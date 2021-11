En Cuba “Hay mucho que hacer y esta tarea es de revolucionarios. Hay que saber ser revolucionario hoy, hay que saber ser revolucionario ma帽ana”

Conversamos con Ram贸n Cobas Avivar, Licenciado en Educaci贸n y profesor por m谩s de 15 a帽os en la Educaci贸n Superior y Media Superior, y quien, desde su fundaci贸n hace ya 23 a帽os, es directivo de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba.

La Tizza: En sus comentarios iniciales a nuestra revista, usted sostiene que Cuba 芦est谩 en guerra禄. Esa frase es considerada una exageraci贸n por muchos, o un pretexto para justificar los errores que se cometen. 驴Por qu茅 afirma que nuestro pa铆s se encuentra en guerra?

Ram贸n Cobas Avivar: Ese sofisma lo alimentan quienes cometen errores y tratan de enmascararlos para no sufrir las consecuencias de sus actos. Los errores no necesitan asideros, se pagan caros y la vida as铆 lo demuestra. Con los que cometen los errores hay que ser intolerantes. Cualquier ser humano puede errar, esto en el plano personal es entendible; pero cuando esos errores afectan a muchos, no pueden quedar impunes.

Cuba est谩 en guerra, no podemos darnos el lujo de ser ingenuos ante esta realidad. El que as铆 no lo vea est谩 poniendo en riesgo los m谩s sagrados principios de nuestra revoluci贸n o, sencillamente, le hace el juego al enemigo. En estos tiempos, a las guerras de los misiles, los tanques, los aviones, las balas y los soldados siempre les anteceden otras guerras que, por el efecto que provocan, son iguales o peores que las convencionales. As铆 encontramos las 芦guerras fr铆as禄, las llamadas revoluciones de colores, el secuestro de la opini贸n p煤blica, el intento de transformar la historia, las intervenciones humanitarias, los bloqueos y la imposici贸n de la democracia capitalista e imperial, con todo lo aberrante que eso implica. Estos son m茅todos de las guerras modernas. La historia ha sido en extremo elocuente.

Hace m谩s de sesenta a帽os se nos hace una guerra econ贸mica, financiera y comercial. Cada a帽o que pasa se incrementa exponencialmente esta guerra que, por dem谩s, est谩 claro que el enemigo es el m谩s poderoso que ha existido en la historia de la humanidad y que nunca cejar谩 en el empe帽o de ponernos de rodillas.

Como si fuera poco, estamos siendo atacados directamente con tecnolog铆as incomprensibles hasta hace apenas unos a帽os para la persona com煤n. Se nos impone una guerra de cuarta generaci贸n para la que no est谩bamos preparados y contamos con pocos recursos para enfrentarla.

Con extrema impudicia y desprecio a la opini贸n mundial, el gobierno de EEUU publica las millonarias cifras que ha destinado y destina en el presente para llamar a la inestabilidad, el desorden y la rebeli贸n en Cuba.

La no comprensi贸n del momento hist贸rico que estamos viviendo, nos ha llevado a bajar la guardia y tratar con pa帽os tibios y morosidad los viejos y nuevos problemas que nos agobian. Se sabe hasta la saciedad que si queremos resultados diferentes tenemos que dejar de hacer lo mismo.

La Tizza: En este escenario de permanente agresi贸n, tomando en cuenta su llamado a 芦hacer las cosas de manera diferente禄, 驴c贸mo enfrentar esta 芦guerra禄? 驴Qu茅 cosas pueden hacerse de manera diferente?

Ram贸n Cobas Avivar: Para m铆, la m谩xima ha sido siempre que la 煤nica manera de enfrentar y ganar esta guerra es con la guerra de todo el pueblo.

Para ello, el trabajo del Partido y de los revolucionarios debe transformarse de manera radical y acelerada.

Hoy, el Partido, en la pr谩ctica, ha sustituido la labor que corresponde a los Gobiernos y ha descuidado su m谩s tenaz y firme prop贸sito: el trabajo pol铆tico e ideol贸gico.

