–

De parte de Sare Antifaxista August 17, 2022 167 puntos de vista

Sare Antifaxista publica el segundo cómic memorialista ‘Kandido Saseta, oroimena duintasuna eta borroka’

Hablamos con Raúl Cordero es el guionista del cómic ‘Kandido Saseta, oroimena duintasuna eta borroka’.

En fechas próximas verá la luz gracias a Sare Antifaxista y DDT Banaketak, también a Kepa Ordoki -Memoria Historikoa Bidasoan- por su trabajo memorialista. Además en este trabajo colaboran M.A. Garcías, Jago Piu y Kaskajo.

https://sareantifaxista.blogspot.com/2022/07/tras-un-ano-de-trabajo-komikia-comic.html

La intención es que funcione como una unidad didáctica, para que su historia llena de principios, valores e ideales antifascistas sea conocida por las nuevas generaciones y no caiga en el olvido. Porque la Memoria Histórica y la lucha antifascista son cosa de todas las personas.

Este cómic, segundo trabajo memorialista en formato comic de Sare Antifaxista, es un reconocimiento a la memoria de gudaris y milicianos antifascistas que combatieron en Asturies, tierra hermana, como Euzko Indarra (EAE/ANV), Amayur (EAJ/PNV), Perezagua (EPK), Rusia (JSU), CNT3 Isaac Puente y del UGT2 Indalecio Prieto. El anterior cómic editado por Sare Antifaxista es “Milicias Vascas Antifascistas”, junto con el libro.

‘Kandido Saseta, oroimena duintasuna eta borroka’ desarrolla su trama en el pueblo asturiano de Areces en febrero de 1937. Los combates que tuvieron lugar en las proximidades de la localidad asturiana entre las tropas franquistas y los batallones de Eusko Gudarostea y en los que murieron casi dos centenares de jóvenes gudaris y milicianos vascos de todas las ideologías (Anarquista, Abertzale, Antifascista, Socialista, Comunista, Republicana).

La batalla en Areces duró 3 días y fue cruenta. Los heridos fueron rematados por las tropas fascistas. Los caídos frente a los insurrectos franquistas (unos 188 gudaris y milicianos) pertenecían en su mayor parte al batallón Eusko Indarra de EAE/ANV, aunque también los batallones Amayur del EAJ/PNV, Perezagua (EPK), Rusia (JSU), CNT3 Isaac Puente y del UGT2 Indalecio Prieto. En Areces perdió la vida también Kandido Saseta, el primer comandante de Eusko Gudarostea. “El heroísmo de los hombres comandados por Kandido Saseta quedó en la memoria de cuantos asistieron a la batalla, desigual en armas, logística y tropas”, recuerda la narrativa.

Kándido Saseta acudió a Areces (Asturies) por órdenes del lehendakari José Antonio Aguirre y Lecube a fin de colaborar con el Ejército de la República en la toma de Uviéu y frenar así la ofensiva de las genocidas tropas de Francisco Franco cuando gran parte de Euskadi ya había caído en sus manos y el Eusko Gudarostea se había ya fogueado en la guerra y había conseguido estabilizar varios frentes y parar a los fascistas.

El cuerpo del Comandante Saseta, enterrado en solitario, fue recuperado en 2008 y repatriado a Euskal Herria (Hondarribia, Gipuzkoa). El resto de combatientes fallecidos sufrió diferente suerte: algunos fueron enterrados en distintos puntos, otros quedaron sobre el terreno y otros fueron trasladados con posterioridad a los cementerios de Derio y Gernika.

Este comic es un homenaje aquellos jóvenes antifascistas que, armados de principios, valor e ideales, dejaron su tierra vasca para combatir al nazi-fascismo que se empezaba a apoderar de Europa.

Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

Raúl Cordero ha realizado el guión. Es de Madrid. Es un escritor novel. Es delegado sindical liberado de UGT y reconoce que “los sindicalistas estamos muy mal vistos, peor vistos que los políticos, que ya es decir”, pero ha realizado un trabajo excepcional para que “la lucha Kandido Saseta, los gudaris y milicianos no puede caer en el olvido porque es pieza protagonista del Frente Norte en Asturies”

¿Qué habéis pretendido con el cómic?, ¿qué queréis transmitir?

