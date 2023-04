–

El 12 de abril el Juzgado de Garant铆as 3 de Lomas de Zamora a cargo de Gustavo Alberto Gaig orden贸 habilitar la instancia de juicio por la verdad en torno al homicidio de Alejandro Rodr铆guez Cernadas, quien fuera ejecutado por el polic铆a bonaerense Jos茅 Gustavo Di Giulio a mediados de junio de 1986. La decisi贸n surge luego de una nueva presentaci贸n por parte de la mujer de la v铆ctima, Nancy Noem铆 Saavedra, que en su car谩cter de particular damnificado pidi贸 el desarchivo de la causa y la realizaci贸n de una investigaci贸n objetiva, imparcial, veraz y expedita con el objeto de desmontar la versi贸n policial mediante la cual el 煤nico imputado fue sobrese铆do en 1990. La Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM) realiz贸 una presentaci贸n judicial en la causa acompa帽ando a familia de la v铆ctima en su lucha por la verdad.

En di谩logo con ANDAR, Nancy Noem铆 Saavedra afirm贸 que 鈥渓a expectativa es que me llamen a declarar a este juicio por la verdad porque tengo mucho para decir. El d铆a que asesinaron a Alejandro, de cierta forma tambi茅n me asesinaron a m铆. Yo fui la que anduvo corriendo durante todos estos a帽os por tribunales, al principio con una criatura de 3 a帽os, y me puse la causa al hombro. Le promet铆 a Alejandro que har铆a justicia porque yo sab铆a que lo hab铆an asesinado. No quiero hablar solo por m铆 y mi hijo sino por la sociedad en su conjunto鈥.

Como particular damnificada en la causa, Saavedra ha realizado decenas de presentaciones judiciales y fue la 煤ltima 鈥揹e hace algunos meses- la que result贸 efectiva en cuanto al objetivo perseguido durante m谩s de 35 a帽os: el desarchivo de la causa y una nueva investigaci贸n. En su momento, y en calidad de Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura, la CPM se puso en contacto con la familia de Rodr铆guez Cernadas y realiz贸 una presentaci贸n judicial ante el Juzgado de Garant铆as 3 de Lomas de Zamora para fundar y acompa帽ar el pedido de desarchivo que ven铆a reclamando la familia.

Para la justicia, m谩s all谩 de la prescripci贸n de la acci贸n penal por el paso del tiempo, se debe garantizar el acceso a la verdad cuando el delito investigado hubiera implicado graves vulneraciones a los derechos humanos. Y eso es lo que ocurri贸, precisamente, en torno al asesinato cometido por el polic铆a bonaerense Jos茅 Di Giulio el 12 de junio de 1986 en Lan煤s.

En este sentido, el titular del Juzgado de Garant铆as N掳 3 de Lomas de Zamora resolvi贸 habilitar la instancia de juicio por la verdad sobre este caso, luego de evaluar que el sobreseimiento del imputado 鈥搎ue fuera dispuesto en 1990 por parte del exJuzgado en lo Criminal 7 de Lomas de Zamora- no fue acompa帽ado de una explicaci贸n o motivaci贸n por lo que 鈥渘o se puede establecer cu谩l fue la convicci贸n del magistrado para tomar la decisi贸n que sellara la suerte de ese proceso鈥.

鈥淧asado por el cedazo de una nueva reevaluaci贸n, atento a los reiterados reclamos que efectuara la familia de la v铆ctima 鈥揺n cabeza de la Sra. Saavedra- para que se realice una investigaci贸n objetiva, imparcial, exhaustiva, veraz y expedita, se torna difuso y carente de fuerza disuasoria lo sostenido por el Juez en ese entonces actuante鈥, agreg贸.

Cabe aclarar que el hecho investigado ocurri贸 durante la noche del 12 de junio de 1986, luego de que un vecino llamara a una comisar铆a de Lan煤s para anoticiar sobre una persona que merodeaba un inmueble abandonado. Al rato llegaron tres efectivos, entre ellos, el agente Di Giulio, quien dijo en su declaraci贸n ante el juez que se defendi贸 con disparos disuasorios ante el presunto ataque con arma de fuego que habr铆a realizado el sospechoso.

Sin embargo, desde un primer momento la familia aport贸 pruebas contundentes para desmontar la versi贸n policial y establecer que, en realidad, se trat贸 de un asesinato brutal y sin que la v铆ctima pudiera defenderse.