Actividad que debe enfrentar con nuevos y renovados m茅todos, desterrando para siempre los 芦teques禄 y discursos viejos que, por su recurrencia, no aportan casi nada a los nuevos tiempos. No podemos, bajo ning煤n concepto, subestimar la inteligencia de uno de los pueblos m谩s instruidos y preparados de este mundo. No se pide abandonar u olvidar la historia; quien as铆 lo vea es un oportunista. Por el contrario, debemos revisar hasta la m茅dula c贸mo esta se ense帽a e ilustra.

Si queremos continuar con un solo Partido, este debe ser el partido de las masas y no s贸lo de los que en el militan. No hablo de extender su membres铆a a cualquiera, hablo de que el pueblo debe verlo y sentirlo a su lado codo con codo, peleando y sufriendo juntos; no como tropa de choque, sino como abanderado de la lucha frente a cada uno de los agobios del pueblo. El Partido no solo es 芦la avanzada禄, la 芦fuerza superior…禄, estas consignas llevan impl铆citas un mensaje excluyente y, de manera subliminar, dividen y no representan a los cubanos todos que son la verdadera fuerza superior del Estado y la Patria.

Los viejos m茅todos de esperar orientaciones 芦de arriba禄 nos anquilosan y aniquilan. El papel de vanguardia de algunos militantes cada vez es m谩s pobre y menos comprometido. El eludir los problemas o enfrentarlos sin tino y, en la mayor铆a de los casos, con apat铆a, desinter茅s; el formalismo y la falta de sensibilidad con que trabajan, los hace perder esa condici贸n de vanguardia a los ojos de quienes los rodean, lo que provoca un efecto domin贸 devastador. 驴C贸mo pudi茅ramos entender, por ejemplo, que los militantes del Partido hayan permitido el retraso injustificado de la puesta en vigor de los acuerdos de sus propios Congresos?

La Tizza: Usted se ha referido 芦al pueblo禄, y ello nos recuerda aquella definici贸n de Fidel en La Historia me Absolver谩: 芦pueblo, si de lucha se trata禄; en ese sentido, 驴qu茅 retos, qu茅 luchas enfrentamos los cubanos como pueblo hoy?

Ram贸n Cobas Avivar: La lucha contin煤a siendo una lucha de clases. Debemos entender que solo empoderando a los trabajadores y al pueblo estaremos dando un arma, la m谩s poderosa de ellas, y una esperanza de luz que pretenden apagarnos.

En mi opini贸n, nuestra sociedad se divide cada vez m谩s en clases sociales. La brecha que las separa, como nunca antes desde el triunfo de la Revoluci贸n, se hace sentir en las masas m谩s desfavorecidas de los cubanos. Bajo ning煤n concepto podemos darle tregua a la cada vez m谩s presente pr谩ctica del 芦s谩lvese quien pueda禄.

Los burgueses de hoy no son lo que fueron, aunque no dejan de abrazar las mismas razones pol铆ticas e ideol贸gicas de entonces. Los bur贸cratas de hoy se empoderan cada vez m谩s, cada vez m谩s se sienten por encima del pueblo y cada vez m谩s se separan de este y por eso retardan, minan y cuestionan cualquier soluci贸n renovadora y audaz por la que puedan sentirse amenazados.

La Tizza: Usted se ha referido a 芦burgues铆a禄 y 芦burocracia禄. 驴Acaso los imaginarios, las pr谩cticas que llama 芦burguesas禄 se identifican solo en la burocracia?

Ram贸n Cobas Avivar: Para nada, la burocracia es af铆n con la burgues铆a, necesita de ella para mantenerse en el poder y a su vez la alimenta y crea los marcos legales para que florezca, son una unidad dial茅ctica. Cuando los bur贸cratas cesan en sus funciones, ya han abierto el camino y preparado las condiciones para pertenecer a esa clase que auparon y, en muchos casos, ayudaron a formar. La burgues铆a, ostente o no el poder pol铆tico, lucha por el poder econ贸mico y desde ah铆 corrompe, condiciona procesos, manda, quita y pone bur贸cratas que respondan a sus intereses de clase. No olvidar la historia de los pa铆ses de Europa del Este y de la extinta Uni贸n Sovi茅tica.

En Cuba se ha ido formando una clase peque帽oburguesa con capitales for谩neos, de familiares, amigos o inversores que no dan la cara y se valen de cubanos para tener cierto viso legal. De esa manera han proliferado negocios de todo tipo, desde cooperativas que no lo son, hasta verdaderos magnates inmobiliarios y propietarios de todo tipo tras bambalinas.

