Raquel Rodriguez ha pasado esta mañana por el Juzgado de Primera Instancia de Puerto Real en Cádiz, arropada por muchas personas solidarias. “No acepto culpabilidad alguna como pretende la Fiscalía” ha afirmado a Sare Antifaxista una vez que ha salido del juzgado. También ha manifestado que la jueza “no ha reconocido las pruebas que he llevado sobre los golpes, contusiones y el efecto de los gases lacrimógenos que me afectaron a mi salud” como se recoge en los informes médicos del Servicio de Urgencias del Hospital de Cádiz.

“De vergüenza”, así ha tildado Raquel Rodriguez su paso por el Juzgado de Primera Instancia de Puerto Real. Se enfrentó a la tanqueta durante la huelga del Metal en Cádiz y está acusada de revelación de secretos y de injurias contra las Fuerzas de Seguridad del Estado tras difundir imágenes de las cargas en la huelga del Metal de Cádiz, que se desarrolló en noviembre de 2021 en Cádiz.

La Fiscalía pretendió que Raquel Rodríguez se declarara culpable y asumiera una multa de 850 euros, pero no ha aceptado. “Salimos en apoyo de los trabajadores en huelga porque cada vez más la clase trabajadora sufre la explotación laboral. Fue una huelga legal y lo que pasó es que la policía nos atacó. Atacó a un barrio obrero. A ellos deberían juzgarles”.

En declaraciones a Sare Antifaxista, afirma que “a la clase trabajadora se nos trata con indiferencia” y lamenta que la jueza “no vea importante lo que en realidad ocurrió allí. No me ha mirado a los ojos. Nos dice que la defensa de las fuerzas armadas es anterior a la defensa de la clase obrera”.

Para Raquel Rodríguez “lo único que quieren es que agaches la cabeza o cosas peores. No lo voy a hacer. No hice nada. Sin embargo, me han acusado ellos, me dieron golpes y me echaron gases lacrimógenos, pero la jueza no ha aceptado los informes médicos como pruebas de lo que allí sucedió”.

El 18 de mayo de 2023 tendrá que acudir a la Audiencia Provincial de Cádiz. Allí se celebrará otra vista judicial. “No voy a ceder”, dijo.

La Coordinadora de Trabajadores del Metal de Cádiz que estuvo apoyando a Raquel Rodríguez ha exigido que se retiren todos los cargos.

