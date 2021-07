–

Les ha costado a los poderes, tanto los formales como los f谩cticos y tenebrosos, hacer la digesti贸n de la lucha social contra la conscripci贸n que culmin贸 con la insumisi贸n y la desaparici贸n de la mili, esa escuela de adoctrinamiento social y de degradaci贸n moral, pero al final, parece que ya la han hecho y quieren volver por las andadas.

No es la primera vez que la sombra de la vuelta de la conscripci贸n, civil y militar, reaparece en la agenda de la 茅lite pol铆tica. Un repaso a la hemeroteca nos deja un paisaje de pol铆ticos, tanto del PP y del PSOE como de otras fuerzas parlamentarias (incluidos los partidos de izquierda de inspiraci贸n militarista) y de capitostes militares que suspiran por la reaparici贸n de la mili y la reintroducci贸n de otras modalidades de disciplinamiento social patri贸tico.

Hasta ahora no se han atrevido a pasar de las nostalgias y los deseos, pero parece que ahora la cosa va m谩s all谩 y animados por la excusa de la pandemia (que m谩s bien parece una pandemia social que sanitaria) quieren reimplantar los servicios forzosos por razones de seguridad.

1) Refuerzo del militarismo.

Ven铆amos diciendo desde hace ya mucho tiempo que sufr铆amos un creciente y descarado proceso de re-militarizaci贸n social y de expansi贸n del militarismo a todas las esferas y 谩mbitos de la sociedad: un soterrado y obsceno aumento del gasto militar; un incremento de la participaci贸n militar espa帽ola en operaciones militares en el exterior, un afianzamiento de la participaci贸n espa帽ola tanto en la OTAN y como en el militarismo de EEUU por medio de las bases militares, la expansi贸n de la industria militar made in Spain y su s茅ptimo puesto entre los se帽ores de la guerra, el creciente proceso de securitizaci贸n y la expansi贸n de las soluciones y medios militares a casi todos los problemas sociales, la reintroducci贸n de los valores militaristas en la sociedad, la implicaci贸n de todos los ministerios en el sostenimiento del gasto militar, la agresiva propaganda militar y el obsceno seguidismo acr铆tico de los comunicadores sociales y un largo etc茅tera que describo en el libro autoeditado y de acceso libre 芦Manual para entender el militarismo禄 lo avalan.

Pero la pandemia ha sido un campo de maniobras experimentales bastante propicio para la puesta de largo del protagonismo militarista en la conducci贸n de una 芦crisis禄 le铆da desde el poder como una guerra y en t茅rminos de defensa nacional.



Ha dado lugar a la exhibici贸n grosera de los uniformados como sujetos de esa defensa contra el virus, meti茅ndonos militares desde las ruedas de prensa a la vacunaci贸n de futbolistas, pasando por el rescate de los ancianos aislados en las infectadas residencias de mayores, a la desinfecci贸n de los bancos de la calle, el aseguramiento del abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad y el patrullaje de la v铆a p煤blica, como si algo de eso fuera necesario para la protecci贸n de la sociedad y la lucha por la salud.

Pero no s贸lo se trata del despliegue y la exhibici贸n de la soldadesca, siempre tan proclive a desfilar, en el espacio p煤blico, como para que nos acostumbremos a verlos en acci贸n. Tambi茅n la expansi贸n militarista ha concernido a:

Los dineros (aumento de partidas para Defensa, para dotarse de instrumental y medios a disposici贸n del ej茅rcito con la excusa de la pandemia; incrementos de gasto que salpican a los fondos europeos de recuperaci贸n a trav茅s del mecanismo de recuperaci贸n y resiliencia; aumentos soterrados del gasto militar extraordinario, etc.),

La propagaci贸n de la propaganda militar,

Los experimentos de control social insinuados en la antigua normalidad y puestos en pr谩ctica de manera m谩s decidida durante este tiempo pand茅mico y

Los apoyos colaboracionistas con la justificaci贸n de esta expansi贸n de la idea de seguridad militar por parte de comunicadores, universidades y otros aliados

En la difusi贸n de un mensaje ideol贸gico que justifica la securitizaci贸n y la expansi贸n de la ideolog铆a militarista para abordar cualquier problema social.

2) Anteproyecto de ley de reforma de la ley de seguridad nacional.

Ahora van m谩s all谩 y van a reimplantar la conscripci贸n, el gran ideal de espiritualizaci贸n y aceptaci贸n servil de la sociedad cuartelaria y miedosa que est谩n construyendo.

