No es lo mismo ser proletario o mujer en Ruanda que en Suecia. Tampoco es igual en un mismo pa铆s ser un proletario o una mujer de raza blanca que no serlo. Por tanto, es evidente que el sistema en el que vivimos se organiza racialmente, que las opresiones econ贸micas o patriarcales solo pueden pensarse en funci贸n de la categor铆a de raza y que la lucha contra ellas debe partir en primer orden del color de la piel o del lugar de origen, seg煤n el caso. A fin de cuentas, las mujeres y el proletariado occidentales se benefician de la explotaci贸n de los racializados de todo el mundo: 驴no compran los europeos la comida m谩s barata gracias a la explotaci贸n de los jornaleros y las jornaleras magreb铆es? 驴No hay por tanto un inter茅s com煤n, un privilegio com煤n a los blancos sean de la clase que sean contra los racializados, sean de la clase que sean? 驴No son el blanco al racializado y Occidente al resto de naciones lo que el burgu茅s al proletario, pero con mayor entidad, puesto que el primer antagonismo tiene car谩cter mundial mientras que el segundo se da solo en el plano nacional? La raza 鈥攅s decir, la naci贸n鈥 tiene primac铆a sobre la clase. Dado que el proletariado mundial est谩 dividido racialmente e incluso tiene intereses contrapuestos, es necesario concluir que no hay nada material que le empuje a luchar por lo mismo. La revoluci贸n mundial es una quimera idealista, sin suelo bajo los pies, o peor a煤n: el se帽uelo de una teor铆a que en sus pretensiones de universalidad solo oculta un inter茅s particular, el de la dominaci贸n colonial del pueblo blanco sobre el resto.

Si la primera afirmaci贸n es una evidencia que parte de la realidad, el hilo de razonamientos nos lleva a una conclusi贸n falsa y profundamente reaccionaria. El objetivo de este texto consiste en explicar por qu茅.

Por desgracia, este hilo se recorre a menudo en los medios radicales. Hace tiempo que cuando se habla de racismo ya no se discute sobre c贸mo el proletariado puede luchar contra las separaciones que este sistema genera en su seno, sino sobre c贸mo el proletariado occidental debe deconstruirse y renunciar a su privilegio blanco, esto es, a sus intereses materiales, que mantienen la explotaci贸n del resto del planeta. Y al hablar as铆 sobre el racismo, se sea consciente o no, se est谩 bebiendo del fango de la contrarrevoluci贸n.

Qu茅 hay detr谩s del privilegio blanco

Como explicamos en 驴Interseccionando el capitalismo?, la posmodernidad 芦piensa la contrarrevoluci贸n desde las categor铆as de la contrarrevoluci贸n禄, es decir, reacciona a la ideolog铆a estalinista partiendo de sus mismas categor铆as. Esto es tanto o m谩s aplicable a su variante poscolonial[1] y a su antecesora, la corriente de la dependencia. Ambas reaccionan a la visi贸n etapista del estalinismo, que caracteriza como feudal toda la periferia capitalista y plantea la necesidad de una revoluci贸n burguesa en cada territorio antes de establecer siquiera la posibilidad de una lucha aut贸noma del proletariado. Pero reaccionan desde los mismos fundamentos de la liberaci贸n nacional y la lucha antiimperialista, que hacen pasar los intereses de la burgues铆a regional por los del proletariado y lo preparan as铆 para su uso como carne de ca帽贸n. Este planteamiento, m谩s fundado en los propios intereses imperialistas de la URSS y la China capitalistas que en un inocente error te贸rico, se estren贸 en 1927 con la masacre del proletario chino a manos del Kuomintang, el partido nacionalista de Chiang Kai-shek, con la connivencia criminal de Stalin. Mao no ser谩 sino el ilustre continuador de esta contrarrevoluci贸n a lo largo de las siguientes d茅cadas.

Claro que no es exactamente la masacre material del proletariado a manos del estalinismo y del mao铆smo lo que molesta a los poscoloniales, sino la aplicaci贸n epistemol贸gica de un modelo lineal de la historia por el cual deben seguirse los pasos de Europa para llegar a un verdadero desarrollo. De hecho, Dipesh Chakrabarty saludar谩 el mao铆smo, construido sobre la sangre del proletariado y del campesinado chinos para ese mismo desarrollo capitalista, como una forma pr谩ctica de orientalizar el marxismo[2], aunque con defectos te贸ricos que 茅l se propone resolver. No es casual por ello mismo que los poscoloniales indios no hablen de clase sino de subalternidad. Tampoco es por azar que su proyecto sea el de reivindicar el papel de los 鈥渟ubalternos鈥 no en la lucha por la transformaci贸n radical de esta sociedad, sino en la constituci贸n de una soberan铆a nacional-popular para el Estado indio: una actitud no tan diferente a los decoloniales latinoamericanos frente al llamado 鈥渟ocialismo del siglo XXI鈥 con Hugo Ch谩vez, Evo Morales o Rafael Correa, algunos de ellos con responsabilidades de gobierno como en el caso de 脕lvaro Garc铆a Linera. Todos ellos critican las vulgaridades m谩s evidentes del estalinismo para actualizar uno de sus atributos fundamentales: la primac铆a te贸rica y pr谩ctica de la naci贸n 鈥攜 por tanto, del capitalismo nacional鈥 con respecto a la clase.

Esta primac铆a es lo que est谩 detr谩s de la idea de privilegio blanco. Lo explicar谩 con claridad una de las figuras de la corriente de la dependencia, Arghiri Emmanuel, en un texto con el t铆tulo elocuente de El proletariado de los pa铆ses privilegiados participa en la explotaci贸n del tercer mundo: en primer lugar est谩 la transferencia de recursos de la periferia hacia el centro capitalista y, ya despu茅s, su reparto. La lucha de clases en los pa铆ses occidentales no ser谩, por tanto, nada m谩s que 芦un ajuste de cuentas entre asociados alrededor del bot铆n com煤n禄. Aunque lo expl铆cito de su planteamiento incomod贸 a muchos dependentistas y, de hecho, fue contestado, Emmanuel s贸lo estaba llevando a la superficie los presupuestos en que se basaba el conjunto de la corriente: que la explotaci贸n entre naciones era previa, l贸gica e hist贸ricamente, a la explotaci贸n entre clases y que, en consecuencia, la clase dominada de las naciones ricas recib铆a su parte del pastel en el expolio de la periferia. El privilegio blanco 鈥攃omo se dir铆a hoy鈥 acomunaba a proletariado y burgues铆a contra las naciones oprimidas en su conjunto.

Es sobre esta idea de explotaci贸n entre naciones que Immanuel Wallerstein construye su teor铆a del sistema-mundo, que tanta influencia sigue teniendo hoy en los decoloniales. A fin de cuentas, An铆bal Quijano trabajar谩 estrechamente con 茅l despu茅s de estar varios a帽os en la CEPAL 鈥攍a cuna de la corriente dependentista en Latinoam茅rica鈥 y fundar谩 a continuaci贸n el grupo Modernidad/Colonialidad en el que se re煤nen los principales te贸ricos decoloniales como Enrique Dussel, Walter Mignolo, Mar铆a Lugones o Ram贸n Grosfoguel. Para terminar de dibujar la l铆nea de continuidad, la racializadora Houria Bouteldja, la misma que aplaude a Ahmadineyad por decir que en Ir谩n no hay homosexuales[3], ha sido editada en castellano por Ram贸n Grosfoguel con un pr贸logo elogioso. En una presentaci贸n de este libro, el propio Enrique Dussel salud贸 la afirmaci贸n de Ahmadineyad como un ejercicio dial茅ctico que los occidentales no pueden entender, porque 芦les cuesta captar la sutileza de un pensamiento distinto禄[4] 鈥攏o har谩 falta recordar que en Ir谩n la homosexualidad se castiga con la pena de muerte. La indiferencia de los poscoloniales hacia el car谩cter reaccionario y criminal del r茅gimen de los Ayatollahs, construido sobre el aplastamiento de la revoluci贸n iran铆 de 1979, es f谩cil de explicar por la superposici贸n de la raza 鈥攍a naci贸n鈥 al resto de fracturas sociales: para quien plantea el problema desde el conflicto de naci贸n contra naci贸n, es perfectamente natural cerrar filas por una frente a la otra, caiga quien caiga.

