De parte de ANRed March 1, 2022 28 puntos de vista

Después de un largo tiempo, Raly Barrionuevo volvió a actuar en Buenos Aires el domingo pasado en el Konex. El jueves, el artista fue entrevistado en el programa radial Patas en la Brea en FM La Tribu. Allí habló de su actualidad de su vuelta después de un parate que por casualidad condición con la pandemia, del concierto que ya dio en Buenos Aires y su visión sobre la música y la vida. También se tomó un tiempo para expresar su preocupación por las cuestiones ambientales y el extractivismo. Por Ramiro Giganti (ANRed).

«Está en la calle, en un rato nos atiende», comentó Sergio Sánchez, invitado al programa para la entrevista a Raly. Mientras se materializaba la comunicación sonaban Patio de la Casa Vieja, y luego Amémonos. Luego entre las primeras humoradas comentaría que le estaba comprando maíz a las gallinas.

«Mi relación con Buenos Aires es con la gente que quiero, tengo mucha gente amiga que quiero mucho . En sí con las ciudades no tengo mucho feeling. Quizás antes si, iba y me quedaba unos días en Buenos Aires, pero la vejez me está pegando para el lado del campo», comentó entre risas luego de preguntas sobre su vida en Unquillo, y las gallinas.

«El parate fue raro porque no me funcionó como quería. Me imaginando a todo el mundo tocando excepto yo y (por la pandemia) paró todo el mundo. No me salió el chiste», agregó también entre risas.

«Yo venía pensando con la idea, no de un descanso sino mas bien de un retiro. Realmente tenía ganas de sentir la adrenalina de no saber para donde ir. Pero después apareció 1972, que me lo encontré avanzando mientras revisaba archivos en la pandemia, en principio iba a ser solo un proyecto discográfico, pero no pensaba tocarlo en vivo por la ausencia de Elvira Cevallos,, que falleció en 2018 y sin ella no quería salir. Pero quería terminar el disco en homenaje a Elvira, a mi vieja y a tanta gente que fue tan vital para mí»., comentó luego de recordar como fue el final de la grabación del disco en Buenos Aires y diversas anécdotas.

Luego comentó sobre su relación con diversas figuras de la música, desde la pianista Marina Avalos, «no nos conocíamos y me mando una canción de su papá, Adolfo Avalos, para que lo escuche, para que lo cante. Y pensé «que raro este mensaje» porque no nos conocíamos. Y lo tomé como una señal de Elvira Cevallos porque a ella le gustaba mucho lo que hacían los hermanos Avalos, entonces me lo pensé una semana. Le propuse a Marina la posibilidad de salir a tocar el nuevo material en vivo, y después de los festivales pensamos en seguir. Y así fue como fui volviendo a los escenarios de una manera totalmente impredecible».

Luego hablo sobre el momento de su voz y los cambios que tuvo durante la pandemia. «Todo se resume con la palabra descanso. Cuando comencé a cantar este disco nuevamente en mi casa, yo las canciones las había grabado, pero cuando lo escuche sentí que lo podía superar. Evidentemente la voz la tenía descansada y podía disponer de ciertas ductilidades de la voz que no me imaginé que podía hacerlo. De cambiar, no en lo estructural, pero si en lo coyuntural, el timbre de la voz para diferentes estilos que hay en el disco. El signo de pregunta que tenía era con el Tango que hay en el disco: Y dicen que no te quiero, de (José) Canet que yo siempre lo conocí por la versión de Nelly Omar, que era como una tía en mi casa: se escuchaba siempre. Con ese estilo criollo gardeliano, omariano , yo me considero mas omariano que gardeliano. Pero hay algo de aquellos tiempos donde la música folclórica de tierra adentro, que no estaba tan separado del tango. De hecho había una mixtura, Gardel grabó de todo: sambas, chacareras, estilos pampeanos. Algo que no estaba tan separado, se fue separando después el tango del folclore. Eso hizo que en las provincias incluido mi padre, se cantaran las canciones que venían de la ciudad, como las canciones de los Espósito, o estos tangos que se los cantaban en un estilo campero o criollo, acriollado, Intenté cantarlos en un estilo campero, pero cuando estaba por sacarlo no me gustaba como me salía, porque me considero malísimo cantando tangos, dije «bueno hago un intento mas» y un día me levante a la mañana con el mate y probé con un intento sin pretenciones, simplemente cantar como me salga y ahí, dentro de todo, me pareció que estaba lindo. Lo demás me sale naturalmente, como la música cuyana, que era la música de mi casa: buenaventura Luna, Hilario Cuadro… era parte fundamental de la música que se escuchaba en mi casa» explicó.

