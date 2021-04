–

De parte de El Miliciano April 15, 2021 42 puntos de vista

Es la segunda vez que, en mis cuarenta y tres a帽os y ocho meses desde que mi gran amigo y compa帽ero, Rafa S谩nchez, me entreg贸 el carn茅 confederal (16-6-1977) en el local que la Confederaci贸n Nacional del Trabajo, adherida a la Asociaci贸n Internacional del Trabajo (CNT-AIT), ten铆a en la calle Cervantes de Badalona, voy a escribir p煤blicamente sobre la situaci贸n por la que atraviesa la CNT. Me toc贸 vivir, en la d茅cada de los ochenta, los dolorosos acontecimientos que se produjeron tras la celebraci贸n del V Congreso Confederal, en la Casa de Campo de Madrid. All铆 pude comprobar, en primera persona, la situaci贸n de pugna ideol贸gica con relaci贸n a los Principios, T谩cticas y Finalidades del Anarcosindicalismo. Los defensores de la l铆nea continuadora, de lo que era la base fundamental del anarcosindicalismo, tuvieron que enfrentarse con las nuevas corrientes reformistas, verticalistas y marxistas que pululaban dentro de la Organizaci贸n. Tambi茅n estaban presentes antiguos componentes del Frente Libertario y del 鈥渃incopuntismo鈥 espa帽ol. Todav铆a militan, en el Sindicato de Badalona, varios compa帽eros que participaron en dicho Congreso y que pueden confirmar lo que sucedi贸 aquellos d铆as de finales de diciembre de 1979. A dicho Congreso asist铆 como delegado del Sindicato de Industrias Qu铆micas, pues en ese momento no pertenec铆a al de la Ense帽anza, como hice a partir de 1982.

Antes de la celebraci贸n del V Congreso, en el Sindicato se hablaba de un grupo, m谩s o menos organizado, al que se le conoc铆a, extraoficialmente, como 鈥淧aralelos鈥, de tendencia comunista 鈥渓ibertaria鈥. Componentes de ese grupo llegaron a tener cargos importantes tanto a nivel local como regional, incluso nacional, cuando el Secretariado Permanente del Comit茅 Nacional tuvo su sede en Barcelona capital, en el que consiguieron varias secretar铆as. No es mi intenci贸n en este art铆culo, poner nombres a quienes estuvieron al frente de las actuaciones realizadas para formar la primera escisi贸n, que tuvo que ponerse otro nombre al perder el contencioso de la siglas, aunque no renunciaron a todo y cogieron el logo de las manos entrelazadas para ponerlas en sus se帽as de identidad, pues no estaba registrado. La situaci贸n de convivencia en aquellos a帽os fue convulsa y desgarradora, ya que tanto sindicatos enteros como afiliados y afiliadas, militantes o no, con los que hab铆amos compartido actividades y luchas en los conflictos laborales y sociales, se convirtieron en disidentes ideol贸gicos, que no enemigos, y pasaron a formar parte de una corriente que quer铆a hacerse con las siglas de la Organizaci贸n, y sobre todo con su Patrimonio de locales, documentos, archivos nacionales e internacionales, impronta ideol贸gica, etc. Nos cost贸 enfrentamientos, en algunos casos f铆sicos, los menos, hasta que los tribunales, a los que nos obligaron a acudir, nos dio la raz贸n y tuvieron que utilizar unas siglas diferentes a CNT, y optaron por imitar a la sindical francesa, de ideolog铆a comunista, la CGT. Sin embargo, la lucha interna continuaba, pues mientras que una gran parte no est谩bamos de acuerdo en participar en cambalaches sindicales, de corte netamente pol铆tico, como son las Elecciones Sindicales, algunos sindicatos s铆 apostaban por la participaci贸n en las mismas. Y aunque el Congreso de Torrej贸n de Ardoz dej贸 la cuesti贸n 鈥渮anjada鈥, en sucesivos Congresos, Plenos Nacionales de Sindicatos, Conferencias de Militantes, etc., algunos sindicatos y militantes intentaban volver a plantear la cuesti贸n bajo el pretexto de que ten铆amos que estar en los Comit茅s de Empresa para, desde ellos, luchar contra la Patronal y los sindicatos correa de trasmisi贸n de los partidos pol铆ticos. Algunos de los fervientes defensores de la acci贸n pol铆tica/sindical dentro del Sistema, est谩n hoy al frente de la actuaci贸n reformista de la CNT-CIT, los cuales, siempre han visto con malos ojos, y peor mente, que la Organizaci贸n Confederal sea de orientaci贸n anarquista, con sus Principios y Estructura Anarcosindicalista: Acci贸n directa, sin participaci贸n pol铆tica, sin comit茅s ejecutivos, sin liberados, autonom铆a propia, sin subvenciones de ning煤n tipo, militancia activa y con respeto solidario hacia quienes en un momento puntual opinan de manera diferente, aunque sea minoritaria su postura. Aunque se funciona por acuerdos mayoritarios, siempre se ha tenido en cuenta la opini贸n del que tiene una manera diferente de ver las cuestiones que se debaten en todo tipo de reuniones y encuentros confederales. Quien opina diferente a lo que una/uno piensa no es nuestra enemiga, sino una compa帽era o compa帽ero que tiene otra visi贸n de una cuesti贸n concreta y la manera de enfrentarse a ella, se trate tanto de un tema ideol贸gico como de una acci贸n concreta a llevar a cabo.