Unas d茅cadas antes, la corriente de la dependencia reaccionaba al discurso de los partidos 鈥渃omunistas鈥 por su flagrante subordinaci贸n a la burgues铆a regional. La manera en que el estalinismo lo justificaba era la necesidad de una revoluci贸n burguesa antes de plantear ning煤n objetivo propio para el proletariado y, a partir de ello, la necesidad de apoyar el desarrollismo econ贸mico que propugnaba la burgues铆a aut贸ctona. Tanto el desarrollismo como la necesidad de la revoluci贸n burguesa part铆an de una idea por la cual los pa铆ses de la periferia se encuentran atrasados hist贸ricamente respecto a los pa铆ses centrales y, en consecuencia, solo tendr铆an que seguir los pasos de Occidente para favorecer una independencia pol铆tica y econ贸mica. Este planteamiento, que es funcional a la teor铆a del socialismo en un solo pa铆s y convierte la diferencia geogr谩fica en un desfase temporal, haciendo de Occidente el futuro de un camino lineal que a煤n tienen que recorrer los pa铆ses en v铆as de desarrollo o, por plantearlo en sus t茅rminos, haciendo del 鈥渟ocialismo鈥 de Rusia la fase 煤ltima de las 鈥渄emocracias populares鈥 del tercer mundo, era la base program谩tica de los movimientos de liberaci贸n nacional en los procesos de descolonizaci贸n.

Pero el fracaso de estos movimientos en conseguir una acumulaci贸n capitalista independiente de las grandes potencias empuj贸 a autores como Arghiri Emmanuel, Andr茅 Gunder Frank, Samir Amin o Ruy Mauro Marini a romper con la teor铆a desarrollista y plantear que hay una sincron铆a hist贸rica entre el centro y la periferia capitalistas, seg煤n la cual, precisamente porque Occidente se desarroll贸 a costa del resto de territorios, 茅stos se fueron subdesarrollando. El subdesarrollo, por tanto, no era un atraso hist贸rico sino el producto necesario y contempor谩neo del desarrollo de Occidente. El colof贸n de esta teor铆a era que no ten铆a sentido una adhesi贸n completa a la burgues铆a regional, como lo hab铆an hecho los movimientos de liberaci贸n nacional, puesto que al no tener un desarrollo aut贸nomo 茅sta no pod铆a ser una burgues铆a en el pleno sentido del t茅rmino 鈥攙igorosa, con intereses propios, con un proyecto aut茅ntico de soberan铆a nacional鈥 sino en todo caso, como dir铆a Frank, una lumpenburgues铆a que se encontraba end茅micamente subordinada a las grandes potencias capitalistas.

Pero esta cr铆tica no era una cr铆tica al desarrollo capitalista como tal, ni tampoco a la existencia de clases sociales. Al apartar a la clase sociol贸gica de la burgues铆a como factor de desarrollo, la preocupaci贸n fundamental de los dependentistas se desplaz贸 a la b煤squeda de un proyecto de soberan铆a nacional donde el pueblo, encarnado en el Estado, pudiera constituirse en ese factor de acumulaci贸n capitalista que permitiera finalmente la independencia nacional de los pa铆ses perif茅ricos respecto a las grandes potencias capitalistas. Este proyecto, por otro lado, correspond铆a muy bien a una fase de gran socializaci贸n del sistema tras la Segunda Guerra Mundial, una fase de impersonalizaci贸n del capital y de Estados a cargo de la producci贸n, como explic贸 Bordiga en Propiedad y capital y como Marx ya hab铆a previsto al hablar de los capitalistas como meros funcionarios de la acumulaci贸n de valor. Es por eso que para los dependentistas, la impugnaci贸n de la burgues铆a aut贸ctona no implicaba una defensa intransigente de la independencia de clase y de su lucha frontal contra el capitalismo nacional e internacional, sino un reproche por no ser una verdadera burgues铆a, por no generar una verdadera acumulaci贸n capitalista: algo natural en un enfoque antiimperialista que presupone que los intereses nacionales del pueblo est谩n por encima de los intereses internacionales de la clase, sustituy茅ndolos en 煤ltima instancia por los de su burgues铆a nacional. As铆, se enfrentaba a la defensa estalinista del desarrollo capitalista nacional una b煤squeda anhelante de alternativas para el desarrollo del capitalismo nacional: la naci贸n era el punto de partida y de llegada de ambas ideolog铆as y en todo esto la clase, en el mejor de los casos, era un factor de segundo orden.

El capitalismo no es un juego de suma cero

Si bien tuvo su continuaci贸n 鈥攃on argumentos cada vez m谩s fr谩giles鈥 en el movimiento antiglobalizaci贸n contra la deuda externa, la teor铆a del subdesarrollo estructural de la periferia cay贸 por su propio peso en las d茅cadas siguientes. A partir de los a帽os 80, antiguas colonias y semicolonias como Brasil, India, los pa铆ses del sudeste asi谩tico y m谩s tarde China empezaron a ganar peso tanto en el mercado mundial como a nivel geopol铆tico, y llegado un punto fue innegable que ten铆an una acumulaci贸n de capital propia y en plena expansi贸n. Baste decir, a modo de ejemplo, que actualmente Corea del Sur est谩 considerada la primera potencia en desarrollo tecnol贸gico mundial, especialmente en los sectores de la rob贸tica, la biotecnolog铆a y la automoci贸n, que Brasil est谩 en disposici贸n de ofrecerse como acreedor a su antigua metr贸poli depauperada y que los capitales indios son la segunda fuente de inversiones extranjeras en Reino Unido, solo despu茅s de los estadounidenses. Esto contradice no solo la necesidad de una revoluci贸n burguesa 鈥攖al y como la entiende el estalinismo鈥 para el pleno desarrollo capitalista de estos pa铆ses, sino tambi茅n la idea de que la organizaci贸n mundial del capitalismo consiste en un juego de suma cero por el cual el desarrollo de unos pa铆ses conlleva el subdesarrollo de otros.

En El intercambio desigual, Arghiri Emmanuel reflexionaba sobre el papel del colonialismo en el subdesarrollo de la periferia. Si bien es innegable que la expansi贸n colonial de las potencias europeas introdujo las relaciones de producci贸n capitalistas en las colonias sesg谩ndolas hacia la producci贸n de materias primas e inhibiendo 鈥攊nicialmente鈥 la producci贸n manufacturera e industrial, sin embargo ya a principios de los 60 hab铆a datos inquietantes que imped铆an afirmar que el crecimiento capitalista de Europa se debiera principalmente al dominio pol铆tico y militar sobre los recursos de las colonias, que se ver铆an estructuralmente subdesarrolladas por este motivo. El mismo Emmanuel apuntaba que hab铆a pa铆ses ricos sin colonias (Noruega, Suecia) y pobres con ellas (Portugal); adem谩s, el proceso de descolonizaci贸n no parec铆a haber supuesto grandes p茅rdidas econ贸micas a sus metr贸polis, como en el caso de B茅lgica y el Congo. As铆 pues, era necesario explicar el subdesarrollo de estas regiones no a trav茅s de los mecanismos extraecon贸micos de la dominaci贸n colonial, sino mediante mecanismos internos a la econom铆a. Su teor铆a del intercambio desigual se propon铆a dar cuenta de estos mecanismos.

No solo Emmanuel, sino el conjunto de los dependentistas partieron de la premisa de que la plusval铆a producida por el proletariado de la periferia era transferida mediante el comercio internacional hacia los capitalistas del centro. La explicaci贸n se iniciaba desde un lugar com煤n en la izquierda, originado en Hilferding, defendido por Lenin y despu茅s retomado y deformado por Sweezy y Baran: que el avance del capitalismo implicaba la formaci贸n de monopolios que, por su posici贸n de poder, pod铆an imponer precios por encima del valor de las mercanc铆as 鈥斺渟alt谩ndose鈥 la ley del valor鈥 y generar as铆 una pauperizaci贸n general de la sociedad. Pero una sociedad as铆 no ser铆a capaz de seguir comprando las mercanc铆as que el capital monopolista arroja al mercado, por lo que acabar铆a por asfixiar al propio sistema, si no se le pon铆a remedio. El remedio, afirmaron los dependentistas, era el intercambio desigual.

