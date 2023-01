–

De parte de Anarquia.info January 13, 2023 155 puntos de vista

Me lanzó a escribir unas cuantas líneas en las cuales quiero agradecer profundamente el apoyo anonimx y ácrata que me han hecho llegar atravesando estos sólidos muros que hoy me encierran.

Hace ya más de una década decidí tomar las ideas, e intentar reflejar con actos lo que cargaba en este corazón negro. El cual sabía que era un duelo a muerte, combatir a esta sociedad carcelaria y a todo aquel que sustenta este modelo de miseria.

La historia ha sido manchada con nuestra sangre irreductible y de combate. La inquietud de las bellas mentes nos ayuda a mantener presentes, a nuestrxs caídos y a la vez nos da claridad de quienes merecen nuestras convicciones insurreccionales. Sostiene todo nuestro desprecio eterno a la autoridad y a todo aquel que nos quita lo hermoso de la libertad. Libertad que se atesora en nuestros negros corazones.

Agradecer la preocupación de los distintos presxs politicxs que han estado atentos desde que llegue a este centro de exterminio.

A Juan aliste y a Marcelo Villarroel que desde el primer momento se comunicaron, para saber de mi situación.

Al abrazo estrechado con el comandante Ramiro de ánimo y fuerza a Francisco Solar y a Juan Flores que me hicieron llegar encomiendas.

Aquel gesto no pasó inadvertido entre los demás presos comunes. Quienes admiradados, guardaron respeto por aquella expresión de solidaridad entre rebeldes, subversivos, autónomos, anarquistas y combatientes.

Expresiones que reflejan, que la solidaridad no es solo palabra escrita.

«En este punto no existen las vacilaciones, la decisión ya está tomada y

no hay vuelta atrás. Abandono la comodidad de lo establecido y me

aventuró a la incertidumbre del enfrentamiento»

Kalinov Most

«A la vida es necesario brindarle la elevación exquisita del brazo y la

mente. enfrente a la sociedad con sus mismas armas, sin inclinar la

cabeza por eso me consideran y soy un hombre peligroso»

Severino Di Giovanni

Un Saludo fraterno a mis amigxs y compañerxs afines. A mi hermano y compañero amado que se encuentran bajo investigación en la cárcel Santiago 1 por este mismo caso.

A lxs compañerxs en la calle que desde que allanaron los 6 domicilios buscándome, han estado días y noches brindándonos amor y apoyo.

Abrazos apretados a las familias,manadas,compañerxs,abogadxs,amigxs,afinidades y conspiradores del mundo entero.

La guerra continúa…nada ha acabado

A golpear certero y a la cabeza del enemigo

Que viva la anarquía

Aldo Hernández Valdés- Prisionero anarquista

Módulo 12 /Cárcel de exterminio la gonzalina