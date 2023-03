–

Raji Sourani, director del Centro Palestino de Derechos Humanos, PCHR (en sus siglas inglesas), vino a nuestro pa铆s invitado por el Comit茅 de Solidaridad con la Causa 脕rabe para realizar un apretado programa de trabajo, del 28 de febrero al 3 de marzo de 2023. El programa ha incluido una conferencia p煤blica, entrevistas con la responsable del PSOE de asuntos exteriores, Hana Jalloul; en el Congreso con el diputado de UP, Enrique Santiago; con la Direcci贸n General para el Magreb, Mediterr谩neo y Oriente Pr贸ximo; y con la Agencia Espa帽ola de Cooperaci贸n (AECID).

Adem谩s, ha sido entrevistado por la agencia EFE, tanto para televisi贸n, como por su soporte escrito; Mundo Obrero; Radio Nacional, para Radio Exterior en lengua 谩rabe; la televisi贸n palestina; El Peri贸dico de Espa帽a y la cadena de Prensa Ib茅rica; eldiario.es; y El Pa铆s.

En todas las reuniones y entrevistas, Raji Sourani ha explicado que las v铆ctimas palestinas siguen reclamando justicia y que no podemos decepcionarles. La desequilibrada respuesta de Occidente a Ucrania y Palestina muestra la aplicaci贸n selectiva de los derechos humanos. Hay que seguir la lucha.

En sus intervenciones, primero recuerda que el sistema judicial israel铆 forma parte del engranaje de la ocupaci贸n y colonizaci贸n: legalizan las expropiaciones y los asentamientos, los cr铆menes de lesa humanidad, cr铆menes extrajudiciales, la tortura, la detenci贸n administrativa, las leyes racistas como la Ley de los ausentes o la Naci贸n Estado jud铆o, etc.

Es por ello que el equipo del Centro Palestino de Derechos Humanos, tras contrastar lo in煤til que resulta apelar a justicia israel铆 ya que forma parte de las instituciones del pa铆s de la ocupaci贸n, colonizaci贸n y apartheid, vio la posibilidad de presentar demandas en diversos pa铆ses contra los dirigentes israel铆es que, concretamente, han dirigido actos considerados de cr铆menes de guerra y de lesa humanidad, aprovechando las normas existentes de Jurisdicci贸n Universal. Entre estos pa铆ses se pens贸 en Espa帽a, a trav茅s del Comit茅 de Solidaridad con la Causa 脕rabe, con el caso Al Daraj.

En todos los pa铆ses en los que se presentaron demandas amparadas en la Jurisdicci贸n Universal, comenzando en B茅lgica, contra Ariel Sharon, los gobiernos modificaron sus leyes nacionales para dejar impunes esos cr铆menes.

En el caso de Espa帽a, la Audiencia Nacional admiti贸 la demanda del caso Al Daraj, en el que se arroj贸 una bomba de una tonelada de peso que destruy贸 un edificio de viviendas, con el objetivo declarado de asesinar a un dirigente de Ham谩s, dada la densidad de Gaza y la altura del edificio destruido, murieron 14 personas, entre ellos cinco ni帽os. El fiscal valor贸 que hab铆a habido cr铆menes de lesa humanidad y se dictaron varias misiones rogatorias. Ante las presiones de Israel y la sumisi贸n del ministro de Zapatero, Moratinos cambi贸 la ley de jurisdicci贸n universal. A esto se a帽adi贸 que el Tribunal Supremo consider贸 que en Israel la justicia es independiente y que su Ej茅rcito realiza investigaciones veraces e independientes.

Posteriormente, en el caso del asalto israel铆 en aguas internacionales al Mavi Marmara, el CSCA y Rumbo a Gaza tambi茅n acudimos a la Audiencia Nacional. En esta ocasi贸n el PP hizo m谩s restrictiva la Ley de Jurisdicci贸n Universal y el caso fue archivado, con la salvedad de que si alguno de los acusados, por ejemplo Netanyahu, viniera a Espa帽a el caso se podr铆a reabrir y la polic铆a espa帽ola deber铆a llevar a los acusados en presencia del juez. Ante esta posibilidad Tribunal Supremo modific贸 un auto firme eliminando dicha salvedad.

La Corte Penal Internacional ante la presentaci贸n de una demanda por las Islas Camores, bandera del Mavi Marmara, consider贸 que diez asesinados, dado ese n煤mero limitado, no merec铆a abrir un proceso penal.