El gobierno trabaja en un anteproyecto de ley, nos informa el periodista Angel Gonz谩lez, de El Pa铆s (por cierto, un destacado informador militar y una de las principales fuentes pr贸ximas a la informaci贸n del Ministerio de Defensa) para facultar al gobierno a imponer prestaciones personales obligatorias a todos los espa帽oles a tenor del art铆culo 30 de la Constituci贸n; prestaciones justificadas ante estados de crisis, que se establecer谩n siguiendo las directrices del 芦Consejo de Seguridad Nacional禄 (CNA).

驴Les suena?驴Aunque sea de o铆das? Es probable que no mucho. Ha pasado el tiempo y la lucha insumisa empieza a formar parte de un pasado nebuloso y dormido.



Puede que necesitemos una m铆nima traducci贸n de la informaci贸n suministrada por Angel Gonz谩lez y sus fuentes.

El Art铆culo 30 de la constituci贸n

Empecemos por el art铆culo 30 de la Constituci贸n.

El art铆culo 30 de la Constituci贸n impone un deber jur铆dico 芦Los espa帽oles tienen el deber de defender a Espa帽a禄. Para ello se prev茅n tres modalidades de implicaci贸n. Numeral 1: 芦La ley fijar谩 las obligaciones militares de los espa帽oles y regular谩, con las debidas garant铆as, la objeci贸n de conciencia, as铆 como las dem谩s causas de extinci贸n del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestaci贸n social sustitutoria禄. Numeral 2. 芦Podr谩 establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de inter茅s general禄 y numeral 3. 芦Mediante ley podr谩n regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, cat谩strofe o calamidad p煤blica禄

Para los m谩s curiosos, pueden leer los art铆culos 1 y 7 del Fuero de los Espa帽oles, la Carta de derechos fundamentales de la legislaci贸n fascista del general Franco, para descubrir la inspiraci贸n militarista del art铆culo 30 de la actual constituci贸n: 芦Los espa帽oles deben servicio fiel a la patria, lealtad al Jefe del Estado y obediencia a las leyes禄 y 芦Constituye un t铆tulo de honor para los espa帽oles el servir a la patria con las armas. Todos los espa帽oles est谩n obligados a prestar este servicio cuando sean llamados con arreglo a la ley禄.

Luego, un servicio obligatorio en el contexto del art铆culo 30 de la Constituci贸n es una prestaci贸n militar o un recurso al servicio de la defensa de Espa帽a.

El consejo de Seguridad Nacional

La segunda precisi贸n necesaria es la que se refiere al Consejo de Seguridad Nacional (CSN). 驴Qu茅 bicho es ese?

Pues bien, el CSN es una comisi贸n delegada del gobierno que asiste al Presidente del Gobierno en la direcci贸n pol铆tica de la seguridad nacional y que coordina sus l铆neas de acci贸n pol铆tica (se supone que la acci贸n pr谩ctica corresponde al ej茅rcito principalmente y a las restantes fuerzas y recursos que se ponen al servicio de la idea de defensa, provengan de donde provengan).

Lo integra el Rey (como presidente de honor), el Presidente de Gobierno (como presidente ordinario), los vicepresidentes del gobierno, los ministerios de Asuntos Exteriores, justicia, Defensa, Interior, Hacienda, Fomento, Industria, Comercio y Turismo, de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, de Econom铆a y Empresa, de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, as铆 como, en la parte m谩s operativa, el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Secretario de Estado de Seguridad, el Secretario de Estado-Director del Centro Nacional de Inteligencia y el Director del Departamento de Seguridad Nacional.





Para que no quepa duda de su enfoque militar, la Ley de Seguridad Nacional, que es la que lo crea, define la seguridad nacional como (Art. 3) 芦. . . la acci贸n del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de Espa帽a y sus principios y valores constitucionales, as铆 como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos禄.

Las funciones de dicho CSN son, muy resumidamente, las de realizar la planificaci贸n y coordinaci贸n de la pol铆tica de Seguridad Nacional, dirigir la gesti贸n de crisis y el sistema de seguridad nacional, organizar los recursos de la seguridad nacional y promover la normativa necesaria para todo ello.

Es decir, se trata de un 贸rgano pol铆tico de inspiraci贸n claramente militar, y basado en la idea de defensa y seguridad nacional, otro eufemismo militar.

Facultades de imposici贸n de esta conscripci贸n.