Seg煤n esto, los pa铆ses del centro capitalista explotan a la periferia mediante mecanismos como las inversiones extranjeras directas, el control de los canales de comercializaci贸n, las regal铆as de la maquinaria industrial o los intereses de los cr茅ditos, provocando as铆 una transferencia de recursos que empuja a la burgues铆a perif茅rica, en su esfuerzo por mantener la plusval铆a que le roba la burgues铆a del centro, a la superexplotaci贸n del proletariado, es decir, al pago de salarios por debajo del valor de su fuerza de trabajo. Por este motivo el proletariado de la periferia no puede alimentar un mercado interno din谩mico que sirva de aliciente para la inversi贸n productiva de los capitales aut贸ctonos en el pa铆s: de ah铆 el subdesarrollo del conjunto de la naci贸n. Por otro lado, siempre seg煤n los dependentistas, el proletariado de los pa铆ses centrales tampoco recibe el valor de su fuerza de trabajo, sino un valor superior que ara帽a, mediante la lucha de clases, de los beneficios extra succionados por su burgues铆a a las naciones perif茅ricas. 脡sta puede permitirse arrojar algunas migajas m谩s y comprar la paz social porque la verdadera fuente de ganancias no est谩 en la explotaci贸n de su proletariado, sino en la transferencia de valor desde la periferia. La explotaci贸n entre naciones prima sobre la explotaci贸n entre clases y los diferentes proletariados nacionales comparten m谩s intereses con sus respectivas burgues铆as que entre s铆. No se puede afirmar que haya una clase mundial y mucho menos, por tanto, que sea posible una revoluci贸n mundial.

Pero no existe tal cosa como la explotaci贸n entre naciones. La naci贸n es un espacio de acumulaci贸n de valor, no un agente econ贸mico, y la burgues铆a nacional solo es una forma 鈥攓uiz谩s torpe鈥 de llamar a una fracci贸n de la burgues铆a internacional en su competencia permanente por acumular m谩s capital. Las relaciones de explotaci贸n s贸lo pueden darse entre clases y, en un modo de producci贸n de naturaleza mundial, esas clases son mundiales.

Para entender esto, debemos acudir a la cr铆tica de la econom铆a pol铆tica que realiza Marx. En primer lugar, el valor es una relaci贸n social, no una cosa: el valor es la cantidad de trabajo socialmente necesario para producir una mercanc铆a y, por tanto, no es pensable desde su producci贸n individual f谩brica a f谩brica, pa铆s a pa铆s, sino desde la confrontaci贸n de las mercanc铆as en el mercado, que implica la comparaci贸n entre productores y tiempos de producci贸n. Dado que el valor se conforma a nivel social y no se puede pensar como una cosa individualmente producida por un capital o un haz nacional de capitales, no se puede hablar de transferencia de valor de unas naciones a otras. De hecho, la idea de transferencia de valor es deudora de un tipo de cr铆tica al capitalismo que ve el problema en la distribuci贸n de recursos, no en la manera en que esos recursos se producen, a trav茅s de la mercanc铆a, el trabajo asalariado y el Estado. Bien al contrario, el plusvalor se forma en el mercado internacional cuando se confrontan las m煤ltiples mercanc铆as producidas por la explotaci贸n del proletariado de todos los pa铆ses y, solo despu茅s, se produce el reparto de este plusvalor entre las distintas fracciones de la burgues铆a mundial mediante la nivelaci贸n de la tasa de ganancia. Al formarse los precios de producci贸n, las ganancias se reparten entre todos los capitalistas proporcionalmente a su inversi贸n, como si fueran 芦meros accionistas de una sociedad por acciones禄[5]. No hay robo o transferencia de recursos entre unas fracciones de la burgues铆a y otras 鈥攁l menos, no como algo inherente al sistema鈥, sino el justo reparto del bot铆n tras explotar al proletariado como clase mundial, conforme a las leyes de la competencia capitalista y al intercambio de equivalentes. Es por eso que 芦los capitalistas, por mucho que en su competencia mutua se revelen como falsos hermanos, constituyen no obstante una verdadera cofrad铆a francmas贸nica frente a la totalidad de la clase obrera禄[6].

Tampoco las diferencias en las condiciones de vida del proletariado entre un pa铆s y otro se debe a un juego de suma cero. Aunque nadie niega que es mejor ser proletario en Suecia que en Ruanda 鈥攅l capitalismo es un sistema desigual y jer谩rquico鈥, ello no quiere decir que el proletario de Suecia viva mejor porque el de Ruanda vive peor ni que, por tanto, haya un antagonismo entre sus intereses. Esto puede verse en las diferencias salariales entre los pa铆ses. Por un lado, como explica Marx en el cap铆tulo sobre la 芦Diversidad nacional de los salarios禄[7], estas se deben a la diferencia de productividad e intensidad del trabajo gracias al desarrollo de las fuerzas productivas en esos pa铆ses 鈥攅s decir, al desarrollo tecnol贸gico de su producci贸n. Pero un mayor salario viene acompa帽ado a menudo de una mayor tasa de explotaci贸n, porque cuando aumenta la productividad del trabajo aumenta autom谩ticamente la tasa de plusvalor (plusval铆a relativa) y, por tanto, quien se ve beneficiado por una mayor productividad de la econom铆a nacional en 煤ltima instancia no es el proletariado, sino la burgues铆a. Por otro lado, es necesario recordar que los salarios est谩n determinados por el valor de los productos necesarios para reproducir nuestra fuerza de trabajo e ir al d铆a siguiente a trabajar. Cuando se levantan las restricciones aduaneras y se dejan entrar los productos agr铆colas de otros pa铆ses m谩s competitivos, quienes se ven beneficiadas son tanto la burgues铆a del pa铆s exportador 鈥攄e manera inmediata鈥 porque ha ampliado mercado, como la burgues铆a del pa铆s importador 鈥攁 medio plazo鈥 porque si la comida se abarata y por tanto el precio de los medios de subsistencia baja, tendencialmente tambi茅n bajar谩n los salarios y, sin haber tenido que mover un dedo, aumentar谩 de nuevo su tasa de explotaci贸n sobre el proletariado.

Se entender谩 entonces que discursos como el de la cr铆tica a las grandes multinacionales 鈥攓ue recuperan la vieja idea del capital monopolista鈥 o el de la defensa de un comercio justo en realidad se apoyan en una visi贸n falsa del capitalismo que conlleva conclusiones reaccionarias. Los grandes capitales no s贸lo no se deben a la violaci贸n de las leyes de la competencia para acaparar injustamente m谩s valor del que les corresponder铆a, sino que son el producto de la justicia del capital, la del intercambio de equivalentes en la guerra de todos contra todos que es el mercado capitalista. En 茅l, sin duda, hay grandes y peque帽os capitales, grandes y peque帽as naciones, pero todos ellos se sustentan sin excepci贸n en la explotaci贸n de nuestra clase a nivel mundial.

El racismo no organiza el capitalismo

As铆 como el fracaso de los procesos de descolonizaci贸n pol铆tica indujo a la corriente de la dependencia a plantear una teor铆a del colonialismo econ贸mico, la incapacidad de esta teor铆a para explicar el desarrollo econ贸mico de algunos pa铆ses de la periferia y su creciente papel en el juego de las tensiones imperialistas llev贸 a los poscoloniales a desplazar la causa hacia un colonialismo epist茅mico. La teor铆a poscolonial nac铆a del seno de la universidad, donde la posmodernidad comenzaba a ganar fuerza en los a帽os 80, y no por azar otorgaba a los acad茅micos la tarea de hacer mediante la producci贸n te贸rica lo que los movimientos de liberaci贸n nacional y las instituciones cr铆ticas del desarrollismo como la CEPAL no hab铆an conseguido. El problema esencial, por tanto, se convert铆a en que los subalternos pudieran hablar y elaborar un discurso, una epistemolog铆a y un saber aut贸nomos respecto al colonialismo por otros medios que supon铆an unas ciencias sociales euroc茅ntricas.

El capitalismo tiene la particularidad de hacer aparecer invertida la realidad. No se debe a una querencia maquiav茅lica de la clase dominante, sino a un producto espont谩neo que segrega este sistema y que Marx llamar谩 fetichismo de la mercanc铆a. En 驴Interseccionando el capitalismo? hemos explicado con detenimiento en qu茅 consiste esta inversi贸n y c贸mo se expresa en el individualismo metodol贸gico del pensamiento burgu茅s, sea moderno o posmoderno, y en el idealismo que hace aparecer al individuo, su voluntad, su capacidad de incidencia pol铆tica y su conciencia como los elementos determinantes de la historia.