Las modificaciones de las normas de Jurisdicci贸n Universal, con mayor o menor diferencia en otros pa铆ses donde se han presentado demandas, ya impiden presentar nuevas demandas contra los criminales israel铆es y otros.

De ah铆 que el PCHR junto a otras organizaciones vieron en la Corte Penal Internacional un 煤ltimo recurso para reparar la injusticia y que las v铆ctimas puedan exigir una rendici贸n de cuentas. Para ello en primer lugar fue necesario el reconocimiento del derecho de Palestina a presentar demandas frente a pa铆ses como Alemania (Israel no es miembro de la CPI) que rechazaban su condici贸n de Estado tras ser reconocida como Estado observador por la Asamblea de las Naciones Unidas. Posteriormente el PCHR (como amicus curiae de la CPI) y otras asociaciones han documentado y presentado casos ante la Corte Penal Internacional. Pero la investigaci贸n no avanza.

Y aqu铆 viene una de las quejas que ha ido presentando Raji Sourani a sus diferentes interlocutores. El nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan, alentado por Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, no ha movido un cent铆metro el sumario. En lugar de eso, tras la invasi贸n de Rusia a Ucrania (dos pa铆ses no miembros de la CPI) ha obtenido grandes recursos, se han contratado a 53 personas para recopilar casos de presuntos cr铆menes en ese conflicto y ha visitado al menos 7 veces a la oficina de la CPI de Kiev, mientras que no ha ido ni una vez a Palestina, ni ha nombrado investigadores para los casos ya presentados referentes a los cr铆menes israel铆es; una dejaci贸n total de sus funciones y responsabilidades para con Palestina.

芦Una justicia retardada, no es justicia. Los ucranianos tienen derecho a conseguir justicia. Su causa tiene un a帽o como m谩ximo de antig眉edad, la de los palestinos han presentado la demanda en 2015 y los cr铆menes contra la poblaci贸n palestinas son los m谩s documentados de la historia. Una justicia politizada, que se inclina por intereses de determinadas potencias, deja de ser justicia禄.

Ese ha sido uno de los elementos reiterados por Raji Sourani. Otro, ha sido su queja ante el comportamiento 煤ltimo del Gobierno espa帽ol, que se ha abstenido en la votaci贸n el 30 de diciembre de 2022, en la que se votaba la solicitud por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas de un dictamen a la Corte Internacional de Justicia (la misma que hizo una Opini贸n Consultiva sobre el Muro israel铆 que penetra en la Cisjordania ocupada) sobre si la ocupaci贸n israel铆 que incluye toda su pol铆tica de asentamientos y las leyes de apartheid supone una colonizaci贸n y, por lo tanto, un crimen de lesa humanidad. El gobierno espa帽ol, que no ha dado ninguna raz贸n sobre su cambio de postura en pol铆tica exterior, ha querido exculparse diciendo que vot贸, 鈥減osteriormente鈥, una declaraci贸n sin relevancia jur铆dica de apoyo a la Corte Internacional de Justicia.

La deriva pol铆tica exterior de este gobierno incluye visita de diputados a empresas de armamento israel铆, mirar para otro lado respecto a la pol铆tica israel铆 de ocupaci贸n o de su destrucci贸n de bienes donados a los palestinos, el secuestro y encarcelaci贸n de la cooperante Juana S谩nchez o la prohibici贸n de acceder a territorio palestino de los eurodiputados Ana Miranda o Manu Pineda.

Por supuesto, en las visitas institucionales que Raji Sourani en las que ha participado Santiago Gonz谩lez Vallejo, del Comit茅 de Solidaridad con la Causa 脕rabe, han salido a colaci贸n las empresas espa帽olas que participan y se lucran con la ocupaci贸n, CAF, Edreams, GMV, INECO, OSSA, SEMI y TYPSA y la falta de respuesta administrativa ante esas empresas o la dejaci贸n de actuaci贸n gubernamental ante el contrabando de las mercanc铆as de los asentamientos o el simple comercio de estos que podr铆a, con las normas actuales, estar prohibido.

Resumen del programa de actividades de Raji Sourani

鈥 Acto p煤blico donde participaron la Asociaci贸n Pro Derechos Humanos de Espa帽a (APDHE), Comisiones Obreras (CCOO) y el Comit茅 de Solidaridad con la Causa 脕rabe y Rumbo a Gaza, en la sede de CCOO de Madrid, donde adem谩s de Raji Sourani, intervinieron, Paloma L贸pez, Secretaria General de CCOO de Madrid y Alejandra Ortega, responsable de pa铆ses 谩rabes, 脕frica, Asia y Organizaci贸n Internacional del Trabajo de la Confederaci贸n de CCOO; Teresa Aranguren, periodista y miembro de la Junta Directiva de APDHE; D. Santiago Gonz谩lez Vallejo, cofundador de CSCA.

鈥 Reuni贸n en la sede del Partido Socialista Obrero Espa帽ol (PSOE) con Hana Jalloul, secretaria de Cooperaci贸n Pol铆tica Internacional del PSOE, vicepresidenta de la Internacional Socialista. Como tema espec铆fico se trat贸 que existe una Resoluci贸n aprobada en los congresos de la Internacional Socialista de prohibir el comercio de cada uno de los pa铆ses de gobiernos socialistas -no cumplida- con los asentamientos en los Territorios Ocupados.

鈥 Direcci贸n General para el Magreb, Mediterr谩neo y Oriente Pr贸ximo, Raji Sourani critic贸 los recientes votos negativos y abstenciones de muchos pa铆ses de Europa y espec铆ficamente de Espa帽a en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ese es un cambio negativo en la posici贸n hist贸rica de Espa帽a y su apoyo al pueblo palestino.

鈥 Entrevista con la Agencia Espa帽ola de Noticias (EFE), tanto TV como agencia escrita, en espa帽ol e ingl茅s. Raji Sourani, abord贸, adem谩s de los asuntos ya comentados, la valiente y coherente postura de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de suspender el hermanamiento de Barcelona con Tel Aviv. Ella ha recibido cr铆ticas de los mismos que la aplaudieron por haber suspendido el hermanamiento de Barcelona con San Petersburgo, tras la invasi贸n rusa de Ucrania. Remarc贸 el doble rasero que pr谩ctica Occidente, la Uni贸n Europea y diversos partidos al tratar los expedientes palestino y ucraniano que pondr谩 en peligro el Estado de derecho, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, y esta postura ha suscitado la indignaci贸n de los defensores de la justicia y el estado de derecho en Palestina y en el mundo. Subray贸 que el pueblo palestino nunca ser谩 una buena v铆ctima y luchar谩 por sus derechos a la dignidad, la justicia y la autodeterminaci贸n. Sourani a帽adi贸 que, a pesar de los duros momentos y la pesada carga, el pueblo palestino no perder谩 la esperanza y nunca ser谩 una buena v铆ctima de los criminales de guerra israel铆es, y prevalecer谩 el optimismo estrat茅gico de la victoria, el fin de la ocupaci贸n y el apartheid, y el ejercicio del derecho a la autodeterminaci贸n.

鈥 Tambi茅n mantuvo entrevistas con la Radio Nacional de Espa帽a, Radio Exterior en lengua 谩rabe; Mundo Obrero; El Peri贸dico de Espa帽a y los diferentes medios de la cadena de Prensa Ib茅rica, en castellano, catal谩n, gallego e ingl茅s; eldiario.es y EL PA脥S.

鈥 En el Congreso de los Diputados tuvo una entrevista con el diputado Enrique Santiago, de Unidas Podemos y secretario general del Partido Comunista de Espa帽a y el personal de su oficina. Durante la reuni贸n, se subray贸 que la posici贸n europeo-estadounidense alienta a Israel y le concede inmunidad pol铆tica y jur铆dica, gozando de impunidad, situ谩ndolo por encima de la ley.

鈥 Reuni贸n con las responsables de cooperaci贸n de Palestina de la AECID. En la actualidad, no existe cooperaci贸n espa帽ola directa con las ONGs palestinas prohibidas por Israel. En principio, 茅stas pueden solicitar ayudas directamente o a trav茅s de ONGs espa帽olas.

Cabe destacar que en diciembre de 2022 la APDHE otorg贸 a Raji Sourani el Premio Internacional de Derechos Humanos, el m谩s importante de Espa帽a, por su trayectoria y trabajo en el campo de los derechos humanos a propuesta del Comit茅 de Solidaridad con la Causa 脕rabe.