De parte de Grup Antimilitarista Tortuga February 10, 2023

Ovidio Bustillo Garc铆a



Enrique Quintanilla Alboreca



Eva Aneiros



Desarma Madrid

驴Son eficaces las armas nucleares?

Depende de para qu茅. Est谩 demostrado que son muy eficaces para matar y para destruir. Tan eficaces que el neoliberalismo, aliado con la inteligencia militar, est谩 buscando un dise帽o de arma nuclear que destruya solo la vida para no desperdiciar los recursos materiales del enemigo (esto aun no se ha conseguido, y por tanto, ni siquiera desde un punto de vista capitalista son una buena alternativa militar). Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, la poblaci贸n civil est谩 totalmente indefensa ante un ataque nuclear, por lo que podemos afirmar con total rotundidad que las armas nucleares no son eficaces para defender a la poblaci贸n. En caso de un ataque nuclear generalizado, solo una peque帽a 茅lite de gobernantes, militares y multimillonarios con refugio at贸mico podr铆an sobrevivir al primer impacto, aunque es muy dudoso que pudieran hacerlo a medio plazo en las condiciones en que quedar铆a el planeta. Incluso habr铆a que preguntarse si merecer铆a la pena sobrevivir.

No es ni siquiera pertinente preguntarnos si las armas nucleares son capaces de defender el territorio, pues ante un territorio devastado y sin vida entrar铆amos ya en el terreno de lo surrealista, de lo macabro, pues una buena disuasi贸n nuclear lo 煤nico que garantiza es la destrucci贸n mutua. Ni siquiera son eficaces para mantener una paz negativa, una paz concebida como ausencia de guerra, pues no ha dejado de haber guerras desde que las cabezas nucleares existen, ni las potencias nucleares de tomar posiciones y exhibir amenazas. Mucho menos sirven para una paz positiva, para vivir en situaci贸n de mayor justicia y mejor seguridad humana, pues solo los costes de mantenimiento y modernizaci贸n de los arsenales nucleares por el hecho de existir detraen grandes recursos necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas de las propias potencias nucleares.

驴Son las armas nucleares una herramienta leg铆tima?

Lo cierto es que a lo largo de la Historia se han justificado las guerras y sus cr铆menes con los m谩s peregrinos y hasta nobles argumentos: la gloria, la civilizaci贸n, la patria, los Santos Lugares, la lucha contra el infiel, la cristianizaci贸n, el honor, la revoluci贸n, la independencia, la desnazificaci贸n, la democracia y un largo etc茅tera. Ni una sola sincera y valiente declaraci贸n de guerra ha dicho: 鈥渉acemos la guerra para robar鈥, como denuncia Galeano y nos muestra la experiencia. Ciertamente, el uso de la violencia resulta en principio repulsivo, por lo que es necesario, primero, un ejercicio de normalizaci贸n de la misma dentro de la cultura. Hasta hace bien poco eran comunes expresiones en el mundo educativo como 鈥渓a letra con sangre entra鈥 o 鈥渜uien bien te quiere te har谩 llorar鈥. En cualquier pelea de patio de colegio lo primero que se esgrime es una excusa para llegar a las manos y la disputa de qui茅n empez贸 primero, porque una violencia gratuita no es bien vista. Entre los te贸ricos del uso de la violencia, una matizaci贸n com煤n en moralistas y otras autoridades es que el uso de la violencia debe ser proporcionado. As铆 defendi贸 el ministro de Interior espa帽ol Grande-Marlaska la mortal intervenci贸n policial en la valla de Melilla y con el mismo argumento se justifican intervenciones abiertamente desproporcionadas de la polic铆a. Tambi茅n se justifica el uso de la violencia cuando evita un mal mayor, reconociendo as铆 que la violencia siempre provoca un mal que, supuestamente, lo evita.

Con la guerra pasa lo mismo. Es necesario primero crear una cultura de la guerra y a ello contribuyen expresiones como 鈥渟iempre ha habido guerras鈥 o 鈥渟i quieres la paz, prepara la guerra鈥, adem谩s de desfiles, maniobras militares, monumentos, historias y leyendas que impregnan nuestra cultura. Posteriormente es necesaria la creaci贸n del enemigo, con una capacidad de maldad que justifique toda la violencia utilizada y todos los sacrificios a los que tendr谩 que hacer frente la poblaci贸n y que siempre pasa por la deshumanizaci贸n del otro. Concretando, en el uso de armas nucleares, ser铆a una discusi贸n balad铆 鈥抯i es que alguien pudiera tenerla despu茅s de una guerra nuclear鈥, qui茅n empez贸 primero, pues el da帽o estar铆a hecho y sin posibilidad de reparaci贸n. Es dif铆cil encontrar una justificaci贸n a la guerra nuclear, pues solo alguna mente enferma y militarizada podr铆a justificarla en valores abstractos como el honor, la patria o la civilizaci贸n. El mal de una guerra nuclear ser铆a siempre muy superior al propio mal que quisiera evitar, por lo que, con toda rotundidad, podr铆amos decir que NO es una herramienta leg铆tima. La muerte asegurada de millones de inocentes civiles no puede tener ninguna justificaci贸n moral.

驴Por qu茅 Espa帽a no ha firmado el TPAN?

