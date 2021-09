–

De parte de SAS Madrid September 13, 2021 82 puntos de vista

El experto en gesti贸n sanitaria firma un informe auspiciado por la OMS donde se reclama un consejo de salud auspiciado por el G-20 para afrontar futuras pandemias.

La pandemia actual nos ha ense帽ado que las crisis sanitarias tendr铆an que gestionarse con m谩s r谩pidez, intercambiando la informaci贸n para poder tomar decisiones globales a tiempo, se帽al贸 a ABC Rafael Bengoa, 煤nico espa帽ol en la comisi贸n Monti, que publica, bajo los auspicios de la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS), un informe sobre la pandemia. 芦Sacando conclusiones de la pandemia禄, el estudio propone una estrategia sanitaria 煤nica y de desarrollo que sirva para prepararse frente a nuevas cat谩strofes sanitarias. Bengoa, medi谩tico ex funcionario de la OMS, asesor de varios pa铆ses en temas sanitarios y director del Instituto de Salud y Estrategia (SI-Health), en Bilbao, coment贸 con ABC los principales aspectos del mismo.

驴C煤al es la principal conclusi贸n del informe Monti ?

El informe sugiere que la amenaza sanitaria subsiste y que crisis como esta se van a repetir en el futuro. Por eso debemos considerar la pandemia actual como un 芦ensayo general禄 que nos permita aprender para las pr贸ximas. Los pa铆ses no estaban a la altura y habr谩 que tomar una bater铆a de medidas tanto en el 谩mbito nacional como en el internacional. Por su parte, la OMS deber铆a tener 芦m谩s dientes禄 para poder intervenir en un pa铆s cuando suceda algo anormal sin esperar a que este pa铆s quiera decir lo que est谩 pasando o a que haya aparecido un nuevo virus o bacteria.

驴C煤al es la clave para gestionar una crisis parecida?

La velocidad, porque no podemos esperar a la voluntad de un pa铆s para anunciar que est谩 pasando algo porque al cabo de dos meses el virus est谩 ya en todo el mundo como ha ocurrido ahora. En salud p煤blica y en control pand茅mico la velocidad es fundamental y lo que preconizamos no son nuevas organizaciones internacionales burocr谩ticas ni nuevas infraestructuras sino reforzar las actuales. Fortalecer la OMS y crear un consejo global de salud bajo los auspicios del G-20, que esperemos que en su pr贸xima reuni贸n de octubre se pronuncie en este sentido. Tambi茅n, habr铆a que adoptar un tratado pand茅mico mundial para las enfermedades infecciosas que incluya una pol铆tica de vacunaci贸n mundial parecido al convenio marco para el Control del Tabaco, de la OMS, para que sea vinculante para los pa铆ses. De esta manera los pa铆ses estar铆an preparados ante un evento parecido y tendr铆an el montaje necesario para controlar una pandemia sin tener que improvisar en el 煤ltimo momento.

驴Hasta qu茅 punto un informe de este tipo puede influir en los gobiernos?

El informe llegar谩 al G-20 y esto no ha sido f谩cil. Sugerencias como la creaci贸n de un foro mundial r谩pido en las decisiones y con preparaci贸n pand茅mica importante permitir铆a controlar las crisis sanitarias futuras. Este grupo de pa铆ses no puede focalizarse s贸lo en adoptar medidas econ贸micas y tiene que hacer algo para que esta situaci贸n no se vuelva a repetir. Dos o tres informes le ayudar谩n a tomar esta decisi贸n. Veremos si tenemos los l铆deres que nos merecemos sino habr铆a que cambiarles.

驴C煤al es la decisi贸n que ha echado m谩s de menos por parte de las autoridades espa帽olas durante la crisis sanitaria?

Por parte de las autoridades nacionales y auton贸micas hab铆a una falta de preparaci贸n pand茅mica. No est谩bamos listos para esto. Por mi parte, creo que ha existido demasiado pensamiento pol铆tico 煤nico en el sentido de que se intenta controlar la informaci贸n desde una l贸gica pol铆tica y no se deja entrar en la informaci贸n que no conviene. Lo importante de cara a la futura pandemia, tal y como preconizamos desde la comisi贸n Monti, es que haya m谩s transparencia y uniformidad en el tratamiento de la informaci贸n en todos los pa铆ses. En la siguiente crisis pand茅mica hay que evitar una situaci贸n de polarizaci贸n pol铆tica porque no se puede ir cada 15 d铆as al Parlamento para aprobar si se extiende el confinamiento o no.

驴Sin polarizaci贸n pol铆tica se hubieran salvado vidas en Espa帽a?

Efectivamente, la polarizaci贸n pol铆tica ha sido contraproducente para la gestion de la Covid-19. El liderazgo deber铆a ser el de todos los partidos pol铆ticos. Sin embargo, el sistema sanitario espa帽ol ha compensado, en gran medida, los problemas de polarizaci贸n pol铆ticos y gracias a que lo tenemos nos hemos podido vacunar.

En Espa帽a habr铆a que hacer un an谩lisis serio y los partidos pol铆ticos tendr铆an que ponerse de acuerdo antes si realmente quieren una evaluaci贸n independiente e imparcial. Si eso se acuerda se entiende que no se utilizar谩n los resultados de la misma para fines pol铆ticos o para hacer oposici贸n de una forma u otra.

Enlace relacionado ABC.es 11/09/2021.

<a href="https://static1.abc.es/media/sociedad/2021/09/11/Esta direcci贸n de correo electr贸nico est谩 protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.” target=”_blank”>