Surgen tambi茅n personas que, por diferentes razones legales y contratos en el exterior, han acumulado peque帽as y grandes fortunas que luego invierten en beneficios personales, alejados de proyectos solidarios y sociales, aprovechando el vac铆o jur铆dico -generado por la propia burocracia- que enmarque y regule el uso y tenencia de esos dineros bien habidos.

La Tizza: 驴Cree usted que ante la emergencia de facto de esa 芦burgues铆a禄 con poder econ贸mico, se expresen sus intenciones de fortalecerse desde el poder pol铆tico?

Ram贸n Cobas Avivar: Es una realidad que esa frase elitista, condescendiente, de 芦confundidos禄 es inexacta. Tras muchos est谩 la mano del enemigo y la conciencia propia enmascarada en tal concepto; debemos saber desenmascararlos y sin miedo presentarlos al pueblo como lo que son, ap贸statas de la Patria.

Lo hemos vivido en los posicionamientos de algunos que pretendieron, ante el m谩s leve intento de la toma del poder -porque de eso se trata, las protestas apuntaron y apuntar谩n siempre a la toma del poder, a la destrucci贸n del socialismo-, sacar partido y flotar en cualquier agua. Se parapetaron tras vac铆os argumentos que, supuestamente, garantizar铆an mantener y aumentar sus no pocas fortunas y sus desahogadas im谩genes p煤blicas.

La lucha que nos pretenden imponer se esconde dentro de la petici贸n de di谩logos y cambios -cosa leg铆tima que desde hace mucho viene pidiendo el pueblo revolucionario y que ha sido deso铆do-, pero no se puede pecar de incautos: el fin que persiguen es desmontar el socialismo y sus conquistas. El repunte de la derecha a nivel mundial nunca abandonar谩 ese viejo sue帽o.

Todo el que no vea el mensaje del video y la canci贸n de Patria y Vida, o es un ignorante o es un convencido. Basta con apreciar c贸mo inicia: se quema y difumina la imagen de nuestro Ap贸stol y se va suplantando por la del Washington capitalista y esclavista. Nunca en Cuba se fue verdaderamente m谩s libre que despu茅s de 1959, sin embargo, los gritos de Libertad y Patria y Vida fueron la m谩xima de los sucesos del 11 de julio. 隆Al Imperialismo ni tantico as铆!

La Tizza: Pero hay quien sostiene que, en la situaci贸n actual, resultan v谩lidas todas las alianzas en funci贸n del cambio. 驴Qu茅 considera en relaci贸n con esto?

Ram贸n Cobas Avivar: La palabra cambio, que 煤ltimamente es tan tra铆da y llevada, debe ser contextualizada: 驴cu谩l es el cambio que se desea, destruir al socialismo o transformarlo desde verdaderas pr谩cticas marxistas? Como si fu茅ramos tontos nos dicen que el socialismo no es democr谩tico, que demoniza al hombre y sus virtudes, que lo excluye, que lo oprime; es, como te dec铆a, la lucha por cambiar nuestra historia. Por supuesto, tenemos la obligaci贸n de cambiar, de perfeccionar el socialismo, de llevarlo a ser m谩s inclusivo, a conquistar todos los derechos y lograr la aspiraci贸n del buen vivir, del estado de bienestar de todos. Si ese es el cambio, estoy de acuerdo.

Una cosa son las alianzas para el desarrollo y otra, muy distinta, es comulgar con el enemigo probado y consciente. Estos 煤ltimos, no por ingenuidad, se atrincheran detr谩s de la praxis martiana de 芦con todos y para el bien de todos禄. Cuba debe ser para el bien de todos, incluidos los que piensan diferente, pero sin dudas no con todos. Las preguntas ser铆an, 驴le hubi茅ramos permitido a los Posada Carriles invertir en Cuba, hacer pol铆tica en Cuba? 驴Lo har铆amos con los cubanos odiadores e incansables patrocinadores del crimen, el terrorismo y el llamado abierto a matar comunistas y dirigentes? 驴Se lo permitiremos a los que aspiran y piden invadir Cuba, a los que quieren instaurar el capitalismo cruel y salvaje? Precisamente, lo que buscan es separar la econom铆a de la pol铆tica, de la ideolog铆a. No olvidar que 芦los hombres andan en dos bandos…禄