Nada dice la informaci贸n proporcionada sobre el anteproyecto de la peque帽a problem谩tica que puede tener reimplantar esta prestaci贸n de sangre, sudor y l谩grimas por mor del pu帽etero art铆culo 16 de la Constituci贸n, que establece la libertad ideol贸gica, entendida como la adecuaci贸n del comportamiento social a los imperativos de conciencia propios de la propia ideolog铆a, como l铆mite a las imposiciones legales y que es un l铆mite reconocido incluso para las obligaciones militares y que goza con la garant铆a del recurso de amparo ante el Tribual Constitucional, o con la prohibici贸n de trabajos forzosos que imponen diversos tratados internacionales (art. 5 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Uni贸n Europea, Art铆culo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos) y que permiten ciertas prestaciones en casos de peligro o calamidad que amenace la vida de la comunidad.

Pero lo que parece que s铆 dice, en consonancia con la pr谩ctica muy habitual en materia de Defensa, es que quien puede imponer estos trabajos es el Presidente de Gobierno por Real Decreto, una vez o铆do el CSN, y luego informar de ello al parlamento, que puede revalidar o no el decreto pasados los meses desde la imposici贸n de dicha obligaci贸n forzosa.

Curiosamente el Presidente de Gobierno goza de una amplia prerrogativa para dictar las Directivas de Defensa Nacional (previo paso por la CSN) que define la pol铆tica de defensa de cAda legislatura, y que aprueba e presidente, sin que pinte nada el Parlamento, y luego 芦informa禄 al Parlamento, en este caso sin que tenga capacidad de enmienda, facultad y prerrogativa que no tiene el gobierno en ninguna otra esfera del derecho fuera de lo militar que sepamos.

Al respecto sacamos varias conclusiones:

La primera tiene que ver con el intento de zafarse de la tediosa obligaci贸n de decretar los estados de alarma para imponer obligaciones y restricciones a la ciudadan铆a, pues han visto que con arreglo a la Constituci贸n, para obligar a realizar prestaciones forzosas y restringir derechos, se impone la tediosa necesidad de abrir un amplio debate p煤blico y acudir al parlamento a que lo revalide o esperar a que los jueces controlen la proporcionalidad de las medidas y, como ha ocurrido m谩s de una vez en la pandemia, las declaren nulas y las supriman. Con el nuevo mecanismo, el gobierno puede imponer prestaciones personales sin necesidad de declarar el Estado de alarma porque el estado de crisis (un invento de la ley de seguridad nacional para rebajar las exigencias legales y que nada tiene que ver con los estados regulados en el art 116 de la Constituci贸n para imponer obligaciones y prestaciones forzadas a la sociedad ante cualquier cosa que les parezca una amenaza) es cualquier cosa menos 芦grave禄 que el estado de alarma que le parezca bien al CSN. La segunda, que, de nuevo, la legislaci贸n militar y la influencia militarista en la legislaci贸n cada vez exige m谩s espacio propio y se expande a todas las esferas. Frente a la idea de imponer la inscripci贸n para responder a cualquier situaci贸n de crisis, o frente a la idea hermana de 茅sta, de imponernos la soluci贸n militar ante cualquier riesgo o situaci贸n, cabe pensar de forma diferente:



Por ejemplo, dotando de medios y organizando la sociedad de tal modo que 茅sta tenga mecanismos de respuesta suficientemente especializados y dotados, como, por ejemplo, unos buenos servicios de salud, un buen aparato de investigaci贸n enfocado a la salud humana, buenos servicios contra cat谩strofes, etc茅tera, en vez de tener que improvisar, cada vez que ocurra algo, e imponer la soluci贸n manu militari para aparentar que se hace algo.

O facilitando el protagonismo de la sociedad para resolver comunitariamente y desde la horizontalidad y la autogesti贸n sus respuestas a sus problemas, cuesti贸n que ha sido especialmente relevante mediante la organizaci贸n desde abajo y sin tutelas de los cuidados ante la ineficacia de las instituciones para dar respuestas a problemas y desaf铆os sociales que ha tra铆do la pandemia y su repercusi贸n en la gente de a pi茅 y m谩s vulnerable.

3) Imposici贸n militarista.

Visto en conjunto, el Anteproyecto pretende una reintroducci贸n del mecanismo de conscripci贸n con su enfoque privilegiadamente militarista: es pensado desde la idea de seguridad nacional de sesgo militarista, impuesta como un complemento o un recurso de 茅sta y decidida y ejecutada desde un 贸rgano clave de la concepci贸n de la defensa de 铆ndole militar.

Pero no s贸lo eso.

Es que tampoco tiene una principal funci贸n de mejorar la respuesta p煤blica ante situaciones de crisis, porque lo natural, conforme a las propias causas de cada crisis, es que se responda a ellas con profesionales y medios especializados y suficientemente dotados para ello.

