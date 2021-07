–

Cuando miembros del sindicato MATS y de Marea de Residencias se dirig铆an hoy a las 11:00 horas a las puertas de la Agencia Madrile帽a de Atenci贸n Social (AMAS) para realizar un acto informativo con performance, un furg贸n de la polic铆a les estaba esperando. Y, aduciendo supuestas 鈥溍硆denes de Delegaci贸n de Gobierno鈥, les han prohibido llevar a cabo su tarea en la puerta del organismo, del que depende la Gran Residencia, centro 100% p煤blico que ha abierto un expediente a dos T茅cnicas de Cuidados Auxiliares de Enfermer铆a (TCAES) por sus manifestaciones en redes sociales. Y el acto, precisamente, era en defensa de Nandi, una de estas trabajadoras.

鈥淵o hab铆a pedido un permiso para menos de 20 personas y me contestaron que para eso no necesitaba permiso. Y cuando hemos llegado aqu铆 no nos han dejado quedarnos en la puerta. No nos quer铆an dejar ni dar folletos informativos, aunque al final lo hemos conseguido鈥, explica Rosa Garc铆a, portavoz del MATS. Finalmente, y tras negociar con las fuerzas de seguridad, han realizado la performances debajo de un puente, situado a unos metros del AMAS.

鈥淣andi no est谩 sola鈥, 鈥淢谩s personal, menos expedientes鈥, han gritado desde la ubicaci贸n improvisada, mientras comenzaban con la performance. Cinco personas con m谩scaras blancas hac铆an callar a todo el p煤blico mientras en el medio, sola e inm贸vil, una persona representaba a Nandi, que iba siendo amordazada, atada con cuerdas y cubierta con un velo negro por los portadores de las m谩scaras. 鈥淏asta ya鈥, 鈥淒ejadme hablar鈥, gritaba la figura amordazada. Despu茅s, uno a uno, han ido retirando los hilos que la sujetaban 鈥減ara escenificar que ha dicho la verdad y eso le ha causado el expediente鈥, relata Mariv铆 Nieto, portavoz de Marea de Residencias.

Desde estos colectivos denuncian una sanci贸n que consideran 鈥渆jemplarizante鈥, que pretende ser 鈥渦na mordaza鈥 para que las trabajadoras de residencian no expliquen lo que sucedi贸 dentro de las residencias durante la primera ola.

Una sanci贸n 鈥渕ordaza鈥

Y es que, en la oscuridad de la pandemia ambas trabajadoras difundieron la situaci贸n en la que se encontraban. Hablaban de falta de Equipos de Protecci贸n Integral (EPI), de ausencia de protocolos y de abandono, en unas dependencias que se convirtieron en la zona cero de la pandemia en Madrid, donde perecieron 8.839 mayores durante la primera ola de covid-19 seg煤n los datos del INE.

Para Rosa Garc铆a, este expediente, centrado en sus declaraciones en las redes sociales y en una charla emitida por youtube en la que ambas participan para denunciar la ausencia de protocolos y medidas de protecci贸n adecuadas a煤n hoy en estos d铆as, es una manera de 鈥渃oartar la libertad de expresi贸n鈥.

鈥淓stamos a la espera de la instrucci贸n a ver qu茅 dice鈥, expresa Garc铆a, y a su lado, Nieto reafirma. 鈥淰amos a continuar hasta que le retiren el expediente, ella no va a estar sola, vamos a apoyarla hasta al final. Este expediente no tiene ning煤n sentido鈥. Y no se quedan ah铆 鈥渜ueremos defender tambi茅n a Transi y a todas las auxiliares a las que se expediente para contar lo que ocurri贸 dentro. Ellas no ten铆an materiales, no se derivaron a residentes a los hospitales y tantas y tantas cosas por las que ha sucedido la hecatombe en los centros residenciales se tienen que saber鈥, concluye.