Me gustar铆a sugerirles a esos que se llaman 芦oposici贸n禄 y que dicen ser la mayor铆a: si creen de verdad en la democracia, 驴por qu茅 no renuncian a sus m茅todos violentos, de enfrentamiento?, 驴por qu茅 no se postulan en sus barrios o donde lo deseen a delegados del Poder Popular? Si realmente son la mayor铆a y tienen arraigo popular formar铆an gobiernos a cualquier instancia, crear铆an un nuevo Parlamento y entonces ser铆a leg铆timo que implanten los cambios que desean. Claro, esa opci贸n no es medi谩tica, no monetiza, por eso ni la piensan.

La Tizza: 驴Qu茅 otras l铆neas considera ser铆a necesario abordar en beneficio de una profundizaci贸n del socialismo en Cuba?

Ram贸n Cobas Avivar: No se trata solo de cambiar lo obsoleto, lo que ya no funciona -aunque haya funcionado por mucho tiempo-; se trata incluso de cambiar lo nuevo que se implante y, en la pr谩ctica, tampoco funciona o es impopular. 驴Acaso no es el pueblo el soberano y raz贸n de todo?

Lleg贸 el momento hist贸rico de la prisa sin la pausa. De renunciar o abandonar la dial茅ctica, pagar铆amos un precio demasiado elevado. Si la lucha solo ser谩 ganada con la participaci贸n de todo el pueblo, es a este al que, en primer铆simo lugar, hay que empoderar.

Por estos d铆as se realizan di谩logos con peque帽os grupos de estudiantes, intelectuales, juristas, empresarios, religiosos, periodistas y otros sectores de la sociedad civil. Eso est谩 bien que se haga en todo el pa铆s, no solo en La Habana; pero no se puede seguir postergando el di谩logo abierto, masivo y permanente con los trabajadores, con los campesinos. La historia nos ha dicho que son los trabajadores y las trabajadoras quienes han conquistado derechos, quienes han transformado al mundo, quienes han luchado y luchan por el bienestar social, por la igualdad de todo tipo, quienes derrotan el racismo, quienes conquistan libertades. Gracias a las luchas hist贸ricas del movimiento obrero, hoy, hasta obreros que votan por las derechas disfrutan de la jornada de ocho horas, de vacaciones pagadas, de una jubilaci贸n cuando ya es imposible seguir con una vida laboral activa, por s贸lo citar algunos ejemplos. Son los pueblos quienes conquistar谩n un futuro digno, pr贸spero y sostenible, es la lucha por el buen vivir de todos la que no debe cesar y a la que nunca podemos renunciar los cubanos.

La aparici贸n de las Pymes y las Cooperativas no s贸lo debe apuntar a mejorar la vida del pueblo, sino que, en primer铆simo lugar, deben ser formadas e integradas por el pueblo.

Hay que prestar extrema atenci贸n al marco legal regulador de las Pymes, sus funciones, raz贸n y objetivo social dado al car谩cter de propiedad privada con que est谩n naciendo. 驴De qui茅nes ser谩n las ganancias de estos negocios particulares, qui茅nes acumular谩n capitales en estas formas de producci贸n? Es necesario estar atentos, pues podr铆an formarse nuevos ricos y ya sabemos cu谩les ser谩n sus objetivos. No basta con velar por los derechos de los trabajadores contratados, hay que empoderarlos.Los emprendedores con proyectos solidarios y renovadores deben ser incentivados y multiplicados. No podemos incentivar las individualidades, nunca renunciar al proyecto socialista.

La Tizza: 驴En qu茅 sectores de la econom铆a cree usted debe actuarse con mayor prontitud?

Ram贸n Cobas Avivar: Dir铆a que uno muy importante es la producci贸n de alimentos. Si queremos alimentos para el pueblo, debemos apalancar de manera fuerte y decidida a nuestros campesinos, no s贸lo con cr茅ditos. Debemos y podemos, por ejemplo, otorgarles determinados 芦a帽os de gracia禄, libres de todo tipo de impuestos, hasta los cr茅ditos deben ser 芦revolventes禄 y libres de impuestos. No olvidar que las agriculturas m谩s eficientes del mundo llevan un por ciento no despreciable de subvenciones estatales, incluso en los propios EEUU.

Han pasado a帽os sin que la agricultura despegue. Ese hecho demuestra que ha sido terreno de sostenidas pol铆ticas fallidas e ineficientes, pues tenemos la tierra y a los campesinos -los mismos que se ganaron el derecho a disfrutarla con su decisivo apoyo a la lucha en la Sierra, los mismos del Congreso Campesino en Armas, los mismos de la lucha contra los alzados en el Escambray, los mismos internacionalistas en Angola y otros lugares del mundo-. No son ellos los que han incumplido con los planes o le fallan al pueblo, como tantas veces han sido analizados y expuestos.

Debemos responder, siempre, a: 驴qu茅 nos ha faltado?, 驴qu茅 no hicimos bien?, 驴por qu茅 no funciona lo que s铆 lo hizo en su momento?, 驴qu茅 est谩n haciendo los que obtienen resultados, por qu茅, c贸mo, cu谩ndo, d贸nde?, 驴c贸mo funciona en el mundo?, 驴c贸mo lo hacen en el mundo los que tampoco tienen recursos? y, sobre todo, 驴qu茅 dicen los campesinos?, 驴c贸mo incentivamos m谩s al que m谩s produce?, 驴c贸mo se mueven los mercados agr铆colas en Cuba y en el mundo?, 驴por qu茅 teniendo el segundo mejor caf茅 del mundo Cuba es nadie en este mercado?, 驴por qu茅 despeg贸 el cultivo y el mercado del tabaco?… Las distintas formas de organizaci贸n y tenencia de la tierra de los campesinos, necesitan distintas soluciones.

Desde el Programa del Moncada se ha dicho que la tierra es de quien la trabaja. El campesino debe saberse y sentirse due帽o de sus tierras, donde nacen y se mantienen las tradiciones de sus ancestros, donde nacen sus hijos y familiares, donde construyen sus casas y bateyes, donde viven por los siglos de los siglos y producen riquezas que le permitan el buen vivir y el reconocimiento de su pueblo por lo que hacen por todos. Nunca una clase social ha tenido tanto apego a sus ra铆ces que el amor que siente el campesino por sus tierras y animales, por c贸mo los protege y pondera, por c贸mo cuida y desarrolla el bosque, por c贸mo la hace sustentable. Hoy se han inventado todo tipo de f贸rmulas que no responden a ese sentimiento raigal.

La inversi贸n en la agricultura es cuesti贸n de seguridad nacional, el no verlo ser铆a cuando menos una estrechez pol铆tica. Dicha inversi贸n debe ser para el que ha demostrado que produce, sea estatal, cooperativista o particular.

Hay que acabar con la pr谩ctica de atender y resolver lo urgente en detrimento de lo importante.

Debemos parar las inversiones que se ejecutan a largo plazo en el turismo o en cualquier otro rengl贸n de la econom铆a o los servicios no necesariamente vitales, y destinar esos fondos a la agricultura. La ciencia y la innovaci贸n para el sector no pueden ser retardadas o consignas.

Por otro lado, tenemos que hacer un an谩lisis profundo sobre los grav谩menes que hoy lastran los salarios de nuestros internacionalistas, m茅dicos en primer lugar, y profesionales u obreros de cualquier tipo que hoy prestan esos servicios. No deben exceder los por cientos que gravan los salarios de cualquier cubano. La vida nos ha respondido amargamente algunas interrogantes, 驴qui茅n es m谩s importante: un futbolista, un pelotero o un m茅dico?

A ellos -incluidos los m茅dicos, que han dado de sobra muestras de sacrificios, desinter茅s, altruismo y patriotismo-, junto a todo el que lo desee y 芦merezca禄, debemos capacitar y ense帽ar c贸mo se hace una Cooperativa o una Pyme. No se trata de incentivar el 茅xodo de m茅dicos o profesionales, seguro casi ning煤n m茅dico abandonar铆a la profesi贸n a la que han dedicado su vida, en ocasiones exponi茅ndose al peligro de muerte; se han ganado el derecho a que sus hijos o familiares participen en esas formas productivas, pueden unir y aportar capitales frescos con otros m茅dicos o profesionales y pueden financiar y desarrollar esas formas productivas.

No se puede renunciar a los principios del Cooperativismo o de formaci贸n de Pymes hoy en Cuba. Detr谩s de algunas de estas formas se encubren verdaderos capitalistas que explotan la mano de obra asalariada, se apropian de la plusval铆a y acumulan capitales. Tampoco es un trabajador por cuenta propia quien contrata y dirige asalariados, es cuando menos trabajador por cuenta ajena.

Las Oficinas del Conservador y del Historiador existentes en Cuba, acumulan vastas experiencias en el trabajo comunitario, incluso atesoran no pocas propuestas de nacionales y de Corporaciones Internacionales -que incluyen la manera de producir alimento a gran escala para peces, aves, animales de corral y mascotas con presupuestos bajos y recuperables en muy corto tiempo, la arrancada del cultivo y los mercados internacionales para el caf茅, el desarrollo de fuentes de empleo, la introducci贸n de tecnolog铆as de punta y la mejora de la habitabilidad de los campesinos en determinadas zonas cafetaleras, hoy deprimidas-, de cubanos y extranjeros, deseosos de emprender y crear.

Estas instituciones -las Oficinas- est谩n preparadas para aportar sus saberes en la capacitaci贸n y llevar hacia adelante la formaci贸n de nuevos negocios cooperativos o de otra 铆ndole en cualquier parte del universo econ贸mico cubano. No olvidar que uno de sus principales objetivos es salvaguardar el Patrimonio Espiritual de la Naci贸n, son, por dem谩s, l铆deres en el novedoso emprendimiento mundial de las Industrias Creativas. Sus quehaceres son fuentes inagotables del trabajo con las comunidades que deben aprovecharse al m谩ximo.

La Tizza: Y, para incidir mejor en estos sectores, 驴qu茅 falta?

Ram贸n Cobas Avivar: En mi opini贸n falta mucho compromiso, sensibilidad, exigencia y creatividad. Implantar las pr谩cticas de los Presupuestos Participativos: que sea el ser social, la comunidad y la familia, el ser humano y sus circunstancias el centro, el objetivo primordial, quienes decidan.

Basta de pa帽os tibios con los que se equivocan o no rinden, con los que estorban. No se piden 芦cacer铆as de brujas禄, sencillamente deben ser reubicados en donde demuestren que sus capacidades t茅cnicas est谩n acordes con su desempe帽o. Debemos medirnos constantemente, ser evaluados y remunerados por los resultados a corto, mediano y largo plazo, no por las horas o el esfuerzo que dediquemos a nuestros trabajos.

No podemos mantener empresas par谩sitas o ineficientes. Es nefasto que existan empresas que vivan del trabajo de otras, y no hablo del encadenamiento 煤til y necesario entre empresas, hablo de esas que viven de un por ciento que quitan a los artistas o a otras empresas como, por ejemplo, el Fondo de Bienes Culturales y otras. Es necesario, tambi茅n, revisar cr铆ticamente a aquellas empresas intermediarias entre el productor y la exportaci贸n o la importaci贸n, que lo 煤nico que hacen es encarecer, retardar y anular la necesaria y permanente comunicaci贸n entre productores y clientes, a tenor de la posible ventana que se abre a la corrupci贸n y los oportunistas.

El paternalismo ha devenido uno de los lastres m谩s funestos a los proyectos socialistas. Saqu茅moslo de ra铆z y estemos alertas porque, como el marab煤, siempre tiende a enraizarse.

Nadie, ni el Partido, ni el Estado, ni los Gobiernos, ni los funcionarios p煤blicos pueden escapar a la revisi贸n, la cr铆tica y el escrutinio del pueblo. Para ello, el papel de la prensa socialista debe ser puntal y espina constante. Sabemos que no existen periodistas que, respondiendo a un medio con propiedad privada o estatal, sean independientes o apol铆ticos. Ese es el reto.

El amarillismo, los sofismas, la mentira, la desinformaci贸n, la corrupci贸n, el populismo, la banalidad, el secretismo y sobre todo el triunfalismo son tambi茅n cuestiones de seguridad nacional. Combatirlos y desenmascararlos p煤blicamente es, sin dudas, el camino a la verdad que siempre nos har谩 libres.