Luego, ante la pregunta si estaba disfrutando, respondió afirmativamente, sobre todo con las actuaciones en teatros. Allí también se reconoció como «enemigo de los ensayos» explicando que es mas del vivo, que cuando algo se ensaya mucho algo se pierde «como que se gasta» agrego y luego aclaro que 2son boludeces mías». Luego siguió recordando anécdotas en conciertos. «En tiempos donde los conciertos con los artistas en festivales están todos cronometrados, lo mío parece como un anti profesionalismo» dijo insinuando algo de broma,, manteniendo el tono risueño.

Luego continuó en un tono mas serio desarrollando un concepto que en el pasado el había declarado, en el festival de La Banda, al hablar de música transgénica.

«Es algo que, no te voy a negar que me preocupa mucho con respecto a la esencia de lo que es nuestra música folclórica. No digo de hacer las cosas de manera desprolija o improvisada, para nada. Tampoco se trata de usar tal o cual instrumento, porque mucha gente lo sacó de contexto, quizás. Sino que se trata de ese compartir, que a veces se va perdiendo por esas cuestiones cronometradas de las que te hablaba. Yo también, algo que vengo pensando, ahora que están todos los festivales, yo como escuchador de folclore que por ahí voy a un festival con curiosidad a escuchar folclore, o música de folclore con sus canciones y por ahí escuchas reggaeton ¿viste? y yo ahí pienso ¿Qué pasó, que es lo que está pasando? ¿no?, cual es la búsqueda que están teniendo, que es todo lo contrario a lo que está pasando con Natalia Lafourcade, que empezó con el pop y fue hacia las raíces: es un viaje tremendo hacia las raíces. Pareciera ser que acá prendió de otra manera, al revés ¿no? De hecho yo no tengo mala onda con nadie, realmente, y respeto las propuestas. Pero hay como una cuestión muy marketinera. Es como que ahora el artista que se escucha no es el que tiene canciones hermosas o el que la pelea desde abajo y va con su guitarra mostrando canciones sino que es el que tiene más marketing, y eso puede sonar anacrónico lo que yo digo, y fuera de tiempo, y un «che, adecuate a los tiempos que corren» y la verdad no no me da por los huevos adecuarme a nada. Fue simplemente una pregunta que me hizo un medio local de Santiago, que al ver tanta juventud y tanta pibada chica que va a mis conciertos y que según ellos me tenían como referencia consejo daba. Lo que me asusta a mi es que pibitos, como lo fui yo cuando tenía 18 años y que iba a Cosquín y dormía abajo del escenario de la peña de los copla durante mucho tiempo y comía lo que había para ir encontrando un lugar y pienso «como hace un chico hoy así» ¿Hoy como hace? cuando, en realidad, los festivales lamentablemente, debo decirlo, no tienen búsqueda artística. La búsqueda hoy es cuantitativa, no es cualitativa. Y eso a mi me duele un poco. Me duele porque ¿a donde está quedando nuestra cultura nuestro respeto hacia la música que venimos heredando’ bueno son cosas que hasta quizás suene a viejo renegón. Pero son cosas que me vienen pasando hace tiempo y no quiero ser pesado».

Relacionando la idea de «música transgénica» con la coyuntura política y las problemáticas ambientales Raly también se expresó: «Bueno, eso excede a quien esté en los gobiernos. El extractivismo es algo que está instalado desde hace muchisimos años en Argentina, y lo sabemos. Ha sido, desde la forestal hasta las empresas inglesas en la Patagonia… realmente entran y se llevan todo de una manera que uno no puede entender… pero después están los discursos y todo lo que queda bonito, pero también nos están educando para no leer las letras chicas y quedarnos en esa grieta mas discursiva que efectiva. Y el extractivismo, con andar por diferentes lugares, no hay que buscar mucho, está a la vista. Mirá lo que está pasando en la costa Argentina con las petroleras, como parte del pueblo se opone. Las estrategias siempre son jugar al cansancio, y no hay que aflojar nunca. El tema es que desde los círculos del poder no se hace absolutamente nada, sino mas bien, se fomenta el extractivismo. Es muy duro la verdad. Yo no entiendo como hay un tipo como Lewis en la Patagonia y no lo sacamos a patadas en el orto. Quizás por la poca información que manejamos. Yo estuve en La Angostura el domingo… hablé con gente de ahí, pero esto pasa en todos lados, que dicen que para el sistema «siempre son los mismos loquitos o los mismos zurditos que se oponen a eso» ¿no? y vas a Andalgalá y sabes que no es así. Fijate lo acallada que está esa lucha en Andalgalá, los medios oficiales o no oficiales o lo que sea, acallan esa lucha sin ningún tipo de pudor, y eso sucede a lo largo del país.»