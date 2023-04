–

En total recibe una renta neta del 35 % por un servicio que no brindan, pues solamente son intermediadores como gustan recalcar una y otra vez, y, aun as铆, funcionan a p茅rdidas y con un patrimonio en n煤mero rojo. En este contexto, a las puertas del fin de la burbuja especulativa de estas plataformas, es que se debate una propuesta laboral que deber铆a servir no 煤nicamente para proteger, sino tambi茅n para organizar a este sector tan vulnerable del proletariado.

La crisis de acumulaci贸n y las nuevas formas de explotaci贸n a medida

Durante las crisis de acumulaci贸n, los capitalistas aprietan a煤n m谩s las tuercas de su maquinaria de explotaci贸n y comienzan a saltar chispas. Las mismas chispas que prendieron las calles de Colombia durante los paros de 2019 y 2021, son las que estamos viendo incendiar las calles de Europa y las que alumbran el camino de la lucha proletaria, al transformar la apat铆a en rabia.

Pero por m谩s que aprietan las roscas, el mecanismo de extracci贸n de valor del capital est谩 tan estrangulado que parece que fuera a saltar por los aires de un momento a otro. Como una inmensa maquinaria vieja se va reventando por partes: desde grandes empresas a peque帽os negocios cerrados, bancos quebrados, despidos masivos y cientos de miles de proletarios y proletarias que transitan su adultez sin haber conocido nunca un trabajo estable. Por su parte, los Estados incrementan sus presupuestos de defensa, adentr谩ndose a esos callejones de guerra a los que se han abocado en las anteriores grandes crisis: la guerra comercial, la guerra interimperialista y sobre todo la guerra interclasista.

Mientras tanto, los ingenieros de capital ensayan m茅todos para reajustar el mecanismo de acumulaci贸n. Donde no pueden incrementar la productividad, se inclinan por renovar procesos de trabajo basados en la hiperexplotaci贸n, pero enmascar谩ndolos bajo llamativas aplicaciones virtuales que se utilizan para desechar los derechos y prerrogativas laborales ganadas por la clase proletaria.

Estas pr谩cticas de explotaci贸n articuladas a trav茅s de plataformas digitales agarraron fuerza a partir de la crisis de 2008, cuando el incremento del desempleo 鈥 fundamentalmente del desempleo a largo plazo鈥 allan贸 el camino para incrementar la desregularizaci贸n del trabajo. Al igual que la tendencia hacia la tercerizaci贸n, la deslocalizaci贸n, el recorte de prestaciones sociales e incluso la vuelta a formas muy antiguas de explotaci贸n como el trabajo a destajo, la 鈥渇lexibilizaci贸n鈥 a trav茅s de plataformas funciona como otro mecanismo del capital para incrementar la extracci贸n de plusval铆a, pero ahora bajo la forma de sofisticadas aplicaciones tecnol贸gicas. En realidad hacen parte tanto de la intensificaci贸n de la lucha de clases, como de la competencia capitalista, aunque en poco incrementan la productividad del trabajo, ni ayudan a revertir la crisis.

Ahora bien, todo indica que la burbuja de las start-ups est谩 cercana a reventar, lo cual explicar铆a el desespero del CEO de Rappi. Esto vuelve m谩s urgente y necesaria una reforma laboral que se encamine a proteger a los trabajadores que dependen de esas plataformas, las que como garrapatas con forma de mostachos se enganchan a la espalda de los rappitenderos y se alimenta de su sangre en cada pedaleada.

Lo que hay detr谩s de las plataformas digitales de trabajo

Las plataformas digitales de trabajo no son formas novedosas de generaci贸n de empleo, como se ha posicionado en los medios, sino manifestaciones de una subordinaci贸n laboral que evade las responsabilidades y exigencias que genera un v铆nculo laboral[2]. Esta subordinaci贸n laboral revestida de la m谩s absoluta precarizaci贸n es renovada por un soporte l贸gico y log铆stico bajo el cual se esconde una forma perfeccionada e intangible de control y vigilancia basada en datos e informaci贸n.

