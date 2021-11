Beltr谩n Horisberger se define como activista gorde, queer, marika. La construcci贸n de espacios donde la figura del hombre tambi茅n sea representada tiene un rol muy importante en la industria de la moda. Como miembro del colectivo LGBTIQ+, narra c贸mo esos mismos sectores de la sociedad, que oprimen a la diversidad sexual, lo hacen hacia lxs modelxs plus size.

Hace 9 a帽os Beltr谩n se radic贸 en la ciudad de Buenos Aires, reconocido por haber formado parte de un equipo de rugby desde el cual luchaba por la diversidad sexual y en donde empez贸 a formarse como un activista LGBT. A partir del a帽o 2015 aproximadamente, se encontr贸 militando causas sociales en pos de un cambio en la sociedad desde distintos sectores pol铆ticos y movimientos, que lo llevaron a conocer el activismo gorde. 鈥淪egu铆 activando en distintos movimientos antisist茅micos, pero dentro de todo marika y activismo gordo, porque identifiqu茅 una potencia en las redes sociales y porque identifiqu茅 una capacidad de instalar ciertos temas en la agenda p煤blica, redes sociales y desde la masividad, de esto que se le llama activismo influencer. Activista que utiliza las redes para potenciar un cambio social鈥 relat贸.

La decisi贸n de Beltr谩n a la hora de modelar fue netamente personal y de manera independiente. Pudo combinar el activismo con algo que le divert铆a, como es el modelaje. Luego de un tiempo, la agencia Plus Doll lo contact贸 y en la actualidad sigue trabajando en conjunto tanto como modelo y profesor.

Una diferencia que encontr贸 en la industria de la moda, fue que las marcas tratan de pagar menos o arreglar por condiciones laborales menores, que un modelo que cumple con los mandatos de estereotipos. Esto lo volc贸 en un plano realista, el poder luchar por un mejor salario a igual trabajo. 鈥淐on un modelo XL intentan convencerlo con 3 prendas de ropa cuando a un modelo de la misma edad, para el mismo p煤blico y misma marca que responde a los est谩ndares de belleza hegem贸nica, le pagan 5 mil pesos una sesi贸n de fotos o m谩s, depende quien sea. Ah铆 tambi茅n hay necesidad de hacer un activismo en pos de que sea justa la paga鈥 confirm贸.

El mundo del modelaje establece con una normativa que hace muy dif铆cil el acceso para personas XL. El poder realizar lo que les gusta sin una mirada patriarcal sobre sus cuerpos y teniendo los mismos beneficios, que una modelo que cumple con los c谩nones de belleza. No obstante, el ser modelo XL y parte del colectivo LGBTIQ+ es una doble discriminaci贸n: la violencia hacia la diversidad sexual no ha cesado y aprendi贸 a realizarse desde otras formas. 鈥淗ay un fuerte adiestramiento de que esta todo bien con que seas gay, pero 鈥榬espond茅 a ciertos est谩ndares, que seas gay as铆鈥. Sino, no vas a gozar de los privilegios de la gente que s铆 lo hace. Los est谩ndares corporales son muy de ese mundo鈥.

-驴Crees que en tus redes sociales realizas o pod茅s realizar plenamente un discurso para derribar ciertos patrones en nuestra sociedad? 驴Ten茅s alg煤n tipo de resistencia, haters o algo de eso?

+Si, yo creo que mi capacidad de agencia est谩 condicionada no s贸lo por la cantidad de seguidores, sino por el impacto de sus intervenciones. Yo creo que mi esfuerzo no es un granito de arena pero tampoco es la soluci贸n al problema. Hace falta un esfuerzo mancomunado por parte de lxs activistas y de la sociedad de abrir los o铆dos a estos reclamos. Haters por suerte no tengo. Hay gente que s铆 resiste a ciertos discursos pero que me sigue porque le gusta alguna cosa de mi contenido, y no otra. Sobre todo cuando subo alg煤n tipo de contenido de compromiso (me pasa con gays antifeministas) y por mensaje privado me hablan, porque no entienden que la l铆nea de las violencias machistas y patriarcales son las mismas. Hay much铆simo anti feminismo, dentro de la comunidad y tengo que lidiar con eso.

No muy lejano al mundo de las redes sociales, Beltr谩n nos habl贸 sobre la representaci贸n que se realiza por parte de los medios de televisi贸n y la publicidad con respecto al colectivo LGBTIQ+. El mundo de la publicidad sigue teniendo un recorte de la realidad totalmente distinto a lo que pasa en nuestra sociedad. Un ejemplo claro sobre esto, es cuando TyC realiz贸 una carta abierta para el mundial de f煤tbol de Rusia, que igualaba a la homosexualidad en Argentina con un abrazo despu茅s de un gol. Ello incita a seguir realizando construcciones sociales muy peligrosas. 鈥淗ay un imaginario ah铆 que no se est谩 cuidando para nada en construir. El mundo de la publicidad muchas veces nos refleja como nos quieren: obedientes, payasos, comparando nuestra vivencia con un partido de f煤tbol. Claramente no hay una gota de empat铆a鈥, expres贸.

Los medios de comunicaci贸n no son los 煤nicos que construyen estereotipos respecto de la diversidad sexual. Es as铆, que nos encontramos con el rainbow washing. Pero, 驴y qu茅 es? Seg煤n Beltr谩n, son esfuerzos simb贸licos y no de compromisos real con la causa LGBT , o sus derechos, por parte de las empresas. Est谩 destinados a mostrar una adherencia virtual que un impacto real en la causa. Hay corporaciones que se comprometen en el mes del orgullo y cambian su imagen empresarial y pero al mismo tiempo donan millones a candidatxs antiderechos. 鈥淗aces una campa帽a pride, sac谩s una c谩psula de ropa pintada de color arcoiris y 驴qui茅n compra eso? personas LGBT. Entonces dicen 鈥榚l 5% de las ganancias de la campa帽a pride se dona a personas lgbt鈥. Entonces yo estoy comprando una remera arcoiris para mi para que vaya plata a gente como yo鈥.

Beltr谩n Horisberger se muestra como un activista y militante de las causas sociales m谩s vigentes hoy en d铆a: el activismo gorde y la diversidad sexual. Es por ello, que se cree necesario el preguntarle su opini贸n sobre la Ley Nacional de Talles y si est谩 de acuerdo con ella: 鈥淓l problema de la ley de talles y de muchas leyes en Argentina, es que la mayor铆a son plena enunciaciones, no reglamentadas, de necesidades convertidas en derecho. La ley de talles en su primera etapa plantea la necesidad de un SUNITI, pero hace falta un trabajo estad铆stico de los cuerpos argentinos. Saber lo que es la curva de talles en un pa铆s. Se entiende que hay una curva porque es exponencial, funciona igual que el coronavirus. Hay una curva porque hay una cantidad grande de un talle que ser铆a la hegemon铆a a nivel estad铆stico. Esa unidad es base para reclamarle a las empresas que producen telas de textiles e indumentaria. Para reclamarles que dentro de su oferta de indumentaria tengan ese porcentaje reflejado en el stock: un 20% de las remeras XS, 30 de XL y as铆. La ley no cambi贸 ning煤n paradigma todav铆a y hay lugares donde est谩 implementada. En Capital Federal hay una ley hace 8 a帽os y sigue habiendo un gran problema: hace falta un compromiso de la sociedad y entes reguladores para que se cumpla鈥.