Como se afirma, y con raz贸n, que desde fuera es casi imposible acabar con el Anarcosindicalismo, pues mientras haya explotadores y explotados, la lucha de clases no terminar谩, y siempre habr谩 quien luche por su dignidad como persona explotada y humillada, pues lo intentan una vez m谩s desde dentro, queriendo llevar al Anarcosindicalismo nacional e internacional al m谩s burdo reformismo sindical: entrar en el sistema para que 茅ste termine engullendo los m谩s nobles ideales de las personas y los colectivos que se oponen a sus intereses de clase.

Vuelven los fantasmas del pasado, pero en esta ocasi贸n siendo una nefasta realidad para la CNT-AIT y el Anarcosindicalismo Internacional. Como pude comprobar in situ, en 1988, en el Congreso de Burdeos de la AIT, los reformistas de todo pelaje quer铆an dar un vuelco a los Principios, T谩cticas y Finalidades del Anarcosindicalismo en temas que la nueva CNT-CIT lleva como bandera de la actualizaci贸n de la CNT y el Anarcosindicalismo: voto proporcional, elecciones a los Comit茅s de Empresa, m谩s poder para los COMIT脡S EJECUTIVOS, alg煤n tipo de trabajo pagado por la Organizaci贸n bajo la triqui帽uela de aut贸nomos, etc. De aquellos sucios polvos, llevados a cabo con oscura nocturnidad y alevos铆a dentro de los sindicatos confederales, estos f茅tidos barros: comit茅s ejecutivos, liberados, elecciones sindicales, coordinadoras con sindicatos que colaboran con el Estado y la Patronal (SAC sueca, FAU alemana, USI italiana, CNT- Vignoles, SO francesa, CGT espa帽ola, Solidaridad Obrera espa帽ola, IP polaca, ESE griega鈥). Todas esas organizaciones reformistas tienen un rencor especial contra todo lo que suene o respire Anarquismo y por ende al Anarcosindicalismo, que no claudica ante los cantos de sirena de las promesas o prebendas del Estado y del Capitalismo salvaje y asesino. Un ejemplo claro de esa inquina contra la influencia l贸gica del anarquismo en la ideolog铆a de la CNT-AIT. Una prueba contundente de esa intenci贸n de arrancar del Anarcosindicalismo su impronta Anarquista, fue el acuerdo tomado por la IWW norteamericana, en su Congreso de septiembre de 2017, para que la 鈥淣ueva Internacional鈥 no fuese de orientaci贸n Anarquista. Ellos y ellas tienen bastante con que se autodenomine sindicato revolucionario, sin especificar lo m谩s m铆nimo qu茅 tipo de Revoluci贸n es la que pretenden y desde qu茅 谩mbito. 驴Desde dentro de las instituciones del Estado? 驴Es que, de verdad, es tan supina su ignorancia sobre lo que se ha hecho desde esa instituci贸n opresora, cuando se ha querido cambiarla desde dentro? La Historia es testigo de lo que ha pasado. Todo grupo (partido pol铆tico, sindicato, entidad social, etc.), que lo ha intentado ha sido integrado en su seno y ha perdido su fuerza reivindicativa, el Estado no admite medias tintas, o est谩s con 茅l o contra 茅l. Nada ni nadie lo ha conseguido ni lo conseguir谩, pues su malvado engranaje corrompe a quienes se meten dentro de 茅l, m谩xime si lo 煤nico a lo que se aspira es a obtener las miserables migajas que quiera dar a sus lacayos.