A pesar de publicitar 鈥渓ibertad y colaboraci贸n鈥, la sumisi贸n que imponen estas empresas es m谩s omnipresente porque no se hace inmediatamente expl铆cita. Empresas como Rappi establecen las reglas, los criterios de evaluaci贸n y los m茅todos de vigilancia sobre los trabajadores y su trabajo a trav茅s de un algoritmo programado para incrementar el control y la explotaci贸n del trabajo y as铆 maximizar la ganancia, pero del que nunca informan c贸mo funciona. Para m谩s desconcierto y mayor dominaci贸n, el algoritmo va cambiando, por lo que el trabajador queda sujeto a normas presentes y futuras, a lo existente y a lo hipot茅tico. Lo peor es que el control sobre el trabajo se transfiere a una multitud de consumidores, que eval煤an a los repartidores en cada servicio demandado. El resultado de la evaluaci贸n queda visible para cada usuario que pretenda acceder al servicio de ese trabajador[3].

Los consumidores alimentan la 鈥Matrix鈥 y hacen parte del vigilante colectivo que fiscaliza de forma permanente al trabajador, quien sabe que constantemente es monitoreado y evaluado, que todas sus acciones son datos susceptibles de ser recolectados y procesados. La app, el c贸digo QR de su maleta, los restaurantes, los clientes, todo alimenta la base de datos de la empresa y refuerza el control virtual al que es sometido.

Como va comprobando d铆a a d铆a, el l谩tigo del algoritmo es mucho m谩s desp贸tico y opresivo que cualquier supervisor. Controla d铆a y noche. Lo que hace o lo que deja de hacer tiene consecuencias, porque la Matrix todo lo ve, todo lo anota y nunca olvida. Si se porta bien, el algoritmo le premia y de paso le aprieta un poquito m谩s las clavijas; si se porta mal le desconecta por un tiempo para que modifique su comportamiento. La libre elecci贸n que queda en sus manos es la de ser un 鈥渃olaborador鈥 diligente y sumiso o quedarse sin trabajo, porque si reincide en su indisciplina, la Matrix le bloquea.

El control virtual puede pasar a formas menos sutiles y m谩s intimidantes cuando es necesario. Rappi tiene denuncias en la Fiscal铆a de Colombia por presuntas intimidaciones y seguimientos a empleados, los cuales incluso han tenido que abandonar el pa铆s[4]. En Argentina, donde m谩s r谩pido y con m谩s amplitud se crearon sindicatos y asociaciones para exigir mejores condiciones laborales, los trabajadores que protestan son bloqueados o dados de baja, como reconocen sus directivos. De hecho, en este pa铆s se llev贸 a cabo una huelga en 2018, a trav茅s de la cual consiguieron que se aumentara un 15 % el pago por domicilio. Sin embargo, la compa帽铆a bloque贸 a la mayor铆a de los trabajadores que participaron en la huelga[5].

Rappi cuenta tambi茅n con denuncias por lavado y fraude fiscal[6], adem谩s de miles de acciones legales relacionadas con 鈥渂loqueos cr贸nicos y arbitrarios a cuentas鈥, de multitud de querellas en los ministerios de trabajo de todos los pa铆ses donde opera por violaci贸n al derecho de asociaci贸n y de negociaci贸n colectiva, e incluso con multas por violar las normas de tratamiento de datos de los usuarios. Y es que seg煤n la Fundaci贸n Karisma, dedicada a la seguridad digital, la aplicaci贸n 鈥渁煤n no ofrece la opci贸n de darse de baja. Tan solo se puede eliminar del m贸vil. Por eso sigue utilizando tu n煤mero de tel茅fono, el historial de compras, el correo y otros datos de forma totalmente indebida y muy poco transparente鈥 [7].

