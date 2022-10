–

De parte de Red Nacional De Medios Alternativos October 10, 2022 48 puntos de vista

Por Redacción ANCAP

Fotos Revista Cítrica y ANRed

La represión y el racismo sin grieta nuevamente estuvieron presentes en Bariloche, en la Lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, el pasado martes 4 de octubre, con mas de 200 policías del bautizado Comando Unificado de Seguridad zona Villa Mascardi, refrita organización macrista resucitada por Aníbal Fernández, Ministro de Seguridad de la Nación. Como consecuencia de la feroz cacería fueron secuestradas nueve personas integrantes de la comunidad Mapuche, una de ellas embarazada de 40 semanas quién dio a la luz en cautiverio la madrugada del día jueves. La jueza Silvina Domínguez tomó la decisión de trasladar a cuatro de éstas mujeres al penal de Ezeiza, sin clarificar por qué no se permitió la intervención de la defensa y sin mantener diálogo alguno con los representantes legales de la comunidad.

Entre las mujeres y criaturas Mapuche secuestradas se encuentran la Machi (autoridad espiritual), Betiana Ayelén Colhuan, Nekulpangui Liwen (niño de cuatro meses), Martha Luciana Jaramillo, María Celeste Ardáiz Guenumil, Lienkura Mañke (niño de un mes), Débora Daniela Vera, Andrea Despo Cañuqueo, Florencia Melo y Romina Rosas (parió a su bebé en las mazmorras estatales).

La decisión del gobierno nacional de armar este comando represivo, continuando el hilo de lo que fue el modus operandi de Patricia Bulrich en la Patagonia, demuestra que la negativa al diálogo con el Pueblo Mapuche es política de Estado.

La derecha cargada de odio busca hace mucho tiempo desvalorizar la cosmovisión del pueblo Mapuche y minimizar su historia de resistencia, el Frente de pocos queda cada día mas lejos de los derechos humanos que supo pronunciar, el racismo ya no tiene grieta y hoy la dirigencia sostiene un silencio cómplice que la hace responsable de todos los atropellos cometidos contra gente trabajadora y pacífica a la que se la empuja a la violencia.

Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera, son quienes fueron trasladas al penal de Ezeiza, a mas de 1500 km de sus hogares, y permanecerán aisladas por “protocolo covid” (así es como Aníbal Fernández pretende doblegar sus voluntades de lucha) durante 7 días. La resolución de la jueza, por el momento, no tiene otro argumento que valide esta decisión más que el racismo y la intención de debilitar la resistencia de la comunidad Mapuche ante el despojo ancestral de sus tierras.

Paula, vecina del lugar de los hechos y allegada a la Lof Quemquemtreu, narra los sucesos y comenta que “es increíble lo que pasó. Entraron con 250 efectivos, drones y un helicóptero a una comunidad que no tiene más de cinco casas, gasearon, la gente estaba durmiendo, golpearon a quienes no pudieron escapar. Algunas personas hicieron lo que se hace en estos casos, tratar de huir y conservarse en el territorio, con lo cual la mayoría de los varones corrió y se ocultó en el monte. A las mujeres que estaban con los niños se las llevaron detenidas, hubo niños perdidos por mucho tiempo, cosa que nos desesperaba. Sigue militarizado el lugar, se cortó el acceso de una provincia a otra. El grado de delirio de todo esto no tiene parangón. Es como un despliegue asesino salvaje. (…) Rompieron el Rewe, que es el lugar espiritual por excelencia y acá no había una Machi, de este lado de la cordillera, desde Roca, que los mató a todos y se ensañó especialmente con las Machi, con lo cual Betiana es la líder espiritual de toda esta zona.”.

