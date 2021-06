–

Hace 10 a帽os, con las movilizaciones del 15M y el ciclo de luchas que se abri贸, se caracterizaba a Espa帽a como un lugar donde hab铆a una pinza que imped铆a el surgimiento de expresiones de extrema derecha de nuevo tipo como las que surg铆an en Europa. El Frente Nacional en Francia, Dem贸cratas Suecos, Liga Norte en Italia, UKIP en Reino Unido, los gobiernos de Polonia y Hungr铆a, AfD en Alemania, Amanecer Dorado en Grecia o el FP脰 Austriaco conformaban una amalgama diversa de propuestas desde la extrema derecha. Unos m谩s fascistas, otros m谩s neoconservadores, muchos hom贸fobos, todos antifeministas. La cuesti贸n es que hab铆a un resurgir de la extrema derecha sin que hubiese temor alguno a una izquierda revolucionaria cercana al poder, que fue el motivo principal del auge de los fascismos a principios de siglo. La nueva-vieja extrema derecha se hab铆a quitado algo de naftalina encima y se mostraba como una opci贸n respetable, relativamente alejada de los cabezas rapadas y las palizas a inmigrantes (aun sin condenarlas), con un discurso anti 茅lites en algunos casos y en todos defendiendo a las familias tradicionales y sus, aparentes, necesidades.

En Espa帽a esto no suced铆a. Una esfera p煤blica movilizada y capitaneada por un movimiento social masivo, junto con un partido 煤nico de derechas (el PP) que aglutinaba todo el voto de todo el espectro de la derecha, impidi贸 por un tiempo que una opci贸n m谩s all谩 fuera viable electoralmente. Es cierto que existe un franquismo sociol贸gico, una parte de la poblaci贸n que se identifica con el franquismo o que compra las teor铆as revisionistas de la guerra civil, que era un caldo de cultivo de la extrema derecha. Pero sin ruptura con el PP y un liderazgo carism谩tico, la operaci贸n no era viable. Y ah铆 apareci贸 Vox y Abascal.

El asalto institucional de parte de la izquierda movilizada, el peso de la cuesti贸n electoral, el desgaste de la movilizaci贸n popular o la incapacidad de transformar los deseos movilizados en pol铆ticas p煤blicas o nuevas formas de organizaci贸n social terminaron de matar uno de los mayores hitos del ciclo 15M: la esfera p煤blica. En un clima de, en cierta manera, ofensiva popular (aunque fuera a la defensiva) existi贸 un debate p煤blico muy enriquecedor que se plasmaba en asambleas, nuevas mareas, centros sociales, publicaciones, investigaciones y tantas otras formas de expresi贸n que marcaban agenda y ante el que el resto de actores pol铆ticos se ten铆an que posicionar. Cuando esto muere, el fantasma de la reacci贸n toma cuerpo y su forma corp贸rea no es 煤nica ni est谩 solo en el extremo del flanco derecho del tablero pol铆tico.

Todo esto no es nuevo

Estamos asistiendo al envalentonamiento de una izquierda reaccionaria, que sin haber logrado nunca nada, trata de decirle a los sectores movilizados lo que deben hacer. Aludiendo a una supuesta defensa de las pol铆ticas favorables a la clase trabajadora, cargan contra los feminismos, el ecologismo o las personas trans. Resulta que para esta izquierda reaccionaria, autodenominada materialista y racionalista, la p茅rdida de derechos laborables y el olvido de la clase trabajadora es consecuencia de los discursos feministas o de g茅nero. En un punto de la historia donde sabemos que existen unos l铆mites f铆sicos de los materiales, que hay un cambio clim谩tico en marcha fruto de la acci贸n humana y el excesivo consumo de combustibles f贸siles, esta reacci贸n clama por la industrializaci贸n del pa铆s aunque sean industrias nocivas para el desarrollo humano y social. El enemigo no es la clase propietaria, es la alianza globalista de las feministas y ecologistas comandadas por George Soros. Anhelan un mundo que ya no existe, y que probablemente ya no exista por los errores pol铆ticos y estrat茅gicos de sus antecesores pol铆ticos. Y es que la nostalgia no es otra cosa que echar de menos un pasado idealizado que nunca existi贸.