Como sostiene Srnicek, autor del libro Capitalismo de Plataformas[8], estas empresas son un potente aparato extractor de datos, que se convierten en un tipo particular de materia prima para optimizar los procesos de producci贸n, el conocimiento de las preferencias de los consumidores, controlar a los trabajadores y brindar los cimientos para nuevos productos y servicios que vender a los anunciantes.

En Argentina, el centro de estudios Fundar pudo detectar que las plataformas de domicilios como Rappi extraen al menos 173 datos en total: de los propios clientes (50), de los comercios que elaboran las comidas (32), de los repartidores (65) y de la misma plataforma (35)[9].

A pesar de que existe una convergencia entre vigilancia y actividad lucrativa, el gigantesco financiamiento que las grandes fundaciones, corporaciones y fondos de inversi贸n otorgan a estas start-ups estar铆a m谩s relacionado con el inter茅s en la recolecci贸n de datos y la extensi贸n de lo que tambi茅n se conoce como 鈥渃apitalismo de vigilancia鈥 y menos con una rentabilidad que pocas veces se alcanza 鈥攅l 90 % fracasa鈥 y que cuando se logra tiene poca proporci贸n con el dinero invertido. No olvidemos que los datos no solamente sirven para controlar el presente, sino tambi茅n para anticipar conductas y as铆 dirigirlas o influenciarlas.

La burbuja de las start-ups a punto de reventar y Rappi en una situaci贸n de retroceso

Rappi hace parte de lo que Srnicek llama plataformas austeras, que son aquellas que reducen al m铆nimo los activos propios y externalizan todos los costos que se derivan de su actividad, traslad谩ndoselos a sus trabajadores. En muchas ocasiones su 煤nico activo es la aplicaci贸n鈥 que incluso puede ser alquilada鈥, mientras que el resto de los medios de producci贸n que entran en el proceso productivo, como los medios de transporte y los implementos distintivos de la empresa, corren a cargo de los trabajadores.

Pero el t茅rmino de austera no significa que no tengan capital. En realidad han recibido ingentes cantidades de recursos de los Fondos de Riesgo, cuyo traslado fue favorecido por la pol铆tica monetaria laxa鈥 de bajos tipos de intereses鈥 y por la enorme cantidad de capital excedente generado en las 煤ltimas d茅cadas. Rappi en concreto ha tenido de 2018 a 2021 siete rondas de inversi贸n, en las que ha levantado cerca de 2.200 millones de d贸lares.

Estas inyecciones de capital no son pr茅stamos, sino inversiones. En cada ronda los inversionistas se quedan con un porcentaje del capital social, que suele ser cercano al 20 %. Aunque no sabemos qu茅 porcentaje se negoci贸 en cada una de ellas, seg煤n Andr茅 Bilbao 鈥攊ntegrante del equipo fundador de Rappi鈥 en la primera ronda se entreg贸 el 50 % de la compa帽铆a a los inversionistas[10], por lo que a estas alturas el porcentaje de capital social en manos de los fundadores debe ser meramente simb贸lico, en t茅rminos porcentuales.

Esto implica dos cosas: a) que no tenga m谩s campo para financiarse por esa v铆a, debido a que es muy probable que ya haya agotado todas sus rondas de financiaci贸n; y b) que por mucho que sus fundadores usen el mantra de 鈥渆mpresa colombiana鈥 como disculpa m谩s que c铆nica para explotar impunemente a sus trabajadores, Rappi no es m谩s que otra multinacional que explota fuerza de trabajo colombiana鈥 entre otros pa铆ses de AL- para engordar una burbuja a la que han apostado distintos capitalistas.