Al final, la idea es la recuperación de una Memoria Histórica cada vez más olvidada, tanto por los medios, por los políticos, aunque ahora se pongan un poco con la Ley de Memoria Histórica, porque uno tiene la sensación de que la Ley de Memoria Histórica tan polémica, que a la diestra española no le interesa, evidentemente. A parte de que sacar a los muertos de las cunetas, es fundamental devolver a los muertos a su familia como ha pasado con Kandido Saseta. Al final la Memoria Histórica parece que solo se centra en los nombres de siempre, en los libros de siempre. Los suelo llamar ‘los actores principales de la Guerra Civil’, por llamarlo de alguna manera. Después están los ‘actores secundarios’, que en el cómputo global del conflicto son secundarios, pero que en cada provincia estuvieron muy presentes, fueron actores principales. Como es Kandido Saseta, que no lo vas a encontrar en casi ningún libro genérico o en casi ningún documental, excepto, quizás, en libros documentales que te hablen específicamente del Frente Norte de la Guerra Civil y de ciertos hechos y batallas. A veces es importante que esos actores, entrecomillas, secundarios, sean tan principales como La Pasionaria, Carrillo o como Franco o Mola. Son igual de principales en el conflicto, es importante que no se olviden.

A mi cuando me propusieron este proyecto evidentemente sería mentir si dijera que conocía a Kandido Saseta. Soy de Madrid, sí conozco a -voy a parecer redundante- actores secundarios, igual que en Euskal Herria conocéis a los actores secundarios, pero a él no le conocía. La información muy documentada que me mandaron, lo poco que investigué, porque en internet no hay mucho de Kandido Saseta, de su vida; de la recuperación de sus restos, sí, pero de lo que es su vida y sus hechos no, si buscas en internet.

Mi principal idea cuando accedí al proyecto es que estos hombres y estas mujeres, que para el gran público, los grandes libros, documentales o películas son desconocidos, no pueden caer en el olvido porque son tan importantes como las principales piezas protagonistas de la Guerra Civil. Básicamente es que no se olvide a cada soldado, a cada participante, a cada gudari en este caso, que dio lo máximo que puede dar una persona: su vida. Esta gente arriesgó su vida por unos ideales, unos, otros por necesidad porque se vieron en el bando que no deseaban, pero les tocó luchar ahí y arriesgaron lo que más tenían en sus manos que es su vida y es injusto que caigan en el olvido.

Comentaba lo de la Memoria Histórica que, de vez en cuando, le dan una vuelta para quedar bien, pero al final no se cumplen los ejes que marca la ONU de memoria, verdad, justicia y, entre otras, reparación. Más de 85 años y seguimos sin saber, ¿qué piensas?

A ver, que se tramite una ley o esa ley es bueno. Antes no se hablaba. Los muertos de la derecha tenían el mismo derecho a ser reconocidos, pero tuvieron 40 años para recuperar sus restos y que sus familiares los tengan. Ahora tocan los muertos de la Izquierda. Es así, no es hacer de menos a los muertos de la derecha, porque ideológicamente no podemos estar de acuerdo con ellos, pero sus familiares tienen derecho a tener sus restos. Tuvieron los 40 años del dictador para recuperar sus restos y dudo de que no haya ni un cementerio en cualquier pueblo de España donde no haya enterrados decentemente una persona que luchara en el bando sublevado, sin recuperar sus restos. Mientras que la gente que luchó a favor de la República, no fue así. Entonces, ya nos toca, Es bueno que se tramite la ley. ¿Qué pasa? Desde fuera tengo la sensación que casi todas las iniciativas para desenterrar en cunetas y para exhumar cuerpos y desenterrar cadáveres son casi iniciativas privadas, gente, familiares buscándose la vida para lograr subvenciones para recuperar a sus familiares. Esa es la sensación que tengo.

Está muy bonito de palabra Ley de Memoria Histórica, muy bonito, para que unos se lo echen en cara a otros, pero después la sensación que tengo -es una sensación, después hay que ver los matices y meterse más a fondo- es que no es tan efectiva como nos quieren hacer creer y es como tu has dicho al principio.

Cuando has trabajado el guión, cuando has estado trabajando con tus compañeros, ¿qué destacarías de Kandido Saseta?

Pues fíjate. Cuando leí la documentación de Kandido Saseta sus hechos en la Guerra Civil fueron pocos. Sería falso decir lo contrario. Murió pronto, murió a los pocos meses de iniciarse la guerra, con lo cual no tuvo tiempo a ser una figura muy relevante. Y buscando de su vida anterior no encontré información.

En el guión me propuse que es casi más importante para la memoria popular vasca la recuperación de sus restos y la exhumación de su cuerpo, me fijé leyendo todo lo que me habían mandado, que casi los hechos que Kandido hizo en vida. Porque al final recuperar los restos, la exhumación del cadáver, es como -la sensación que tengo yo, repito porque esto al final las sensaciones de cada uno son diferentes- una especie de victoria con retraso del Pueblo Vasco sobre los franquistas, los fascistas, con cincuenta o sesenta años con retraso. Por eso en el guión le di tanta importancia a lo poco que pude saber de la vida anterior, más allá de la batalla que de eso sí hay mucha información, pero antes de ahí hay muy poca de Kandido Saseta. Y a partir de ahí, decidí darle las mismas páginas y la misma importancia a la exhumación y a la recuperación del cuerpo que a la batalla en sí y a su vida.

¿qué me propuse yo? Intentar homenajear a esa victoria tardía que tiene un pueblo, una familia, una persona cuando recupera los restos de su familiar o de su héroe autóctono. Esa historia que nos llega a quienes tenemos ciertos ideales de los que perdieron la guerra, no nosotros que no la vivimos, sino nuestros familiares, nuestros abuelos que la vivieron y la perdieron y tuvieron que sufrir la Dictadura. Homenajear esa victoria tardía que tienen los perdedores de la guerra, que es recuperar los restos de ese familiar o ese héroe al que hay que homenajear sí o sí.

¿Los cómics están saliendo bastantes, son un método para infundir esa realidad, ese recuerdo y ese honor a quienes murieron por salvar la República?

Hay que poner en contexto cada obra. Cada vez se hacen cómics más serios y más históricos y rigurosos, por decirlo de alguna manera, pero un cómic o una película no deja de ser en el fondo un medio de entretenimiento, un libro de ficción que no es un ensayo histórico, ni académico. Es un medio de entretenimiento con todas las libertades sin faltar a la verdad. En este caso negar que los autores no nos hayamos tomado ciertas libertades sería mentir. Hemos sido muy fieles a toda la documentación, pero -como yo digo- por regla general un cómic, una película, un tebeo, un libro de ficción no debe ser una fuente muy rigurosa para el conocimiento histórico, sino ser como una herramienta, como un vehículo que nos sirva para llegar, si nos interesa la historia, a otras obras más rigurosas y más serias e ir enterándonos más. Pero lo único que tienen que hacer un método de entretenimiento en este caso, que nos refleje un momento histórico, una mentalidad social y política de una determinada época y nos ponga en un contexto para interesarnos por un hecho y buscar otras obras más serias, más rigurosas, menos entretenidas, pero más informadas y terminar de hacernos una idea de lo que pasó,

Considero que este cómic sobre Kandido Saseta es bastante riguroso en la parte histórica, en la parte de la batalla. La parte de la exhumación final, el vehículo que lleva esa parte es un profesor universitario y un estudiante que le va explicando, y ahí me he tomado más libertades. Pero dentro de que no hay que mentir y no hay que inventarse las cosas, hay que recordar que una obra de entretenimiento, como es el cómic en general, no tiene que ser considerada fuente para el conocimiento histórico, pero sí herramienta para la ciencia histórica, que nos acerque el contexto histórico, la mentalidad histórica, el momento social y político y nos acerque, en caso de que nos interese, a otras obras más serias. ¿Cómo? Haciendo que esa obra sea entretenida y te enganche.

¿Crees que todo el avance de la ultraderecha, del fascismo que se está produciendo en Europa, en el Estado español también, nos hace acercarnos a este pasado tan tenebroso de la Guerra Civil?

Es complicado hacer augurios. Siempre he dicho una cosa: está claro que tenemos un auge de la ultraderecha en Europa. Por mucho que haya gente que lo quiera negar, tenemos ciertos países donde la ultraderecha ya gobierna y en España tenemos una ultraderecha. En la últimas elecciones de Andalucía se ha frenado, ojalá sea un reflejo de las siguientes, municipales y autonómicas del año que viene.

¿Fíjate en Italia que parece que va a ganar la ultraderecha?

Así es, y parece que va a gobernar, algo tremendo. Que ha habido un auge de la ultraderecha es innegable, que el auge de la gente que vota a la ultraderecha es gente de ultraderecha, vamos el pueblo llano no los dirigentes, pienso que no, pero sí son analfabetos. Tienen un desconocimiento político tremendo.

A mi me ha pasado el caso -lo cuento como curiosidad-, de gente que conozco que cuando salió Podemos votó a Podemos porque este partido nuevo y lo va a cambiar todo, salvando las ideologías entre Podemos y Box no quiero que se me confunda. Pero ahora han votado a Vox porque es el partido nuevo porque va a cambiar las cosas y porque Podemos, al final, no cambió las cosas. ¿Cómo alguien que hace cuatro o seis años votó a Podemos ahora puede votar a Vox? Es gente sin ideología, gente que se mueve por medios de comunicación, por discursos populistas, porque quieren oír…

¿Eso se suele explicar diciendo que si la Izquierda deja huecos sobre las demandas sociales, etc, la ultraderecha entra por esos huecos con su discurso populista?