De forma habitual y peri贸dica, Alejandro Rodr铆guez Cernadas se dirig铆a a la casa en cuesti贸n, ya que era de propiedad de su padre y 茅ste viv铆a en Neuqu茅n. Aquella noche del 13 de junio se dirigi贸 al inmueble y, como olvid贸 la llave de entrada, intent贸 acceder por un acceso lateral desde el patio. Por ese motivo, el vecino que llam贸 a la polic铆a no lo reconoci贸 y pens贸 que se tratar铆a de alguien con intenciones de robar u ocupar la casa.

Uno de los principales elementos de prueba que resultan fundamentales para desmontar la versi贸n policial fue la realizaci贸n de una segunda pericia bal铆stica realizada por Eduardo Lucio Frigerio, un perito de parte presentado por Nancy Saavedra, en la que se evalu贸 la posici贸n del polic铆a respecto a la posici贸n de la v铆ctima, la trayectoria de las balas y las heridas, entre otros aspectos.

En tres hip贸tesis probables del hecho result贸 indiscutible que la trayectoria de los proyectiles tuvo una direcci贸n descendente, por lo que la v铆ctima no pudo haber estado de pie al momento de recibir los disparos. Tampoco existen indicios respecto a que la v铆ctima pudiera haber contado con un arma.

Adem谩s de la pericia de parte, el particular damnificado enfatiz贸 desde el comienzo de la causa que la investigaci贸n del homicidio fue llevada a cabo por la misma fuerza policial a la que pertenec铆a el imputado: la Polic铆a bonaerense.

Varias cuestiones quedaron acreditadas: que el accionar policial fue ileg铆timo porque no se actu贸 con una orden de allanamiento; que la v铆ctima no estaba merodeando ninguna vivienda abandonada sino que en realidad ese inmueble era propiedad de su padre, -extremo que fue ratificado mediante la correspondiente escritura de propiedad- y que no hubo indicios de que la polic铆a hubiera usado otra forma legal de persuasi贸n, disuasi贸n, o medida menos gravosa que el ataque con arma de fuego hacia la v铆ctima para que 茅sta desistiera de una supuesta agresi贸n hacia el personal policial.

En virtud del caudal probatorio reexaminado ahora por el Juzgado de Garant铆as 3 de Lomas de Zamora y la ya aludida falta de argumentaci贸n del juez anterior de la causa por la cual absolvi贸 en 1990 al polic铆a imputado por el homicidio de Rodr铆guez Cernadas, el magistrado resolvi贸 鈥済arantizar el derecho a la verdad y, en consecuencia, habilitar la instancia jurisdiccional para que el particular damnificado, Sra. Nancy Noem铆 Saavedra de Rodr铆guez pueda acceder a la determinaci贸n de los hechos que denuncia instando a la producci贸n de medidas de prueba y en caso de corresponder, el juicio oral y p煤blico鈥.

Asimismo, notific贸 a la fiscal铆a general departamental para que se designe la unidad fiscal y el agente fiscal que deber谩 llevar adelante la nueva investigaci贸n.

En cuanto a los motivos por los cuales se realizar谩 un juicio por la verdad y no uno convencional 鈥揷on posibilidad de establecer penas en caso de veredicto condenatorio-, el titular del Juzgado de Garant铆as 3, Gustavo Alberto Gaig, se帽al贸 que en el caso investigado no se configuraron los supuestos por los cuales se aplica la excepci贸n a la prescripci贸n de la acci贸n penal por el paso del tiempo.

Es decir, como el homicidio ocurri贸 en 1986 鈥揾ace m谩s de tres d茅cadas-, y no se cometi贸 en el marco de un plan de exterminio que lo convertir铆a en un crimen de lesa humanidad, no es posible juzgar hoy al imputado con la posibilidad de que sobre 茅l recaiga una condena penal.

Pero s铆 es dable y necesario, tal como considera el magistrado, garantizar el acceso a la verdad para la familia de la v铆ctima y la sociedad, ya que se trata de un grave delito contra la vida y cuya repetici贸n debe prevenirse.

鈥淐omo consecuencia del juego arm贸nico entre las normas citadas y atendiendo al derecho a la vida, y con relaci贸n al derecho de la efectiva tutela judicial, entiendo que la particular damnificada, tambi茅n como v铆ctima de autos, gozaba y goza del ejercicio de sus derechos y la protecci贸n que las garant铆as enunciadas le otorgan a toda persona que se halla en esta especial situaci贸n鈥, completa el magistrado.