La primera raz贸n es por nuesta pertenencia a la OTAN. Formar parte de una alianza militar con vocaci贸n de dominar el mundo nos ha hecho encontrar enemigos que nunca tuvimos y participar en vergonzosas agresiones militares como la guerra de Irak, la de Afganist谩n o Libia. El bipartidismo espa帽ol se ha mostrado casi siempre sumiso y obediente a los dictados de los EE.UU., incluso con voluntad de ser alumno aventajado en la militarizaci贸n de territorios y conflictos. No se entiende de otra manera la participaci贸n espa帽ola desde Felipe Gonz谩lez en m谩s de cien 鈥渕isiones de paz鈥, que as铆 se les denomina ahora a las pol铆ticas militares de dominio, control y apropiaci贸n. Esta pertenencia a la OTAN nos impide hacer, realmente, pol铆ticas de paz, de distensi贸n, de mediaci贸n y de justicia, aumentando escandalosamente el gasto militar.

Los Presupuestos Generales de 2023 han sido los m谩s militaristas de la historia, superando el 2% que pide la OTAN y enga帽ando a la poblaci贸n sobre la verdadera naturaleza de los conflictos. El Tratado para la Prohibici贸n de las Armas Nucleares, TPAN, establece que 鈥渆n ning煤n caso los pa铆ses pueden desarrollar, ensayar, producir, fabricar, transferir, poseer, almacenar, utilizar o amenazar con utilizar armas nucleares o permitir el estacionamiento de dichas armas en su territorio鈥. Es razonable preguntarse si la existencia de bases americanas en territorio espa帽ol no es otro obst谩culo para la firma del Tratado, pues el amigo americano no ver铆a con buenos ojos no poder estacionar o almacenar armas en sus bases. Una tercera y no menos importante raz贸n para no firmar el TPAN es la existencia en Espa帽a de un poderoso complejo pol铆tico-militar-industrial, con toda una red de intereses, puertas giratorias y alianzas, capaz de condicionar la pol铆tica, sobre todo la de seguridad. No podemos olvidar que Espa帽a est谩 entre los diez principales pa铆ses exportadores de armamento del mundo, vendiendo armas a pa铆ses que actualmente est谩n en guerra, como Arabia Saud铆, y donde se celebran importantes ferias de armamento como FEINDEF. A los 鈥淪e帽ores de la Guerra鈥 no les interesa reducir los m谩rgenes de maniobra, aun cuando se ponga en riesgo a la propia humanidad. Hemos de preguntarnos si los intereses de la inmensa mayor铆a de los espa帽oles coinciden con los intereses de estos Se帽ores o es hora de ponerse en pie por nuestra propia seguridad y decencia.

驴Es posible abolir totalmente las armas nucleares?

No solo es posible, sino totalmente necesario. Podemos afirmar que ya est谩n prohibidas por Naciones Unidas al entrar el vigor el TPAN ahora hace dos a帽os. Lejos de evitar la guerra, las armas nucleares forman parte de los conflictos b茅licos. No son pocos los analistas que, entre otras razones, ven en la posibilidad de que la OTAN instalara una base militar en Ucrania cerca de la frontera rusa, uno de los desencadenantes de la guerra. Los modernos misiles ser铆an capaces, en pocos minutos, de atacar importantes ciudades rusas sin tiempo de reacci贸n. Esta infernal din谩mica de desconfianza unida a determinados axiomas militares como 鈥渆l que da primero da dos veces鈥 o 鈥渓a mejor defensa es el ataque鈥 nos hacen vivir en una constante tensi贸n y hace que la poblaci贸n seamos rehenes de delirios militares, como ha sucedido a lo largo de la historia.

驴Los intereses de la inmensa mayor铆a de los espa帽oles coinciden con los intereses de los Se帽ores de la Guerra?

Hemos delegado en una 茅lite militar alejada de la realidad nuestra seguridad y nos encontramos al borde del abismo. Es hora de retomar el control de nuestra propia seguridad y decidir qu茅 queremos defender, de qui茅n y c贸mo, civilizando la defensa. Necesitamos desarmar la defensa para dar paso a la desmilitarizaci贸n, pues es, en 煤ltimo t茅rmino la l贸gica militar patriarcal la que nos lleva a la cat谩strofe.

驴Qu茅 hacer como sociedad civil?

Ya dec铆amos en el anterior art铆culo: 鈥淎hora, lo que toca es trabajar junto a otras organizaciones pacifistas, antimilitaristas, ecologistas, feministas y antirracistas en exigir la firma del TPAN鈥.

A trav茅s de la Campa帽a 鈥10 Razones Firma TPAN鈥 durante el 2022 m谩s de 20 organizaciones estuvimos difundiendo y haciendo incidencia pol铆tica para concienciar y exigir que Espa帽a firme este Tratado. Un ejemplo significativo ha sido que el 19 de enero el Ayuntamiento de Burgos ha aprobado una propuesta para abolir las armas nucleares y pedir la firma del TPAN, con los votos a favor del PSOE, Cs y Podemos, la abstenci贸n del PP y el voto negativo de VOX.

En 2023 volvemos, ya constituidos en la 鈥淎lianza por el Desarme Nuclear鈥, con m谩s ganas y m谩s fuerzas hasta conseguirlo. Necesitamos que m谩s organizaciones se unan a la Campa帽a, pero fundamentalmente necesitamos que m谩s personas se lo exijan a los partidos pol铆ticos. Las pr贸ximas elecciones son un buen momento para que una de sus propuestas sea la firma del TPAN.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/plane…