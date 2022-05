–

De parte de SAS Madrid May 16, 2022 172 puntos de vista

La crisis sanitaria, que se ha cebado con los centros de mayores, no provoca un aumento sustancial ni del n煤mero de apercibimientos ni de la cuant铆a media de los mismos.

– La Comunidad de Madrid contaba a cierre de 2021 con 27 inspectores, solo cinco m谩s que antes de que estallase la pandemia.

Las residencias fueron la zona cero del azote del coronavirus. Y as铆 lo atestiguan los datos. Casi una de cada tres muertes registradas como consecuencia del covid a lo largo de estos dos 煤ltimos a帽os se han producido en los geri谩tricos espa帽oles. Son centros que ya arrastraban un c煤mulo de deficiencias que la pandemia termin贸 poniendo de manifiesto. Entre otras, en materia sancionadora. Sin embargo, la crisis sanitaria no ha supuesto un cambio radical en este sentido. Al menos, en la Comunidad de Madrid. La regi贸n presidida por Isabel D铆az Ayuso apenas contaba a cierre de 2021 con cinco inspectores m谩s que en el a帽o prepandemia. Y no se aprecia un incremento sustancial ni del n煤mero de sanciones interpuestas ni de la cuant铆a media de las mismas. En estos dos 煤ltimos a帽os, el Gobierno regional ha impuesto 57. El total de todas ellas no alcanza el mill贸n de euros.

El 2020 fue un a帽o dur铆simo en los geri谩tricos de la Comunidad de Madrid. Seg煤n los datos revelados en su momento por infoLibre, solo en los meses de marzo y abril fallecieron 9.470 residentes 鈥5.795 con covid confirmado o s铆ntomas compatibles鈥. El 77% de ellos perdieron la vida en la propia residencia, sin ser trasladados a un hospital. El agujero negro dej贸 miles de familias rotas, que denunciaban por todos los medios a su alcance la situaci贸n de desatenci贸n que se viv铆an en algunos de estos centros. A pesar de ello, las autoridades solo interpusieron durante aquel a帽o 16 sanciones a geri谩tricos de la regi贸n. La cuant铆a total de todas aquellas multas ascendi贸 a 243.029,80 euros. Es decir, que el apercibimiento medio se situ贸 durante en algo menos de 15.200 euros.

Los datos son oficiales. Y proceden de una respuesta del Gobierno madrile帽o a una petici贸n de informaci贸n hecha por la diputada del PSOE Lorena Morales. Sin embargo, el Ejecutivo de D铆az Ayuso evita ofrecer todos los detalles solicitados por la parlamentaria. Por ejemplo, no aporta desglose por centro de las diferentes sanciones impuestas ni tampoco los motivos de cada una de ellas 鈥搒olo hace un copia y pega de los art铆culos de la Ley en los que se ponen negro sobre blanco los distintos tipos de infracciones鈥. Sin embargo, seg煤n revel贸 en su momento elDiario.es, durante aquel a帽o se impusieron castigos por reincidencia, falta de personal, sobreocupaci贸n de espacios comunes y dormitorios o por no tener el geri谩trico en condiciones adecuadas a nivel de mantenimiento, higiene o salubridad, entre algunas otras infracciones detectadas.

La actividad sancionadora se increment贸, sin embargo, durante el segundo a帽o de pandemia. Al menos, en lo que tiene que ver con el n煤mero de multas. A lo largo de 2021, seg煤n las cifras del Ejecutivo regional, se impusieron 41 sanciones por un montante de 561.433,80 euros. El castigo medio fue, por tanto, de unos 13.700 euros, algo menos que durante el ejercicio anterior. Medios como El Independiente informaron, entre otras, de una multa de 58.000 euros a la empresa gestora de un geri谩trico, acompa帽ada de la inhabilitaci贸n por un lustro de su director, por no haber facilitado “informaci贸n diaria veraz” sobre la situaci贸n sanitaria durante la segunda ola de la pandemia. Un castigo, no obstante, que la empresa se mostr贸 dispuesta a recurrir en los tribunales.

Entre los dos a帽os de crisis sanitaria las autoridades madrile帽as han impuesto, por tanto, 57 sanciones por 804.463 euros en residencias de la regi贸n. Morales se centra, sobre todo, en los datos de 2020. No entiende c贸mo es posible que durante “aquel terrible a帽o”, mientras los familiares acud铆an “desesperados” ante la justicia, se registrase una cifra tan baja de castigos en los geri谩tricos. “Una muestra m谩s del abandono de la Comunidad de Madrid hacia las personas mayores en aquellos duros momentos y de porqu茅 la presidenta no permite que se investigue ni quiere depurar responsabilidades sobre lo sucedido en las primeras olas de la pandemia en las m谩s de 500 residencias que hay en nuestra regi贸n, un 95% de ellas en manos privadas”, sentencia la diputada socialista en conversaci贸n con este diario.

