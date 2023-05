–

De parte de Sare Antifaxista May 15, 2023 264 puntos de vista

Ante la huelga de jueces todavía se desconoce si se verá la vista contra la trabajadora que se enfrentó a una tanqueta en la huelga del Metal de Cádiz en 2021

«Me cogieron como cabeza de turco para amedrentar al resto del movimiento obrero»

«Hay que elevar ese nivel de conciencia de la clase trabajadora y hacerles ver que para salir de ahí se tienen que organizar y enfrentar el problema»

«Nosotros cada vez somos más pobres, no llegamos ni a final de mes»

Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

Raquel Rodríguez está citada en el Juzgado de Lo Penal este jueves 18 mayo. Desconoce si se celebrará la vista “como estamos con el tema de la huelga de funcionarios y jueces” dijo a Sare Antifaxista. Se celebre o no, esta trabajadora se ve en esta circunstancia porque “no acepté culpabilidad alguna como pretendía la Fiscalía en setiembre del año pasado” y, por eso, del Juzgado de Lo Social se ha elevado al de Lo Penal, que supondrá mayor sanción y costas.

Lamenta que en el anterior juicio la jueza “no reconoció las pruebas que llevé sobre los golpes, contusiones y el efecto de los gases lacrimógenos que me afectaron a mi salud”, como recogían los informes médicos del Servicio de Urgencias del Hospital de Cádiz, y se prepara para hacer frente a una sanción bastante más alta para lo que ha pedido solidaridad a través de este número de cuenta: IBAN: ES56 1465 0100 91 1706660769. Todo porque se enfrentó a la represión policial y a la tanqueta durante la huelga del Metal en Cádiz en 2021. Deja claro que se le aplica la ley mordaza “que es una vergüenza antidemocrática”, que ‘el autodenominado gobierno más progresista’ “ha sido incapaz de derogar, ley típica de una dictadura fascista que deja al descubierto el carácter represivo de este Estado y sus gobiernos. Creando demagogia y vendiendo humo, como el humo que nos lanzan los antidisturbios”.

https://sareantifaxista.blogspot.com/2022/09/raquel-rodriguez-la-ley-mordaza-es-una.html

https://sareantifaxista.blogspot.com/2022/10/raquel-rodriguez-no-acepto-la.html

¿Qué te han dicho, cómo ves esta nueva citación judicial?

El juicio lo veo como un evento de represión del Estado contra mi persona. Principalmente, porque ya se sabe que la jueza del Juzgado de lo Social, cuando se celebró el primer juicio, la Fiscalía pretendía un acuerdo de una multa de 850 euros y quería que admitiera que era culpable. Al rechazarlo y la jueza no admitir las pruebas que le propuse, evidentemente ya sabía que esto es parte del aparato represivo contra mi persona, porque estamos contra la patronal. Porque todos los jueces y la policía son su brazo represor. Es lo que veo. Estoy condenada, lo que pasa es que creo que me lo pasan al Juzgado de lo Penal con la amenaza que la sanción sube muchísimo más que lo que me proponía la Fiscalía aceptando el acuerdo. Son más de 3.000 euros, más costas del juicio y abogado, que he cambiado.

Tu caso, como el de otros muchos, ¿es una forma de acallar las protestas en la calle para que nadie responda a la Policía cuando reprime las reivindicaciones justas de los trabajadores?

Evidentemente. A mi, me cogieron como cabeza de turco para amedrentar al resto del movimiento obrero. Esto ya se está viendo en España que a medida que avanza la clase obrera en protestas, reivindicaciones y huelgas, o simplemente en una manifestación, el Estado está arremetiendo con más represión contra aquellas personas que se están moviendo. No es mi caso sólo, se está presentado de forma continua contra la clase trabajadora para que no se mueva. Tenemos que tener claro y ser conscientes de que nos estamos enfrentando a un Estado monarco-fascista. Totalmente fascista, que arremete contra la clase trabajadora, porque sólo quieren defender los intereses de los monopolios capitalistas.

El Estado les sirve a ellos para defensa de sus intereses monopolistas, que son los que nos tienen en las condiciones de precariedad y explotación a la clase trabajadora. Son los que ahora mismo nos tienen en condiciones totalmente injustas, porque los alimentos han subido, los alquileres han subido, o sea hemos perdido poder adquisitivo, y estamos perdiendo todo. Hemos perdido derechos, hemos perdido, incluso, la libertad, y nos vienen con represalias a quienes intentan mejorar desde la clase trabajadora. Nos condenan a lo que ellos quieren, sobre todo, a la miseria. Es como pasa en Estados Unidos.

Nos están quitando la Sanidad, se está produciendo el desmantelamiento de los Servicios Sociales, pero la clase obrera no puede prescindir de ellos, porque la clase obrera con el sueldo que cobra no puede hacer frente a desembolsar un capital de unos servicios privados para ir al hospital, o para una operación; tampoco puedes pagar una Educación privada, eso sólo lo pueden pagar los ricos, los que tienen dinero. Nosotros cada vez somos más pobres, no llegamos ni a final de mes. No nos llega el dinero para lo básico, para lo mínimo que es comer.

A eso iba, la inflación sigue elevada ¿qué te parece el acuerdo CCOO, UGT y la patronal de subida salarial?

Es un nuevo engaño. Un gran engaño. Llevan más de 40 años engañando a los trabajadores y trabajadoras, engañando y reprimiendo a la clase trabajadora.

¿Por qué no hace nada la clase trabajadora ante esa represión del poder y de los capitalistas ante ese engaño continuado?

La clase trabajadora ha hecho mucho. Llevan años ejerciendo la represión contra la clase trabajadora. Más de 40 años engañando a la clase trabajadora. Está muy harta de esos engaños. Pero ha aceptado delegar en los políticos, a votar cada cuatro años y olvidarnos de todo. Evidentemente, la clase obrera tiene un nivel de conciencia muy bajo, entonces hay que elevar ese nivel de conciencia de la clase trabajadora y hacerles ver que para salir de ahí se tienen que organizar y enfrentar el problema. También debemos ser consecuentes, a pesar de que sabemos, a qué nos vamos a enfrentar, porque todos sabemos que ellos tienen el aparato represor y tienen herramientas suficientes para reprimirte y para hacer los montajes policiales para ‘enchironarte’ y quitarte de en medio.

Sabemos y debemos ser conscientes de a qué nos enfrentamos, pero es que no queda otra salida, porque todo esto deriva de que el sistema capitalista está agonizando y nosotros estamos yendo más a la miseria y la precariedad en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos laborales. No queda otra salida.

Ahora mismo se están produciendo las condiciones objetivas para a salir a la calle organizadamente para solucionar este problema frente al enemigo de clase que es el capitalismo. Se pueden hacer pequeñas luchas unilaterales, elevar el nivel de conciencia, pero al fin y al cabo la clase obrera se tiene que organizar para cambiar la base, para hacer una transición socialista real, porque aquí no hay democracia aquí, nos han estado engañando más de 40 años ya. Al final, el sistema capitalista necesita los estados para perpetuarse y tener esos partidos de izquierda, de derecha, de centro para perpetuarse. Da igual lo que votes en este sistema; el problema no es votar, el sistema es una farsa.

Así que nos enfrentaremos el 18 de mayo a la represión del Estado contra mi persona. Porque, evidentemente, ya sabemos que en todas las huelgas cogen a ocho o diez cabezas de turco. Esta vez me ha tocado, pero la siguiente tocará a cualquiera. Nadie está a salvo.

¿A qué hora es el juicio del 18 de mayo?

El juicio está previsto para las 11:00 horas. Ya veremos si se celebra, como están jueces y funcionarios de huelga. ¡A ellos no les mandan los antidisturbios! Ellos hacen huelga para mejorar sus condiciones, nosotros hacemos huelga, no solo no mejoramos las condiciones, sino que nos mandan a la policía para reprimir a la clase trabajadora. Pero no les es suficiente, porque además nos represalian judicialmente para que nos amedrentemos para evitar esas reivindicaciones y que la gente salga a la calle. Al final, todo está muy bien organizado y financiado. Ese también es dinero nuestro. Esa represión contra nosotras lo pagamos nosotros mismos.

Desde que te detuvieron en 2021 en la huelga del Metal en Cádiz, ¿ha cambiado algo?

Aquí por lo que sé Yolanda Díaz se ha presentado en el Ayuntamiento del cambio un par de veces. La primera vez vino con mucha prisa y la segunda creo que no han llegado a nada. Se sentaron CTM, CGT y los enemigos declarados de la clase trabajadora, que son CCOO y UGT, evidentemente, se sentaron, pero la situación en Cádiz sigue exactamente igual. Hay carga de trabajo temporalmente; trabaja la gente doce días. Sede lo que se trata es de establecer una economía planificada para que la clase obrera pueda vivir dignamente, porque aquí en Cádiz han desmantelado todo. Más no pueden quitarnos. Nos han quitado la agricultura, la pesca, nos quitaron la industria…y ahora mismo lo que tenemos es el sector hostelero, muy mal pagado y muy explotado, y sector de servicios como limpieza; poco más queda. La gente se está exiliando, los gaditanos se van. Para mi Cádiz ya no es mi Cádiz, sino que es igual que Mallorca o Ibiza, mucho turismo. La situación es pésima.

¿Cómo va la recogida de ayuda que pedías para hacer frente a esa sanción judicial?

De momento, ha entrado una cuarta parte de lo que se prevé que será la sanción, vamos de lo que me piden. Está un poco parado. Llevamos una semana o semana y media, pero llevamos una cuarta parte de la sanción. Están colaborando brigadas antifascistas de Cadiz y personas de forma individual, la solidaridad de la gente se ha visto reflejada. Todavía queda para hacer frente a la sanción, más gastos de abogados, etc. Con mis ingresos, a duras penas puedo pagar.