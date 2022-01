–

Rafael Nadal logr贸 su Grand Slam n煤mero 21, superando a Novak Djokovic y Roger Federer como el jugador masculino con m谩s t铆tulos en la historia de 茅ste deporte. Inmediatamente los titulares de los principales medios deportivos del mundo destacaron al deportista a quien consideran 芦el mejor de la historia禄. Sin embargo tres tenistas mujeres han conseguido a煤n mas t铆tulos que Nadal: Margaret Court (24), Serena Williams (23) y Steffi Graf (22). La historia contada en clave masculina que deja afuera a muchas de sus principales protagonistas. 芦Solo queremos una voz. Creo que ha mejorado mucho, pero todav铆a est谩 flotando en el aire la idea de que los hombres siguen siendo el sexo m谩s fuerte. Los atletas masculinos siguen siendo m谩s populares que las mujeres禄 dijo la m铆tica tenista Chris Evert en el marco de una entrevista realizada en mayo del 2021. Por ANRed

El espa帽ol Rafael Nadal consigui贸 su t铆tulo Nro 21 del Grand Slam al vencer en una 茅pica final del Abierto de Australia al ruso Daniil Medvedev por 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4 y 7-5 en cinco horas y veinticinco minutos de partido.

Nadal dio vuelta un partido pr谩cticamente perdido para levantar, por segunda vez, el trofeo en Australia y de 茅sta manera 芦superar en t铆tulos禄 al serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer, quienes hab铆an ganado veinte 鈥済randes鈥 cada uno.

Inmediatamente los principales medios deportivos del mundo titularon la haza帽a y no dudaron en resaltarlo como 芦el mejor de la historia del tenis禄, 芦el mas ganador禄 al contar sus logros deportivos.

Sin embargo lo que ignoraron las principales tapas de los diarios mas importantes del mundo fue que tres tenistas mujeres han conseguido a煤n mas t铆tulos que Nadal: Margaret Court (24), Serena Williams (23) y Steffi Graf (22).

En una entrevista brindada al medio Tennis Majors en mayo del 2021 la m铆tica tenista Chris Evert reflexion贸 sobre lo dif铆cil que es abrirse camino a las mujeres para ser reconocidas como atletas.

芦Se traslada a la vida, se traslada a la vida laboral. Se remonta a hace 50 a帽os, solo hab铆a hombres atletas (en su mayor铆a), solo los hombres participaban en el deporte. Creo que es ese estigma de 鈥榣as mujeres necesitan una voz鈥. Creo que solo queremos ser escuchadas鈥 afirmaba.

芦Solo queremos una voz. Creo que ha mejorado mucho, pero todav铆a est谩 flotando en el aire la idea de que los hombres siguen siendo el sexo m谩s fuerte. Los atletas masculinos siguen siendo m谩s populares que las mujeres禄 agreg贸.

鈥淐reo que me vuelvo m谩s sensible tambi茅n sobre el hecho de que Martina Navratilova gan贸 Wimbledon nueve veces y nadie habla de eso. Nadal gan贸 el Abierto de Francia, 驴cu谩ntas veces, 13? 驴Alguien ha ganado un Grand Slam m谩s de nueve veces? De vez en cuando (el r茅cord de Navratilova) aparecer谩 en Wimbledon. Entonces yo digo: 驴por qu茅 no celebramos eso? 驴Y Steffi Graf y el Golden Slam? Quiero decir, Juegos Ol铆mpicos y cuatro Grand Slams. Si un hombre hubiera hecho eso, se mencionar铆a todo el tiempo. Nadie menciona eso鈥, reflexion贸.

Reescribir la historia en clave feminista, porque lo que no se nombra no existe. Reescribir la historia incorporando a todes quienes son sus protagonistas.