3,9 millones desde 2015

No es raro que la cifra de sanciones registrada en el a帽o negro de la pandemia sorprenda a Morales. Al fin y al cabo, es la m谩s baja de los 煤ltimos siete a帽os, seg煤n los datos facilitados por el Ejecutivo regional. Del mismo modo, tampoco las cifras de 2021 suponen un incremento a destacar respecto a lo que suced铆a antes de que llegara el coronavirus. De hecho, forma parte de la t贸nica habitual. Quitando 2019, con 21 multas, en el resto de a帽os previos el n煤mero de sanciones siempre ha rondado la cuarentena: 43 en 2018, 45 en 2017 y 41 en 2016 y 2015. Eso s铆, con una diferencia sustancial en estos dos 煤ltimos casos: que la sanci贸n media se situ贸 entonces en m谩s de 18.000 euros, frente a los casi 13.700 de 2021.

En los 煤ltimos siete a帽os se han puesto, por tanto, 248 sanciones por un importe total de 3,9 millones de euros.

Las multas a las empresas que prestan servicios sociales se recogen tanto en la ley de dependencia estatal como en las diferentes normas auton贸micas. En la mayor铆a de las regiones, los castigos m谩s duros pueden llegar hasta los 600.000 euros. Una cifra que ofrece una sensaci贸n de dureza que luego siempre termina choc谩ndose de frente con la realidad. Por lo general, los castigos que terminan imponi茅ndose en los diferentes territorios no suelen ser contundentes. Seg煤n los datos recopilados en el libro 隆Verg眉enza! El esc谩ndalo de las residencias (Planeta, 2021), entre 2014 y 2019 el 54,1% de las sanciones no superaban los 6.000 euros, mientras que el 37,2% se mov铆an entre los 6.001 y los 30.000 euros. Por contra, los castigos de m谩s de 60.000 euros apenas representaban el 2,7% del total.

Cinco inspectores m谩s que antes de la pandemia

Otro de los problemas que siempre se han puesto sobre la mesa es el que tiene que ver con la plantilla de inspectores. Hay muy pocos. Y aumentan muy lentamente. En el caso de la Comunidad de Madrid, cerr贸 2021 con 27 t茅cnicos destinados a inspeccionar los centros y servicios sociales de la regi贸n. Son solo cinco m谩s que antes de la pandemia 鈥揺n 2019 se situaba en 22鈥. No obstante, a mediados de marzo el consejero de Econom铆a de la Comunidad de Madrid dio luz verde a la creaci贸n de varios puestos de trabajo adscritos a la Subdirecci贸n General de Inspecci贸n de Centros y Servicios Sociales.

En la era precovid, Madrid estaba entre las regiones con mayor ratio de plazas por inspector, seg煤n los datos recogidos en 隆Verg眉enza! El esc谩ndalo de las residencias. Entonces, por cada profesional hab铆a 2.384, frente a los 1.686 de media a nivel nacional. Solo Extremadura, Galicia y Asturias presentaban, en este sentido, peores datos que la comunidad presidida por Isabel D铆az Ayuso: 3.502, 2.788 y 2.469 plazas por inspector, respectivamente.

El refuerzo de las plantillas de inspecci贸n es uno de los asuntos que est谩n encima de la mesa en la negociaci贸n que el Gobierno, a trav茅s del Ministerio de Derechos Sociales, est谩 manteniendo con comunidades aut贸nomas, patronales, sindicatos, asociaciones y expertos del sector para dise帽ar un nuevo modelo de cuidados. En el borrador de febrero, el Ejecutivo propuso fijar un inspector por cada 25 residencias, en lugar de por cada treinta. Un m铆nimo que, sin embargo, ha desaparecido de la 煤ltima propuesta planteada, donde se expone que “las administraciones competentes contar谩n con servicios p煤blicos de inspecci贸n suficientemente dotados”. Un cambio, desvelado por El Pa铆s, que se introduce tras las reuniones mantenidas con las diferentes regiones. 驴El motivo oficial? Que el control no solo se realiza a trav茅s de los inspectores.

El Gobierno oculta el protocolo

La diputada socialista tambi茅n quiso indagar en el tema de los protocolos. En concreto, solicit贸 al Gobierno madrile帽o “todos” los destinados a las residencias de mayores “emitidos tanto desde la Consejer铆a de Sanidad como desde la Consejer铆a de Familia, Juventud y Pol铆tica Social” desde marzo de 2020 hasta enero de 2022. El Ejecutivo le ha remitido cerca de medio millar de p谩ginas con documentos en los que se aborda desde c贸mo deb铆an actuar los conductores y trabajadores de transporte y rutas de los centros sociosanitarios hasta c贸mo ten铆an que comunicarse los fallecimientos o realizarse las pruebas diagn贸sticas en los geri谩tricos.

Pero el Gobierno oculta en su respuesta el protocolo que en plena primera ola de la pandemia prohibi贸 trasladar a hospitales a determinados residentes. Entre los criterios impuestos en ese documento, desvelado por infoLibre, se incluyeron algunos relacionados con la discapacidad f铆sica o mental. El Ejecutivo de Ayuso siempre defendi贸 que aquel documento no era m谩s que un borrador. Sin embargo, el hecho de que aquel protocolo est茅 firmado por un alto cargo del Gobierno regional y que fuera enviado a varios centros sociosanitarios tiran por tierra esa teor铆a. Igual que los datos. Los tres d铆as con menos traslados fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo despu茅s de la aprobaci贸n del Protocolo.

Enlace relacionado InfoLibre.es 15/05/2022.