Soy de izquierdas, nunca lo he negado y me parece una tontería que cada uno niegue sus ideales, por vergüenza o porque no quiero que se enteren. Si lo eres, lo eres. Hay dos detalles igual que yo siempre he presumido que soy de izquierdas, la gente que era de derechas tuvo que sacarse un término del sobaco que fue “centro”. Somos de centro. A la gente le daba vergüenza decir que era de derechas, pero hoy en día no solo no le da vergüenza ser de derechas, una derecha de país, una derecha acartonada, una derecha muy vieja, el problema es que a la gente ya no le da vergüenza decir que ‘yo soy facha’. Algo que hace siete unos 8 o 9 años era impensable. Ahora escuchas a la gente ‘yo soy facha’ eso es lo preocupante, que esa vergüenza que se había logrado a que la gente se declarada con ciertos ideales asquerosos, ahora no le da vergüenza y se enorgullece.

Hilando con lo que me preguntas, ¿qué parte de culpa tiene la izquierda?Voy a decir algo que es un poco populista, pero estoy de acuerdo: cuando a todo lo que no nos gusta, criticamos a la izquierda y a todo lo que nos pasa por la derecha le llamamos facha y utilizamos ese término para todo, al final, a la gente no le importa llamarse facha. ‘Si soy facha, soy facha’. Los primeros que han frivolizado el término facha hemos sido nosotros, le hemos quitado la importancia que tenía, le hemos quitado ese miedo que tenía, de tanto usarlo lo hemos quitado ese miedo. ¿Qué pasa? Que ahora los que de verdad son fachas no les da vergüenza decirlo. Ese sí ha sido error de la izquierda el frivolizar el término.

¿El crecimiento de la ultraderecha…? ¿Que les hemos dejado pasar? No soy sociólogo, no soy politólogo… Ha existido una crisis tremenda. Para que la ultraderecha en Europa gobierne tienen que darse, lo vimos en los años veinte del siglo pasado, una serie de hechos que el pueblo necesite como todo tener culpables. Antes eran los judíos, ahora son los extranjeros. Antes cuando pasaba algo, la culpa era de los judíos hace 600 años o menos, ahora es la culpa del extranjero, del perroflauta, del sociata, del izquierdista que no tiembla con la bandera que hay que defender, la culpa es de las luchas sociales porque ese dinero que va para movimientos feministas o LGTBI+ o por las ayudas a los más desfavorecidos. Al final, el pueblo somos muy palurdos todos en general, y ahora más que antes. Porque antes en la época de mi abuelo eran palurdos y tenían la excusa de que eran analfabetos, no tenían acceso a la educación, el 70% de la población española era analfabeta. Engañarles era fácil y además estabas controlado por el cura del pueblo. Hoy en día con el acceso a la información, la cultura …que te engañen me parece peor que lo de nuestros abuelos. Me parece más triste.

¿Que hemos dejado terreno a la ultraderecha? Puede ser, no lo sé. Al final, aquí la ultraderecha cuando en Europa estaba creciendo eran cuatro que hacían discursos subidos en un banco, como hacía Abascal, y de repente parece que van a ser el tercer partido mas votado en las siguientes elecciones generales. No soy sociólogo ni politólogo para poder explicar este hecho. No creo que lleguemos a unos años 20 ó 30. ¿Por qué? Al final, porque al final no manda ni la izquierda ni la derecha, manda el poder del dinero. Será lo que le convenga. Lo estamos viendo ahora con el conflicto Ucrania-Rusia. No creo que les convenga una guerra mundial. Que la derecha pueda gobernar en España, como en otros países, y vamos a pasar unos años durillos, de recortes en temas sociales y libertades puede ser. Esto no va a ser el franquismo. Vas a poder cagarte en el político que quieras. Y que la ultraderecha pilla algo de poder, seguro.

Komikia 📗 Comic ‘Kandido Saseta, oroimena, duintasuna eta borroka”

15 €uro + Bidalketa Gastuak (Korreoseko Tarifa)

20 €uros + Gasto Envio (Tarifa Correos)

– Eskatu zurea gure posta elektronikoaren bitartez

РPedidos a trav̩s de nuestro e-mail

antifaxista.ekintza@gmail.com