Los 煤ltimos art铆culos de los compa帽eros Floreal Rodr铆guez de la Paz y de Un CeNeTista (Orto n潞 199, p谩ginas 15,16, 24 y 25), dejan la cuesti贸n del rumbo que ha tomado CNT-CIT perfectamente aclarada. A ello hay que a帽adir los 10 art铆culos del compa帽ero de redacci贸n de la revista, Rafael S谩nchez Garc铆a y del entra帽able Jos茅 Luis Garc铆a R煤a (Orto n潞 181, p谩gina 20 y 21. 鈥淓n defensa del Anarcosindicalismo鈥), nacido en Gij贸n el 31 de agosto de 1923 y fallecido en Granada el 6 de enero de 2017, a los 94 a帽os. Un ejemplo de dignidad personal y confederal como todas y todos pudimos, en sus largos a帽os de militancia, comprobar por su sencillez y su gran talla intelectual, tanto en conferencias como m铆tines de la CNT-AIT, por la que luch贸 hasta sus 煤ltimos d铆as de vida. Fue siempre el azote de quienes quer铆an apartar a la Confederaci贸n de su impronta Anarquista. Hemos tenido que soportar, recientemente, que un aspirante a liberado sindical, que est谩 preparando una tesis sobre el 鈥淐aso Scala鈥, diga de manera despectiva de R煤a que era un sant贸n anarquista. Si tan valiente es para hacer dicha afirmaci贸n, que nos lo diga a la cara que ya le contestaremos como se merece.

Como en esos interesant铆simos art铆culos se desgranan los diversos aspectos de la cuesti贸n referida a la CNT-CIT, su deriva reformista, autoritaria y ejecutivista, no voy a seguir en esa l铆nea argumentativa, ya que ellos lo hacen de forma clara y contundente. Por mi parte, en este segundo art铆culo, quiero hacer hincapi茅 en un aspecto que podr铆a pasar desapercibido, y que me llen贸 de asombro y de indignaci贸n cuando en el Congreso de Zaragoza (2015) una compa帽era y un compa帽ero, de un Sindicato de Oficios Varios de la Regional Catalana, se desga帽itaban por defender su postura a favor de la no desaparici贸n de su Sindicato. Era imposible para ellos conseguir el n煤mero de afiliadas y afiliados que el Congreso hab铆a acordado. Triplicar su afiliaci贸n era una tarea del todo imposible, y m谩s en una poblaci贸n tan peque帽a, en la que ten铆a la sede el Sindicato. El desprecio manifestado desde la mesa que presid铆a la sesi贸n hacia los dos era de una bajeza moral y de una 茅tica propia de personas pertenecientes a una organizaci贸n fascista y no libertaria como es la CNT. Tanto una como el otro militante salieron de la sala donde se hab铆a celebrado la 煤ltima sesi贸n de XI Congreso Confederal con l谩grimas en los ojos. En mi caso, aunque viv铆a en La Rioja, sab铆a perfectamente lo entusiasmados que estaban, ya que hab铆an decido irse de la gran ciudad a un peque帽o pueblo de la costa del Maresme. Hab铆an conseguido el n煤mero m铆nimo para formar un Sindicato y as铆 lo hicieron. Ella es maestra y 茅l metal煤rgico, a quien conoc铆 en reuniones de la CNT, y a ella en las luchas sindicales de la Ense帽anza.

Con ello los nuevos dirigentes de la CNT-CIT se hab铆a conseguido uno m谩s de sus prop贸sitos, la desaparici贸n del sindicato de jubilados. Tanto los sindicatos de Oficios Varios, en su mayor铆a, como los pocos sindicatos que hab铆an de Jubilados, en Badalona ten铆amos uno, eran muy reacios a las nuevas propuestas que iban colando los que iban haci茅ndose con los comit茅s de gesti贸n. La raz贸n de la oposici贸n era debida a que los sindicatos de Jubilados estaban formados por compa帽eros y compa帽eras que ten铆an muy claro lo que era la CNT, y su forma de ser y de actuar. Tampoco quer铆an que existiese la Regional del Exterior, o al menos que no tuvieran voto a la hora de tomar acuerdos. El n煤mero Sindicatos de Jubilados era insignificante en el conjunto de la Organizaci贸n, la cosa era llevadera, pues muchos compa帽eros y compa帽eras que se jubilaban prefer铆an continuar en su sindicato. El sindicato de Jubilados, por su edad, se reun铆a a partir de las cuatro de la tarde. Realizaban una doble labor, muy importante para el resto de los sindicatos de la Federaci贸n Local. Abr铆an el local, con lo cual, si alguna trabajadora o trabajador ven铆a a esa hora esa atendido, si era afiliada/o pod铆a cotizar, y despu茅s pasaban la cotizaci贸n al correspondiente Sindicato. 脡ramos en la 茅poca de la calle Cervantes y Ant贸n Romeu m谩s de diez sindicatos, siendo la segunda Federaci贸n Local en Catalunya, despu茅s de Barcelona. S贸lo en el Sindicato del Metal eran cerca de 1500 afiliadas/os, Textil pasaban de los 600. Adem谩s, el Sindicato de Jubilados procuraba que toda/o el que pasaba por el Sindicato se fuera con la propaganda correspondiente: CNT, La Soli, Ideas/Orto, Tierra y Libertad, Adarga, Estudios, etc.

