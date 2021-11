–

El pasado domingo dos individuos sin identificaci贸n ingresaron a la Cuesta del Ternero y dispararon contra comuneros mapuche de la Lof Quemquemtrew, asesinando a El铆as Garay y dejando a Gonzalo Cabrera internado con heridas de bala en su abdomen. Cuando personas quisieron manifestarse por la noche en El Bols贸n en repudio al ataque, fueron corridas a rebencazos, patadas, golpes e insultos por hombres borrachos vestidos de gauchos que estaban en una fiesta tradicional. Entrevistado por Ernesto Tenembaum, V铆ctor, uno de ellos, expres贸: 芦le dimos con rebencazos, con lo que viene no m谩s: hay que darle una buena paliza a esta gente. Estos donde vuelen nosotros los vamos a salir a corretear. Mapuche eran los de antes. Estos son terribles chorros, son terroristas禄. La acci贸n recibi贸 el apoyo p煤blico del intendente Bruno Pogliano. Por su parte, Soraya Maico帽o, vocera de la lof, relat贸: 芦aparecieron todos los gauchos en estado de ebriedad, borrachos y entraron a pegarle a todo el mundo禄. Por ANRed.

Cr贸nica de una muerte anunciada

El pasado domingo dos individuos sin identificaci贸n ingresaron a la Cuesta del Ternero y dispararon contra comuneros mapuche de la Lof Quemquemtrew, asesinando a El铆as Garay y dejando a Gonzalo Cabrera internado con heridas de bala en su abdomen. Para poder efectuar el ataque tuvieron que poder sortear un megacerco que el Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Polic铆a de R铆o Negro mantuvo sobre el territorio y las rutas de acceso a la zona durante m谩s de 50 d铆as, por lo cual desde la lof denuncian que o dejaron la zona liberada o se trat贸 de efectivos de civil que entraron a disparar a matar.

Una cr贸nica de una muerte anunciada, que se dio luego de semanas y semanas de instalaci贸n conjunta de un escenario previo con la estigmatizaci贸n y criminalizaci贸n medi谩tica, encuentros ultraderechistas impulsados por la gobernadora de R铆o Negro Arabela Carreras y familias terratenientes, ataques e incendios an贸nimos en lugares emblem谩ticos, adem谩s de una pol铆tica de desgaste con el cerco policial del COER y el env铆o de Gendarmer铆a por parte del gobierno nacional.

芦Le dimos con rebencazos, con lo que viene no m谩s: hay que darle una buena paliza a esta gente禄

Tras el ataque a la comunidad mapuche un grupo de vecinos y vecinas realiz贸 cortes y protestas en el centro de la localidad rionegrina de El Bols贸n, cercana a Cuesta del Ternero, para repudiar el ataque, pedir justicia por el asesinato de El铆as y reclamar a la justicia y al gobierno de Arabela Carreras que deje de perseguir las recuperaciones territoriales ancestrales mapuche en la provincia.

La manifestaci贸n fue desalojada por la noche por un grupo de hombres vestidos de gaucho en estado de ebriedad que se encontraban en una fiesta tradicional local, que corrieron a los y las vecinas manifestantes con rebencazos, golpes, patadas, insultos y gritos de 芦Viva la patria禄.

En di谩logo con el programa matutino 芦Y ahora qui茅n podr谩 ayudarnos禄 de Radio Con Vos, conducido por el periodista Ernesto Tenembaum, uno de los hombres vestidos de gaucho que particip贸 del hecho, llamado V铆ctor, expres贸: 芦viene esta gente a hacerse due帽o de todo. El pueblo ya no sabe m谩s que hacer tampoco. Nadie nos defiende, tiene que buscar por otro lado tambi茅n禄, justific贸 su accionar y el del grupo que lo acompa帽aba.

En la misma l铆nea, rechaz贸 que quienes integran la Lof Quemquemtrew sean mapuche: 芦no son gente de ac谩, mapuche eran los de antes禄, enfatiz贸, sin argumentar el porqu茅 de su afirmaci贸n. Y agreg贸: 芦la gente mapuche cuando hacia quilombo no romp铆a nada. Con qu茅 necesidad vienen a romper la plaza, los negocios. Si queremos reclamar algo ya sabes vos donde reclamar. En la polic铆a le echan la culpa al intendente del Bols贸n, un mont贸n de cosas as铆. Muchos dicen nos mando el intendente del Bols贸n, no fue as铆. Nosotros nos salimos de la nada, porque ya nos cansamos tambi茅n. Te cortan la ruta, un mont贸n de cosas禄, expres贸 V铆ctor sobre quienes se encontraban protestando realizando un corte de calle y ruido en repudio al asesinato del comunero mapuche El铆as.

Cuando fue consultado sobre c贸mo comenz贸 todo, asegur贸 confusamente que empez贸 cuando una de las personas que protestaban le dispar贸 a uno de sus caballos, para luego desdecirse inmediatamente despu茅s, y decir que fue 芦porque los caballos son por ah铆 medio enojones, estos pensaron cualquier cosa, fue y cortaron un caballo禄 (sic).

芦Peleabamos a rebencazos, con lo que viene no m谩s 鈥 continu贸 el relato 鈥 Hay que darle una buena paliza a esta gente. Esta gente no se merece estar as铆. Si vos vas a reclamar algo, reclamalo pero hacelo bien. Sin romper nada. Esta gente es peor. Esta gente anda acuchillando. Todo禄, asegur贸, sin volver a justificar su afirmaci贸n y sin que Tenembaum le repregunte porqu茅 dec铆a eso. 芦Nadie le puede decir nada porque ellos tienen raz贸n de todo, quieren ser ellos nom谩s y a la gente, nosotros, 驴qui茅n nos escucha?. Los chicos no pueden salir, han quemado cosas en El Bols贸n. 驴Qui茅n se creen que son ellos?禄, se pregunt贸 luego.

Consultado sobre si estaban en estado de ebriedad cuando atacaron a quienes estaban protestando, lo reconoci贸: 芦la gente siempre se va a poner de m谩s. Est谩bamos en una fiesta. 驴Qu茅 te voy a decir? 驴Que est谩bamos todos tomando gaseosa? Estabamos en una fiesta y la gente se cans贸 tambi茅n. 驴Me va a decir que ellos estaban sanos, estaban frescos?禄, se pregunt贸, sin pruebas, pero sin dudas tampoco.

Finalmente, remarc贸: 芦no tengo conocidos mapuche, uno sabe con qu茅 gente se tiene que juntar y con qu茅 gente no. No me junto con mapuche, mapuche eran los de antes. 驴Por qu茅 dicen que los gauchos somos malos? 驴Porque salimos a defender lo nuestro? Estamos cansados que nadie haga nada. Estos donde vuelen nosotros los vamos a salir a corretear, porque no le tenemos miedo. Estos son terribles chorros, son terroristas, vienen a hacer maldades. No son mapuches, van a inventar huevadas禄, finaliz贸 su exposici贸n sobre su idea de los mapuche.

Continuando con su aporte a la campaña de estigmatización y criminalización de las luchas del pueblo mapuche, la misma actitud tuvieron algunos medios, como Clarín, que contó queVecinos desalojaron con caballos y rebenques a manifestantes mapuches en El Bolsón; Infobae, que aseguró: «Otra noche de tensión en El Bolsón: vecinos a caballo se enfrentaron a manifestantes mapuches que provocaban destrozos«; oData 24, que fue más allá y dio cuenta de que Al grito de "¡VIVA LA PATRIA!", gauchos a caballo ECHARON A PATADAS a los terroristas mapuches,

芦Aparecieron todos los gauchos en estado de ebriedad, borrachos y entraron a pegarle a todo el mundo禄

Antes de ser entrevistado, el programa tambi茅n tuvo una comunicaci贸n con Soraya Maico帽o, vocera de la Lof Quemquemtrew, quien cont贸 su versi贸n de los hechos: 芦hab铆a un evento sobre la patria, sobre la tradici贸n, en un gimnasio de El Bols贸n. Lo que s茅 es que fue arengado por el intendente del pueblo, que empez贸 a pedirles a los manifestantes y a las personas gauchas que estaban all铆 de que hab铆a que salir a defender el pueblo. De repente toda la gente que estaba afuera del hospital, que hac铆a cantos, que estaba con mucha bronca, porque ya se sab铆a de un asesinado y otro lamgen que estaba en riesgo de vida, como en ese momento cortaban la calle que daba al acceso del gimnasio del evento de la fiesta tradicional, aparecieron todos los gauchos en estado de ebriedad, borrachos y entraron a pegarle a todo el mundo 鈥 relat贸 鈥 Hoy justo escuchaba c贸mo gente no mapuche tuvieron que resguardar a gente mapuche en diferentes comercios que estaban abiertos. La situaci贸n era que iban personas a caballo muy borrachas a los golpes con la gente que se manifestaba fuera del hospital y que no era exclusivamente mapuche. Hab铆a gente de organizaciones, vecinos y vecinas de la comarca que tambi茅n estaban en estado de indignaci贸n y conmoci贸n禄, cont贸 Maico帽o.

Ante el estado de situaci贸n en la regi贸n, la referenta mapuche expres贸: 芦a nosotros tambi茅n nos preocupa la situaci贸n. Por esto decidimos levantar el acampe humanitario, porque ya estaba siendo cada vez m谩s amenazado y hostigado por las fuerzas del COER. Nos preocupa ese tipo de violencia porque por un lado hay una arenga violenta y por otro lado hay una autodefensa. Por lo mismo, nosotros venimos pidiendo un di谩logo desde el principio, desde que se inici贸 la recuperaci贸n territorial se pide un di谩logo y que se pueda llegar maduramente, seriamente, pol铆ticamente, a resolver este conflicto de una manera m谩s tranquila que tener que salir a las calles. Porque hoy salir a las calles implica que el intendente junto con otros pseudos dirigentes terminen arengando a la gente para que haya enfrentamientos. Y termina sucediendo algo tremendo que es pobres contra pobres y eso es lo que queremos evitar. Y por eso tambi茅n se levant贸 el acampe, para no generar la represi贸n. Ellos tienen las fuerzas violentas represivas y los violentos somos nosotros芦, sentenci贸.

Finalmente, aclar贸: 芦el reclamo de la comunidad mapuche no es de la comunidad: es del pueblo mapuche. El pueblo mapuche tiene una demanda hist贸rica con el pueblo Argentino, porque hemos sido despojados de nuestros territorios sistem谩ticamente desde hace m谩s de 130 a帽os. Esa situaci贸n de despojo nunca ces贸, cambiaron las estrategias pero el arrinconamiento del pueblo y el despojo territorial es sistem谩tico芦. Asimismo, ante el plante贸 de Tenembaum de que se trataba de una situaci贸n de dos facciones enfrentadas y que desde la distancia geogr谩fica es dif铆cil tomar partido, Maico帽o le contest贸: 芦creo que s铆 es necesario tomar partido. Que es una discusi贸n pol铆tica que nadie quiere dar. Porque no se quiere hacer cargo de la deuda hist贸rica que tiene con el pueblo mapuche禄.