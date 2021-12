–

Kabaret Ploma 2. Socialicemos las lentejuelas es un libro repleto de disparos: pum, pum, pum, pum, pum, pum. Es inevitable que se te escapen algunas l谩grimas y que te atropellen las risas ante el exquisito sentido del humor, la creatividad y las ocurrencias de Rampova. Es una artista de los pies a la cabeza. Es cabaret, es m煤sica y baile; ilustraci贸n, teatro, activismo. Rampova era tambi茅n violaciones, c谩rceles, palizadas, amores y traiciones. 芦Un put贸n anarquista禄 que estuvo varios d铆as en coma cuando era una cr铆a. Tuvo que reaprender todo lo que ya sab铆a. Ingeniosa y caprichosa, tent贸 a su madre para que robara una mu帽eca de Mariquita P茅rez en la casa en la que serv铆a. El plan, trazado al detalle, fue todo un 茅xito. Pronto empez贸 a desplegar la pluma 芦como un pavo real禄 mientras su androginia cada vez era, seg煤n sus palabras, m谩s 芦deseada por hombres generalmente casados o de escasas tendencias homoer贸ticas禄.

Ella misma relata de un tir贸n algunos de los episodios m谩s relevantes de su vida en el libro que la editorial Imperdible public贸 poco antes de su muerte. Parece que est谩 escrito de la misma manera: sin respirar. Es un libro que interpela e interpela. Por un lado, la propia escritura te se帽ala y parece decirte: 芦Ey, ey, t煤禄; pero el contenido tampoco deja indiferente por su crudeza y crueldad. En una entrevista en El Salto, sin embargo, aseguraba que nunca tuvo problemas: 芦Si quitamos que me hayan metido en la c谩rcel, con la gente nunca tuve problemas. En la ni帽ez s铆 me dec铆an maric贸n, y yo ya respond铆a con toques cabareteras pero en el colegio yo ten铆a un mont贸n de novios y nos ve铆a todo el mundo, porque era todo huerta, pero no tuve ning煤n problema禄. Criada en una familia relativamente abierta, Rampova, cuando todav铆a era una criatura, pensaba en gobernar el pa铆s para que fuera Franco, y no su padre, quien tuviera que exiliarse.

En el libro se suceden las palizas, pero tambi茅n los nombres propios de otras travestis con las que Rampova rasg贸 la noche valenciana primero y la madrile帽a despu茅s. Ploma 2 鈥搖n juego de palabras que alude a la pluma como al explosivo鈥 era toda una instituci贸n desde que surge en 1980. El grupo de music hall surge con Rampova, Clara Bowie, Greta Guevara, Amador y Antonio Ruiz y poco despu茅s se convertir铆a en un cabaret. En 1982, en un peri贸dico sin identificar ni fechar que est谩 escaneado en el blog de homenaje al grupo, se aseguraba que el mundo de la noche valenciana crec铆a y se multiplicaba al amparo de una nueva permisividad. 芦Ploma 2 es una rara flor. Sus cuatro componentes son cuatro fieras, o cuatro artistas en estado salvaje. Han venido a remover el ambiente y las conciencias. No dejan t铆tere con cabeza禄.

En Kabaret Ploma 2. Socialicemos las lentejuelas, Rampova reconoce que fueron un 芦caso aislado禄: 芦No solo ejercimos la teor铆a queer antes que los yanquis, sino que la llevamos a la praxis desmo帽ig谩ndonos de risa con las que se autodenominan postmodernas porque dif铆cilmente se puede pasar de Atapuerca a la Posmodernidad禄. Eran artistas, no activistas, pero difundieron, aqu铆 y all谩, su propuesta transformadora de liberaci贸n.

Rampova participa de otras acciones activistas. En sus memorias, recuerda la noche que salieron a hacer pintadas por la ciudad: 芦Queremos ser normales, queremos atacar las normas禄; 芦Menos fallas y m谩s follar禄; 芦Arriba Espa帽a. M谩s arriba. M谩s a煤n. Ahora su茅ltala禄. Ya en los a帽os ochenta empieza a emitirse el programa La Pinteta Rebel en Radio Klara, un programa de 芦entrevistas, rese帽as y teatro radiof贸nico pornogr谩fico禄. Era habitual que recibiesen llamadas con insultos y amenazadas en la emisora.

La ley de Peligrosidad y Rehabilitaci贸n, que condenaba y criminalizaba conductas, favorec铆a que tanto las violencias que pudieran ejercer contra ellas sus familias, la polic铆a o cualquier desconocido quedaran impunes. Entonces muchas travestis de Valencia 鈥搚 me atrevo a decir que de otros muchos territorios del Estado espa帽ol鈥 ten铆an una relaci贸n fluida con el movimiento feminista. La ley de Peligrosidad y Rehabilitaci贸n Social tambi茅n les afectaba, claro. Tanto que es el mism铆simo Rampova el autor de una de las im谩genes m谩s ic贸nicas del movimiento feminista. Piro Subrat, en Viento Sur, asegura que 芦Rampova es la dise帽adora de uno de los dibujos m谩s utilizados por los diversos feminismos estatales a lo largo de los a帽os: el que aparece una figura humana fusionada con el s铆mbolo femenino levantando un pu帽o. Sin embargo, este s铆mbolo lo he visto utilizado por supuestas feministas que excluyen a las personas trans de sus espacios y que ejercen violencia tr谩nsfobica dentro y fuera de las redes sociales, lo cual da que reflexionar sobre hasta qu茅 punto las aportaciones que han realizado a nuestros movimientos personas como Rampova caen en semejante grado de invisibilidad禄.

No era una 茅poca f谩cil para las travestis. Tampoco es f谩cil ahora.