Ocurre que cuando uno parte de lo concreto tal y como lo presenta este modo de producci贸n, se lleva la ideolog铆a dominante consigo, que est谩 atrapada en el aspecto invertido que ofrecen las relaciones sociales en el capitalismo. Desde el individuo la explotaci贸n econ贸mica, la opresi贸n patriarcal y la racial se presentan como cosas diferentes que deben de tener, en consecuencia, fuentes de poder diferentes e independientes entre s铆. Para la experiencia inmediata del individuo, clase, g茅nero y raza son realidades distintas que se intersectan en su persona, ya que no es capaz de razonar desde la totalidad social sino s贸lo desde su propia unidad como sujeto atomizado.

La teor铆a poscolonial parte de esa visi贸n invertida de la realidad social tal y como la presenta el fetichismo de la mercanc铆a. En consecuencia, la explotaci贸n entre pa铆ses precede y determina la explotaci贸n entre clases. El mercado 鈥攍a circulaci贸n鈥 en el sistema-mundo determina las relaciones de producci贸n, locales y heterog茅neas (Wallerstein, Amin), de la misma forma que es el consumo y no la producci贸n de mercanc铆as el elemento determinante en la reproducci贸n del capitalismo (Marini). Adem谩s, la idea de raza es esencial en la organizaci贸n de las relaciones materiales de explotaci贸n (Fanon, Quijano) y, de hecho, el racismo organiza este sistema social, que antes de estar dividido por clases o por el g茅nero est谩 dividido en un Norte y Sur globales (Grosfoguel). Tanto es as铆 que en este sistema el capitalismo no es m谩s que el atributo econ贸mico de un proyecto civilizatorio m谩s amplio, llamado Modernidad, y que se caracteriza por el despliegue de un saber-poder euroc茅ntrico, inherentemente jer谩rquico y totalitario (Dussel), que al dominar las conciencias permitir铆a el dominio del pueblo blanco sobre el resto del planeta.

Pero no se puede transformar la realidad desde una visi贸n invertida de ella. Por eso, una parte importante del trabajo militante de Marx fue enderezar esa visi贸n en su cr铆tica a la econom铆a pol铆tica. Por nuestra parte, no s贸lo tenemos que enderezarla con Marx, sino restituir la teor铆a revolucionaria iniciada por 茅l contra el peso de la contrarrevoluci贸n en la comprensi贸n tanto estalinista como posmoderna de este sistema social.

En primer lugar, no se puede pensar la configuraci贸n colonial y racista del capitalismo a partir del surgimiento de una idea ni gracias a ella. Frente a los poscoloniales, que se obstinan en buscar el momento hist贸rico en que se empieza a articular un discurso racista para explicar c贸mo 茅ste organizar铆a a nivel mundial las relaciones capitalistas, nosotros nos debemos a un m茅todo cuya base son las relaciones materiales en la sociedad, es decir, la forma en que las sociedades producen y reproducen su vida. En las sociedades de clase, este modo de producci贸n y reproducci贸n de la existencia social se da gracias a las relaciones de explotaci贸n de una clase por otra. La justificaci贸n de esta explotaci贸n puede ser diversa. Puede sustentarse en el racismo cient铆fico o en la multiculturalidad democr谩tica. Se puede argumentar mediante la inferioridad racial e hist贸rica de unos grupos humanos respecto a otros o mediante el fervor de una misma unidad nacional o racial. Pero son las relaciones de explotaci贸n articuladas en un modo de producci贸n determinado las que nos permiten explicarlas, enfrentar sus transformaciones y entender su complementariedad.

Por ello mismo, solo podemos entender a trav茅s de ellas la jerarqu铆a capitalista entre naciones, que se debe a su papel en la acumulaci贸n de capital a costa del proletariado mundial y no al racismo ni a la colonizaci贸n euroc茅ntrica de los saberes. Antes bien, en este sentido los poscoloniales adolecen del mismo desarrollismo que los discursos que critican, pero d谩ndole lustre al papel del bur贸crata universitario: la manera de fomentar el desarrollo de las regiones m谩s desfavorecidas por la jerarquizaci贸n del capitalismo ser铆a promover una epistemolog铆a propia 鈥攅s decir, una producci贸n acad茅mica como la suya鈥, descolonizada, no euroc茅ntrica, que diera v铆a libre al desarrollo econ贸mico del pa铆s con atributos nacional-populares, subalternos, frente a la burgues铆a aut贸ctona, que es capitalista porque est谩 occidentalizada. Ah铆 comenzar铆a la verdadera transformaci贸n social, en la descolonizaci贸n cultural que restaurar铆a el orgullo patrio, permitir铆a el enriquecimiento de la sociedad y favorecer铆a un cambio de mentalidad, no Moderno, no occidental, para que la clase pol铆tica iniciara los cambios necesarios para acabar con este sistema social[8].

Pero sencillamente es falso. Es falso que la miseria que genera el capitalismo y que administra el Estado tenga su causa en una mentalidad moderna, por lo que bastar铆a un programa de estudios diferente, arraigado en el giro decolonial, para cambiar nuestras relaciones sociales. Pero es falso sobre todo que un discurso menos occidentalizado haga menos explotadora a la burgues铆a y menos represivo a su Estado. Modi, el actual presidente de la India, sustenta su programa en la hindutva, el nacionalismo hind煤, contra el resto de comunidades religiosas y 茅tnicas del pa铆s y la utiliza para extender su influencia geopol铆tica en la regi贸n, de tal modo que los capitales indios tengan m谩s f谩cil la explotaci贸n del proletariado en los pa铆ses vecinos. 脕lvaro Garc铆a Linera bien pod铆a escribir libros sobre la comunidad precapitalista mientras era el vicepresidente de Evo Morales en Bolivia. Nada le impidi贸 ni a 茅l ni a su gobierno cercenar el Amazonas con carreteras y reprimir duramente a los ind铆genas que protestaron. Cuando se plantea que el problema es la epistemolog铆a occidental, cuyo origen est谩 situado geogr谩ficamente, y no las relaciones sociales capitalistas, que son mundiales y no necesitan de unos atributos nacionales espec铆ficos para desplegar su miseria, lo que se est谩 haciendo es identificar el capitalismo con Occidente y la naci贸n perif茅rica 鈥攅n definitiva, la burgues铆a nacional鈥 con aquello que, no siendo occidental, asienta la posibilidad de constituir unas relaciones sociales diferentes, un socialismo en un solo pa铆s, a partir de las cosmovisiones precapitalistas de la tradici贸n nacional. De nuevo, los t茅rminos de clase desaparecen para dejar lugar a un estalinismo travestido de apolog铆a precapitalista.

Tampoco el racismo estuvo al origen del capitalismo. Los primeros siglos de este modo de producci贸n consistieron en una compleja transici贸n desde el feudalismo que no concluir铆a hasta el siglo XVIII y en la que la acumulaci贸n originaria en Europa y la extensi贸n colonial, con la conquista de Am茅rica y el inicio del mercado atl谩ntico de esclavos, hac铆an parte inextricable de un mismo proceso hist贸rico. Este proceso, profundamente sangriento dentro y fuera del territorio europeo, al principio no tuvo una explicaci贸n racista sobre la superioridad del pueblo blanco frente al resto. Si de por s铆 es dudoso tratar bajo los modernos t茅rminos del racismo la discusi贸n teol贸gica y propia de la l贸gica feudal entre Bartolom茅 de las Casas y Gin茅s de Sep煤lveda sobre el alma de los indios, desde luego la manera en que se implantaron las relaciones de explotaci贸n en Norteam茅rica muestra a las claras la ausencia de connotaciones raciales al inicio de la colonizaci贸n europea. Durante dos siglos, all铆 se exportaban tanto esclavos africanos 鈥攅n un inicio provenientes del comercio musulm谩n, la fuente de esclavos para Europa desde inicios del feudalismo鈥, como los llamados indentured servants, esclavos europeos llevados a las colonias inglesas para instalar las relaciones de explotaci贸n en un territorio en el que, por su amplitud, habr铆an sido dif铆ciles mantener sin la dominaci贸n esclavista de unos y de otros. Si se acab贸 apostando por el comercio de esclavos africanos fue m谩s tarde y se debi贸 a su mayor rentabilidad, no porque los africanos trabajaran m谩s duramente o aguantaran mejor el clima, como se ha dicho a veces, sino porque el proceso de acumulaci贸n originaria en Europa, la brutal expropiaci贸n del campesinado para producir proletarios y el inicio de la industria manufacturera hizo m谩s conveniente, en t茅rminos capitalistas, dejar la explotaci贸n del proletariado blanco en manos de los carniceros de Manchester y centrarse en el expolio de vidas humanas en 脕frica hacia el Nuevo Mundo[9]. Por otro lado, el siglo XVIII mostrar谩 con claridad la estrecha relaci贸n entre la explotaci贸n del proletariado en Inglaterra y de los esclavos en las plantaciones de Estados Unidos. 芦Al mismo tiempo que introduc铆a la esclavitud infantil en Inglaterra, la industria algodonera daba el impulso para la transformaci贸n de la econom铆a esclavista m谩s o menos patriarcal de Estados Unidos en un sistema comercial de explotaci贸n. En general, la esclavitud disfrazada de los asalariados en Europa exig铆a, a modo de pedestal, la esclavitud sans phrase [desembozada] en el Nuevo Mundo禄[10].