“Nunca me pude comunicar, siempre el juzgado me lo impidió. Cuando confirmó que el traslado fue realizado, fui al aeropuerto a la 1 de la mañana y me confirman que solo hay dos detenidas. Llamé a la jueza para entrevistarme, que ya me habían designado, y dice que nó porque era tarde”, afirmó Ezequiel Palavecino, Presidente de APDH Bariloche, al Colectivo Al Margen de Bariloche

Soraya Maicoño es Vocera del Lof y en diálogo con ANCAP relató “Como mujer mapuche quiero contar que la situación en el LOF cercano al Lago Mascardi es altamente dramática y preocupante, porque hay 7 mujeres detenidas, una en gestación, no hay cargos aun que nos digan por los cuales están detenidas, hasta el momento la abogada no entiende de que se las acusa. Hay hombres y mujeres que viven allí, que están refugiados en el monte porque viven allí y porque la policía camina el lugar y responde de modo violento, a los tiros. En los últimos años hay una campaña muy fuerte anti Mapuche porque es el que está resistiendo los avances de proyectos mineros y extractivistas. El Lof está rodeado de “vecinos” extranjeros como Benetton o Joe Lewis, pero los “invasores” son la comunidad mapuche, ellos son los que ponen en “peligro” la soberanía argentina”.

Sobre la situación que se vive recientemente en los territorios, la mujer Mapuche afirmó: “En este momento nuestras Pu Lamgen son quienes están poniendo el cuerpo y padeciendo horas muy violentas contra la mujer y las infancias, se están vulnerando todos los derechos como seres humanos y lamentablemente se atienden mas la noticias nefastas de los medios hegemónicos que estos hechos”.

A raíz de la decisión que tomó el Ministro de Seguridad de la Nación, presentó su renuncia la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Definió el accionar de las fuerzas represivas como un procedimiento que contiene serias violaciones a los derechos humanos de las mujeres detenidas. Por otro lado, además de la APDH, también el CELS denunció la detención infundada de las mujeres Mapuche. Es un dato a destacar que las detenidas fueron golpeadas y a la mujer que dio a luz no le permiten tener ninguna compañía. En conjunto, la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el CELS presentaron un habeas corpus tras la detención y el traslado arbitrario, motivado por el manejo irregular de la jueza.

En tanto, patotas parapoliciales recorren los caminos impidiendo la solidaridad de las personas conscientes de la zona para con las familias que sufren esta situación de despojo violento iniciado por la conquista española, continuado por Rosas, profundizado por Roca y retomado por Cambiemos y el Frente de Todos. Así lo refieren las organizaciones antirepresivas y de derechos humanos, quienes en un comunicado expresan: “Denunciamos el accionar de patotas parapoliciales fascistas de El Bolsón, que en el día de ayer agredieron a tres compañeros de nuestras organizaciones, los cuales volvían de acompañar la manifestación en apoyo a la Lof Lafquen Wincul Mapu y fueron emboscados por una chata que les cortó el paso. Recibieron piedrazos y uno de ellos rompió el vidrio, hiriendo en la cabeza y el brazo a nuestro compañero y casi pierden el control del auto, pero gracias a los reflejos del compañero pudieron retomar la ruta. Son los mismos grupos fascistas que en la manifestación por el asesinato de Eías Garay accionaron por primera vez apañados por la patota servil de Pogliano, los mismos que anoche, a caballo, salieron para hacer el trabajo sucio nuevamente. Hacemos responsable al Intendente de El Bolsón por la integridad de nuestros compañeros. ¡Basta de fascismo, basta de desalojos a las comunidades Mapuche! ¡Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Elías Garay, Presente!”. Por su parte, Paula, quien bridara el testimonio ciado mas arriba afirma que “en La Comarca andan las patotas de Pogliano que nos impiden juntarnos. Ayer hicimos un corte informativo en la Ruta, del lado de Chubut para no tener que enfrentar las patotas y vino la policía, cuando acá hacemos siempre cortes informativos y está todo bien; vino la policía queriendo identificar a todo el mundo. El grado de control territorial que están teniendo entre las patotas y las fuerzas estatales es impresionante. Nos agarró súper desmovilizados, súper rotos, pero estoy esperanzada porque se están empezando a alzar un montón de voces (…) y estamos tratando de desandar el miedo. A nosotros, hace menos un año nos mataron a un cumpa y veníamos viendo qué hacer para conmemorar ese triste aniversario y ahora esto nos rompe todo.”.