Ese es el llamado al papel que debe jugar la prensa, sin miedos, con valent铆a, como se hace el periodismo de investigaci贸n. 驴C贸mo entender que, en no pocas ocasiones, obstaculizamos el trabajo de los periodistas? 驴C贸mo entender que, a veces, llegamos a la censura -solapada o no- y abrimos as铆 las puertas a los an贸nimos oportunistas que lo que buscan es sembrar la divisi贸n, la deshonestidad la cobard铆a y el miedo, por mucho que algunos sean ciertos? Eso lo 煤nico que demuestra es la debilidad e ineficiencia de nuestros mecanismos de control. Esa pr谩ctica anti-茅tica y contrarrevolucionaria debe desterrarse por siempre.

La Tizza: Se ha referido al papel de la prensa y, tambi茅n, mencion贸 en sus respuestas varias instituciones culturales. 驴Qu茅 papel otorga a la cultura en medio del actual escenario cubano, internacional, y los retos que impone a los revolucionarios?

Ram贸n Cobas Avivar: Si la Cultura es el Escudo de la Naci贸n, as铆 debe comportarse, en el entendido que cultura es todo lo que nos afecta para bien o para mal. El organismo que atiende y dirige este sector debe ser el m谩s revolucionario de todos, debe ser el abanderado te贸rico y pr谩ctico del concepto Revoluci贸n del comandante.

Hoy, m谩s que nunca, en cuanto la 芦nueva normalidad禄 lo permita, debemos sacar las manifestaciones art铆sticas de los teatros, las galer铆as y salones y llevarlos a la gente, a los barrios, a las prisiones, a los m谩s desfavorecidos -Silvio ha sido paradigma y gu铆a en ese quehacer-. Esto, sin abandonar esos sitios, decenas y decenas de teatros y salones especializados en las provincias y en toda Cuba hoy padecen de un sue帽o eterno y desmoralizador -much铆simo antes de las condiciones pand茅micas del momento-.

Es casi una excepci贸n que los artistas de primera l铆nea sean vistos en los m谩s apartados lugares de nuestra geograf铆a, casi nunca es culpa de los Gobiernos locales, habr铆a que estudiar las elevad铆simas cifras y condiciones que muchos exigen por sus presentaciones, inalcanzables para cualquiera de los distritos o municipios m谩s alejados de la capital.

Algunos de estos 芦artistas禄 se han alejado tanto de la realidad del pueblo trabajador y de las condiciones objetivas por las que transita el pa铆s que, desde sus lujosos estilos de vida, han manifestado que el pueblo revolucionario que tom贸 las calles para defender a la Revoluci贸n no es el pueblo que los llev贸 a la fama. Con su actuar, de manera consciente o inconsciente, se han puesto al lado del enemigo. Olvidan a conveniencia que p煤blico y pueblo no son la misma cosa, el p煤blico se pierde o se cambia, el pueblo permanece inalterable ante estas variaciones.

La educaci贸n deber ser, en primer lugar, una fuente inagotable de recibir cultura en sus m谩s amplia magnitud y no mera instrucci贸n, por muy cient铆fica que sea. Si no combinamos ambos procesos, estaremos formando legiones de incultos instruidos.

Una Cuba mejor no s贸lo es posible, sino imprescindible para los cubanos y por el ejemplo que de ella emana para el mundo. Depende solo de nosotros.

Debemos trabajar de manera incansable, aun cuando nunca nos quiten el bloqueo, que alg煤n d铆a sin lugar a dudas se vendr谩 abajo. Las consignas deben cambiar, la lucha no es por m谩s sacrificios, por m谩s esfuerzos, por desarrollar al pa铆s; la lucha es por el buen vivir de todos, por ser m谩s solidarios con el que sufre, o tiene menos en cualquier parte del mundo, por eliminar todas las formas de discriminaci贸n por motivos de razas, orientaci贸n sexual, o pensar diferente, por ser m谩s inclusivos, por un socialismo pr贸spero, democr谩tico (valga la redundancia) y sostenible.

Del ideario de Fidel, quisiera resaltar estas palabras: 芦Si hay cansancio, jub铆lese; pero no se convierta en freno, no se convierta en obst谩culo, no se convierta en estorbo. Hay mucho que hacer y esta tarea es de revolucionarios. No basta con haber sido revolucionario ayer, hay que saber ser revolucionario hoy, hay que saber ser revolucionario ma帽ana. Y hasta, incluso, se puede ser revolucionario no estorbando, no estorbando禄.