Cuando se plantea que el racismo habr铆a motivado la expansi贸n y organizado la estructuraci贸n mundial del capitalismo no s贸lo se ignora, consciente o inconscientemente, el proceso hist贸rico real en el que la masacre del campesinado europeo iba unida a la masacre de las poblaciones precolombinas y africanas, sino que se constituyen bloques raciales en los que el pueblo blanco, impulsado por una voluntad de poder solo explicable por sus atributos culturales, se habr铆a impuesto al resto de pueblos. As铆, por un lado se olvida que estos supuestos bloques no eran sino sociedades de clase en las que tambi茅n los caciques en Am茅rica y la aristocracia de los imperios africanos promovieron y buscaron beneficiarse de la expansi贸n colonial. Por otro lado, se presenta a los pueblos europeos como un cuerpo 煤nico de conquistadores y comerciantes, como si no hubiera muerto un tercio de la poblaci贸n europea en el siglo XVII como resultado de la instauraci贸n de las relaciones sociales capitalistas y como si el campesinado y posteriormente el proletariado de estas regiones no hubiera sido explotado y utilizado como carne de ca帽贸n para la extensi贸n colonial de su clase dominante.

A una visi贸n donde la dominaci贸n racial prima sobre la explotaci贸n de clase contribuye la idea de que el origen del capitalismo se encontrar铆a en la expansi贸n del mercado mundial (Wallerstein), con la que se habr铆a constituido un sistema-mundo. Que el nacimiento del capitalismo se cifre en la circulaci贸n de mercanc铆as y no en la brutal instauraci贸n de relaciones de producci贸n es, en 煤ltima instancia, conveniente a un enfoque en el que pueblos dominan a pueblos y las clases, si existen, solo son pertinentes en el marco nacional y geogr谩fico. Pecunia non olet: en el comercio se disuelven las divisiones de clase para presentar a los comerciantes y conquistadores europeos como un bloque homog茅neo frente al resto de pueblos.

El desarrollo del capitalismo supuso transformaciones en todos los 谩mbitos de la sociedad, tambi茅n naturalmente en la filosof铆a y la ciencia. Sin embargo, la afirmaci贸n de los poscoloniales de que descolonizando el saber y regresando a las cosmovisiones precapitalistas se puede cambiar el curso del capitalismo no s贸lo es err贸nea, tambi茅n es conveniente a su defensa de un proyecto nacional-popular que, una vez llegado al Estado, solo podr谩 hacer lo que hace el Estado: gestionar el capitalismo, explotar al proletariado urbano y rural, expoliar la naturaleza y vender todo ello como el medio indispensable de nuestra emancipaci贸n.

La raza como naci贸n

El concepto de raza no tiene ning煤n sustento cient铆fico. Por mucho que se puedan hacer grupos humanos a partir de criterios como el color de la piel, la forma del pelo o de los rasgos faciales, estos grupos no tienen una realidad gen茅tica: en lo que respecta al ADN, un europeo puede tener m谩s en com煤n con un asi谩tico que con otro europeo[11].

En este sentido, y solo en este, el t茅rmino de racializado describe una realidad. Dicha realidad es la del proceso de jerarquizaci贸n del capitalismo en torno a grupos humanos situados en una geograf铆a determinada y que luego, por violencia econ贸mica o extraecon贸mica, a veces por voluntad, se ve obligada a desplazarse y convertirse en minor铆a racial. En otros casos, dado el despliegue mundial y jer谩rquico del capitalismo en su fase colonial, esos grupos se ven racializados por la dominaci贸n de la metr贸poli y sus colonos en el territorio. De manera general, el proceso por el cual se dota de atributos raciales a la poblaci贸n mundial se debe a la jerarqu铆a que se establece entre las grandes potencias capitalistas y las econom铆as subsidiarias, que hacen que los pobres tengan una nacionalidad, un color o una religi贸n que los se帽ala como pobres en un momento hist贸rico determinado. Los ind铆genas en Latinoam茅rica, los negros en Estados Unidos, los irlandeses en la Inglaterra decimon贸nica o los indios de hoy en el Golfo P茅rsico son racializados no por causa de sus rasgos fenot铆picos o su religi贸n, sino por la l贸gica inherente y espont谩nea de las relaciones sociales capitalistas. Sin lugar a dudas, el concepto de raza es moderno, pero no porque se ideara a los inicios del capitalismo como un dispositivo de poder para subyugar a los pueblos no occidentales, sino porque hace parte de los mecanismos de agregaci贸n colectiva propios del modo de producci贸n capitalista, derivados de su estructura categorial y sintetizados finalmente en la naci贸n.

Las sociedades humanas han estado fragmentadas territorialmente hasta el desarrollo del capitalismo, el cual presenta continuidades y discontinuidades respecto a los modos de producci贸n anteriores. La continuidad es la fragmentaci贸n, la divisi贸n entre el nosotros y el otro, la xenofobia, si se nos permite utilizar un t茅rmino anacr贸nico. En el comunismo primitivo la comunidad se viv铆a hacia adentro, siendo la relaci贸n con otras comunidades un elemento permanente de conflicto. Es as铆 como el ser humano viene definido por la comunidad: bant煤 o guaran铆 significan hombre, el gentilicio alem谩n viene del germano antiguo Allmanis, 鈥榯odos los hombres鈥. Con el surgimiento del Estado y la propiedad privada, la anexi贸n de nuevas tierras a trav茅s de la guerra se convierte en un elemento esencial para la reproducci贸n de las primeras sociedades de clase, puesto que en ellas la tierra es el medio de producci贸n por excelencia. Esta nueva necesidad hist贸rica obliga a cambiar los mecanismos de identificaci贸n social, dado que, cuando las distintas comunidades se ven reunidas bajo el mismo estandarte imperial y se comienzan a desarrollar las v铆as comerciales que unen los diferentes imperios, la separaci贸n entre nosotros y el otro se hace m谩s compleja. As铆 lo explicaba Claudio a algunos senadores romanos que se opon铆an a la incorporaci贸n al Senado de los francos en igual derecho: el motivo de 茅xito de la Rep煤blica y despu茅s del Imperio romano, a diferencia de los griegos, fue precisamente la integraci贸n de los vencidos[12]. La vocaci贸n ecum茅nica de los imperios precapitalistas supone una superaci贸n de la idea geneal贸gica de las sociedades anteriores, en las que el mecanismo exclusivo de pertenencia social era el parentesco: para ser parte de la comunidad, era preciso que los ancestros pertenecieran a ella. Con la emergencia de los imperios, a este sentido de pertenencia se superpone y a menudo contrapone una idea 鈥減ol铆tica鈥 de pertenencia ya no cifrada en la l铆nea hist贸rica de los antepasados, sino en la extensi贸n territorial dominada por el Estado.

Pero no es todav铆a la pertenencia abstracta y homog茅nea de la naci贸n en el capitalismo, sino que los imperios, en su pretensi贸n de universalidad, re煤nen una multiplicidad de pueblos y buscan representarlos: ya sea incorpor谩ndolos al Senado romano, ya sea manteniendo las instituciones religiosas que regulan las diferentes comunidades que est谩n en su seno. Es as铆 como al tomar Constantinopla en el siglo XV y tras convertir Santa Sof铆a en una mezquita, Mehmet II El Conquistador hizo traer a un patriarca ortodoxo, otro armenio y a un rabino para que representaran a las respectivas partes de sus s煤bditos. La misma concepci贸n ecum茅nica de la colectividad ser谩 heredada del Imperio romano por el cristianismo, lo cual permitir谩 a la Iglesia cat贸lica mantener unida bajo el manto de la cristiandad una poblaci贸n a la que la profunda fragmentaci贸n pol铆tica del feudalismo no pod铆a integrar. En consonancia, el otro ya no estaba definido por ser externo a la comunidad o al imperio. La forma estatal estaba ampliamente sobrepasada por la forma religiosa de la pertenencia social: el otro era el que ten铆a una religi贸n (monote铆sta) diferente o, todav铆a peor, el que no ten铆a ninguna, como era el caso de los ind铆genas en Am茅rica.

