De parte de ANRed May 24, 2021 77 puntos de vista

Pronto a cumplirse dos años del lanzamiento de Conversaciones urgentes a partir de Rafael Nahuel, realizado por Facundo Sinatra Soukoyan, el libro ya está liberado para leer y descargar por PDF y así facilitar su uso gratuito y sin fines de lucro. Además de difundir el enlace para su lectura, en conversación con ANRed, el autor menciona algunos motivos por los que sigue resultando urgente compartir la historia de “Rafita”, que es también la historia de muchos otros pibes y pibas que habitan los barrios en los márgenes de las grandes ciudades. Por Ramiro Giganti (ANRed).

La historia de Rafael Nahuel puede ser pensada como una de las tantas historias de pibes que cada año engrosan la lista de personas asesinadas por la represión institucional. Pero también es la historia de tantos otros miles de pibes y pibas que actualmente viven en los barrios al margen de las grandes ciudades. El libro es un conjunto de entrevistas a diversas personalidades, tanto del entorno íntimo de Rafael Nahuel, como del surgido a partir de su militancia y su posterior asesinato. Desde sus familiares y amigos, que estuvieron con el en sus últimos momentos, hasta quienes tuvieron un rol trascendente acompañando la lucha por el esclarecimiento de su muerte.

¿Qué te motivó para liberar el PDF?

“El motivo por el que liberé el PDF estaba pensado desde el proyecto inicial, de hecho el libro tiene licencia libre. Por otro lado, dejé pasar un tiempo para poder recuperar algo de la plata invertida vendiendo el libro físico, y una vez que eso más o menos estuvo saldado la segunda etapa es esta: que circule libremente por donde tenga que circular y que sirva como un testimonio más en post de la verdad con lo sucedido con Rafa y mostrar la realidad de los pibes y las pibas de Bariloche y en él los márgenes de las ciudades de Argentina. El libro todavía se sigue vendiendo físicamente con la intención de que se pueda seguir imprimiendo y también pueda seguir circulando en papel.”

En relación a la necesidad de continuar difundiendo la causa de Rafael Nahuel, Facundo comenta que “la situación de las y los Rafa de Bariloche sigue igual: no cambió estructuralmente nada. El libro parte y toma como inicio la vida de los pibes en los márgenes, usando la trayectoria de vida de Rafa que termina en una recuperación territorial a partir de su re vinculación con su raíz ancestral mapuche: Nahuel. Sin embargo, lo que el libro trata de mostrar es lo que viven los pibes en los márgenes de los barrios periféricos como lo vivía Rafa, en el barrio. Eso estructuralmente no se modificó en nada: los pibes siguen viviendo igual. Y por otro lado, lo que refiere a las recuperaciones territoriales del pueblo mapuche, no solo sigue igual sino que en muchos casos, desde la sociedad civil el hostigamiento es constante, y hay una política deliberada de estigmatización y de presión hacia las comunidades y hacia lo que reclaman por pertenecerles ancestralmente esas tierras que les fueron arrebatas por el estado argentino.»

La historia de Rafa es la de miles, o millones de jóvenes condenados a la precarización laboral, la miseria y la falta de oportunidades. Un circulo de marginación y discriminación donde el reencuentro con sus raíces ofrece una alternativa a esa condena. La conexión con la tierra, el trabajo rural, la naturaleza, la organización para tener una alternativa de vida que permita «zafar» de los circuitos de marginalidad prestablecidos.

“Creo que lo importante es poner a Rafa en contexto: él era un pibe de 21 años, que había abandonado la secundaria, que vivía en los márgenes de Bariloche, que era una ciudad opulenta y pensada para el turismo, que mira el lago. Pero hay otra Bariloche que no se ve pero es la que la mueve en algún pibito, que es la de los trabajos precarizados, la de la invisibilización, la de los mapuches originarios, es la de los migrantes internos de la provincia que se acercan a la ciudad para tener algo de lo que ni siquiera ansían tener en sus pueblos, sobre todo en lo que es la línea sur de la provincia. Y Rafa era un pibe más de ellos: una situación de precariedad tremenda, él se las rebuscaba, y vio la posibilidad de reconectarse con su raíz ancestral mapuche, a través de su prima, su tía, y su novia. Y con eso también de la alguna forma poder zafar de los círculos de los que los pibes de los barrios a veces están predeterminados. Rafa lo que logró fue conjugar esas dos cosas: su re vinculación con lo mapuche y una manera de poder zafar de esas dinámicas del barrio. Él lo único que quería era tener su “ruca”, su casa, tener conejos, caballos, le encantaba eso y era lo que siempre comentaba a sus profes, familia y amigos. Con esa intención llegó a la recuperación territorial y lo asesinaron por la espalda. Es una muestra muy gráfica de lo que el estado ofrece a las y los jóvenes de los barrios periféricos de las grandes ciudades, en este caso Bariloche, que es la otra Bariloche: la que nadie mira pero todos necesitan«, concluyó Facundo.