Cuando la afiliaci贸n disminuy贸 dr谩sticamente, muchos sindicatos tuvieron que formar un 煤nico Sindicato, el de Oficios Varios: Banca, Vidrio y Cer谩mica, Madera y Corcho, Construcci贸n, Ense帽anza, etc., los cuales hab铆an sido sindicatos independientes, pero que tuvieron que amoldarse a las nuevas circunstancias. La diferencia radica en que un sindicato grande, en una poblaci贸n grande, es m谩s f谩cil de existir, mientras que un grupo de trabajadoras y trabajadores que quieran formar un sindicato Anarcosindicalista en una peque帽a localidad es mucho m谩s dif铆cil, porque la relaci贸n con su entorno es de un mayor compromiso personal, y m谩s siendo la CNT un Sindicato que tiene enemigos por todas partes: Partidos pol铆ticos, Sindicatos, Asociaciones Culturales, que no ven con buenos ojos las actividades provenientes del Movimiento Libertario: CNT, Mujeres Libres, Ateneos, grupos culturales libertarios de teatro, m煤sica etc. Todo ello conduce a que quienes dan el paso y se afilian a la CNT, por lo general, est谩n muy concienciados y optan por una alternativa m谩s social y menos sindical, lo cual lleva a que sean m谩s cr铆ticos con ciertas posturas de car谩cter autoritario o ejecutivista. Esta situaci贸n la he vivido en primera persona. Los votos de esos sindicatos no interesan a la corriente actual que MANDA en la CNT-CIT, pues entorpecen la buena marcha de su l铆nea reformista. Esos sindicatos de Oficios Varios, y todos los que denuncian las tropel铆as inorg谩nicas de los comit茅s, ahora ejecutivos, no interesan. No quieren sindicatos con militantes verdaderamente conscientes, sino simples cotizantes. Y si con ello no llegan para cubrir gastos de liberados y gabinetes t茅cnicos, pues ya est谩 el Estado para echarles una mano con el dinero que durante tantos a帽os han negado a la CNT-AIT. En cuanto el Estado, a trav茅s de partidos y sindicatos, ha visto la deriva que ha tomado la CNT-CIT, pues dinero que no falte, que ya nos cobraremos el favor.

No se puede prescindir de peque帽os sindicatos ni de grupos de afinidad libertaria, no tenemos medios para llegar al conjunto de la poblaci贸n, y si encima hacemos desaparecer esos sindicatos confederales que organizan charlas, que ponen carteles de propaganda anarcosindicalista y anarquista o de car谩cter libertario, en el m谩s amplio sentido de la palabra, nuestro mensaje queda muy reducido. La CNT-AIT tiene que volver a acoger en su seno a esos grupos de compa帽eras y compa帽eros que quieren compartir con nosotras y nosotros sus ansias de luchar por cambiar esta podrida sociedad, conseguir una m谩s libre (de par谩sitos y vividores que hay en la actual CNT-CIT), m谩s justa, m谩s solidaria con las minor铆as de todo tipo, el sindical tambi茅n. Nos tenemos que REAFIRMAR, muy abiertamente, en el ANACOSINDICALISMO. Ha llegado, definitivamente, el crucial momento de apostar de manera clara y contundente por nuestra historia de lucha a favor de los explotados, sin pactos con los explotadores. Las afiliadas y afiliados pueden ser o no anarquistas o anarcosindicalistas, pero la CNT- AIT, si quiere ser digna de esas siglas, tiene que ser ANARCOSINDICALISTA.

Art铆culo de Miguel Correas Aneas