La emergencia de la naci贸n con el modo de producci贸n capitalista supone una superaci贸n y una ruptura con estos mecanismos de identificaci贸n social. En esta ruptura es fundamental la disoluci贸n de los estamentos y la igualdad jur铆dica de todos los individuos, que es imprescindible en una sociedad de poseedores de mercanc铆as que, en tanto que compradores y vendedores, son iguales. La existencia misma del proletariado se debe a esta igualdad jur铆dica: s贸lo porque es un vendedor de mercanc铆as como el resto, puede el proletario vender su fuerza de trabajo 鈥攍a 煤nica propiedad que tiene para vender, su propia alienaci贸n鈥 al capitalista, que extrae de ella el plusvalor. La igualdad jur铆dica inherente a la estructura del capitalismo exige de igual manera que la unidad del Estado y su derecho a gobernar 鈥攍a soberan铆a鈥 repose en una instancia social llamada naci贸n. Siendo el individuo la c茅lula base del capitalismo, la identidad colectiva no puede ser la comunidad cerrada sobre s铆 misma que se autorreconoce por compartir unos mismos antepasados, pero tampoco la forma imperial que re煤ne a las colectividades sin subsumirlas ni homogeneizarlas, ya que no siendo una instancia democr谩tica, no necesita de un sujeto unitario en el que reposar la soberan铆a: la unidad viene dada por el emperador y su v铆nculo con Dios.

La naci贸n, como identidad social a la que se le presupone una potencial soberan铆a sobre un territorio, debe hacer unitario el agregado de individuos con intereses particulares y contrapuestos, en permanente competencia entre s铆, que es la sociedad capitalista. Como la propia forma mercanc铆a, la naci贸n une por su forma 鈥攋ur铆dica y soberana鈥 una multiplicidad de particulares que en ausencia de ella no tendr铆an nada en com煤n. Es por ello una metamorfosis del valor, la forma de agregaci贸n social por excelencia en el capitalismo. Pero tambi茅n como poblaci贸n sometida al ejercicio de un Estado en un territorio acotado por fronteras, la naci贸n es un espacio de acumulaci贸n de valor que debe hacerse homog茅neo: una misma administraci贸n, unos mismos impuestos, una misma moneda, unas mismas medidas f铆sicas, una misma lengua. Para ser depositaria de la soberan铆a popular, ha de construirse el pueblo como categor铆a uniforme.

Este proceso de homogeneizaci贸n nacional puede darse en un sentido jur铆dico y democr谩tico, por el cual toda persona legalizada como ciudadana es parte de la naci贸n, o puede buscar alg煤n fundamento 鈥渙bjetivo鈥 como la lengua, la cultura, la raza o la religi贸n para esa forma fetichizada y construida a posteriori que es el pueblo: ambos factores se complementan y a veces se contraponen en el proceso de formaci贸n de la naci贸n. Puede verse en la construcci贸n de Estados Unidos, donde al mismo tiempo, bajo los ideales ilustrados de la revoluci贸n burguesa se integra a la migraci贸n europea como participantes del sue帽o americano 鈥攑roceso no exento de racismo hacia la migraci贸n m谩s pobre, como por ejemplo hacia irlandeses, italianos o polacos鈥 y se construye frente a y contra las poblaciones originarias y los esclavos afroamericanos. Pero la necesidad de homogeneizaci贸n nacional, como imperativo para construir un sujeto pol铆tico uniforme que no amenace la soberan铆a estatal sino que la sustente, no es patrimonio exclusivo de las sociedades occidentales. As铆, la consolidaci贸n del Estado turco requiri贸 el exterminio de los armenios y la constituci贸n del Estado nacional indio implic贸 la partici贸n del territorio entre India y Pakist谩n, hind煤es y musulmanes, con la mayor migraci贸n forzosa de poblaci贸n que se ha vivido en la historia. El propio Gandhi, el l铆der nacionalista que es hoy aupado como ejemplo moral para todo humanista, se expresaba en estos t茅rminos: 芦驴Si me imagino que varias decenas de millones de musulmanes en India ser谩n leales a India y luchar谩n contra Pakist谩n? Es f谩cil plantear preguntas pero dif铆cil responderlas鈥 Si te traicionan despu茅s, puedes fusilarles. Puedes fusilar a uno o dos, a determinado n煤mero. No todo el mundo ser谩 desleal禄[13].

La racializaci贸n de las poblaciones es su paulatina nacionalizaci贸n, asignando a un origen geogr谩fico y unos rasgos f铆sicos una serie de atributos morales y culturales propios de un pueblo, es decir, una naci贸n. Pero de nuevo, esto no es un dispositivo de poder para la creaci贸n de las relaciones capitalistas, sino una m谩s de las metamorfosis del valor, la 煤nica forma en que pueden darse las colectividades en un modo de producci贸n consistente en la guerra de todos contra todos. En consecuencia, o se es una parte de la naci贸n, o se es una naci贸n diferente y contrapuesta. El movimiento negro en Estados Unidos tiene ambas expresiones. Sin quitar importancia a las condiciones de miseria, opresi贸n y violencia contra las que se luchaba, ni al coraje de tantas personas que dedicaron su vida a esta lucha, las ideolog铆as y los movimientos te贸ricos que se derivaron del movimiento antirracista s贸lo pod铆an quedar atrapadas en una contradicci贸n propia de este sistema. Mientras la lucha por los derechos civiles apuntaba a la plena integraci贸n de los negros en la naci贸n estadounidense, reivindic谩ndose como una parte m谩s de igual derecho que el resto, el nacionalismo negro fue buscando f贸rmulas de separaci贸n: primero a trav茅s del retorno a 脕frica, despu茅s con el establecimiento de un Estado negro dentro de la federaci贸n y finalmente con formas de comunitarismo donde la comunidad negra asumiera algunas funciones del Estado para su autorregulaci贸n[14]. Los Black Panthers defendieron confusamente tanto la primera como la 煤ltima. A medida que se comprobaba el fracaso de la adquisici贸n de derechos jur铆dicos para conseguir una igualdad material y romper con la segregaci贸n racial, el nacionalismo negro ganaba en fuerza. Pero tambi茅n, a medida en que el nacionalismo negro se demostraba como un cul de sac sin salida estrat茅gica posible, se volv铆a a plantear la lucha al interior del Estado. Igualitarismo jur铆dico y nacionalismo racial son las dos caras de la misma moneda, los dos polos de una contradicci贸n que dentro del capitalismo s贸lo puede ser la causa de una oscilaci贸n permanente entre uno y otro punto, nunca su superaci贸n.

Pero el capitalismo produce (espont谩neamente) el racismo

En efecto, las sociedades humanas han estado fragmentadas territorialmente hasta el desarrollo del capitalismo. 脡ste es el primer modo de producci贸n de la historia que es mundial: su l贸gica lo empuja a la expansi贸n territorial mediante el colonialismo, la subsunci贸n y disoluci贸n de otras relaciones de producci贸n de forma violenta, la conexi贸n entre territorios mediante el transporte y las telecomunicaciones, la integraci贸n de todo el planeta en un mismo mercado mundial, la homogeneizaci贸n de las sociedades no s贸lo en su consumo cultural o sus h谩bitos, sino en sus clases sociales que a medida que el capitalismo se consolida mundialmente, se hacen ellas mismas mundiales.

Pero este proceso de extensi贸n y homogeneizaci贸n mundial se lleva a cabo a trav茅s de la fragmentaci贸n en naciones, las cuales buscan una uniformidad hacia dentro y se confrontan mediante el comercio y la guerra hacia afuera. Los procesos de descolonizaci贸n en la posguerra, as铆 como la ca铆da de la URSS y el final de la Guerra Fr铆a, s贸lo sirvieron para agravar esta din谩mica de nacionalismo, guerra permanente y formaci贸n de imperialismos regionales. En esta pugna, se articula un sistema jer谩rquico donde unas burgues铆as se imponen a otras.

