Las radios comunitarias en El Salvador jugaron un papel importante durante y despu茅s del conflicto armado interno que se llev贸 a cabo en el pa铆s entre 1979 y 1992. Bessi Ram铆rez, comunicadora comunitaria que hace parte de la Asociaci贸n de Radios y Programas Participativos de El Salvador (Arpas), cuenta que durante el conflicto, las radios eran el 煤nico medio que realmente llegaba a las comunidades para informales lo que estaba pasando.

Luego del conflicto, cuando los salvadore帽os que fueron desplazados regresaron a sus comunidades 鈥渆mpezaron a promover sus propios medios de comunicaci贸n, sus propias formas de comunicarse鈥, cuenta. Son estos mismos medios que hoy son utilizados por las comunidades para visibilizar 鈥渓a lucha de los pueblos en defensa de los territorios, del agua, contra megaproyecto como la miner铆a鈥.

Durante el conflicto armado interno, las radios funcionaron en la clandestinidad. 鈥淟as transmisiones no eran hechas desde un punto fijo, se mov铆an, justamente porque hab铆a una persecuci贸n en contra de estas transmisiones鈥, explica a Avispa Midia Ram铆rez, quien tambi茅n hace parte de la radio comunitaria ind铆gena de Sensunat, en el departamento de Sonsonate.

La clandestinidad dur贸 hasta el 2016, cuando hubo una reforma a la Ley de Telecomunicaciones y se reconoci贸 legalmente a los medios comunitarios. Junto con el reconocimiento vino, por lo menos en el papel, una serie de mecanismos que deber铆an garantizar el funcionamiento de estos medios comunitarios.

Entre ellos, la reforma incluy贸 el 鈥渃oncurso p煤blico鈥, un mecanismo alterno para la asignaci贸n de frecuencias radiof贸nicas para las radios comunitarias, prohibiendo as铆 que las solicitudes tuvieran el procedimiento de subasta, donde participan las radios comerciales.

鈥淟a idea de separar los procesos ser铆a para evitar que las radios comunitarias tuvieran desventaja en las subastas porque en este proceso prevalece el solicitante de mayor capacidad econ贸mica鈥, explica Ram铆rez.

Adem谩s, la reforma defini贸 que estar铆an exentas del pago de la tasa anual en concepto de gesti贸n del espectro de las estaciones de radiodifusi贸n.

Sin embargo, la asociaci贸n de radios ha denunciado a trav茅s de diversos comunicados que, a pesar del reconocimiento legal, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), 贸rgano encargado de las concesiones, no ha otorgado una sola concesi贸n a este tipo de medios.

鈥淟a reforma sigue sin implementarse, con pesar de haber sido presentadas varias solicitudes de frecuencias para este tipo de medios. Con eso se sigue postergando la asignaci贸n de frecuencias radioel茅ctricas hist贸ricamente negadas a los medios comunitarios y la posibilidad de iniciar un proceso gradual de desconcentraci贸n del modelo medi谩tico del pa铆s鈥, sostuvo Arpas en un comunicado.

Adem谩s de negar todas las solicitudes, Siget quit贸 el derecho de transmisi贸n de tres de las 22 radios comunitarias que hacen parte de Arpas.

Aunado a la pol铆tica de quitar los espacios de las radios comunitarias, la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos, en un informe sobre la situaci贸n de Derechos Humanos en El Salvador, se帽al贸 que la pauta publicitaria estatal ha sido otorgada bajo la 鈥渓贸gica de premio o castigo鈥, seg煤n el apego o distancia de la l铆nea editorial de medio a la narrativa oficial.

鈥淓n este contexto, las radios comunitarias, los medios de investigaci贸n y algunos medios tradicionales cuyas l铆neas informativas mantienen cr铆ticas a la gesti贸n gubernamental ser铆an usualmente los m谩s afectados鈥, seg煤n el informe.

Frecuencia congestionada

Las 19 radios comunitarias integrantes de la Arpas transmiten por el 92.1 FM, una frecuencia obtenida por la asociaci贸n en 1998, por subasta, y que se ha fraccionado para que cada una de esas estaciones transmitan en una regi贸n espec铆fica. 鈥淓s como dividir el pastel grande en diferentes porciones, pero eso trae muchos problemas, entre ellos el de interferencia鈥, se帽ala Ram铆rez.

El acoso por parte de funcionarios a las radios han aumentado. 鈥淗ay un monitoreo constante para que no nos pasemos el ancho de banda. No tenemos equipo necesario para poder controlar que en dado momento no nos pasemos un poquito de banda. En algunas radios no contamos con el procesador de audio, que es el que nos sirve para poder nivelar un poco y no nos saquemos de la fragmentaci贸n. Y no lo tenemos porque no lo queremos comprar, sino que las radios no tienen recursos para eso鈥, explica la comunicadora.

Mientras las radios comunitarias poseen una 煤nica concesi贸n, 92% de las frecuencias est谩n en manos de cinco grupos empresariales, de acuerdo con informaciones de Siget. Las dem谩s son emisoras cat贸licas y evang茅licas, una estatal y una de la Universidad Centroamericana Jos茅 Sime贸n Ca帽as (UCA).

Nuevas reformas

El 28 de enero de 2022 fue introducida a la Asamblea Legislativa de El Salvador una nueva propuesta de reformas a la Ley de Telecomunicaciones. De acuerdo con Arpas y la Red por el Derecho a la Comunicaci贸n, varios aspectos de la actual propuesta de reformas representan un retroceso, pues revierten aspectos superados en la reforma de 2016, 鈥渧ulnerando la libertad de expresi贸n, acceso a la informaci贸n y otros derechos de la comunicaci贸n鈥, sostienen las organizaciones en un comunicado.

Uno de estos aspectos es que la reforma confunde la subasta con el concurso para la asignaci贸n de concesiones. 鈥淎 pesar de ser procesos muy diferentes en su forma y objetivos, (鈥) los abordan simult谩neamente como si se tratara de mecanismos similares, lo cual revierte la l贸gica de las reformas realizadas en 2016 que separaron la subasta como procedimiento para asignaci贸n de frecuencias de uso regulado comercial y el concurso para uso regulado comunitario鈥, alertan las organizaciones.