩s decir que, seguramente, sectores vinculados al poder pol铆tico y econ贸mico que ha dominado todo este tiempo bajo el amparo constituyente otorgado por la dictadura, en medio de su catarsis y decadencia, con diversos tent谩culos y dimensionando parte de sus historiales de abusos, arrogancias, saqueos y opresi贸n, con una absoluta incapacidad democr谩tica, van a intentar de una u otra forma sabotear y conspirar contra todo avance transformador, por lo tanto los logros y conquistas van a tener que cuidarse dentro y fuera de la Convenci贸n鈥.

Para el Equipo de Trabajo por Derechos Colectivos lo ocurrido en estos casos, se帽alados como actos racistas, son parte de un contexto ideol贸gico de sectores de extrema derecha que profesan el autoritarismo, el negacionismo, un falso patriotismo nacionalista, conservadurismo y populismo, 鈥渃uyas acciones se instalan para alinear a grupos a trav茅s del manejo de sentimientos primarios y la irracionalidad鈥.

Se帽alan: 鈥淓s parte de un contexto ideol贸gico de la extrema derecha, con una campa帽a orquestada desde antes de la instalaci贸n de la Convenci贸n y que busca aportillar el proceso constituyente. Llama la atenci贸n la campa帽a desplegada en redes sociales a trav茅s de lo que se podr铆a denominar un ej茅rcito digital, incluyendo a ex uniformados y quiz谩s en servicio activo, con directrices pre formateadas, con deslegitimaciones, maquinaciones, ciza帽a y denostaciones. Llama tambi茅n la atenci贸n que estos grupos acusen por ejemplo a la mesa directiva de la Convenci贸n y a convencionales de Pueblos Originarios, de Movimientos sociales o de la llamada nueva izquierda, con denominaciones de totalitarismo, supremacistas, tiran铆a, dictadores, autoritarismo y de censuradores a la libertad de expresi贸n鈥.

Para el equipo de trabajo, estos ataques no son al azar ni coyunturales. 鈥淗ay un comportamiento p煤blico de figuras pol铆ticas de este sector que asumen un rol y detr谩s, hay una acci贸n orquestada que re煤ne a grupos formados que pretenden generar influencia en redes sociales, una distribuci贸n masiva de manera tendenciosa, con posicionamientos que confrontan y polarizan, lo que es engrosado con bots automatizados que muchas veces, al marcar tendencias e interacciones, les permite el acaparamiento de medios, es decir, la agenda p煤blica. Por ello, responder a los discursos de odio bajo sus l贸gicas y superficialidades, s贸lo contribuyen a amplificar m谩s las pautas de estos grupos neofascistas, ya que su objetivo no es el debate, sino una escalada saboteadora鈥.