Esta imposici贸n, sin embargo, no es un hecho f谩ctico, debido a su poder铆o militar. Bien al contrario, la fuerza militar es siempre un derivado de la potencia econ贸mica, aunque posteriormente pueda servir apoyar las necesidades de los capitales nacionales en su b煤squeda de nuevos mercados, fuerza de trabajo y materias primas. El capitalismo no es un juego de suma cero, un problema de distribuci贸n de recursos causado por el robo y la ley del m谩s fuerte, sino un sistema impersonal regido por la ley del valor por la cual la desigualdad se reproduce, de manera autom谩tica, a trav茅s de la igualdad en el intercambio de mercanc铆as equivalentes. As铆, el capital m谩s productivo se impondr谩 a los otros, de la misma forma que los Estados con econom铆as m谩s desarrolladas y productivas podr谩n imponerse al resto, pagando tanto embajadas como bases militares.

Como explic谩bamos antes, la organizaci贸n jer谩rquica de los pa铆ses se debe al justo reparto del bot铆n tras explotar al proletariado mundial. Por este mismo motivo, es tan absurda la tesis desarrollista de que siguiendo las mismas medidas econ贸micas todos los pa铆ses pueden acabar igualando sus condiciones de vida, como la tesis dependentista de que la periferia capitalista est谩 condenada al subdesarrollo mientras las grandes potencias se sigan desarrollando a su costa. La homogeneizaci贸n de las relaciones de producci贸n capitalista se lleva a cabo mediante la pugna de unas naciones contra otras por el control del mercado mundial y el dominio de las m谩s fuertes sobre el resto, pero la propia homogeneidad permite m谩s tarde el desarrollo aut贸nomo de los capitales en la periferia, que se enfrentan a las antiguas potencias coloniales como pa铆ses de capitalismo joven y din谩mico: s贸lo as铆 puede explicarse el crecimiento de los BRIC, del sudeste asi谩tico y la actual guerra por la hegemon铆a mundial entre China y Estados Unidos. El capitalismo reproduce la desigualdad a trav茅s de la igualdad y lleva a cabo la mundializaci贸n de la humanidad a trav茅s de su fragmentaci贸n nacional y racial. Entender esta din谩mica contradictoria es esencial para explicar el racismo sin caer en presupuestos nacionalistas, que s贸lo pueden alimentarlo.

La jerarqu铆a entre naciones es din谩mica por la competencia permanente de los capitales y sus Estados en el mercado mundial, pero esa dinamicidad est谩 perdiendo energ铆a hist贸rica con el agotamiento de las categor铆as fundamentales del capitalismo. Como se ha visto con la reciente guerra de Ucrania y tantas veces ha explicado el movimiento revolucionario, la crisis estructural de este sistema empuja a la exacerbaci贸n de tensiones imperialistas, al estallido de guerras con efectos mundiales y a la consiguiente devastaci贸n de enteros territorios tanto f铆sica como econ贸micamente. La guerra se prepara y sostiene con el nacionalismo, que siempre es racista. Pero tambi茅n se suma a los factores de crisis econ贸mica y clim谩tica del sistema para provocar amplios movimientos migratorios.

La migraci贸n en s铆 misma nunca hab铆a sido un problema en el capitalismo. Antes bien, era un recurso fundamental para tener un buen ej茅rcito de reserva del que tirar en los momentos de incremento de la producci贸n sin provocar una subida de salarios. Mientras las econom铆as funcionaban como m谩quinas engrasadas, la migraci贸n era un alimento bien recibido para el canibalismo del capital. Pero en la medida en que la crisis estructural avanza, los movimientos migratorios se vuelven 芦crisis migratorias禄 a las que unos Estados debilitados econ贸micamente deben responder con la fuerza militar. No es una cuesti贸n moral, no es que los gobiernos sean racistas: se trata de una necesidad para la regulaci贸n del mercado interno y la gobernanza democr谩tica.

En una situaci贸n de crisis y en ausencia de lucha de clases, es f谩cil que la guerra de todos contra todos propia del capitalismo se exacerbe y, con ello, que se produzca una polarizaci贸n entre nacionales y extranjeros, entre la raza y la religi贸n mayoritaria en la naci贸n y el resto de grupos. Sin lugar a dudas es algo que interesa a la burgues铆a, que hist贸ricamente no ha tenido escr煤pulos en fomentar el racismo para dividir las luchas proletarias, como en los a帽os 20 en Sud谩frica o en los inicios del Estado de Israel. Pero el racismo no es un instrumento maquiav茅lico, sino un fen贸meno espont谩neo propio de una sociedad en competencia permanente. El nacionalismo se presenta hoy falsamente como la posibilidad de recuperar las riendas de unas relaciones sociales que se vuelven cada vez m谩s antihumanas, frente a la imparable globalizaci贸n del capital. A la competencia militar y econ贸mica entre naciones se suma la competencia entre proletarios por no caer en la miseria: el nacionalismo y el racismo emergen espont谩neamente de esta confrontaci贸n. Al mismo tiempo, las comunidades de antiguos migrantes al interior de la naci贸n comienzan a convertirse en un problema, en la medida en que la expulsi贸n de trabajo les afecta directamente, se forman guetos en la periferia de las grandes ciudades y los Estados dejan de poder poner en funcionamiento mecanismos de integraci贸n social, en forma de subvenciones y servicios p煤blicos, con la crisis fiscal provocada por la inestabilidad econ贸mica. El comunitarismo y la racializaci贸n aparecen entonces como una falsa soluci贸n para estos grupos, que se repliegan en f贸rmulas identitarias como mecanismos de protecci贸n. Es as铆 como hay que leer el ascenso del islamismo radical en las periferias de las grandes ciudades occidentales.

El antirracismo siempre desemboca en dos caminos, ambos incapaces de resolver esta situaci贸n. Por un lado, la reforma del Estado para la integraci贸n en la naci贸n de las minor铆as raciales, a trav茅s de subvenciones y pol铆ticas de discriminaci贸n positiva. Sin embargo, el reformismo est谩 perdiendo su base material con la crisis del capital y, antes bien, incapaces de responder con ayudas sociales, los Estados cada vez responden m谩s con la polic铆a. El otro camino, el nacionalismo, piensa encontrar la soluci贸n a la miseria del proletariado racializado en formas de autogobierno que, finalmente, adolecen del mismo problema que el Estado central para enfrentarse a una crisis econ贸mica permanente. En la medida en que parte de la separaci贸n con el resto de la clase y empuja a la identificaci贸n con la burgues铆a de la propia raza, este camino es adem谩s profundamente reaccionario. As铆, atrapado entre un igualitarismo jur铆dico impotente y un nacionalismo reaccionario el antirracismo 鈥攃omo lucha separada del combate global contra este sistema鈥 s贸lo puede generar m谩s confusi贸n y colaborar as铆 con la reproducci贸n del orden establecido.

Lejos de las visiones antirracistas y racializadoras que entienden que el capitalismo no es democr谩tico por su racismo estructural y ven, por tanto, en las reformas democr谩ticas del Estado la manera de luchar contra el mismo, es precisamente la naturaleza democr谩tica del capitalismo, la igualdad jur铆dica de sus ciudadanos garantizada por el ejercicio de una soberan铆a nacional desde un Estado acotado por fronteras, la que lo reproduce permanentemente. Para que haya democracia, es precisa una naci贸n: para que haya naci贸n, son precisas fronteras, personas sin papeles, extranjeros y nacionales, contraposici贸n a otras naciones, tensiones imperialistas, guerra. La democracia necesita de la reciente masacre en la valla de Melilla a manos de los Estados espa帽ol y marroqu铆, pero tambi茅n de la expulsi贸n de miles de nigerianos a manos del Estado senegal茅s devolvi茅ndolos a las hambrunas y la guerra en su pa铆s. No es el racismo el que crea las fronteras, sino que son las fronteras las que, como elemento imprescindible del funcionamiento capitalista, reproducen permanentemente el racismo. S贸lo un movimiento de clase, es decir, antiestatal e internacionalista, es decir, radicalmente antinacional, puede acabar con el racismo que provoca espont谩neamente este modo de producci贸n moribundo.

