READMISION DEL COMPA脩ERO DESPEDIDO EN

CARROCERIAS TECAI. S.L.

La CNT-AIT de Toledo sigue realizando

piquetes informativos de denuncia para conseguir la readmisi贸n del compa帽ero

despedido en la empresa Carrozados Tecai S.L. dedicada a la fabricaci贸n y

adaptaci贸n de veh铆culos y perteneciente al Grupo Tecnove.

Despu茅s de llevar tiempo exigiendo que

se cumpliera la normativa en materia de seguridad laboral 鈥 seg煤n Convenio

Colectivo y el propio Estatuto de los Trabajadores 鈥 la empresa, adem谩s de hizo

caso omiso e incluso foment贸 disputas entre compa帽eros.

Sabido es que la salud no tiene

precio, lo que no contaban es que 茅l no estuviera dispuesto a venderla, pues

intentaron paliar sus negligencias comprando su silencio, pero sorpresa,

tambi茅n rechaz贸 sobres en negro y se neg贸 a realizar horas extras ilegales.

驴C贸mo no denunciar su situaci贸n si desde antes de 2017 estuvo expuesto

diariamente a agentes mutagenos y cancer铆genos constatados en an谩lisis donde

los niveles de tolueno doblaban el m谩ximo permitido por el Instituto de

Seguridad e Higiene en el Trabajo?.

Como la burocracia es lenta, pero

termina llegando, a finales de julio se tuvo constancia de que Inspecci贸n de

Trabajo le daba la raz贸n y obligaba a Carrozados Tecai a corregir el sinf铆n de

irregularidades que pudieron corroborar. Resultado, su despido, tras el cual empezaron

los piquetes para hacer p煤blico lo ocurrido, desenmascarar tanta pasividad

entre los clientes y criticar los halagos lanzados desde la Administraci贸n

hacia Tecnove.

驴 C贸mo es posible que las grandes

marcas automovil铆sticas a las que da servicio no se hayan percatado de las

condiciones en las que se fabrican sus productos? 驴les sale m谩s rentable

contratar servicios precarios aqu铆 que en China?.

驴C贸mo es posible que aun acumulando

faltas graves relacionadas con riesgo laboral y seguridad e higiene se le contin煤e

adjudicando contratos en la Administraci贸n? 驴Para la salud laboral no se cruzan

datos ni se promueven vetos?.

Los piquetes de denuncia se est谩n

llevando a distintos sitios, en Carrocer铆as Tecai, en la sede del Grupo Tecnove

e incluso en la del Gobierno de Castilla-La Mancha, donde se les alaba diciendo

que son una empresa responsable. Incluso la consejera de Econom铆a, Empresa y

Empleo, Patricia Franco, en un acto realizado por dicho grupo, les halag贸

diciendo de que son 鈥渦na empresa que ha destacado por su pol铆tica de prevenci贸n

de riesgos laborales鈥 驴Cabe mayor desfachatez?.

El compa帽ero fue despedido por no

dejarse comprar y no ceder a las presiones de Carrocer铆as Tecai. Por eso se est谩

reivindicando su readmisi贸n y se pide la solidaridad del resto de Sindicatos

que componemos la CNT-AIT.

CNT-AIT Toledo