Ra煤l Zibechi:

La nueva ola progresista, entre la moderaci贸n y una derecha intolerante

Ra煤l Zibechi

13 Julio 2022

elsaltodiario.com/

En los an谩lisis de las recientes victorias electorales progresistas, se suele omitir que llegan a palacio sin mayor铆as parlamentarias, en sociedades profundamente divididas, donde las derechas se han fortalecido al punto de poder vetar los cambios. Sin olvidar dos hechos adicionales: que los mercados globales juegan en contra de la m谩s peque帽a modificaci贸n de las reglas del juego y que las fuerzas progresistas a menudo no tienen ni la voluntad ni las propuestas adecuadas para modificar la realidad que heredan.

Para ajustar la comprensi贸n de los procesos en curso, deber铆an contrastarse con el clima y el contexto de los triunfos que se dieron entre 1999 y 2005 en Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Bolivia. En gran medida, esos gobiernos fueron producto de ciclos de luchas populares intensos, que desbarataron la gobernabilidad neoliberal focalizada en privatizaciones de empresas estatales. En no pocos casos, hubo una relaci贸n directa entre la pelea callejera y la llegada al gobierno. Algo que no sucede ahora, salvo en el caso de Colombia.

La primera limitaci贸n es la crisis global y de la globalizaci贸n, as铆 como la crisis civilizatoria en curso. El creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y la Uni贸n Europea con Rusia y China, configura un escenario complejo ante el cual los gobiernos progresistas no parecen sentirse c贸modos. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dio marcha atr谩s en su promesa electoral de establecer relaciones con la Rep煤blica Popular China para mantenerlas con Taiw谩n.

Este tipo de equilibrios de presidentes de la nueva ola progresista son moneda corriente. Boric critica frontalmente a Venezuela y Nicaragua. Incluso Petro, que promueve el restablecimiento de relaciones con Caracas, anunci贸 que no le parece 鈥減rudente鈥 que Nicol谩s Maduro asista a su investidura el pr贸ximo 7 de agosto.

Los gobiernos de la regi贸n necesitan comerciar con China, ya que suele ser su principal socio comercial, pero siguen mirando a Estados Unidos como referente con el cual, con la excepci贸n de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, no quieren tener problemas. Por un lado, el bloqueo de Washington contra Caracas 鈥攃on sus tremendas secuelas econ贸micas鈥 puede estar funcionando como un factor disciplinador para los progresismos. Por otro, los equipos de gobiernos progresistas parecen encontrarse desorientados ante la gravedad de la crisis global, a la que no han podido anticiparse ni encuentran el modo de posicionarse como naciones.

El segundo problema que enfrenta la nueva ola progresista es el crecimiento y la movilizaci贸n de las nuevas derechas. Con la relativa excepci贸n de M茅xico, en el resto de los pa铆ses est谩 tallando una nueva derecha que no tiene el menor empacho en mostrarse como racista y antifeminista, haciendo gala de discursos peyorativos en relaci贸n a las mujeres, el aborto, el matrimonio igualitario y las disidencias sexuales.

Durante mucho tiempo las izquierdas, los sindicatos y movimientos populares tuvieron el monopolio de calles y plazas, pero desde la crisis de 2008 la derecha comenz贸 a ocuparlas de forma casi permanente, como sucedi贸 en Brasil, y en particular en las coyunturas que les resultaron convenientes, como en Argentina, Chile, Per煤, y ahora Ecuador. Esta presencia no s贸lo pone l铆mites a las fuerzas progresistas y de izquierda, sino que a menudo las desconcierta y desmoviliza.

Esta nueva derecha reacciona contra el destacado papel que est谩n jugando las mujeres, los colectivos LGTBQ, los pueblos originarios y negros, a las que considera como amenazas al lugar de privilegio que ocupan las minor铆as blancas de clase media urbana. Colombia y Brasil han sido los pa铆ses donde m谩s 茅xito han tenido. En el primer caso, el impacto de esta derecha se tradujo en el triunfo del No en el plebiscito que deb铆a aprobar los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, en octubre de 2016. En el segundo, se hizo visible en el masivo apoyo a Jair Bolsonaro, en una sociedad ofuscada y desorientada que permiti贸 que un personaje sin escr煤pulos ascendiera a la presidencia.

Estas nuevas derechas han tejido una alianzas con las iglesias evang茅licas, con fuerte presencia en barrios populares, pero tambi茅n con militares, polic铆as y grupos paramilitares que comparten su rechazo visceral a las izquierdas y a la agenda de derechos. En este entramado de intereses no debe descartarse el papel del narcotr谩fico, y de otros negocios ilegales, en la configuraci贸n de fuerzas pol铆ticas con amplio apoyo social que desde帽an los valores democr谩ticos y odian a los diferentes.

Pese a la creaci贸n de la pol茅mica Guardia Nacional, dirigida por las fuerzas armadas, la violencia no ha disminuido en M茅xico donde se registran 铆ndices similares a los que tuvieron los gobiernos anteriores. La militarizaci贸n creci贸 de forma exponencial: el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de M茅xico, destaca que durante el sexenio de Vicente Fox hubo 35.000 militares desplegados en tareas de seguridad p煤blica en y que bajo L贸pez Obrador, en mayo de 2022, el n煤mero lleg贸 a 239.865 uniformados en las calles. Siete veces m谩s. Peor a煤n, en sus tres primeros a帽os de gobierno han sido asesinadas 132.088 personas y 67.122 han desaparecido, crecimiento exponencial que permite a algunos analistas asegurar que el sexenio de L贸pez Obrador ser谩 el m谩s violento de la historia.

Estos casos no son excepcionales sino estructurales, porque los Estados latinoamericanos ya no son capaces de gobernar todo el territorio. En Rio de Janeiro, las milicias armadas 鈥攈erederas de los escuadrones de la muerte nacidos en dictadura鈥 controlan no s贸lo una parte de las favelas, sino tambi茅n los conjuntos de edificios del programa estatal Mi Casa Mi Vida creado durante los gobiernos del PT.