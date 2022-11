–

Desde la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS) convocan a una 芦Acci贸n Plurinacional contra el Extractivismo y la Represi贸n禄 para este viernes 4 de noviembre. 芦Mientras el gobierno nacional, junto al Ministerio de Ambiente, nos presentan un discurso verde lleno de proyectos de mitigaci贸n para frenar el cambio clim谩tico, el verdadero proyecto, el del terricidio sin l铆mites, el que nos est谩 dejando sin monte, sin humedales, sin bosques, con el agua llena de venenos, con el aire que cada vez es m谩s irrespirable, el de la persecuci贸n y represi贸n a las comunidades ind铆genas, no para. Ning煤n plan de mitigaci贸n ser谩 posible si no frenan ya los negocios del extractivismo que s贸lo benefician a las empresas que los llevan adelante禄, sentencian. En Las Grutas, R铆o Negro, a las 15 habr谩 un nuevo 芦Atlanticazo禄, con una intervenci贸n art铆stica en defensa del Golfo San Mat铆as. En Mar del Plata un Festival por un Mar Libre de Petroleras a las 16. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires realizar谩n una volanteada y semaforazo en el Obelisco porte帽o desde las 16.30 y una marcha al Congreso Nacional a las 17.30. La acci贸n se repetir谩 en otros puntos. Por ANRed.

La llamada 芦Acci贸n Plurinacional contra el Extractivismo y la Represi贸n禄 ser谩 este viernes 4 de noviembre, y se replicar谩 en diferentes puntos del pa铆s a lo largo del d铆a:

En Las Grutas, R铆o Negro, a las 15 habr谩 un nuevo 芦Atlanticazo禄, con una intervenci贸n art铆stica en defensa del Golfo San Mat铆as .

. En Mar del Plata se realizar谩 a las 14 una limpieza de la playa y luego un Festival por un Mar Libre de Petroleras a las 16.

se realizar谩 a las y luego un En Necochea , a las 16 concentrar谩n en el cruce de 82 y 2, en la Rambla, por un Mar Libre de Petroleras

, a las En Rosario habr谩 una concentraci贸n desde las 17 en la Plaza Montenegro y una movilizaci贸n a las 18 al Monumento a la Bandera.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires realizarán una volanteada y semaforazo en el Obelisco porteño desde las 16.30 y una marcha al Congreso Nacional a las 17.30.



芦Mientras el gobierno nacional, junto al Ministerio de Ambiente nos presentan un discurso verde lleno de proyectos de mitigaci贸n para frenar el cambio clim谩tico, el verdadero proyecto, el del terricidio sin l铆mites, el que nos est谩 dejando sin monte, sin humedales, sin bosques, con el agua llena de venenos, con el aire que cada vez es m谩s irrespirable, el de la persecuci贸n y represi贸n a las comunidades ind铆genas, el de los desalojos violentos en los que no les importa mandar a la polic铆a a maltratar a mujeres y ni帽es, no para. Ning煤n plan de mitigaci贸n ser谩 posible si no frenan ya los negocios del extractivismo que s贸lo benefician a las empresas que los llevan adelante芦, sentencian la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS).

En la misma l铆nea, agregan: 芦parar este ecocidio tambi茅n depende de nosotres, de nuestro compromiso, de la presi贸n social que ejerzamos sobre nuestros gobernantes. Creemos que la calle sigue siendo el lugar donde hay que resistir y sostener la lucha, por eso te invitamos a acercarte a las convocatorias de cada territorio para que puedas informarte de lo que est谩 pasando y sumarte a activar, por un #MarLibreDePetroleras, #Tierra sin fuego, #Agua para los pueblos, territorios sin #Venenos y #LibertadALasPresasPol铆ticasMapuche芦, remarcan, con algunos de los hashtags que piensan difundir a los largo de la jornada de lucha y visibilizaci贸n.

BFS, el espacio que impulsa esta acci贸n plurinacional, se define como una 芦coordinadora socioambiental de organizaciones, asambleas, movimientos, partidos pol铆ticos y autoconvocades luchando contra la profundizaci贸n del extractivismo禄.

La jornada de lucha y visibilizaci贸n se da, tambi茅n, luego de que nuevamente gobernadores oficialistas y opositores no dieran el qu贸rum necesario este jueves 3 de noviembre para que haya dictamen en el Plenario de Comisiones del Congreso de la Naci贸n para discutir la Ley de Humedales. Al respecto, desde BFS expresaron: 芦nuevamente se impuso el lobby. Desde la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones nos hicimos presentes en el Congreso ante la convocatoria del Plenario de Comisiones para discutir la Ley de Humedales. Nuevamente los gobernadores oficialistas y opositores impusieron el boicot a la convocatoria y no hubo dictamen. Ma帽ana 4/11 (por hoy), llevaremos adelante una jornada plurinacional contra el avance del extractivismo y la represi贸n que incluir谩 el reclamo por la aprobaci贸n del proyecto consensuado de #leydehumedales芦, expres贸 la coordinadora.



芦Cada d铆a que pasa sin esta ley es un d铆a m谩s que los territorios padecen los incendios intencionados de las actividades econ贸micas, que se profundiza el saqueo del litio en el Norte, o que avanzan las megatorres de Larreta en la Ciudad de Buenos Aires y los Barrios Privados en el Conurbano Bonaerense. No queremos m谩s maniobras. Que se trate y apruebe el Proyecto Consensuado禄, exigen desde la coordinadora.