Desde d贸nde hablamos los comunistas

Este movimiento no es un deseo piadoso o una apuesta pascaliana. Es un movimiento real, objetivo, material que se expresa toda vez que se reinicia la lucha de clases. Si el capitalismo exacerba el nacionalismo, sin embargo tiende a unificar materialmente las condiciones del proletariado a nivel mundial. De ah铆 que, pese a la matanza nacionalista de la Primera Guerra Mundial, la revoluci贸n rusa no fuera un fen贸meno occidental, sino una oleada de revoluci贸n internacional que sacudi贸 desde Estados Unidos y la Patagonia hasta China. El desarrollo posterior del capitalismo, con la ayuda indispensable del estalinismo en cuyas bases se erige la teor铆a poscolonial, sigui贸 socializando la producci贸n, creando una interdependencia creciente de los distintos territorios y planteando problemas que el capitalismo, en su fragmentaci贸n de Estados-naci贸n, no puede resolver. A problemas mundiales como la expulsi贸n de trabajo y la poblaci贸n sobrante, la crisis clim谩tica o la escalada permanente hacia la guerra, s贸lo puede responder una clase que es mundial y que se ve empujada, para acabar con su miseria, a acabar con el sistema capitalista y sus categor铆as. Solo desde esta 贸ptica internacional, desde la constituci贸n de una comunidad humana mundial, puede superarse la fragmentaci贸n de las sociedades humanas que arrastraban como l铆nea de continuidad la separaci贸n del nosotros y el otro. Es desde este movimiento real, que nace de las contradicciones del sistema y les enfrenta la necesidad hist贸rica de la revoluci贸n mundial, desde donde hablamos los comunistas.

El concepto de 芦lugar de enunciaci贸n禄 es utilizado por la posmodernidad para acotar desde qu茅 privilegios y opresiones se habla. Para ella, toda formulaci贸n de universales es una tapadera, un lugar usurpado por la particularidad del individuo que produce el discurso. Al hacerlo, reconoce con raz贸n que la conciencia no est谩 separada de la existencia, pero define la existencia por las circunstancias del sujeto atomizado del capital y las categor铆as que lo articulan.

Ciertamente, los saberes no se producen en abstracto, sino que est谩n determinados por las condiciones materiales en que vivimos, el modo de producci贸n que los forma, es decir, la manera en que las sociedades producen y reproducen su vida en relaci贸n con la naturaleza. En consecuencia y como creemos haber demostrado en este texto, los racializadores hablan desde el capitalismo y no pueden escapar a su l贸gica: el individuo, la democracia, la patria. Parten de la visi贸n atomizada del individuo para afirmar que en 茅l se produce la intersecci贸n de distintas relaciones de poder y como distintas tienen que lucharse, aboc谩ndolo a una esquizofrenia permanente de privilegios y opresiones.

Desde el individuo pueden decir que los discursos organizan la realidad, que el racismo organiza el capitalismo, que la Modernidad es una articulaci贸n de poder-saber contra el que se debe luchar desde una 贸ptica epistemol贸gica, es decir, acad茅mica. Los racializadores tambi茅n hablan desde la democracia, porque toda la plasmaci贸n pol铆tica de sus teor铆as consiste en la conformaci贸n de un proyecto nacional-popular de los subalternos para refundarla, sin ver lo m谩s b谩sico, que su democracia exige Estado, naci贸n, fronteras y nuevos excluidos, nuevos racializados por la l贸gica misma de esta sociedad. Pero los racializadores hablan tambi茅n y sobre todo desde la patria. Su lugar de enunciaci贸n exige perder toda forma de comunidad entre seres humanos 鈥攃oncepto ilustrado que solo oculta la sangre de los colonizados鈥 y hablar desde una geograf铆a, una cultura, un pueblo, una tradici贸n nacional: el internacionalismo es una quimera o un enga帽o mezquino. Por ello mismo, los racializadores solo pueden hablar desde las relaciones capitalistas, regode谩ndose en sus aspectos m谩s reaccionarios, porque en el conflicto naci贸n contra naci贸n el resto de oposiciones desaparecen. La lucha contra el patriarcado es un caballo de Troya occidental. La resistencia contra la devastaci贸n ecol贸gica es un privilegio occidental que los pa铆ses de la periferia no pueden permitirse. La autoridad de Dios y su clero es algo a defender frente a la modernizaci贸n capitalista. La lucha de clases, si se nombra, debe estar subordinada al proyecto nacional contra las potencias occidentales. Frente a la naci贸n, frente a la raza, queda negada toda lucha por la emancipaci贸n.

La racializaci贸n habla desde las categor铆as del capital. El programa comunista puede oponerse a estas categor铆as porque su lugar de enunciaci贸n no es la fragmentaci贸n capitalista, sino un nuevo modo de producci贸n que nace en el seno de este y se formula como programa, como br煤jula, para el estallido de revueltas y revoluciones al que nos empuja la crisis de este sistema. Como expresi贸n de un movimiento real hacia el comunismo, nuestro lugar de enunciaci贸n es mundial y colectivo, es de especie: es, por ello mismo, el 煤nico lugar desde el que podemos hablar quienes aspiramos a una transformaci贸n radical de este mundo.

Notas

[1] En honor a la brevedad y pese a las diferencias explicitadas entre sus autores, hablaremos de la corriente racializadora y de las teor铆as poscolonial y decolonial como sin贸nimos, puesto que en este texto se va a discutir su fundamento com煤n

[2] Dipesh Chakrabarty: Al margen de Europa, ed. Tusquets, p谩g. 18

[3] Houria Bouteldja: Los blancos, los jud铆os y nosotros, ed. Akal, p谩gs. 38-40

[4] Cf. en YouTube la Presentaci贸n del libro de Houria Bouteldja, 00:30:00-00:31:15

[5] Karl Marx: El capital, ed. Siglo XXI, t. III, vol. 6, p谩g. 200

[6] Id., p谩g. 250

[7] Id., t. I, vol. 2, p谩gs. 683-689

[8] En t茅rminos no muy distintos lo explica Dussel en esta breve intervenci贸n: https://www.youtube.com/watch?v=Q86_LPat-IQ

[9] Cf. Eric Williams: Capitalismo y esclavitud, ed. Traficantes de Sue帽os

[10] El capital, t. I, vol. 3, p谩g. 949

[11] 芦Entre las primeras personas cuya secuencia completa del genoma fue reconstruida est谩n dos bi贸logos muy famosos, James Watson y Craig Venter, y un investigador coreano, Seong-Jin Kim. Los tres tienen en com煤n m谩s de 1.200.000 variantes, pero es m谩s interesante comparar estos sujetos de dos en dos. Watson y Venter, ambos de origen europeo, tienen 460.000 variantes en com煤n: es decir, menos de las que cada uno tiene en com煤n con Kim (570.000 y 480.000 variantes respectivamente). En definitiva, desde el punto de vista gen茅tico, de los tres el individuo intermedio es el coreano. Esto no quiere decir que todos los europeos se parezcan m谩s a los asi谩ticos que a otros europeos y, de hecho, en promedio, no es as铆. Precisamente: se trata de valores medios. Si a la inversa se pasa a comparar los individuos, cada uno de nosotros se parece m谩s a algunos asi谩ticos que a algunos europeos, porque gen茅ticamente asi谩ticos, europeos e incluso todos los dem谩s, son grupos muy grandes que se superponen ampliamente禄, Guido Barbujani: 芦Non esistono le 鈥榬azze鈥 ma sfumature all鈥檌nterno di una variabilit脿 continua nello spazio geografico禄, OMAR. La traducci贸n es nuestra

[12] 芦驴Arrepent铆monos por ventura de tener ac谩 los Balbos de Espa帽a, y tantos hombres ilustres de la Galia Narbonense? Viven todav铆a sus descendientes, sin reconocernos ventaja en el amor de esta patria. 驴De qu茅 tuvo origen la ruina de los lacedemonios y atenienses, puesto que fueron grandes en las armas, sino de haber tratado como a extranjeros a todos los pueblos que sojuzgaban? No lo hizo as铆 nuestro fundador R贸mulo, el cual, con singular prudencia, supo tener a muchos pueblos en un mismo d铆a por enemigos y por ciudadanos suyos禄, T谩cito: Anales, XI 24

[13] Cit. Perry Anderson: La ideolog铆a india, p谩g. 86

[14] La propuesta comunitarista no s贸lo est谩 en los medios racializadores actualmente, sino que tambi茅n ha sido retomada por la filofascista Nueva Derecha francesa. Cf. Tristan Leoni: Race et Nouvelle Droite