El clich茅 del obrero de mono azul no es el sujeto predominante entre la clase trabajadora realmente existente. Las tasas de sindicalizaci贸n son las m谩s bajas de la historia. La temporalidad en el trabajo es m谩s alta que en las d茅cadas pasadas. Todo esto no implica que la cuesti贸n de clase sea indispensable y que la comunidad de intereses potencialmente revolucionaria se genera entre las despose铆das forzadas a vender su fuerza de trabajo. Pero acusar a las minor铆as sociales que reclaman visibilidad, representaci贸n y derechos de ser las responsables de la derrota de la clase trabajadora es, adem谩s de falso, un discurso reaccionario funcional a la extrema derecha.

Se acusa a todos estos 鈥渘uevos鈥 movimientos (feminismos, LGTBiQ, ecologismo, diversidades varias鈥) de ser inocuos al Capital. Se olvidan de dos factores imprescindibles en cualquier an谩lisis de clase y materialista. Primero, bajo la hegemon铆a absoluta del capital todo es susceptible de ser incorporado a las l贸gicas del mercado. Segundo, el primero de todos estos movimientos en ser derrotado e incorporado a las estructuras de la gesti贸n de la miseria (el Estado y el Capitalismo) fue el movimiento obrero resultante de la segunda guerra mundial capitaneados por los partidos socialdem贸cratas y bastantes de los autodenominados comunistas y marxistas-leninistas. Igual que no todo el movimiento LGTB ha sido absorbido, no todo el movimiento obrero lo fue.

Todos los discursos que anhelan y mitifican un pasado son de base reaccionaria. Asegurar que nuestros padres viv铆an mejor porque, por ejemplo, ten铆an mayor facilidad de acceso a la vivienda en propiedad, ser谩 una afirmaci贸n que probablemente dependa del apellido que tengas, del color de tu piel, de la orientaci贸n sexual o de tu posici贸n en la cadena productiva. Restringir el modelo de familia a la tradici贸n heteronormativa, excluye otras propuestas de familias igualmente v谩lidas y probablemente m谩s justas e igualitarias. No existe un pasado mejor, existe un pasado siempre diferente al presente y que dependiendo de tu posici贸n en el mundo podr铆a haber sido m谩s o menos f谩cil.

La nostalgia en pol铆tica es reaccionaria. La memoria hist贸rica nos sirve para conocer, conectar y aprender, algo muy distinto que a帽orar un pasado mitificado.

Un pasado que siempre fue peor para negros, bolleras, madres solteras, adolescentes, migrantes鈥 鈥 Armin (@armin_tamz) May 28, 2021

驴Los extremos se tocan?

Resulta que esta autodenominada verdadera izquierda obrera, patri贸tica y profamilia tiene mucho m谩s que ver con la extrema derecha de lo que nos quieren hacer ver. Resulta gracioso ver a los herederos ideol贸gicos del estalinismo enarbolar discursos que anta帽o no se atrev铆an y hoy s铆 porque existe una extrema derecha movilizada en las instituciones y medios de comunicaci贸n que los amparan. Lo 鈥減ol铆ticamente incorrecto鈥, el ataque a las minor铆as sociales, el desprecio de las ideas ecologistas, el asco por el feminismo movilizado, la fetichizaci贸n del obrero fabril es, sin lugar a dudas, la propuesta pol铆tica m谩s amigable con la extrema derecha y los poderes f谩cticos. A ver si ahora llamar feas a las feministas es algo transgresor e incorrecto, cuando es lo que se lleva haciendo toda la vida y vemos cada d铆a en la prensa.

Urge revitalizar la esfera p煤blica, ser capaces de volver a hacer que los debates movilicen en una direcci贸n de cambio social, con unos enemigos declarados conocidos y con unas alianzas entre iguales, respetuosas y que potencien la libertad, la igualdad y la autonom铆a popular. Las ideas reaccionarias viven del debate enfangado, la provocaci贸n y la derrota. La lucha es por la vida y contra aquellos que quieren neg谩rnosla.