En realidad, las start-ups siempre han sido apuestas regidas por la estrategia de sus inversionistas, de 鈥渃recimiento primero, ganancias despu茅s鈥[11]. Por eso la colosal masa de recursos que reciben tienen m谩s que ver con la necesidad de acaparar mercados, que con la exigencia de ser rentables. Los inversionistas, como en el juego del Risk, apuestan a controlar todo el tablero de juego. Hasta que la start-up no alcanza un estatus de monopolio, o cuasi-monopolio, su valor de mercado es totalmente especulativo. Pero como en todos los juegos, el asunto se complica cuando se acaba el tiempo, que es precisamente lo que sucede ahora con el cada vez m谩s inminente fin de la burbuja especulativa de las start-ups.

Y de todas, las que parecen estar peor paradas son las de reparto a domicilio. La recesi贸n, la inflaci贸n y la subida de las tasas de inter茅s han motivado una progresiva p茅rdida del poder adquisitivo de los consumidores; y con los salarios reales cayendo en picado, era de esperar que las familias recortasen gastos extras. Deliveroo, Glovo, Gorillas, Gemir, GoPuff, DoorDash, entre otras鈥 recortan plantilla, cesan actividades en varios pa铆ses y ven desplomarse sus acciones. Las start-ups que no consiguen quien las compre suspenden sus operaciones, mientras que otras son cerradas por sus compradores al poco de ser adquiridas.

驴Y c贸mo queda Rappi en este punto? La empresa qued贸 valorada en US$ 5.250 millones despu茅s de su 煤ltima ronda de liquidaci贸n[12]. Pero nada respalda esa cifra. De hecho, esa valoraci贸n es 煤nicamente un envite que debe validarse en un 鈥渆vento de liquidez鈥. Y estos eventos de liquidez pueden ser de tres tipos: i) que entre a cotizar en bolsa, lo que no puede suceder mientras de p茅rdidas; ii) que otra empresa la compre; o iii) que quiebre.

Por ahora, lo m谩s cercano a un evento de liquidez fue la venta de uno de sus propietarios-Delivery Hero鈥 en enero de 2022 de una porci贸n importante de su participaci贸n por US$150 millones[13]. La rentabilizaci贸n parece que no fue tan buena, ya que invirti贸 US$ 130 millones en 2018 y si el mercado realmente hubiera respaldado el valor de Rappi por US$ 5.250 millones, deber铆a haber recibido cuatro veces m谩s por las acciones vendidas. Por tanto, todo indicar铆a que el hipot茅tico valor de mercado de las start-ups en general, y de Rappi en particular, est谩 muy inflado.

La decepcionante salida a bolsa de la empresa Deliveroo en 2021 marca precedentes: en su primer d铆a las acciones cayeron 30鈥% y su valor de mercado se redujo en US$ 2.600 millones en un solo d铆a. Y esto sucedi贸 antes de la espiral de inflaci贸n, de la subida de los intereses y a pesar de estar respaldada por Amazon.[14].

Por tanto, una posible entrada en bolsa de Rappi parece algo muy lejano, ya que ning煤n a帽o ha conseguido dar beneficios y durante los 煤ltimos ejercicios su patrimonio neto ha pasado a ser negativo. Tampoco ha ayudado a su imagen la abrupta ca铆da en el listado de las 1.000 empresas m谩s grandes del pa铆s, bajando del puesto 385 al 771 en solamente un a帽o. En este listado aparece dentro del 12鈥% de empresas que dan p茅rdidas y del a煤n m谩s selecto grupo del 2,7鈥%, que dan p茅rdidas y tiene patrimonio negativo[15]. Que sus p茅rdidas alcancen al 95鈥% de sus ingresos operacionales es un dato m谩s que relevante.

Lo que vemos es que la empresa contin煤a 鈥榪uemando caja鈥, es decir, gastando capital para seguir funcionando, aunque ya no parece que le quede mucho juego. La 煤nica v铆a que le resta es seguir infl谩ndose para que alguna empresa grande la compre antes de que reviente la burbuja. Esta v铆a aclarar铆a tanto la reciente compra de la empresa de reparto brasile帽a Box Delivery[16], como su inserci贸n impulsiva en todos los sectores comerciales posibles, RappiTravel, (compra de tiquetes a茅reos), RappiGames (juegos en l铆nea), TurboFresh (env铆os de despensa a toda prisa), RappiCash (retiro de dinero a domicilio), RappiLiveEvent, RappiM煤sica, 鈥 Tambi茅n explicar铆a el reciente salto a la banca digital, con el que RappiPay pasa de ser una billetera digital con opci贸n a tarjeta de cr茅dito a ofrecer los servicios completos de un banco en l铆nea.