De nada han valido desde el punto de vista de la pura racionalidad del problema (otra cosa es para el c谩lculo pol铆tico y el blanqueo de nuestro militarismo), las exhibiciones militares en la pandemia y habr铆a sido m谩s sensato tener sistemas de salud m谩s reforzados y mejor dotados o investigaci贸n cient铆fica o tecnol贸gica capaz de producir respiradores cuando no hab铆a o m谩s camas de hospital y m谩s personal sanitario cuando se satur贸 el sistema por su tradicional maltrato institucional.



El principal servicio de la conscripci贸n en la 芦nueva normalidad禄 es el de inculcar a la gente la idea militarista de la defensa y la idea del sacrificio abnegado por la naci贸n, precisamente en nudo gordiano de la sumisi贸n acr铆tica y la aspiraci贸n por la que vienen rogando los partidarios del enfoque militar de la seguridad.

Rebusco entre mis papeles y encuentro bastante vigentes los fancines de los a帽os 80 explicando la escuela de valores que era en s铆 la conscripci贸n. 驴Habr谩 que reeditarlos?

No quieren nuestro trabajo, nuestra aportaci贸n creativa, que no lo necesitan, sino nuestra adhesi贸n, que claman por ella, y que se normalice la idea, como si fuera algo que se cae de su propia l贸gica, de que nos pueden movilizar cuando les venga en gana y por todo aquello que consideren una situaci贸n de crisis.

Y si no, 驴por qu茅 no piden con igual fuerza vinculante nuestra opini贸n sobre c贸mo hay que conducir estas crisis, o sobre qu茅 hay que defender, ya que nos llaman a ello?. 驴por nosotr@s pero sin nosotr@s?

Nos quieren sujetos, en t茅rminos de sujetados, no de protagonistas ni de actores con capacidad de decisi贸n. Tan sujetos como con los impuestos, donde nos piden dinero para el ej茅rcito y sus cuitas, pero no nos dejan opinar, sino solo pagar. O como con los votos . . .





4) Seguridad humana y no seguridad militar.

El enfoque por el que llegan a la conclusi贸n de que ahora s铆 estamos dispuestos a tragar esta nueva p铆ldora del militarismo es, en mi opini贸n, algo simplista, porque no tiene en cuenta que la dormida experiencia de la insumisi贸n no es una factura ya pagada ni una batallita del abuelo y puede reaparecer en cuanto reimplanten la conscripci贸n.

De hecho, la lucha contra la conscripci贸n tiene una amplia historia y prehistoria en este ap茅ndice del imperio y no se ha saldado, en mi opini贸n, de forma tan favorable para el poder y el militarismo.

Puede que el rechazo a la conscripci贸n en la nueva normalidad no lo sea por motivos antimilitaristas, o no s贸lo, pero la memoria de la desobediencia insumisa en el estado espa帽ol, adem谩s de ser un caso paradigm谩tico de 茅xito pol铆tico desde abajo en un estado liberal sin acudir ni al mito de la lucha armada ni a la monserga de que los logros s贸lo se pueden obtener por medio de la correa de transmisi贸n de los partidos y de la democracia representativa, ya ha reaparecido m谩s veces en el imaginario social y su arsenal de pr谩cticas y metodolog铆as (compartidas con otras luchas sociales) ha alimentado otros momentos de movilizaci贸n social, 15M incluido, mientras dur贸, y no parece que forme parte del olvido.

Si reimplantan alg煤n modelo de conscripci贸n, aunque sea suave, yo preveo que abren la puerta a un nuevo ciclo de movilizaci贸n y lucha social de resultado incierto.



En todo caso, si nos quieren usar de fuerza bruta para las sucesivas crisis que sobrevendr谩n, deber铆an al menos reconocernos la mayor铆a de edad para decidir cosas b谩sicas y hasta ahora hurtadas a la sociedad, como, por ejemplo, si la propia idead e defensa y su concepci贸n militar nos parece admisible; o qu茅 queremos defender, con qu茅 medios y metodolog铆as, con qu茅 tipo de organizaci贸n y toma de decisiones, etc茅tera.

Abrir la puerta de la conscripci贸n es, a su vez, abrirnos una nueva ventana de lucha y debate, por donde volver a traer a la palestra la idea de seguridad humana en oposici贸n a la idea de defensa militar, y la idea de alternativas a la defensa militar, con todo el arsenal de experiencia y de contenidos que tanto el antimilitarismo, como el feminismo, el ecologismo y tantas otras luchas sociales ha venido acumulando en todo este tiempo.

Hay debates que podemos ir haciendo. Para muestra, el cuadro que extraigo del libro de Utop铆a Contagiosa 芦Pol铆tica noviolenta y lucha Social禄 editado por Libros en Acci贸n: