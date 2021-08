–

De parte de La Haine August 1, 2021 76 puntos de vista

Las manifestaciones de descontento ocurridas el pasado 11 de junio en Cuba, han reforzado la idea de la necesidad de un di谩logo nacional, que sirva para articular nuevos consensos y ampliar los mecanismos democr谩ticos existentes.

Como resulta dif铆cil concretar una agenda e identificar a sus posibles actores, conviene tratar de discernir las corrientes pol铆ticas existentes en el pa铆s y sus intereses m谩s generales.

Desde el triunfo de la Revoluci贸n, la vida pol铆tica cubana ha sido tan intensa y abarcadora, que muy pocos han podido evitar colocarse en uno de los grandes conglomerados en disputa, d铆gase los que apoyan el sistema socialista o sus adversarios. Analicemos el balance de estas fuerzas y su posible disposici贸n al di谩logo que se propone.

Derrotada tempranamente dentro del territorio nacional, el n煤cleo duro de la contrarrevoluci贸n se asent贸 en el exterior, especialmente en Miami. Para los sectores m谩s extremistas de esta corriente, dialogar es una mala palabra y no han sido pocos los llamados despectivamente 鈥渄ialogueros鈥, los que han sido hostigados, agredidos e incluso asesinados, por defender esta posici贸n. M谩s all谩 del fanatismo que caracteriza a estos grupos, hay factores objetivos que explican esta conducta: han vivido de una hostilidad alentada, protegida y muy bien remunerada por el gobierno norteamericano.

Son promotores del caos y la intervenci贸n norteamericana en Cuba y su objetivo final es retornar al r茅gimen neocolonial antes existente en el pa铆s. No se trata de una acusaci贸n gratuita, inspirada en fundamentalismos de izquierda, as铆 lo expresa, de manera di谩fana, la ley Helms-Burton, instrumento legal que regula las relaciones de Estados Unidos con Cuba.

Estas fuerzas cuentan con algunos seguidores dentro del pa铆s, por lo general alentados y dependientes del dinero que reciben desde el exterior. Tampoco estoy revelando un secreto, en un alarde de transparencia, cada a帽o el gobierno norteamericano da a conocer los fondos p煤blicos que destina a la subversi贸n en Cuba y, ya sea de manera directa o mediante sus intermediarios miamenses, estos grupos de extrema derecha forman parte de los receptores de estos fondos.

Sus actividades en Cuba y en el exterior, por lo general violentas y provocadoras, tienen una resonancia internacional sobredimensionada, gracias a la atenci贸n que reciben en los grandes consorcios de la informaci贸n y en las redes sociales, donde se articulan campa帽as medi谩ticas, muchas veces dise帽adas mediante t茅cnicas muy sofisticadas para la manipulaci贸n de estos medios. Por su naturaleza e intenciones, con esta corriente no existen posibilidades reales de di谩logo, tampoco es de suponer que estar铆an dispuestos a aceptarlo, toda vez que conspira contra su propia existencia y sus privilegios.

Sin embargo, no todos los opositores al sistema socialista son renuentes a establecer di谩logos con el gobierno y diversos sectores de la sociedad civil cubana. Para algunos, ello responde a una estrategia encaminada a lograr un 鈥渃ambio de r茅gimen por otros medios鈥, como fue definida la apertura de Obama en las relaciones con Cuba, pero, para otros, simplemente refleja la intenci贸n de avanzar en la satisfacci贸n de sus propios intereses, d铆gase econ贸micos, culturales, ideol贸gicos, existenciales, incluso humanitarios, sin condicionarlo al derrocamiento previo del gobierno cubano. No es algo extra帽o, Cuba mantiene relaciones, m谩s o menos armoniosas, con infinidad de gobiernos, instituciones y personas en todas partes del mundo, que se declaran contrarias al socialismo.

Al margen de sus intenciones, la conveniencia de este di谩logo para Cuba, es que estas posiciones son mayoritarias en la emigraci贸n, parten del reconocimiento del Estado y las instituciones cubanas con las que se proponen negociar, se encaminan a satisfacer asuntos de mutuo inter茅s y tienden a neutralizar las opciones m谩s agresivas, influyendo en las pol铆ticas hacia Cuba de los gobiernos de los pa铆ses en que se encuentran asentados, incluido el de Estados Unidos.

Esta corriente, que pudi茅ramos caracterizar de oposici贸n pac铆fica y disposici贸n al di谩logo con el gobierno y la sociedad civil cubana, tambi茅n tiene expresi贸n dentro de Cuba, aunque no se aprecian formas de organizaci贸n que la representen. Seg煤n puede inferirse del resultado del referendo constitucional de 2019, agrupa alrededor del 9% del electorado, unas 700 000 personas, que vot贸 contra el socialismo, cifra que pudiera aumentar, si sumamos algunas abstenciones y votos nulos. Una posici贸n significativamente minoritaria, que no se corresponde con las matrices de la propaganda contra Cuba, lo que no implica que sea justo desconocer sus derechos, ni inteligente subestimar la importancia de tenerlos en cuenta para la construcci贸n del consenso nacional.

Aunque muchas veces pueden expresarse libremente a trav茅s de los canales del Poder Popular, las consultas abiertas que usualmente se realizan sobre diversos asuntos, los espacios sindicales y otros mecanismos de participaci贸n ciudadana, ya sea por deficiencias o limitaciones en el funcionamiento de estas estructuras o como resultado de la compulsi贸n social que puede generar la intolerancia e incomprensi贸n a sus posiciones, la plena satisfacci贸n de estos derechos se ve muchas veces limitada.

Ante la dificultad para expresarse por v铆as oficiales, es com煤n que se manifiesten a trav茅s de algunas iglesias y organizaciones fraternales, con las que el gobierno mantiene relaciones, o mediante las redes sociales. Para incrementar el di谩logo con estos sectores y ampliar sus posibilidades de participaci贸n en m煤ltiples aspectos de la vida nacional, basta hacer valer lo establecido en la Constituci贸n y que reciban la m谩xima protecci贸n del Estado y el resto de las instituciones pol铆ticas del pa铆s.

Parad贸jicamente, mucho m谩s complejo se ha tornado establecer las agendas y la composici贸n de los di谩logos posibles dentro del conglomerado de izquierda que, desde diversas aproximaciones filos贸ficas y pol铆ticas, se declaran favorables al socialismo, aunque algunos pueden cuestionarse el modelo aplicado en Cuba y la gesti贸n del gobierno. Aunque pr谩cticamente todos dicen estar dispuestos a participar en un di谩logo nacional, difieren muchas veces en la amplitud de las convocatorias, los focos de atenci贸n y las prioridades del debate. Lograr conciliar estas posiciones, resulta vital para articular la unidad del pa铆s alrededor del proyecto socialista. Por mucho que se haya degradado el argumento como resultado del abuso de consignas, la historia de la naci贸n cubana es testigo de la importancia de esta unidad para la defensa de la soberan铆a e independencia del pa铆s, punto de demarcaci贸n de las tendencias pol铆ticas en Cuba.

Los temas en disputa son muchos, entre ellos: la conceptualizaci贸n del socialismo y su aplicaci贸n a la realidad cubana; el funcionamiento del gobierno y la direcci贸n de la econom铆a; el papel de mercado y la gesti贸n privada; los mecanismos de participaci贸n democr谩tica y el control popular; el concepto de ciudadano y sus derechos; la pol铆tica informativa y cultural; el burocratismo y el dogmatismo; los problemas sociales de diverso car谩cter; el papel del partido comunista y sus m茅todos de trabajo; la emigraci贸n y el v铆nculo de la naci贸n con los emigrados, as铆 como las relaciones con Estados Unidos y el resto del mundo.

Se trata de asuntos muy complejos, atravesados por fen贸menos bastante recientes como el derrumbe de la URSS y el campo socialista europeo, que hab铆an servido de modelo al sistema cubano; la tremenda crisis econ贸mica que esto signific贸 para el pa铆s, con su secuela de desigualdades, problemas sociales y el deterioro de valores de mucha influencia en la conducta ciudadana; el incremento de la emigraci贸n, como resultado de descontentos y la falta de expectativas, especialmente entre los j贸venes, as铆 como la desaparici贸n f铆sica de Fidel Castro, factor aglutinador en el plano dom茅stico y de influencia internacional, especialmente en la izquierda mundial.

A todo esto se suma el recrudecimiento del bloqueo norteamericano, en medio de una pandemia devastadora, as铆 como el agravamiento de problemas estructurales heredados, cuya soluci贸n se complica en las actuales circunstancias. Lo extra帽o no es que se hayan producido manifestaciones de descontento social, sino que el sistema haya sido capaz de sobrevivir a pesar de estos inmensos inconvenientes.

En estas condiciones tan adversas ha tenido que funcionar un gobierno nuevo, que ha cometido sus propios errores. Lo que no lo exime de asumir la m谩xima responsabilidad de encauzar los di谩logos posibles, los cuales en realidad se ha comprometido a estimular y, de hecho, ha intentado hacerlo mediante diversas convocatorias. El problema es que dialogar no solo consiste en establecer espacios para expresar opiniones y debatir sobre diversos t贸picos, sino en la soluci贸n de conflictos, mediante la confrontaci贸n de ideas diferentes, a veces supuestamente antag贸nicas.

El gobierno cubano no siempre ha tenido la flexibilidad y amplitud que se requiere para este empe帽o, en parte, porque en el caso de Cuba tiene mucho peso la necesidad real de una actitud defensiva, que no admite brechas. Una consecuencia del acoso norteamericano, ha sido la limitaci贸n objetiva del ejercicio democr谩tico en el pa铆s. Con todo lo que debe ser reconocido como un derecho y desde esa condici贸n deben ser tratadas cuando ocurren dentro de los par谩metros establecidos por la ley, una manifestaci贸n de descontento social en Cuba no entra帽a los mismos peligros para la seguridad nacional que en otros pa铆ses. Nadie ha pensado en una intervenci贸n humanitaria en Colombia, aunque los asesinados por la polic铆a en las manifestaciones de los 煤ltimos meses, se cuentan por decenas.

La intransigencia revolucionaria ha sido un componente esencial de la capacidad de resistencia demostrada por la Revoluci贸n y forma parte de las tradiciones de lucha del pueblo cubano por la independencia y soberan铆a nacional. El problema para el di谩logo posible es cuando esta intransigencia se asume mediante una mal entendida radicalidad, que confunde principios con coyunturas y objetivos con m茅todos para alcanzarlos. Cualquier estudioso de la historia de Cuba, tendr谩 que reconocer que Fidel Castro, el m谩s radical de los revolucionarios cubanos, fue un mago de la dial茅ctica. En una ocasi贸n le escuch茅 decir, lo cito de memoria, 鈥渆l arte de la Revoluci贸n ha sido la capacidad de convertir a enemigos en amigos鈥.

Los momentos m谩s conflictivos del proceso revolucionario y la causa de muchas de las peores secuelas pol铆ticas ha sido, cuando, amparados en un tergiversado 鈥渞adicalismo revolucionario鈥, se impusieron las tendencias m谩s extremistas. Mucha gente se vio enajenada por una l贸gica perversa, que los maltrat贸 injustamente hasta convertirlos en enemigos, con lo que qued贸 justificado el abuso original. El extremismo, como alert贸 Lenin, otro revolucionario radical por excelencia, es caldo de cultivo para el oportunismo, y el oportunismo es un c谩ncer que corroe los procesos revolucionarios. Basta mirar la debacle sovi茅tica, un desastre que se incub贸 dentro del sistema, para percibir la magnitud que pueden alcanzar estos da帽os.

El extremismo obstaculiza el di谩logo cuando se atrinchera en lo indefendible y, en nombre de la defensa de la Revoluci贸n, descalifica cualquier tipo de cr铆tica, as铆 como viola principios 茅ticos de la conducta pol铆tica socialista, donde el fin no puede justificar los medios. No importar铆a tanto si simplemente reflejara a una corriente de pensamiento m谩s, que se bate por defender su verdad en un plano de igualdad con otras tendencias, pero puede resultar muy nociva cuando, como ha ocurrido en ocasiones, asume la representaci贸n de la l铆nea oficial del partido y el Estado, monopoliza las expresiones p煤blicas y ejerce la capacidad de reprimir a sus adversarios.

De esta manera, en los 煤ltimos a帽os, se ha tratado de desprestigiar, incluso sancionar, a intelectuales de izquierda, en su mayor铆a j贸venes que, con raz贸n o sin ella, asumen posiciones cr铆ticas respecto a ciertas concepciones y pol铆ticas gubernamentales; se han frustrado opciones de di谩logo con sectores no socialistas que, al margen de grandes diferencias, han estado dispuestos a encontrar puntos de encuentro con los sectores de izquierda; incluso se ha tratado de silenciar las voces cr铆ticas de militantes revolucionarios, mediante presiones o limitando su acceso a los medios oficiales de informaci贸n.

Est谩 claro que cualquiera de estas expresiones pueden servir a individuos con ocultas intenciones contrarrevolucionarias y, con seguridad, existen departamentos de la CIA, organizaciones de derecha y 鈥渆xpertos鈥 en muchas partes, tratando de ganar posiciones en Cuba, ya sea dentro de la izquierda contestar铆a, los seguidores de otras ideolog铆as o, incluso, entre los 鈥渃omecandela鈥 m谩s extremistas, el asunto es no facilitarles las cosas, fabricando enemigos que no lo son ni quieren serlo. De nuevo, el respeto a la Constituci贸n y las leyes, es la mejor protecci贸n frente a la penetraci贸n del enemigo y el principal ant铆doto para que no se cometan excesos amparados en este prop贸sito.

A pesar de que no puede hablarse de la existencia de un di谩logo nacional debidamente institucionalizados, muchos di谩logos existen en Cuba y est谩n m谩s extendidos que lo que muchos suponen. Tienen lugar dentro del propio partido comunista, en particular en los n煤cleos, cuya simbiosis con las bases populares debiera ser m谩s escuchada y aprovechada; se desarrollan con mucha intensidad y amplitud en los medios acad茅micos, ya sea entre los estudiantes y profesores, o como resultado de investigaciones sociales que, aunque cada vez son m谩s tenidas en cuenta para el dise帽o de pol铆ticas p煤blicas, no se difunden hasta convertirse en fuente de la cultura popular; ocurre entre intelectuales y artistas dentro de sus propias organizaciones, incluso se observa en las comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, aunque el resultado de las votaciones siempre refleja una unanimidad exagerada. Existe entre los emigrados y el gobierno, as铆 con diversos sectores de la sociedad civil, para no hablar de las calles, declaradas foro permanente del debate pol铆tico en el pa铆s.

Quiz谩s, el principal freno al potencial de estos di谩logos dispersos para contribuir al consenso nacional, radica en las limitaciones de la prensa y otros medios de comunicaci贸n oficiales, para difundir sus resultados e integrarlos en el quehacer pol铆tico de la naci贸n. Durante a帽os, el propio gobierno ha criticado las deficiencias de la prensa para reflejar la situaci贸n del pa铆s y satisfacer las necesidades informativas de la poblaci贸n. Pero esta cr铆tica ha estado m谩s centrada en se帽alar los resultados, que analizar sus causas. La consecuencia m谩s negativa ha sido la p茅rdida de credibilidad de los 贸rganos p煤blicos y su indefensi贸n frente a las distorsiones que muchas veces se generan a trav茅s de las redes sociales o por otros medios extra帽os.

Ello contrasta con la calidad promedio de los periodistas y otros profesionales de la informaci贸n, con una alta vocaci贸n de servicio social, formados en buenas escuelas y al tanto de las t茅cnicas m谩s novedosas del oficio, ni siquiera son problemas en esencia achacables a los directores de los 贸rganos y los funcionarios que dirigen estas actividades, ya que bastar铆a su sustituci贸n para superar el entuerto, se trata de un problema mucho m谩s profundo, relacionado con la concepci贸n del papel de la prensa en la construcci贸n de la hegemon铆a socialista y las normas para su funcionamiento, un viejo problema no resuelto del sistema socialista, a lo que se une el desfase para enfrentar el nuevo escenario generado por las nuevas tecnolog铆as de la informaci贸n. La soluci贸n, entonces, requiere de una revisi贸n a fondo de las pol铆ticas estatales y partidistas, as铆 como sus concepciones respecto a la prensa y sus exigencias democr谩ticas.

La frase 鈥渆s la econom铆a, est煤pido鈥, encabez贸 la campa帽a de Bill Clinton en 1992 y fue tan descriptiva de la situaci贸n, que algunos la consideran decisiva en su victoria. La misma l贸gica se aplica para la realidad cubana actual. Ning煤n di谩logo podr谩 solucionar los impactos de esta realidad objetiva en la vida cotidiana de los cubanos, pero mucho menos puede la violencia. El di谩logo es un camino para encontrar soluciones, sobre todo mediante el aprovechamiento del enorme capital humano que ha desarrollado el pa铆s; producir el bienestar de la armon铆a social y contribuir a la cultura pol铆tica popular. En eso estriba su importancia.

Progreso Semanal