Pero sobre todo, nos ayudar铆a a entender la relaci贸n que hay entre esta 鈥渆xpansi贸n a la desesperada鈥 con su paranoia frente al proyecto de reforma laboral que, entre otras cosas, entrar铆a a regular el uso de datos. En general, Rappi teme que el proyecto de reforma pueda ser percibido como una mala se帽al para el mercado, y que contribuya a empeorar la deteriorada imagen que sus cifras de negocio reportan a unos inversionistas impacientes por cobrar sus apuestas antes de que la burbuja reviente. Y es que los principales socios de Rappi tambi茅n est谩n en apuros financieros: SoftBank registr贸 p茅rdidas por 23 000 millones de d贸lares en 2022, Vision Fund lleva cuatro trimestres en n煤meros rojos[17], Sequoia Capital fue una de las que m谩s perdi贸 con el derrumbe de FTX y ahora enfrenta una demanda colectiva y Delivery Hero, que mantiene un 8鈥% del capital social de Rappi, tambi茅n empez贸 a dar p茅rdidas.

Alej谩ndose cada vez m谩s del punto de equilibrio financiero (break-even point), sin poder dar el salto para cotizar en bolsa y sin acabar de concretar ofertas de compra atractivas, el 煤ltimo 鈥渆vento de liquidez鈥 鈥攅l de la quiebra鈥 ir铆a ganando terreno en un escenario de subida de las tasas de inter茅s y de dr谩stica reducci贸n de la financiaci贸n del capital de riesgo.

Adem谩s de la Reforma Laboral se necesitan m谩s propuestas

El proyecto de ley viene a responder a algunas de las denuncias y demandas que se ven铆an haciendo desde el campo proletario frente a esta modalidad de hiperexplotaci贸n que se impone desde el llamado capitalismo de plataforma. Esto en tres 谩mbitos: a) reconocer la relaci贸n de trabajo y vincularlos mediante contrato de trabajo, gozando de todos los derechos y garant铆as aplicables a los trabajadores y trabajadoras dependientes; b) garantizar el derecho a la seguridad social y c) regular y garantizar la transparencia de los sistemas automatizados de supervisi贸n y toma de decisiones, impidiendo que los trabajadores sean suspendidos, restringidos o cancelados de la plataforma o retenidas sus remuneraciones injustificadamente. Adem谩s, se veta el manejo de datos personales que no est茅n directamente relacionados con la ejecuci贸n del contrato.

Este 煤ltimo punto de regular y garantizar la transparencia del funcionamiento del algoritmo y el manejo de datos es crucial, ya que estas empresas se est谩n utilizando para alimentar una red de disciplinamiento y control social sin precedentes. Un solo ejemplo para rese帽ar este punto: el 98鈥% de los responsables de recursos humanos usar谩n este a帽o algoritmos e inteligencia artificial para decidir a qui茅n contratan, a quien ascienden y a quien despiden.[18].

El proyecto de ley no establece que el contrato tenga que ser de ocho horas, de hecho contempla la posibilidad de reglamentar modalidades de tiempo parcial, tampoco establece la exclusividad, si no antes bien especifica que no podr谩 pactarse cl谩usula de exclusividad. Lo que establece es que al final de cada mes se informar谩 a los trabajadores y a las entidades recaudadoras de aportes el n煤mero de horas laboradas, incluido el tiempo en que estuvieron conectados a la plataforma, y se pagar谩 y cotizar谩 en funci贸n de ellas.

