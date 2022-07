En los 煤ltimos a帽os, hemos visto c贸mo el movimiento sindical en Estados Unidos ha ido creciendo poco a poco. Como un cuentagotas, nos van llegando cada vez m谩s noticias de trabajadoras que se van uniendo en sindicatos. Las m谩s llamativas son aquellas que se han dado en las grandes compa帽铆as del capitalismo yanki: en las cadenas de comida r谩pida o las Big Tech. En este art铆culo, vamos a explorar, a trav茅s de los datos, c贸mo este movimiento ha ido cogiendo forma.

Antes de nada, debemos tener claro que la organizaci贸n sindical en el sector privado de EE UU es bastante diferente a la de Espa帽a. Primero, encontramos que la negociaci贸n colectiva no existe como tal: no tienen convenios colectivos sectoriales, con lo cual los derechos de las trabajadoras funcionan a nivel de empresa o incluso cubren determinadas categor铆as profesionales dentro de las mismas. Esto provoca que la organizaci贸n sindical sea mucho m谩s complicada, ya que se deben formar sindicatos uno a uno en cada centro de trabajo, teniendo que reinventar la rueda cada vez. Aunque s铆 encontramos organizaciones sindicales a lo largo de todo el territorio donde estos sindicatos de empresa se van federando, no contamos con un modelo con grandes centrales sindicales que sirvan de paraguas, como en el Estado espa帽ol.

Adem谩s, a esto le tenemos que sumar el conjunto de leyes antisindicales que encontramos all铆, como la Taft-Harley (aprobada en 1946), que poco a poco han permitido que las pr谩cticas antisindicales por parte de las empresas se hayan ido extendiendo y pongan trabas a la actividad sindical. Pero esto es algo en lo que entraremos un poco m谩s adelante.

Para empezar con los datos, observamos en la siguiente gr谩fica la variaci贸n de la tasa de afiliaci贸n sindical en EE UU desde los a帽os 60, cuando 茅sta se encontraba por encima del 30%, hasta el a帽o 2020, donde vemos que ha ido descendiendo hasta casi el 10%. En la gr谩fica, esta tasa se presenta junto con la espa帽ola y la del resto de pa铆ses de la OCDE. Debemos tener en cuenta que en s铆 los valores no son del todo comparables, ya que no todos los pa铆ses cuentan con las mismas legislaciones laborales. Por ejemplo, en los casos de Dinamarca, Finlandia, Islandia y Suecia la afiliaci贸n puede estar ligada al hecho de que los sindicatos ofrecen un seguro por desempleo.

Como vemos en el siguiente gr谩fico, desde los a帽os 60 la ca铆da del sindicalismo en EE UU ha sido progresiva, mostrando una tendencia decreciente parecida a algunos de los pa铆ses de la OCDE, con la diferencia de que, en estos 煤ltimos, dicho descenso comienza a partir de los a帽os 80. Para ver mejor la ca铆da en el caso que nos ocupa, es necesario ampliar el foco y ver d茅cadas anteriores.

Los a帽os posteriores a la Segunda Guerra Mundial constituyen la etapa con mayor concentraci贸n de poder sindical en EEUU, y 茅ste se mantiene hasta los a帽os 60-70.

Sin embargo, el descenso posterior del sindicalismo no fue igual en todos los grupos poblacionales, si lo analizamos distinguiendo por g茅nero y raza: la lucha por los derechos civiles de la poblaci贸n negra tuvo un efecto tambi茅n en el mundo del trabajo, especialmente en el caso de las mujeres.

Si miramos por edades, seguimos encontrando que la tasa de afiliaci贸n sindical ha ca铆do en todos los rangos, aunque desde mediados de los 2000 parece que se ha llegado a cierto suelo en las personas m谩s j贸venes, que se sit煤a en torno al 5% actual, un dato bastante bajo.

Una vez que tenemos clara la situaci贸n actual de la afiliaci贸n sindical en EEUU, resulta interesante conocer cu谩l es la aprobaci贸n social de 茅stos entre la poblaci贸n estadounidense. Para ello, utilizaremos los datos de la empresa de an谩lisis Gallup, una compilaci贸n del porcentaje de poblaci贸n que s铆 aprueba los sindicatos. Como podemos ver, desde 2009, momento en que s贸lo el 48% de las personas encuestadas aprobaba los sindicatos, suponiendo su m铆nimo de la serie hist贸rica, este dato de aprobaci贸n ha subido progresivamente hasta situarse en el 68% para el a帽o 2021, dato que pr谩cticamente no se ve铆a desde las d茅cadas de los 60-70.

Este aumento de la aprobaci贸n sindical en la sociedad estadounidense se puede entender mucho mejor si la analizamos seg煤n el voto de las personas encuestadas. Entre aqu茅llas que votan al Partido Dem贸crata, la aprobaci贸n sindical ha subido en las 煤ltimas d茅cadas hasta situarse en el 90%. Seguramente tenga mucho que ver con los movimientos de izquierdas que se han formado en este Partido, siendo las cabezas visibles Ocasio y Sanders.

Aunque si miramos los microdatos de la 煤ltima encuesta, realizada en agosto de 2021, encontramos que el voto no es el principal factor diferencial para que una persona apruebe o no a los sindicatos.

Nos llaman la atenci贸n dos datos. El primero, que existe mayor aprobaci贸n de los sindicatos entre las personas racializadas, cosa que contrasta de nuevo la t铆pica imagen de la clase obrera blanca en EE UU. El otro, se encuentra en la aprobaci贸n por edades: los j贸venes son quienes cuentan con un 铆ndice de aprobaci贸n mayor mientras que, como hemos visto anteriormente, la tasa de afiliaci贸n en este grupo es muy baja, s贸lo ligeramente por encima del 5%. Cabe preguntarse si nos encontramos ante un error a la hora de elegir la muestra de la encuesta, si las dificultades a la hora de formar sindicatos hacen que esto se vaya ralentizando, o si se trata, posiblemente, de una mezcla de factores que se nos escapan ahora mismo.

Por otro lado, un dato que ha aumentado notablemente es el n煤mero de elecciones sindicales que se han realizado en los 煤ltimos tiempos, como podemos ver a continuaci贸n, seg煤n los datos que ha recopilado Kevin Reuning a partir de los publicados por la NLRB.

Adem谩s, muchas de estas elecciones han sido ganadas por parte de los sindicatos, marcando una tendencia al alza en los 煤ltimos a帽os, aunque con una ligera baja a principios de 2022. Veremos a final de este a帽o si esta tendencia alcista se mantiene o han surtido efecto las campa帽as antisindicales de las grandes empresas.

Estas empresas han invertido cuantiosas cantidades de dinero en contratar consultoras especializadas en pr谩cticas para poner trabas a la autoorganizaci贸n de las trabajadoras, seg煤n un paper publicado por EPI sobre este tipo de pr谩cticas y su efecto en las elecciones sindicales.

Obviamente, estos datos recogidos se refieren s贸lo a algunas empresas, aquellas cuyas consultoras han hecho p煤blicos, pero es una pr谩ctica bastante extendida en muchas m谩s, por ejemplo en el caso de Amazon, que utiliz贸 tambi茅n estas consultoras para intentar que las trabajadoras de Amazon Labor Union no se organizaran.

Estas pr谩cticas, sin embargo, no han conseguido que cada vez haya m谩s trabajadoras que quieran formar un sindicato. En este mapa podemos ver todos los casos de elecciones que est谩n abiertos en la actualidad a la espera de las votaciones.

Con esto llegamos al final de este art铆culo, esperamos que os haya servido para haceros una idea del estado del movimiento sindical en EEUU, adem谩s de c贸mo ha crecido el apoyo a 茅ste y poco a poco va sumando nuevas organizaciones de base.