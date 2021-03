–

De parte de ANRed March 25, 2021 78 puntos de vista

Guardiana del monte, flora y fauna. Guardiana de nuestro futuro, amante de la tierra que hace tanto la vio nacer, se alza firme Ramona con la decisi贸n de no abandonar su territorio, de no entregarlo al desmonte, al envenenamiento de sus suelos. Compartimos el trabajo realizado por el fot贸grafo Federico Barre帽a que nos acerca la historia de Ramona Orellana, 铆cono de la lucha contra los poderosos de agrosojero. Fotos y texto: Federico Barre帽o

El canto de los p谩jaros, junto al sonido de las chapas que aguantan el aguacero, encuentran el ritmo perfecto para comenzar el d铆a. Ramona calienta su t茅 y corta un buen pedazo de cuajada, con dulce de batata. Como ayer, en su pecho, despierta la angustia sembrada por la codicia de los poderosos del agro. La m煤sica sigue, gallinas, patos, perros y gatos van sumando acordes, danz谩ndole entre las piernas. Su patio se trasforma en un fiesta de ma铆ces volando, leche de cabra, bizcocho y la pava al fuego sonando. En el poste central que sostiene las lonas del techo, se encuentra enrollada la orden de desalojo que le acerc贸 d铆as antes la jueza del pueblo, invit谩ndola por tercera vez a dejar su vida.

Los hermanos Scaramuzza miembros de la Federaci贸n Agraria de C贸rdoba llevan adelante un litigio contra Ramona. Reclamando ser due帽os de las tierras que ella habita hace m谩s de 94 a帽os y que le pertenec铆an a su padre. Entre papeleos y entongues burocr谩ticos, la justicia y los productores del agro-negocio sojero se escabullen para rociar nuestros montes de glifosato y desplazar a su gente. Empujados por la demanda extranjera de granos, avanzan desmontando campos nativos y arrasando con todo lo que en ellos habite. El modelo agrario actual se basa en la producci贸n de recursos materiales a corto plazo sin importar las consecuencias que esto genere para ser el humano.

Ramona es un ejemplo fortaleza, de dignidad, enfrentando las injusticias del sistema judicial que con sus vac铆os pisotea los derechos leg铆timos de los habitantes de la tierra. Por debajo de la mesa se mueven nubladas negociaciones, que destraban todo problema de papeles caratulando como legal despojos ileg铆timos de miles de personas en el territorio nacional.

Guardiana del monte, flora y fauna. Guardiana de nuestro futuro, amante de la tierra que hace tanto la vio nacer, se alza firme Ramona con la decisi贸n de no abandonar su territorio, de no entregarlo al desmonte, al envenenamiento de sus suelos. Libre como las calandrias que le silban al o铆do desde ni帽a, se para cada ma帽ana sabiendo que el acoso y las presiones cesar谩n, que la justicia vendr谩 de la mano de la gente cansada de atropellos. El caso de Ramona no solo devela los vac铆os de la justicia, que dicta sentencias sin contemplar el contexto, sino tambi茅n las articulaciones sombr铆as entre los poderosos del agro, los pol铆ticos de turno y la fuerzas de seguridad. Este caso pone en discusi贸n una de las aristas perversas que tiene este modelo de producci贸n voraz que instaur贸 la revoluci贸n verde.

鈥淢adre, abuela sabia de su comunidad. S铆mbolo de dignidad de un pueblo campesino silenciado, corrido de sus tierras ancestrales. Ramona Orellana, con su ejemplo, siembra resistencias en todo el territorio nacional, despertando a un pueblo golpeado que hoy se posiciona a su lado, abraz谩ndola, velando por su seguridad鈥.