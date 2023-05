–

Las mujeres han convertido al rap en un mecanismo para denunciar las distintas formas de violencia y desigualdades que han sufrido a lo largo del tiempo, afirma Nelly Lucero Lara Ch谩vez, acad茅mica de la Facultad de Ciencias Pol铆ticas y Sociales.

En entrevista, a prop贸sito del D铆a Internacional del Rap, que se conmemora el d铆a de ma帽ana 3 de mayo, cuenta que este g茅nero musical se ha convertido en una forma de expresi贸n que vincula la poes铆a con el ritmo.

En este sentido, asegura, si se parte del hecho de que a las mujeres sistem谩ticamente se les ha prohibido tomar la palabra 鈥揷omo un mandato del patriarcado鈥, entonces este canto es una forma de interpelarlo.

鈥淓l rap llega a M茅xico en la d茅cada de los 90 y las primeras raperas en el pa铆s emergieron en Ciudad de M茅xico, a trav茅s de dos agrupaciones que fueron emblem谩ticas: una de ellas es Los Pollos Rudos de Ecatepec, conformada por Jezzy P. y Luz Reality; y la otra es Sabotaje, de la cual formaron parte Ximbo y Malik. Estos dos grupos condensaron el primer momento del escenario del rap hecho por mujeres, mediante una particularidad discursiva, ya que tomaron de referencia en sus canciones elementos de la cultura hip hop como el DJing y el grafiti鈥, menciona la acad茅mica.



Lara Ch谩vez, quien hizo una estancia posdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios de G茅nero, indica que fue en 2006 cuando la rapera chilena Moyenei Vald茅s lleg贸 a M茅xico y convoc贸 a mujeres que fueron precursoras cantando rap y crearon la agrupaci贸n Rimas Femeninas sobre la Tarima, mediante la cual lograron reivindicar la presencia del g茅nero femenino en el 谩mbito musical. Es a partir de ese momento que las integrantes comienzan a cantar acerca de su experiencia al estar en un escenario y dan cuenta de lo que sucede en su d铆a a d铆a.

Para 2014, comenta, las raperas empezaron a denominarse feministas, a trav茅s de dos agrupaciones que emergieron en la periferia del pa铆s: Los Batallones Femeninos de Ciudad Ju谩rez, Chihuahua; y Advertencia Lirika, de Oaxaca, del cual emerge Mare Advertencia Lirika, quien es una de las que ha logrado consolidar su carrera como solista.

鈥淓stas raperas no se denominaban a s铆 mismas como feministas, pero su tr谩nsito por Ciudad de M茅xico y su relaci贸n y v铆nculo con el espacio acad茅mico, sobre todo universitario, fue donde identificaron que el discurso 鈥揹esde el cual ellas est谩n cantando鈥 era un referente del feminismo鈥, agrega.

Pese a que algunos de estos grupos tuvieron una corta duraci贸n, desde hace unos dos a帽os algunas de sus integrantes contin煤an cantando en solitario.

驴Qu茅 denuncian las raperas a trav茅s de sus canciones?

Nelly Lara Ch谩vez afirma que el rap feminista tiene una relaci贸n con el contexto latinoamericano, ya que este g茅nero denuncia las desigualdades y los esquemas jer谩rquicos que perviven en el entorno, e hist贸ricamente la oralidad ha sido una de las maneras en las cuales Am茅rica Latina ha denunciado las distintas formas de opresi贸n de las que ha sido v铆ctima.

Sin embargo, resalta, las mujeres no solamente se pronuncian sobre desigualdades de g茅nero, sino tambi茅n raciales y econ贸micas. 鈥淟as raperas feministas, a trav茅s de su canto y de sus experiencias cotidianas, han logrado exhibir las distintas formas de violencias y de opresi贸n por las que han atravesado. Adem谩s, es de este modo que generan estrategias de enunciaci贸n como tomar la palabra, pero tambi茅n de expresar sus emociones, ya que hablan desde el dolor, la rabia y la alegr铆a. Incluso algunas se atreven a contar sus propias historias鈥.

La universitaria se帽ala que, mediante el rap, las mujeres han logrado configurar en primera instancia un lugar de enunciaci贸n propio. En este sentido, recuperan estrategias de feministas radicales de la d茅cada de los 60, como la manera en la que manifiestan las formas de violencia.

Otro elemento a destacar, detalla, es que es complicado encontrar el l铆mite entre una rapera feminista y una activista, ya que la mayor铆a se consideran a s铆 mismas como sujetas con vocaci贸n de transformar los hechos que da帽an a las mujeres, y lo hacen a trav茅s de sus canciones.

Adem谩s, dentro de la cultura del hip hop, las mujeres han encontrado un proceso de empoderamiento como dar cuenta de su presencia en una cultura que normalmente ha sido formada en lo masculino. Una de las estrategias de liberaci贸n que ellas han hallado en el rap, destaca la catedr谩tica, es el hecho de hacer uso de su cuerpo y tomar espacios p煤blicos para grafitear.

Para Lara Ch谩vez, las raperas feministas est谩n denunciando que seguimos viviendo en contextos de violencia contra las mujeres y que es necesario transformarlos en conjunto. De esta manera reescriben la historia del hip hop, una cultura que las hab铆a dejado tambi茅n en la periferia, y de la cual en la actualidad son protagonistas y constructoras de la propuesta que emergi贸 en el Bronx, en Nueva York, considerado el lugar donde naci贸 el hip hop, finaliza.

Atreverse a decir las cosas y alzar la voz: Ximbo

El rap es una forma de atreverse a decir las cosas y de alzar la voz, mediante 茅l externamos lo que sentimos y pensamos. Para las mujeres este g茅nero representa una forma de conocernos, hermanarnos e identificarnos con las dem谩s, afirma Jimena de Santiago, conocida como Ximbo, egresada de la Facultad de Filosof铆a y Letras de la UNAM, quien es una de las precursoras en este ritmo y actualmente contin煤a cantando.

En entrevista, la rapera cuenta sobre sus inicios en el mundo del rap y c贸mo, a lo largo de su trayectoria creando rimas, ha visto que las mujeres, para lograr transformar estos espacios, tuvieron que enfrentar circunstancias que las hac铆an vulnerables y desiguales.

En 1996, cuando Ximbo empez贸 a rapear recuerda que ya hab铆a una brecha de visibilidad y salarial para ellas. 鈥淭en铆amos menos espacio, nos pagaban menos y, por si fuera poco, consideraban que nosotras sab铆amos menos de hip hop por el hecho de ser sujetas femeninas鈥, se帽ala.

Rememora que era com煤n ver que las mujeres 鈥搎ue se sub铆an a los escenarios a rapear鈥 usaran ropa holgada. 鈥淢e di cuenta de que yo realmente usaba ropa de este estilo, por el hecho de que al estar arriba del escenario escuchaba que me dec铆an cosas que me hac铆an sentir inc贸moda, mencionaban palabras que no le dir铆an a un hombre鈥, enfatiza.

鈥淥tro de los retos que tuvimos que enfrentar, es que nos hac铆an creer que no val铆amos la pena, que no ten铆amos nada importante que decir, y que nuestros temas no eran parte del hip hop; cuando dentro de este g茅nero se puede hablar libremente de cualquier asunto.鈥

Pese a las circunstancias que enfrent贸, Ximbo considera que continu贸 cantando en estos escenarios porque comenz贸 a juntarse con otras: 鈥渆ra algo reconfortante y me hac铆a sentir segura el hecho de compartir espacios con ellas鈥, asegura.

鈥淓n 2006 entr茅 al colectivo Rimas Femeninas sobre la Tarima junto a Moyenei Vald茅s y otras raperas, fue en este momento cuando comenzamos a cantar temas relacionados con las mujeres y creamos espacios exclusivos. Empezamos a identificarnos en el feminismo de manera abierta鈥, explica. Y a帽ade la artista, 鈥渆l feminismo cuenta con muchas vertientes y cada una de nosotras tiene la libertad de elegir c贸mo lo quiere vivir鈥.

Para la rapera, sus canciones son una forma de denuncia, y siempre hay en ellas una postura pol铆tica y contenido social y, por supuesto, tambi茅n una femenina.

En cuanto a las denuncias, externa, pueden ser hacia m铆, quejas de m铆; es decir, son una exploraci贸n para tratar de sanar, y al mismo tiempo una forma de reclamar las cosas que vamos perdiendo de nuestra identidad. Pero tambi茅n desde el feminismo abordo el hecho de que podamos caminar seguras por la calle, apunta.

A trav茅s de este g茅nero musical se pueden lograr muchas cosas siendo mujer, lo primero es que te atreves a alzar la voz. 鈥淓l rap se ha convertido ciertamente en una m煤sica que acompa帽a las luchas feministas, de manera muy clara por lo menos en M茅xico y Latinoam茅rica, y eso es reconfortante鈥, finaliza Ximbo.