Y aunque sin duda es una propuesta reformista, aporta cierta protecci贸n a unos trabajadores que hasta ahora se encuentran en la m谩s absoluta indefensi贸n y le recorta poder al capital, en el momento en que este necesita con m谩s desesperaci贸n arreciar su lucha contra el trabajo. Es importante, por tanto, aprovechar esta reforma para fortalecer el sindicato de trabajadores y trabajadoras de plataforma e impulsar un convenio colectivo para el sector.

Tambi茅n resulta interesante que en la exposici贸n de motivos de la reforma se reconozca, aunque de forma t铆mida, al capitalismo como un sistema de opresi贸n que se basa en relaciones desiguales y de explotaci贸n laboral鈥.[19].

Sin embargo, su mayor limitante es que no propone alternativas positivas para revertir la precarizaci贸n y hacer frente a la m谩s que anunciada debacle de las plataformas. Como plantea Srnicek, 鈥渆n vez de solamente regular las plataformas corporativas, se deber铆an realizar esfuerzos para crear plataformas p煤blicas 鈥攑lataformas propiedad del pueblo y controladas por 茅l.鈥[20].

El momento es propicio. El gobierno podr铆a implementar una plataforma de reparto p煤blica o mixta (cooperativa de repartidores-estado-comercios) anticip谩ndose al probable quiebre de Rappi, ya que de producirse, muchos factores pol铆ticos y econ贸micos de forma tramposa podr铆an echarle la culpa a la reforma laboral.

Una plataforma p煤blica o mixta servir铆a de 鈥渞ed de salvamento鈥, pero esta vez ejecutada para rescatar a los trabajadores y no a capitales par谩sitos y especulativos. Los beneficios ser铆an m煤ltiples y favorecer铆an a amplios sectores sociales.

Al no necesitar los colosales gastos de expansi贸n monop贸lica, podr铆a operar con comisiones de reparto mucho m谩s bajas que las actuales, beneficiando a los comercios peque帽os y medianos鈥 cuyos escasos m谩rgenes son hoy cercenados por las plataformas鈥 y reduciendo los precios para los consumidores. Adem谩s, a trav茅s de ella el Estado podr铆a impulsar 鈥渟ubvenciones cruzadas鈥, que combinase el actual servicio con ayudas sociales, llevando medicinas y mercados a personas incapacitadas o adultos mayores, por ejemplo.

Pero lo m谩s importante es que garantizar铆a mejores condiciones de trabajo para los repartidores, generar铆a m谩s empleo y ayudar铆a a disminuir la intensidad de la competencia sobre los trabajadores, al permitir planificar mejor la gesti贸n social y cooperativa entre ellos.

Este aspecto es muy relevante, ya que m谩s del 60鈥% de los repartidores de Rappi pertenecen al proletariado migrante que, sumido en una doble condici贸n de vulnerabilidad 鈥攑roblema jur铆dico y presi贸n econ贸mica鈥, se ve obligado a aceptar jornadas laborales muchos m谩s largas. Obviamente, los capitalistas programan el algoritmo para incentivar y sacar provecho de una rivalidad inducida por la extrema necesidad.

As铆, una plataforma mixta en la que los trabajadores participaran en la planificaci贸n de las rutas y la distribuci贸n del trabajo, ayudar铆a a fortalecer la organizaci贸n, solidaridad y poder de lucha de este sector del proletariado, desterrando la xenofobia y la aporofobia que lo divide y dificulta su conciencia de clase.

Socializar estas plataformas es la 煤nica manera de transformar esas herramientas de control y dominaci贸n al servicio del capital, en medios para la planificaci贸n social. La 鈥淢atrix鈥 no es un ente aut贸nomo, sino una forma en que se materializa el poder de los capitalistas. Por lo tanto, todos los algoritmos que hoy programa el capital, deber谩 ser reprogramados por el proletariado y esto solamente se lograr谩 con organizaci贸n, movilizaci贸n, gesti贸n y lucha.

