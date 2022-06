–

De parte de Socialismo Libertario June 29, 2022 199 puntos de vista

Mientras el drama de Melilla se aclara en todo su horror, inicia en Madrid la cumbre de la OTAN.

La coincidencia no es casual. Son dos expresiones de las l贸gicas de guerra que pesa sobre la condici贸n humana en estos tiempos.

Las noticias sobre los hechos arrojan nueva luz sobre lo ocurrido. Los j贸venes, la mayor铆a de Sud谩n, que viv铆an, algunos desde hace a帽os, en los montes cerca de Nador 鈥抣ocalidad marroqu铆 cercana a Melilla鈥, han sufrido primero el acoso de la polic铆a marroqu铆, que ha destruido sus tiendas y sus enseres, y luego, cuando 1.700 de ellos han decidido tambi茅n por esta situaci贸n de exasperaci贸n, pasar la frontera, la represi贸n, cruel y asesina, que ha provocado 23 muertos seg煤n Marruecos, que ascender铆an a 37 seg煤n algunas asociaciones locales. Finalmente solo 133 llegaron a territorio espa帽ol.

Las im谩genes de los cuerpos sin vida, ya sea por asfixia ya sea por los golpes recibidos ofenden la dignidad humana y dan la medida de la ausencia de respeto por parte de la gendarmer铆a, es decir del Estado, de Marruecos. Los que han conseguido saltar la valla han tenido que sufrir tambi茅n la violencia de la polic铆a espa帽ola. En las fosas comunes de Nador las autoridades marroqu铆es pretenden enterrar, junto a los cuerpos, tambi茅n la verdad sobre las causas espec铆ficas de su fallecimiento.

Las im谩genes y los testimonios de lo ocurrido sit煤an las 芦versiones oficiales禄 en un lugar que no sorprende pero s铆 indigna. Es el lugar de un poder que se siente impune ante su brutalidad y sus mentiras.

Pedro S谩nchez ha hablado de 芦asalto violento y bien organizado, bien perpetrado y en este caso, yo creo, bien re suelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto de Espa帽a como de Marruecos禄, reduciendo la responsabilidad de lo ocurrido a las 鈥渕afias鈥 de inmigrantes y a los propios inmigrantes. Su comparecencia ha sido a un espect谩culo obsceno adem谩s que una expl铆cita admisi贸n de complicidad con un crimen in茅dito por sus dimensiones.

La realidad vivida en Melilla y su posterior justificaci贸n son hechos t铆picos de una situaci贸n de guerra. De una guerra a la inmigraci贸n, es decir a las personas inmigrantes, por parte de la polic铆a de Marruecos y Espa帽a. Tampoco es casual que Espa帽a pida ahora la protecci贸n de la OTAN para Ceuta y Melilla, sus 煤ltimas colonias en territorio africano.

A la guerra combatida, la que genera muertes, se asocian como siempre las mentiras que la acompa帽an, las que la justifican y a帽aden infamia sobre la memoria de las v铆ctimas.

Esto lo hace adem谩s un gobierno de 鈥渋zquierda鈥, formado por el PSOE y Unidas Podemos. La posici贸n de Pedro S谩nchez y del PSOE es repugnante. No lo es menos la de Podemos que como 鈥減artido鈥 pide una 鈥渋nvestigaci贸n鈥 mientras que como 芦parte del gobierno禄 otorga legitimidad a los cr铆menes y a las mentiras que los encubren. La 芦raz贸n de Estado禄 lejos de una justificaci贸n es una vez m谩s un agravante.

Es el mismo gobierno que participa, enviando armas, en la guerra de Ucrania. Una guerra provocada por la criminal invasi贸n de Putin pero en la que ni el gobierno de Zelenski ni la OTAN que lo sostiene est谩n exentos de responsabilidad.

La tragedia de Melilla, por otro lado, es la consecuencia directa de los recientes acuerdos entre Espa帽a y Marruecos, donde S谩nchez ha traicionado el pueblo saharaui a cambio de que, entre otras cosas, Marruecos frenara la inmigraci贸n hacia las fronteras espa帽olas.

Exigir verdad y justicia, la poca que puede ofrecer este sistema opresor y racista, es lo m铆nimo pero evidentemente ni ser谩 suficiente ni muchos menos reparador.

Este crimen contra los j贸venes de origen sudan茅s es un crimen hacia nuestra com煤n humanidad diferente. Por eso hay que reaccionar con una postura ideal y moral a la altura del desaf铆o que supone. Postura que implica una l贸gica de bien contra las l贸gicas de guerra de los Estados, y la complicidad social que pretenden fomentar. Argumentos que estamos afrontando gracias a las elaboraciones de nuestra Corriente Humanista Socialista, en particular los textos 芦Antropolog铆a de la decadencia. Las primeras ra铆ces y el 煤ltimo imperio禄, escritos por Dario Renzi y publicados tambi茅n por entregas en nuestro peri贸dico.

El domingo 26 junio en muchas ciudades de la pen铆nsula ha habido concentraciones en las que hemos participado de denuncia de los hechos de Melilla y de solidaridad con las v铆ctimas. Es una se帽al positiva. Dar continuidad a este compromiso de libertad, de solidaridad y antirracista es una exigencia que no concierne solamente a las personas inmigradas sino a todas las que a partir de una elemental identificaci贸n con nuestros semejantes entendamos emprender un camino de pacificaci贸n, de defensa de la libertad, de la justicia y la dignidad humana contra las l贸gicas y las pr谩cticas de guerra que las niegan.

En este sentido, la Corriente Humanista Socialista, en la que nos inspiramos, est谩 concentrada en este periodo en una iniciativa especial cuyos contenidos, publicados en nuestro peri贸dico bajo el lema 芦Si quieres la paz desaf铆a la guerra禄, sirven tambi茅n como preparaci贸n del Encuentro Internacional 芦L贸gicas de bien contra las guerras禄 que tendr谩 lugar en Vallombrosa (Italia) desde el 20 hasta el 24 de Julio.