La organización PU ZOMO (mujeres) de la Confederación Mapuche de Neuquén se pronunció y advirtieron; “Repudiamos la cacería del comando unificado creado por el gobierno de Macri y reactivado por Alberto Fernández. Volvió a mediar la extrema violencia, como continuación de la violencia que asesinó a Rafael Nahuel hace casi 5 años, delito que aun sigue impune. Exigimos el retorno de nuestras hermanas, y alertamos por los niños que fueron perseguidos por más de 12 horas dentro del territorio resguardándose de las fuerzas policiales. Como mujeres Mapuche de la Confederación Mapuche de Neuquén sentimos mucha indignación por lo que están haciendo con nuestras Lamgen. Seguiremos defendiendo nuestros territorios, el ixofijmogen, todas las vidas, nuestros pichikeche (niñes) y levantándonos por nuestros derechos a la libredeterminación”.

La comunicadora Maitén Cañicul-Quilcaleo, por su parte, ante la impotencia que generan los abusos de los servidores del Poder Real, apela a la sororidad de las diferentes Organizaciones Feministas y, “con mucho dolor y mucho cansancio” pide a “las hermanas, a todas las mujeres que sabemos lo que ha sido durante estos últimos años dar la lucha en las calles por nuestro lugar, dar la lucha por que se entienda que las mujeres importamos, que nuestras vidas valen, que somos la mitad del mundo; dar la lucha por que se respeten nuestras decisiones, nuestros cuerpos y se respeten nuestras identidades. A todas esas mujeres con las que nos hermanamos en las calles, en las plazas, en las vigilias y en todos lados, a todas ustedes, participen del espacio colectivo del que participen, es este llamado, desesperado realmente porque no puedo entender cómo pretenden aleccionarnos a través del cuerpo de nuestras ñañas que no solo fueron violentados y ultrajados muchísimas veces, sino que además ahora se están usando como tim político, se están usando como premio, se están usando para mostrarle a los ricos, al poder económico, que el Estado, finalmente, si tiene que elegir entre nosotras o ellos, siempre los va a elegir a ellos. A esos magnates, a esos barones ricos que hacen lo que quieren con los territorios y también parece que con nosotras, con las mujeres, más si somos Mapuche, más si somos jóvenes y más si nos animamos a desobedecer y a elegir vivir en territorio comunitario, libre, recuperado para la vida de nuestros pueblos”.

“Tengo mucha indignación, tengo mucho dolor, tengo mucha rabia, tengo mucho cansancio”, dice Maitén mientras desata un nudo en su garganta, continuando: “y de verdad siento a mis abuelas relatar de nuevo las historias del horror con las que me criaron, para que me sienta orgullosa de ser Mapuche, para que entendiera el valor de nuestra identidad, de nuestra raíz, para aprender el idioma, nuestra cultura nuestra manera de ver el mundo. Nuestras abuelas nos contaban lo que vivieron, con muchísimo dolor, pero con la valentía necesaria para que nosotras pudiéramos sentirnos orgullosas de que ellas habían sobrevivido y ahora nos estaban enseñando. Necesitamos que instalen este tema en todos los espacios posibles. Hay una comunidad sitiada, hay un montón de hermanos muy jóvenes rodeados de policías y también hay muchos niños y niñas padeciendo el Terrorismo de Estado, en 2022, cuando nos jactamos de defender la Democracia, las infancias Mapuche están sufriendo el Terrorismo de Estado, aplaudido por los empresarios y por un sistema judicial corrupto que avala el racismo colonial y patriarcal. El llamado es a proponer-hacer acciones que instalen ésto en la opinión pública, combatir los discursos de odio y a que nos sigamos pensando juntas, como nosotras nos sumamos a toda la lucha colectiva que todas nosotras venimos dando en el mundo. Necesitamos hoy que nuestra realidad sea conocida, sea denunciada y que se le exija a las autoridades políticas que respondan y paren de matarnos.”.

ANCAP extiende este llamado a todos los medios compañeros; a todas las organizaciones compañeras; a todas las personas conscientes y sensibles que todavía son capaces de indignarse ante las injusticias y manifiesta su solidaridad con las mujeres secuestradas; con todo el Pueblo Mapuche y con todos los organismos que luchan para que esta afrenta sea reparada.