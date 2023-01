–

Recuerdo hace unos a帽os, estando todav铆a el papa em茅rito reci茅n fallecido en el trono de Roma, que hubo manifestaciones masivas por la celebraci贸n en Madrid de no s茅 que jornadas joviales de la Iglesia, con la visita de innumerables j贸venes cat贸licos y del propio, entonces, sumo pont铆fice. El caso es que uno, gru帽贸n y curioso por naturaleza, se pas贸 por aquellas protestas para ser testigo de algunas escenas curiosas. As铆, los manifestantes, cada vez que se cruzaban con aquellos feligreses de corta edad venidos de tierras lejanas les espetaban, a modo de mantra, algo as铆 como 芦隆Vuestro Papa es un nazi!禄. Es muy posible que la indescriptible expresi贸n de los fervorosos creyentes, a medio camino entre el estupor y el espanto, estuviera motivada sencillamente por la incomprensi贸n del idioma castellano, aunque no es descartable que estuviera originada en la ignorancia pura y dura acerca del fondo de la cuesti贸n. Hay que decir, cierto es y como no podr铆a ser de otra manera, que Joseph Ratzinger, cuyo nombre art铆stico fue Benedicto XVI, fue sin duda un tipo ultraconservador y, se destap贸 en su momento, hab铆a pertenecido al parecer a las Juventudes Hitlerianas, algo que 茅l mismo aclar贸 fue de manera forzosa siendo un tierno infante. El caso es que, pretendiendo ser el que suscribe algo racional en sus protestas, sufr铆 algo de verg眉enza ajena ante aquellos gritos iracundos que transgred铆an sin pudor la ley de Godwin.

Y es que uno pensaba que acud铆a a aquellas manifestaciones para protestar por una instituci贸n eclesi谩stica abiertamente reaccionaria, opuesta a todo asomo de librepensamiento, mis贸gina, hom贸foba, que santifica la pobreza en lugar de combatirla, as铆 como feroz y nauseabundamente jerarquizada, hasta el punto de que el fulano que est谩 en la c煤spide, sin asomo de la menor verg眉enza, asegura estar en contacto con un ser sobrenatural todopoderoso. No tuve la sensaci贸n de estar compartiendo esa visi贸n con gran parte de los manifestantes, que parec铆an lamentarse exclusivamente de que hubiera un tipo excesivamente conservador al frente de la instituci贸n; los hechos parecen haberme dado la raz贸n cuando, no mucho despu茅s de aquello, un Papa supuestamente progre sustituy贸 a Ratzinger. Que todo cambie para que todo siga igual, que dijo el cl谩sico. Y, ojo, viendo como la derecha m谩s repulsiva alaba al ahora fenecido supongo que da que pensar, pero yo prefiero que el clero se manifieste como lo que realmente es, qu茅 quer茅is que os diga. Ratzinger, como el propio Juan Pablo II antes que 茅l fue efectivamente azote del feminismo, de la homosexualidad y de todo af谩n ilustrado, as铆 como un dogm谩tico de los pies a la cabeza arguyendo esa necedad del relativismo moral que conlleva el progreso; seamos serios, 驴acaso un verdadero cat贸lico no debe ser todo esto?

Dejemos a Joseph Ratzinger descansar en paz y vayamos ahora con su sucesor, que al parecer encabeza el frente progresista dentro de la muy carca instituci贸n cat贸lica. Jorge Mario Bergoglio, de nombre art铆stico Papa Francisco, sucedi贸 a Benedicto XVI, si la memoria no me falla, all谩 por 2013. Las maneras del nuevo pont铆fice eran, por supuesto, m谩s cautas y cercanas y la pr谩ctica totalidad de la prensa, incluida esa que se dice de izquierdas, aplaudi贸 su llegada. La falta de an谩lisis riguroso, en cuanto a una instituci贸n sencillamente anacr贸nica, rivaliz贸 con una cuantiosa dosis de papanatismo ante cualquier memez que soltara el tal Francisco. Y habr谩 quien sostenga, con dudoso talante democr谩tico, la existencia de una innumerable masa enfervorecida, que sigue ciegamente a cualquier l铆der eclesi谩stico (o de otro tipo); claro, estamos por la absoluta libertad de conciencia, algo que en cualquier caso no parece tener cabida en una instituci贸n dogm谩tica que promueve la docilidad, la obediencia y la actitud acr铆tica en aras de una salvaci贸n ficticia que hay que dejar para otra vida. Francisco, eso s铆 con muy buenas maneras, no tard贸 en manifestarse como cualquier otra Papa: una abierta homofobia, que considera una patolog铆a toda condici贸n sexual que no conlleve la procreaci贸n, su condena a una cr铆tica radical a a religi贸n (acord茅monos del atentado a Charlie Hebbdo y lo que dijo el fulano) o sus necedades acerca de la virgen o el diablo en lugar de profundizar en los problemas sociales. Mis protestas contra alguien como Bergoglio, y lo que representa son tan en茅rgicas, como las que pretend铆 hacer hace a帽os sobre Ratzinger; siempre, en nombre de la racionalidad, del bendito librepensamiento y de eso tan denostado que denominan progreso. Hay quien sostiene que la Iglesia no deber铆a sucumbir ante la modernidad y el avance de los tiempos, estoy totalmente de acuerdo; nada me gustar铆a m谩s, que no sucumba, que la dejemos morir de una vez por todas.

Juan C谩spar